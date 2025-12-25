Antonia, brad ca în povești! Cum a decorat artista pomul de Crăciun

20:10

2025 a fost un an pe care cel mai mulți români l-ar descrie ca fiind epuizant. A fost o perioadă plină de provocări și evenimente care au pus pe toată lumea la încercare. Nu puțini au fost cei care au simțit că a fost prea mult pentru o singură perioadă, și mulți sunt cei care se gândesc acum că își doresc un 2026 mai bun.