Colindul Dubaşilor din Banat - o tradiţie de Crăciun veche de sute de ani
Bursa, 25 decembrie 2025 07:20
În Banat, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri de Crăciun este Colindul Dubaşilor, practicat anual în Ţara Făgetului, la marginea judeţului Timiş, în sate precum Brăneşti, Jupâneşti şi Româneşti
Acum 12 ore
21:50
Atacurile aeriene ruse asupra portului Odesa, din sudul Ucrainei, au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, aducând efecte negative asupra vieţii marine, potrivit AFP.
21:40
O explozie devastatoare a distrus o moschee din Maiduguri, ucigând şi rănind credincioşi în timpul rugăciunilor de seară
21:30
Administraţia Trump trimite 350 de soldaţi ai Gărzii Naţionale în New Orleans înainte de Anul Nou, lansând o nouă intervenţie federală în oraş, potrivit The Guardian. În acelaşi timp, are loc o campanie de limitare a imigraţiei, a mai transmis The Guardian.
21:20
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă sancţiunile administraţiei Trump care interzic vizele pentru cinci personalităţi europene, subliniind că UE va proteja libertatea de exprimare
20:50
Comisia electorală din Bosnia a anulat parţial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidenţiale din Republica Srpska (RS - entitatea sârbă a ţării) din cauza and #8222;neregulilor and #8221;, o decizie ce ar putea modifica rezultatul scrutinului organizat pentru desemnarea succesorului lui Milorad Dodik, transmite AFP.
20:30
Ambasadorul Poloniei la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie, miercuri, potrivit AFP, care a mai precizat că el aşteaptă concluziile unei anchete de trafic de influenţă pentru emiterea unor diplome false. Sursa citată a preciat că anunţul a fost făcut de Ministerul de Externe Polonez.
20:20
Cancelarul german Friedrich Merz subliniază responsabilitatea guvernului său de a menţine pacea şi securitatea Europei, afirmând că and #8222;depinde de noi and #8221;
20:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă continuarea sprijinului pentru Ucraina şi garantarea securităţii acesteia, după discuţiile cu şeful NATO, Mark Rutte
19:50
Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace, în contextul în care eforturile diplomatice în acest sens se intensifică, a relatat Reuters.
19:40
19:30
Rusia va cere modificări esenţiale la cel mai recent plan de pace al Ucraina şi SUA pentru a pune capăt războiului, potrivit Bloomberg. Moscova vrea restricţii suplimentare asupra capacităţilor militare ale Kievului, potrivit unei persoane apropiate de Kremlin, citate de publicaţia Bloomberg.
19:00
Oficialii thailandezi şi cambodgieni au început patru zile de negocieri la un punct de control de frontieră pentru a pune capăt ciocnirilor mortale şi a restabili stabilitatea
Acum 24 ore
18:50
Doi poliţişti şi un alt civil au fost ucişi de o bombă după ce ofiţerii au abordat un bărbat suspect, în apropierea locului unde un general rus fusese asasinat cu două zile în urmă
18:30
Raed Arafat convoacă o şedinţă de urgenţă cu prefecţii din întreaga ţară şi activează planurile de intervenţie pentru a gestiona ceata densă şi temperaturile negative, după avertizările ANM
18:20
Cristi Danileţ: Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare # Bursa
Cristi Danileţ, fost judecător, a estimat la câteva zeci numărul cercetărilor disciplinare care ar fi trebui deschise din oficiu de către Inspecţia Judiciară, ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistraţi la întâlnirea de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Hotnews.
17:50
Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat din funcţie and #8222;din motive personale and #8221;
17:50
Autorităţile de la Beijing: Noile tarife aplicate de China lactatelor europene vor dezvolta producţia internă # Bursa
Decizia Beijingului de a aplica tarife asupra importurilor de produse lactate din Uniunea Europeană ar trebui să le ofere un anumit grad de protecţie, pe măsură ce se orientează către produse cu marje mai mari, precum smântâna şi untul, potrivit Reuters.
17:30
Producătorul sud-coreean de baterii LG Energy Solution (LGES) a anunţat astăzi vânzarea clădirii fabricii şi a activelor din Ohio, SUA, către Honda Development and Manufacturing of America
17:30
Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a anunţat un parteneriat cu xAI, compania de inteligenţă artificială fondată de Elon Musk, pentru implementarea chatbotului Grok în sistemele guvernamentale ale Pentagonului, potrivit Techrider.
