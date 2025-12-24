Patru ceremonii de Crăciun au loc la Betleem pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza

16:40

La Sibiu, autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, după ce s-a prăbușit tavanul de la piscina interioară a unui hotel de 5 stele. Opt persoane, între care trei copii, au fost scoase din apă și sunt evaluate medical la fața locului, anunță Inspectoratul Județean pentru situații de urgență. La intervenție au participat șase ambulanțe, […]