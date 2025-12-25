Spitalele din București care asigură urgențe medicale în perioada Crăciunului
Aktual24, 25 decembrie 2025 10:50
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului. Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă: * Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; * Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ; * Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
11:00
Surpriză de la familia regală britanică: Catherine, Prințesa de Wales și fiica sa, Charlotte, duet la pian la concertul de colinde de Crăciun # Aktual24
Catherine, Prințesa de Wales și Prințesa Charlotte au interpretat împreună un duet la pian pentru un concert de colinde de Crăciun. Mama și fiica nu au apărut live la evenimentul Împreună la Crăciun de la Westminster Abbey la începutul acestei luni. Interpretarea lor a unei piese muzicale a compozitorului scoțian Erland Cooper a fost preînregistrată […]
Acum o oră
10:50
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului. Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă: * Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; * Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ; * Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. […]
10:50
Agenţii ai Serviciului de Imigrare şi Vamă din SUA (ICE) au fost implicaţi miercuri într-un incident armat în Maryland, în care un bărbat a fost rănit de gloanţe, iar un altul s-a ales cu răni uşoare, au declarat autorităţile, citate de Reuters. Agenţi ai ICE desfăşurau o operaţiune care viza „doi bărbaţi aflaţi ilegal în […]
10:40
Președintele Dan, mesaj de Crăciun: ”Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători” # Aktual24
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan. „Naşterea lui Hristos este pentru noi, creştinii, sărbătoarea speranţei, a luminii şi a adevărului credinţei. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi […]
Acum 2 ore
10:10
Iarna lui 1914 a coborât peste Europa ca o cortină grea de întuneric și ger. În mijlocul tranșeelor înzăpezite, sub un cer cenușiu care părea că nu se va limpezi niciodată, mii de tineri soldați își petreceau zilele printre noroi, sânge și zgomotul sfâșietor al armelor. Era Primul Război Mondial, un conflict despre care nimeni […]
Acum 4 ore
08:40
Agenți nord-coreeni încearcă să se angajeze la Amazon pentru a face rost de bani pentru programele militare ale regimului # Aktual24
Amazon a blocat sute de cereri de angajare de la presupuși agenți nord-coreeni, potrivit directorului de securitate al gigantului tehnologic american, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la escrocheriile cibernetice legate de Phenian. „Obiectivul lor este de obicei simplu: să fie angajați, să fie plătiți și să canalizeze salariile înapoi pentru a finanța programele de […]
07:40
SUA oferă o „primă de sărbători” de 3.000 de dolari migranților care se autodeportează până la sfârșitul anului # Aktual24
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA oferă imigranților fără acte 3.000 de dolari și un bilet de avion gratuit pentru a părăsi țara. Oferta este valabilă doar dacă aceștia se înregistrează până la sfârșitul anului pentru autodeportare prin intermediul aplicației electronice CBP One, relatează LiveNowFox. Oferta triplează stimulentul monetar obișnuit de 1.000 de dolari oferit […]
Acum 12 ore
00:00
Fabrică de diplome false și în Polonia: Ambasadorul polonez la Paris suspendat din funcție în urma unei anchete privind diplome false # Aktual24
Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcție în urma reținerii sale de către agenți anticorupție, în cadrul unei anchete în curs privind un scandal masiv de diplome false la o universitate privată. Decizia, anunțată miercuri de Ministerul de Externe, a urmat relatărilor din mass-media conform cărora agenția poloneză anti-corupție CBA l-a reținut pe […]
24 decembrie 2025
23:50
