SUA oferă o „primă de sărbători” de 3.000 de dolari migranților care se autodeportează până la sfârșitul anului

08:40

Doi bărbați, Walid Saadaoui (38 de ani) și Amar Hussein (52 de ani), au fost găsiți vinovați marți de Curtea Regală din Preston pentru pregătirea unor acte teroriste. Cei doi extremiști islamici plănuiau un atac armat masiv împotriva comunității evreiești din Anglia, inspirat de Statul Islamic (ISIS), cu scopul de a ucide cât mai mulți […]