17:20
Dacia a dat startul comenzilor pentru noul Spring facelift, un model care marchează cea mai importantă evoluţie de până acum a celui mai accesibil automobil electric al mărcii, conform Techrider. Actualizarea aduce motoare mai puternice, o baterie complet nouă şi o serie de modificări tehnice menite să îmbunătăţească performanţele, eficienţa şi comportamentul rutier, potrivit Techrider.
17:10
Pe piaţa spot, cotaţia aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile, a cererii ridicate şi a escaladării tensiunilor din Venezuela
17:10
India a lansat miercuri pe orbita Pământului cel mai greu satelit al său, o reuşită în urma căreia prim-ministrul Narendra Modi a vorbit despre un and #8222;progres important and #8221; pentru sectorul spaţial al ţării cu cea mai mare populaţie din lume, potrivit Techrider, care a citat AFP.
17:00
Cabinetul italian a autorizat o companie susţinută de stat să cumpere un fost sit nuclear, potrivit Techrider. Conform unui comunicat al Guvernului citat de Reuters, compania de stat va negocia cu Stellantis pentru a cumpăra un sit care include instalaţii pentru depozitarea temporară a combustibilului nuclear uzat.
16:50
Una dintre cele patru persoane rănite într-o explozie la o uzină chimică Elkem Silicones, la Saint-Fons, la începutul săptămânii, a murit
16:50
Ţara noastră se îndreaptă spre un declin accentuat al populaţiei active, pe fondul îmbătrânirii demografice, al natalităţii scăzute şi al reducerii constante a populaţiei din categoria de vârstă aptă de muncă, conform Europa Liberă.
16:10
Eforturile Uniunii Europene de combatere a fraudei sunt afectate de proceduri administrative lente, schimb deficitar de informaţii între instituţii şi lipsa unui control eficient asupra recuperării fondurilor, potrivit OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
16:00
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a declarat că va cere demisia celor care and #8222;duc o companie de stat spre faliment and #8221;, potrivit RFI.
16:00
Acord politic UE pentru consolidarea cadrului de examinare a investiţiilor străine: progrese importante, dar incertitudini persistente # Bursa
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns, la 11 decembrie 2025, la un *acord politic pentru consolidarea cadrului de examinare a investiţiilor străine directe*, relatează EU Law Live, într-un articol de opinie semnat de Najibullah Zamani.
15:40
Secţia pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Misterului Justiţiei and #8222;rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar and #8221;, potrivit Digi24.
15:40
Horaţiu Potra, împreună cu fiul şi nepotul său, vor rămâne în continuare în arest pentru încă 30 de zile, după ce Instanţa supremă a respins miercuri cererile acestora de a fi plasate în arest la domiciliu sau eliberate, informează Antena 3 CNN şi Digi 24.
15:20
Macron şi UE condamnă interdicţiile de viză impuse de SUA, pe fondul escaladării disputei privind and #8222;cenzura and #8221; # Bursa
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi Uniunea Europeană au acuzat Statele Unite de and #8222;coerciţie şi intimidare and #8221;, după ce Washingtonul a impus interdicţii de viză unor figuri europene implicate în promovarea reglementării marilor companii americane de tehnologie, relatează The Guardian.
15:00
Diplomatul Sir Laurie Bristow, fost ambasador în Rusia, a anunţat că pacea este imposibilă în Ucraina, motivul fiind existenţa lui Vladimir Putin în poziţia de preşedinte al Rusiei, potrivit Ziare.com, care citează un articol din cotidianul The Telegraph.
14:40
India a atins un nou prag în programul său spaţial, după ce racheta Baahubali a lansat cu succes cel mai greu satelit transportat vreodată de un vehicul de lansare indian, relatează News.Az, citând presa internaţională.
14:40
Grupul suedez Lindab, producător de acoperişuri, hale metalice şi sisteme de ventilaţie, îşi vinde operaţiunile din ţara noastră către antreprenorii slovaci Marian Kapusta Sr. şi Marian Kapusta Jr., decizie care marchează retragerea definitivă a companiei de pe piaţa locală de profile metalice, potrivit ştiripesurse.ro.
14:30
Timpul liber ar fi nelimitat, iar resursele pentru hobby-uri inepuizabile într-o lume ideală, În realitate, însă, echilibrul dintre 'nevoi' şi 'dorinţe' este cheia unei vieţi financiare sănătoase.