Paisprezece țări, inclusiv Marea Britanie, Canada și Germania, au condamnat aprobarea de către cabinetul de securitate israelian a 19 noi așezări în Cisiordania ocupată, afirmând că acestea încalcă dreptul internațional și riscă să alimenteze instabilitatea. Israelul a aprobat duminica trecută o propunere pentru noi așezări evreiești, ceea ce aduce totalul la 69, potrivit ministrului de […]
23:40
Departamentul de Justiție al SUA spune că ar putea avea nevoie de „câteva săptămâni în plus” pentru a procesa încă un milion de documente Epstein înainte de publicare # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA a declarant, miercuri, că a fost informat de procurorii federali din Manhattan și de FBI că au descoperit peste un milion de documente suplimentare legate de cazul Jeffrey Epstein, iar procesarea acestora pentru publicare ar mai putea dura „câteva săptămâni”. Într-o postare pe X, Departamentul de Justiție a declarat că […]
23:20
Criza diplomatică dintre Algeria și Franța continua. Algeria adoptă o lege care declară colonizarea franceză drept crimă # Aktual24
Parlamentul algerian a aprobat, miercuri, în unanimitate o lege care declară colonizarea țării de către Franța o crimă și a cerut scuze și despăgubiri. Stând în picioare în sală purtând eșarfe în culorile drapelului național, parlamentarii au scandat „Trăiască Algeria”, aplaudând adoptarea proiectului de lege, care prevede că Franța își asumă „responsabilitatea legală pentru trecutul […]
23:00
Surse din serviciul ucrainean de informații militare afirmă că cei doi polițiști uciși în atentatul din Moscova „torturaseră prizonieri de război” în Ucraina # Aktual24
Doi ofițeri de poliție rutieră și o a treia persoană au fost uciși, miercuri, într-o explozie a unei mașini-capcană la Moscova, a anunțat comitetul de anchetă al Rusiei. Canalele rusești Telegram, apropiate serviciilor de securitate, au declarat că se crede că a treia persoană care a murit a plantat dispozitivul exploziv. Surse din serviciul ucrainean […]
22:50
Iranul și SUA își reafirmă angajamentul față de diplomație la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, însă divergențele asupra acordului nuclear rămân # Aktual24
Iranul și Statele Unite și-au reafirmat angajamentele față de diplomație la o reuniune controversată a Consiliului de Securitate al ONU, marți, însă decalajul dintre administrația Trump și Republica Islamică privind un acord nuclear rămâne mare și profund. A șasea rundă de negocieri dintre Washington și Teheran fusese programată la scurt timp după războiul de 12 […]
Acum 24 ore
22:20
Garda de Coastă a SUA nu are în prezent suficiente forțe pentru a captura un petrolier asociat Venezuelei, potrivit unor surse # Aktual24
Garda de Coastă a SUA așteaptă sosirea unor forțe suplimentare înainte de a încerca să abordeze un petrolier cu legături cu Venezuela, pe care îl urmărește de duminică, au declarat pentru Reuters un oficial american și o sursă familiarizată cu situația. Nava, pe care grupurile maritime au identificat-o drept Bella 1, a refuzat să lase […]
21:50
Într-un videoclip publicat marți, consiliul local din orașul francez Bordeaux susține că a instalat „din greșeală” bănci pe locurile de parcare de pe o stradă din oraș, potrivit Le Figaro. „Oops”, este legenda videoclipului postat marți pe pagina de Instagram a orașului. Filmările arată muncitori demontând băncile instalate pe puținele locuri de parcare rămase pe […]
21:10
Crăciunul anti-materialist: Ritualuri din întreaga lume care schimbă cadourile pe semnificație # Aktual24
Într-o perioadă în care listele de cumpărături par să crească mai repede decât spiritul sărbătorii, privirea către alte culturi poate oferi o perspectivă reconfortantă: Crăciunul poate fi despre comunitate, timp împreună și sens. În multe colțuri ale lumii, tradițiile au evoluat departe de ideea de schimb material, transformând sărbătoarea într-o ocazie de reflecție, creativitate sau […]
20:50
Un cetățean german a atacat un bărbat din Lugoj cu cuțitul. A ajuns la Spitalul de Psihiatrie # Aktual24
