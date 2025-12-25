SUA: S-a ajuns la confruntări cu arme de foc între agenții ICE și persoanele vizate

08:50

Rusia face pași rapizi spre un sistem de supraveghere digitală extinsă, prin introducerea unui cod de identificare unic și imuabil pentru toate platformele online, legat obligatoriu de numărul de telefon al utilizatorului. Măsura, dezbătută în prezent, este prezentată oficial ca o soluție pentru „contorizarea precisă a audienței” și pentru facilitarea pieței de publicitate, potrivit Centrului […]