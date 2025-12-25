Roger Federer a devenit miliardar în 2025! Top 3 cel mai bine plătiți sportivi din lume + Top 10 fotbaliști

Sport.ro, 25 decembrie 2025 11:50

Cum arată ierarhia celor mai bine plătiți fotbaliști din lume în anul 2025. 

Acum 30 minute
12:10
Ionuț Nedelcearu vrea să revină la Dinamo: ”Ăsta e visul meu” Sport.ro
Ionuț Nedelcearu (29 de ani), fundaș cu 27 de selecții la naționala de seniori și lansat în fotbalul mare de Dinamo, vrea să revină la echipa sa de suflet.
Acum o oră
11:50
Roger Federer a devenit miliardar în 2025! Top 3 cel mai bine plătiți sportivi din lume + Top 10 fotbaliști Sport.ro
Cum arată ierarhia celor mai bine plătiți fotbaliști din lume în anul 2025. 
Acum 2 ore
11:30
Devis Epassy, aproape impecabil în Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo Sport.ro
Devis Epassy, prestație solidă în partida Camerun - Gabon 1-0 de la Cupa Africii pe Națiuni 2025. 
11:30
Ruben Amorim, reacție fermă când a fost întrebat despre Bruno Fernandes. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate pe VOYO.
11:10
Attila Hadnagy a numit echipele care se bat la promovarea în Superligă: ”Eu așa zic” Sport.ro
Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la promovare din Liga 2.
10:50
Prima plecare de la CFR Cluj din iarnă. Dorit de FCSB, fotbalistul e OUT: „Îi mulțumim pentru munca depusă” Sport.ro
CFR Cluj a confirmat oficial prima plecare din iarnă, chiar în prima zi de Crăciun. 
10:40
Fără operație în 18 ani de rugby profesionist: ce ar duce Johan van Heerden din România în Africa de Sud Sport.ro
Johan van Heerden a răspuns la „întrebările-fulger” în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Acum 4 ore
10:30
Cadou de Crăciun pentru FCSB: jucătorul a spus ”DA” pentru transfer! Sport.ro
Gigi Becali ar putea rezolva un alt transfer în perioada următoare.
10:30
Ionuț Radu a explicat de ce și-a atins potențialul abia la 28 de ani: „Asta m-a ținut în urmă” Sport.ro
Portarul Ionuț Radu se află la cel mai bun moment din cariera sa de fotbalist profesionist, după ce a trebuit să treacă printr-o perioadă nefastă. 
10:00
Un club din Superligă pregătește transferul lui Denis Alibec: ”Am avut o discuție despre el. Ne poate ajuta” Sport.ro
Un club din Superliga României ar putea pune mâna pe Denis Alibec (34 de ani).
10:00
Mircea Lucescu, despre fotbalul din România pe vremea lui Ceaușescu: „Toată lumea era împotriva mea”. Unde l-a prins Revoluția Sport.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit în Gazzetta dello Sport despre fotbalul din România în timpul regimului comunist.
09:40
Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului Sport.ro
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend în timpul unui meci. Potrivit presei locale, Igiraneza Aimé Gueric şi-a pierdut cunoştinţa după ce a înghiţit o monedă, un „gris-gris” asociat cu o practică de vrăjitorie, relatează RMC Sport.
09:10
Sorana Cîrstea începe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism Sport.ro
Sportivul remarcat de mine în anul 2025 este o tenismenă de 35 de ani.
09:10
Cu cine se antrenează Roland Niczuly, la șapte luni de la ultimul meci oficial: ”Este în vestiarul nostru” Sport.ro
Fost căpitan al lui Sepsi și câștigător a două Cupe și două Supercupe, Roland Niczuly (30 de ani) a fost trecut pe ”linie moartă” la echipa din Sfântu Gheorghe.
Acum 24 ore
23:00
PSG îi pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a început Sport.ro
PSG este pregătită să aducă de la Real Madrid un fotbalist important, în calitate de jucător liber de contract. 
22:50
Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia” Sport.ro
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga României.