Un cetățean german a atacat cu cuțitul un bărbat care i-a ieșit în cale pe o stradă din Lugoj. Polițiștii au intervenit imediat și l-au imobilizat pe agresor, potrivit Opinia Timișoarei. „La data de 23 decembrie 2025, în jurul orei 23:15, polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict produs pe strada Bucegi din […]
20:40
Germania și Franța riscă să rateze termenul limită fixat pentru realizarea super-avionului de vânătoare FCAS # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron par aproape de a rata termenul limită autoimpus de Anul Nou pentru a rezolva o dispută de lungă durată privind programul emblematic de apărare al Europei, Viitorul Sistem Aerian de Luptă (FCAS). Progresul proiectului comun de 100 de miliarde de euro a stagnat pe fondul tensiunilor […]
20:20
Trump, sătul de ironiile la adresa sa la „late shows”. El amenință cu interzicerea televiziunilor vinovate # Aktual24
Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP, citată de Agerpres. Preşedintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen […]
20:10
Orban caută iar să inducă panică: ”Nu exclud ca 2025 să fi fost ultimul an de pace în Europa” # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban nu a exclus izbucnirea unui război în Europa în 2026. Într-un interviu acordat publicației Magyar Nemzet, Orban a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă este posibil ca 2025 să fie ultimul an de „pace în Europa”. „Da, acest lucru nu poate fi exclus”, a spus el. Orban a menționat că […]
19:50
Când se termină războiul. Majoritatea rușilor crede că ”operațiunea militară specială” se va încheia în 2026 # Aktual24
Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace, în contextul în care eforturile diplomatice în acest sens se intensifică, relatează Reuters, citată de Agerpres. În […]
19:40
Dănileț cere Inspecției Judiciare să o ancheteze pe șefa Cuții de Apel: ”A transmis public înregistrări din ședința de judecată” # Aktual24
Fostul judecător Cristi Danileţ a declarat, miercuri, că, ca urmare a dezvăluirilor magistraţilor făcute la întâlnirea cu preşedintele României şi a sondajului realizat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în rândul judecătorilor, Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu şi să deschidă aproximativ 50 de cercetări disciplinare. Danileţ scrie pe Facebook că, […]
19:30
Comisia electorală din Bosnia a anulat parţial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidenţiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a ţării) din cauza ”neregulilor”, o decizie ce ar putea modifica rezultatul scrutinului organizat pentru desemnarea succesorului lui Milorad Dodik, transmite AFP, citată de Agerpres. La finalul alegerilor anticipate din RS, marcate o participare slabă (35,5%), Sinisa Karan, […]
18:40
Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, a anunţat, miercuri, operatorul aerian naţional. La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache şi-a înaintat demisia din funcţia de director general, motivând decizia prin considerente personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a derulat cea mai mare parte din acţiunile […]
18:10
Noua lege privind obținerea permisului de conducere a intrat în vigoare. Noi prevederi de ”simplificare” a procedurilor # Aktual24
Legea iniţiată de deputatul USR Cezar Drăgoescu pentru simplificarea şi eficientizarea procedurii de obţinere a permisului de conducere a fost publicată, astăzi, în Monitorul Oficial. Actul normativ modifică Ordonanţa de Urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi introduce excepţii de la susţinerea probei teoretice, proba cunoscută drept „sala”, în situaţiile în care experienţa practică […]
17:30
Cancelarul Merz, mesaj către Moscova: ”Ne simţim angajaţi faţă de Germania şi Europa. Depinde de noi” # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat miercuri, în mesajul său cu ocazia Crăciunului, angajamentul guvernului său de a se asigura că pacea şi securitatea prevalează în Europa, transmite DPA, citată de Agerpres. ”În aceste luni şi în aceşti ani, este vorba despre pace, despre securitate şi despre prosperitatea întregului nostru continent”, a scris Merz pe […]
17:10
