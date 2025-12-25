Colindul Dubaşilor din Banat - o tradiţie de Crăciun veche de sute de ani

10:00

Unele filme cu spionul britanic James Bond vor fi disponibile de acum pe platforma Netflix, datorită unui acord între Amazon şi Netflix. Începând cu 15 ianuarie, Netflix va oferi clasice precum and #8222;Die Anothe Day and #8221; (2002), and #8222;Quantum of Solace and #8221; (2008), and #8222;Skyfall and #8221; (2012) şi and #8222;No Time to Die and #8221; (2021). Alte filme, precum and #8222;Rocky and #8221; (1976), and #8222;Creed and #8221; (2015) vor fi, de asemenea, disponibile, la fel ca şi seriale originale precum and #8222;The Man in the High Castle and #8221;, relatează news.ro.