22:20
Detaliul care pătează reputația lui Alcaraz, după despărțirea de Ferrero Sport.ro
Din punct de vedere profesional, Carlos Alcaraz întâmpină un prim moment de cumpănă, în carieră.
22:00
Decizie radicală luată de o echipă cu pretenții din România: ”Au fost reduse salariile” Sport.ro
O echipă cu pretenții din fotbalul românesc a luat o decizie radicală, după dezamăgirea din ultimul an.
21:50
Lovitură pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Președintele a fost arestat Sport.ro
Preşedintele clubului Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost reţinut miercuri la Istanbul în cadrul unei anchete privind traficul de droguri care a implicat personalităţi din lumea divertismentului şi a mass-media, potrivit presei de stat.
21:40
Fabulos! Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele românului Sport.ro
Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele primite de internaționalul român.
21:10
Fotbalistul care nu trebuie să lipsească în Turcia – România: "Exponențial pentru națională" Sport.ro
Costel Pană a vorbit despre naționala României la Poveștile Sport.ro. 
20:50
Florin Matache atenționează înainte de Turcia - România: „Au jucători tineri, de valoare”. Verdictul eroului de la Liberec Sport.ro
Florin Matache a discutat, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre partida Turcia - România de pe 26 martie. 
20:40
Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: ”Am avea mare nevoie” Sport.ro
FC Botoșani a încheiat anul pe locul trei în Superligă, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo și la două puncte de liderul Universitatea Craiova.
20:20
Antrenorul lui Nottingham Forest, declarație memorabilă înainte de Crăciun Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
20:20
Andrea Mikloș, deschisă despre relația cu soțul și antrenorul ei, Cristin Eșanu: „Poate să fie destul de provocator” Sport.ro
Andrea Mikloș a discutat, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre cât de mult o ajută ca sportivă și femeie ca șoțul ei, Cristin Eșanu, să îi fie și antrenor.  
19:40
Calvarul lui Horațiu Moldovan se apropie de final! Clubul negociază un acord de transfer cu Atletico Madrid Sport.ro
Plecarea lui Horațiu Moldovan, de la Real Oviedo, din La Liga este iminentă în momentul de față.
19:40
Transferul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: ”Raportul calitate-preț a fost surprinzător” Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
19:10
Echipa din Serie A a reluat negocierile cu Tottenham pentru Radu Drăgușin! Sport.ro
O revenire a lui Radu Drăgușin în Serie A este din ce în ce mai discutată în presa din Italia. 
18:50
Siyabonga Ngezana, față în față cu Mohamed Salah! Sport.ro
Siyabonga Ngezana îl va întâlni pe Mohamed Salah la Cupa Africii pe Națiuni din Maroc. 
18:50
Iosif Rotariu le-a descris în două cuvinte pe Dinamo și Rapid Sport.ro
Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare internațional, de patru ori campion al României cu Steaua, le-a descris în două cuvinte pe rivalele Dinamo și Rapid, în exclusivitate pentru Sport.ro.
18:30
E OUT de la echipă: ”Acord pentru încetarea contractului” Sport.ro
O echipă din Superligă a oficializat despărțirea de un fotbalist chiar înainte de perioada de mercato din iarnă.
18:20
Cum a învățat limba română un rugbist sud-african: „Un ospătar m-a ajutat” Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden a explicat cum a reușit să se adapteze rapid în România.
17:50
Florin Matache, dezvăluire la ”Poveștile Sport.ro”: ”Ăsta este marele meu regret” Sport.ro
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
17:40
Gazzetta dello Sport anunță: Radu Drăgușin e pe ”lista de cumpărături” a unei echipe cu pretenții Sport.ro
Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
17:00
Fotbalistul din Superligă, aproape impecabil în eșecul de la Cupa Africii. Nota primită + fostul jucător al Craiovei și-a îngropat echipa Sport.ro
Jucătorul din Superligă s-a descurcat foarte bine la Cupa Africii, însă nu a fost suficient pentru naționala sa. 
16:50
Olimpiu Moruțan, OUT de la Aris Salonic! Grecii îi anunță următoarea destinație Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat în vară cu Aris Salonic, dar poate pleca după doar câteva luni, după ce nu a reușit să impresioneze în tricoul echipei sale.