Stresul prelungit pune corpul într-o stare constantă de alertă, având un impact negativ atât asupra sănătății fizice, cât și asupra celei mentale. Relaxarea conștientă poate ajuta la reducerea stresului și a consecințelor sale negative. Poate fi de ajutor și o scurtă perioadă de jocuri la cazinoul tău favorit, precum Xon Bet sau un sport în […]
17:10
Furie la Moscova: un artist german s-a ales cu dosar penal din cauza unei lucrări cu Putin. Dacă este prins ar putea face 10 ani de închisoare # Aktual24
O instanţă rusă a stabilit data pentru prima audiere publică într-un dosar penal împotriva sculptorului german Jacques Tilly, acuzat de discreditarea armatei ruse prin carele sale alegorice de carnaval care îl înfăţişează pe preşedintele rus Vladimir Putin, transmite miercuri agenţia DPA. Instanţa din Moscova a anunţat că procesul va începe la data de 30 decembrie. […]
16:30
Medvedev, delir de Crăciun: ”Mass-media occidentală a răspândit acuzații false împotriva Rusiei cu privire la uciderile din Bucea” # Aktual24
Mass-media occidentală răspândește acuzații false împotriva Rusiei cu privire la uciderile din orașul Bucea, regiunea Kiev, așa cum răspândeau odinioară minciuni despre Holodomorul din Ucraina (foametea ucraineană), a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte și premier rus, Dmitri Medvedev. „La fel ca în cazul minciunilor despre Holodomorul din Ucraina, mass-media occidentală a […]
15:40
Washington Post: Israelul a ajutat minoritatea druză din Siria cu arme și sume mari de bani, încercând să destabilizeze statul abia ieșit din războiul civil # Aktual24
La doar câteva zile după ce dictatorul a fugit din Damasc în Rusia, Israelul a distrus marina și forțele aeriene ale vechiului regim, precum și temutele sale arsenale de arme chimice. Soldații au stabilit noi poziții pe Înălțimile Golan ocupate, iar prim-ministrul Benjamin Netanyahu a autorizat o operațiune specială. De atunci, elicopterele armatei au zburat […]
15:20
Spania denunță ”măsuri inacceptabile” luate de SUA: ”Cei sancționati luptă contra dezinformării şi discursurilor urii” # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe spaniol a condamnat miercuri interdicţiile de vize decise de SUA împotriva a cinci personalităţi europene angajate în reglementarea serviciilor digitale, printre care fostul comisar european Thierry Breton, denunţând „măsuri inacceptabile între parteneri şi aliaţi”, informează AFP, citată de Agerpres. „Guvernul spaniol îşi exprimă solidaritatea cu fostul comisar european Therry Breton şi cu […]
15:20
Dan Capatos a plecat de la Antena, după 20 de ani de emisiuni: ”Sunt prieten cu cei din noul trust la care voi lucra” # Aktual24
Dan Capatos pleacă de trustul Intact după aproape 20 de ani de colaborare cu televiziunile Antena şi trece în mediul online, unde va realiza o nouă emisiune împreună cu canncan.ro, a anunţat, marţi, publicaţia. „Anunţ de ultim moment în zona de monden a online-ului românesc. Dan Capatos, regele late-night-show-ului românesc, a decis să se alăture […]
15:10
Trump atribuie tarifelor vamale creșterea economică surprinzător de robustă din cel de-al treilea semestru # Aktual24
Președintele Trump a lăudat marți cele mai recente date care arată o expansiune robustă a economiei SUA, atribuind tarifelor vamale creșterea neașteptată. „TARIFELE VAMALE sunt responsabile pentru CIFRELE ECONOMICĂ EXCELENTE ALE SUA TOCMAI ANUNȚATE… ȘI VOR FI DOAR MAI BINE! De asemenea, FĂRĂ INFLAȚIE ȘI O SECURITATE NAȚIONALĂ EXCELENTĂ. Rugați-vă pentru Curtea Supremă a SUA!!!”, […]
14:40
Satelitul BlueBird Block-2, cu o greutate de peste șase tone, a atins cu succes orbita în urma unei lansări importante realizate de agenția spațială indiană ISRO. New Delhi speră să folosească aceeași rachetă construită în SUA pentru a transporta oameni în spațiu. Agenția spațială indiană a lansat miercuri o rachetă LVM-3 care transportă cel mai […]
14:10
Crăciunuri tot mai calde în România. De ce vom avea tot mai multe „sărbători verzi în viitor” # Aktual24