14:30
Petrişor Peiu, din partea AUR, l-a lăudat astăzi pe ministrul demisionar al Educaţiei, Daniel David, în mandatul căruia o comisie a propus o programă de limba română criticată dur de societatea civilă pentru că favorizează izolaţionismul şi ideologiile extremiste, potrivit G4Media.
13:20
Blocaj în proiectul Memorialului and #8222;Închisoarea Tăcerii and #8221; de la Râmnicu Sărat # Bursa
Transformarea fostului penitenciar de la Râmnicu Sărat în Memorialul and #8222;Închisoarea Tăcerii and #8221;, unul dintre cele mai importante proiecte culturale şi turistice din judeţul Buzău, se află într-un blocaj, înainte de demararea lucrărilor de consolidare şi restaurare a clădirii.
13:00
Preşedintele ucrainean prezintă în premieră noua versiune a planului de pace american în 20 de puncte # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat, pentru prima dată, în detaliu, cele 20 de puncte ale ultimului plan de pace elaborat de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, subliniind că documentul a fost negociat cu reprezentanţi ai Kievului şi Washingtonului şi trimis spre avizare Moscovei, transmite miercuri AFP.
12:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, pentru AFP, că noua versiune a planului SUA de a pune capăt războiului cu Rusia nu impune Ucrainei să renunţe oficial la statutul de membră NATO, cerere majoră a Moscovei.
11:30
11:10
Rusia a stabilit cota sa de export la cereale, care protejează piaţa internă, la 20 milioane tone metrice în a doua jumătate a sezonului de marketing, a anunţat miercuri Guvernul, transmite Reuters.
10:30
Consiliul de Administraţie al grupului rus Gazprom a aprobat reducerea cu 32% a investiţiilor în 2026, la 1.100 miliarde de ruble (12,792 miliarde de dolari), transmit TASS şi EFE.
10:00
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri, printr-o postare pe Facebook, că măsurile adoptate în cadrul and #8222;Ordonanţei trenuleţ and #8221; vor asigura un buget echilibrat pentru 2026, vor sprijini investiţiile şi creşterea economică, protejând totodată stabilitatea fiscală.
10:00
Unele filme cu spionul britanic James Bond vor fi disponibile de acum pe platforma Netflix, datorită unui acord între Amazon şi Netflix. Începând cu 15 ianuarie, Netflix va oferi clasice precum and #8222;Die Anothe Day and #8221; (2002), and #8222;Quantum of Solace and #8221; (2008), and #8222;Skyfall and #8221; (2012) şi and #8222;No Time to Die and #8221; (2021). Alte filme, precum and #8222;Rocky and #8221; (1976), and #8222;Creed and #8221; (2015) vor fi, de asemenea, disponibile, la fel ca şi seriale originale precum and #8222;The Man in the High Castle and #8221;, relatează news.ro.
09:00
Guvernul din New South Wales a convocat miercuri parlamentul statului pentru a adopta o nouă lege mai strictă privind armele de foc, după atacul antisemit care s-a soldat cu 15 morţi pe o plajă din Sydney, capitala celui mai populat stat din Australia, notează AFP.
08:40
Două treimi dintre profesioniştii în sustenabilitate au încredere în standardele de carbon, însă 46% spun că lipsesc politici clare # Bursa
Londra (Marea Britanie), 23 decembrie 2025 - În contextul în care reglementările ESG se confruntă cu noi presiuni politice şi economice, un nou studiu global realizat de SE Advisory Services - nouă divizie globală de consultanţă a Schneider Electric - indică o schimbare discretă, dar decisivă: liderii de business şi profesioniştii în sustenabilitate au încredere în creditele de carbon că instrumente climatice credibile.
08:30
De la cumpărături cu agenţi AI la progrese majore în utilizarea stablecoin, anul viitor va depăşi 2025 - deja un an excepţional - în ceea ce priveşte evoluţia plăţilor digitale.
08:10
Autorităţile din Los Angeles au emis marţi ordine de evacuare, deoarece în statul american California sunt aşteptate ploi torenţiale, ceea ce a stârnit temeri privind inundaţii periculoase în Ajunul Crăciunului, potrivit AFP.
Ieri
07:50
La câteva zile după ce hackerii au anunţat că au depăşit măsurile de protecţie ale platformei, Spotify a confirmat incidentul şi a anunţat măsuri suplimentare de securitate, potrivit news.ro.