16:30
E oficial! Când încep lucrările la stadionul de 100.000.000€ Sport.ro
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.
16:10
Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: ”Am vorbit deja” Sport.ro
În perioada de mercato din vară, Dinamo a vrut să transfere un fost jucător de la FCSB pentru a-și ”betona” compartimentul defensiv, dar fără succes.
16:00
Nostalgie la Torino! Juventus a publicat un video emoționant cu Dybala, iar fanii au reacționat imediat: „Aduceți-l acasă!” Sport.ro
Juventus a stârnit un val uriaș de emoții în rândul fanilor, după ce a publicat pe TikTok un clip dedicat lui Paulo Dybala, cu imagini din perioada petrecută de argentinian la Torino.
15:30
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l învinge pe Dragomir: „A fost benefic!” Sport.ro
Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit deschis miercuri, despre culisele momentului care i-a adus funcția supremă la LPF în 2013.
15:10
Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul României de la baraj a pus condiții clare Sport.ro
Turcul Kenan Yildiz a pus două condiţii pentru a-şi prelungi contractul cu Juventus Torino: să devină cel mai bine plătit jucător al echipei şi să primească garanţii cu privire la ambiţiile mari ale clubului în următorii ani, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
15:00
Tricolorii au lăsat fotbalul pentru o clipă! Mesaj special pentru fani în Ajunul Crăciunului Sport.ro
Jucătorii echipei naționale a României au transmis astăzi, 24 decembrie, un mesaj suporterilor de pretutindeni.
14:50
Kopic și-a anunțat obiectivul de la Dinamo pentru 2026 și a spus de ce are nevoie pentru titlu Sport.ro
Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Superliga, însă se află la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.
14:30
Jackie Chan a făcut spectacol la Pompei! Reacția actorului după ce a dus torța olimpică printre ruine Sport.ro
Legendarul actor Jackie Chan a fost protagonistul unui moment special luni, la Pompei, unde a purtat torța olimpică pentru Jocurile de Iarnă Milano Cortina 2026, mărturisind că a fost copleșit de încărcătura istorică a locului și de peisajul dominat de vulcan.
14:10
Gigi Becali a exclus-o pe Rapid din calcule și a numit singura adversară la titlu: „Lupta e numai cu ea!” Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul campioanei FCSB, a transmis un mesaj tranșant după victoria cu 2-1 în fața Rapidului pe Arena Națională.
14:10
Dorin Rotariu, GOL fabulos în Ajunul Crăciunului! "Rachetă" în vinclu de la 25 de metri Sport.ro
Dorin Rotariu (30 de ani) a reușit un gol spectaculos în Cupa Turciei, miercuri după-amiază, într-un meci din Cupa Turciei.
13:40
Imaginea momentului cu Ionuț Radu: cum s-a pozat portarul lui Celta Vigo după ce a ajuns în România Sport.ro
Ionuț Radu, titularul incontestabil din poarta celor de la Celta Vigo, a revenit în țară pentru sărbătorile de iarnă și a surprins internetul cu o fotografie inedită.
13:30
Jackpot pentru Elias Charalambous: "Un milion în plus!" Sport.ro
Elias Charalambous (45 de ani) este cel mai longeviv antrenor din istoria lui FCSB și are deja patru trofee în palmares cu formația bucureșteană.
13:00
Lista FIFA pe 2026 a fost validată! Cine sunt cei 11 „centrali” români care vor fluiera în Europa și numele mari retrase Sport.ro
Forul mondial a confirmat oficial miercuri, 24 decembrie, lista arbitrilor din România care vor oficia la meciurile internaționale în anul 2026, validând propunerile Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru toate categoriile.
12:50
Cadoul perfect pentru suflarea dinamovistă: CNI a anunțat data exactă la care începe construcția noului stadion! Sport.ro
Compania Națională de Investiții a emis oficial ordinul de începere a lucrărilor pentru noua arenă din „Ștefan cel Mare”.
Mai multe ştiri