Orice persoană trecută de 35 de ani îți poate spune ceva ușor observabil cu ochiul liber: avem puțină zăpadă iarna. Tot mai des, mai degrabă ca o regulă, Crăciunurile sunt lipsite de ninsoare în cea mai mare parte a României. Acest fenomen se va accentua din cauza încâlzirii globale care aduce schimbări climatice. În 2023, […]
13:50
CTP, mesaj rar în care îl laudă pe Nicușor Dan: ”După mai rău de 10 ani, vocea României de face auzită în Europa și în lume” # Aktual24
Cristian Tudor Popescu a dat publicității, miercuri, un mesaj în care îl laudă pe președintele Dan pentru că a îndrăznit să vorbească deschis despre ce înseamnă, pentru întreaga lume, președinția lui Donlad Trump. ”Se aude vocea României. În sfârșit, primul gest de politică externă hotărât și clar al președintelui Dan – interviul acordat la Bruxelles […]
13:40
Ucraina pierde un oraș estic asediat de luni de zile. Rusia se apropie de ultimele două orașe-fortăreață din Donbas, Sloviansk și Kramatorsk # Aktual24
Trupele ucrainene s-au retras din orașul estic asediat Siversk, în timp ce Rusia își continuă avansul constant pe front – deși lent. Armata ucraineană a anunțat marți că a acționat „pentru a păstra viețile soldaților noștri și capacitatea de luptă a unităților”, adăugând că forțele ruse au un „avantaj semnificativ în ceea ce privește efectivele […]
13:10
SAMP/T NG testat cu succes. Ucraina va desfășura pentru prima dată noua armă de top a Europei, echivalentul sistemului american Patriot # Aktual24
Apărarea antiaeriană a Ucrainei se îmbunătățește. Cu toate acestea, partenerii occidentali încă nu oferă suficiente sisteme pentru a proteja eficient întregul spațiu aerian. Potrivit companiei franceze de apărare Thales, a fost efectuată prima lansare de test cu succes a versiunii franceze a SAMP/T NG. Acest sistem de apărare antiaeriană, cu capacitățile sale extinse, reprezintă singura […]
12:40
Statele Unite au interzis intrarea fostului comisar european Thierry Breton și altor patru europeni, acuzându-i de cenzurarea rețelelor de socializare americane # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA interzice intrarea a cinci europeni pe care Casa Albă îi consideră responsabili de presarea companiilor de tehnologie americane de a le cenzura comunicările, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio. „Prea mult timp, ideologii din Europa au condus un efort orchestrat pentru a forța platformele americane să pedepsească punctele de […]
12:10
Descoperire excepțională în Bazinul Hațeg: Un lac preistoric a acționat ca o „capcană naturală” pentru dinozauri, dezvăluind peste 800 de fosile # Aktual24
Paleontologi maghiari și români au dezvăluit una dintre cele mai dense situri fosilifere de dinozauri din Europa, în Bazinul Hațeg din Transilvania. Situl K2, descoperit în 2019, conține oase de dinozaur aproape suprapuse, rezultatul unui lac preistoric alimentat de inundații care a acționat ca o „capcană naturală” pentru creaturile uriașa de acum 72 de milioane […]
11:50
Filmări din 1989. Dan Puric, Bittman, Silvia Dumitrescu, Adrian Năstase în Coreea de Nord: ”Veți înțelege de ce Silvia Dumitrescu este georgistă” – VIDEO # Aktual24
Documentarul Viitor Luminos, regizat de Andra MacMasters, prezintă imagini de arhivă din 1989, dinainainte de Revoluție, în care apar numeroase figuri foarte prezente și acum în spațiul public într-o vizită oficială în Coreea de Nord. Din delegație fac parte numeroase personaje aflate acum în zona pretins ”suveranistă”: Dan Puric, Dan Bittman, Silvia Dumitrescu, Adrian Năstase […]
11:40
Volodimir Zelenski a dezvăluit planul de pace ucrainean în 20 de puncte, formulat după negocieri intense cu SUA # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat pentru prima dată un document de bază pentru încheierea războiului cu Rusia, conținând 20 de puncte esențiale. Anunțul, făcut public pe 24 decembrie 2025, vine în contextul negocierilor intense cu SUA și alte părți implicate. Potrivit agenției de presă UNN, planul acoperă aspecte de securitate, teritorii, reconstrucție și relații […]
Ieri
11:10
Un predicator ghanez, care se consideră „noul Noe”, a atras sute de creduli, promițându-le că îi va salva de un potop devastator produs de Crăciun – VIDEO # Aktual24
Un predicator ghanez autoproclamat Ebo Noe (cunoscut și ca Profetul Ebo Noe) a devenit fenomen viral pe rețelele sociale, susținând că Dumnezeu i-a revelat un potop global masiv care va începe exact pe 25 decembrie 2025 și va dura trei-patru ani. Potrivit Ghana Web, el afirmă că a fost instruit divin să construiască mai multe […]
11:10
Fost consilier prezidențial: ”Savonea va pleca, Bolojan va rămâne premier. Georgescu va fi condamnat” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, afirmă că Lia Savonea va fi nevoită să plece din fruntea ICCJ iar Ilie Bolojan va rămâne premier și în 2026, chiar dacă ar putea să apară schimbări majore în guvernul său. În plus, Hrițuc mai anunță și că extremistul pro-rus Călin Georgescu va fi condamnat. ”Dacă tot intrăm într-o […]
11:00
Se pregătește atacul. SUA au desfășurat forțe speciale de elită și aviație în apropiere de Venezuela # Aktual24
Săptămâna aceasta, SUA au desfășurat în Caraibe un număr mare de aeronave pentru operațiuni speciale și mai multe avioane de transport încărcate cu trupe și echipamente. Potrivit The Wall Street Journal, care citează date de la oficiali americani și surse deschise de informații despre zboruri, cel puțin 10 aeronave americane CV-22 Osprey cu rotor rotativ […]
10:40
Accident spectaculos pe autostrada Milano-Napoli: o autocisternă cu GPL a explodat în urma coliziunii cu un camion – din fericire ambii șoferi au scăpat nevătămați – VIDEO # Aktual24
Un incident dramatic a avut loc marți pe autostrada A1 Milano-Napoli (Autostrada del Sole), în provincia Caserta, lângă spațiul de servicii Teano Ovest. O autocisternă încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a fost tamponată de un camion greu, provocând un incendiu violent urmat de o explozie puternică. O bilă uriașă de foc, vizibilă de la […]
10:10
Scădere istorică a sprijinului rușilor pentru războiul cu Ucraina – doar 25% mai susțin „operațiunea militară specială” # Aktual24
Potrivit unui sondaj recent al centrului independent rus Levada Center, realizat în decembrie 2025, procentul cetățenilor ruși care consideră necesar să continue ostilitățile împotriva Ucrainei a scăzut la 25% – un minim istoric de la începutul invaziei la scară largă din februarie 2022. Datele au fost citate de Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării […]
09:40
Raport alarmant al Pentagonului: China pregătește anexarea forțată a Taiwanului până la sfârșitul lui 2027 # Aktual24
Cel mai recent raport anual al Pentagonului privind capacitățile militare ale Chinei, publicat luni la cererea Congresului și pentru prima dată în al doilea mandat al președintelui Donald Trump, avertizează că Beijingul dezvoltă opțiuni militare pentru „anexarea forțată” a Taiwanului până la sfârșitul anului 2027. Documentul descrie „o construcție militară istorică” în fața căreia Statele […]
09:10
Scandal imens în SUA: Unele documente „redactate” din dosarul Epstein pot fi citite cu „copy-paste” – nu se știe dacă e o eroare tehnică sau o formă de dezvăluire intenționată – VIDEO # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a eliberat marți, 23 decembrie 2025, un nou lot uriaș de peste 30.000 de pagini din investigațiile legate de Jeffrey Epstein, conform Epstein Files Transparency Act – lege adoptată de Congres. Însă, la doar câteva ore de la publicare, utilizatorii au descoperit o eroare majoră: în numeroase PDF-uri, redactările […]
08:50
Rusia se transformă într-un „gulag digital”: Fiecare utilizator de internet va avea un cod de identificare unic, legat obligatoriu de numărul de telefon personal # Aktual24
Rusia face pași rapizi spre un sistem de supraveghere digitală extinsă, prin introducerea unui cod de identificare unic și imuabil pentru toate platformele online, legat obligatoriu de numărul de telefon al utilizatorului. Măsura, dezbătută în prezent, este prezentată oficial ca o soluție pentru „contorizarea precisă a audienței” și pentru facilitarea pieței de publicitate, potrivit Centrului […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.