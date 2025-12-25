Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în Rădăuţi
PressHub, 25 decembrie 2025 14:50
Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi în urma unui accident rutier produs miercuri în municipiul Rădăuţi, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, în accident au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune. Trei dintre victime au fost încarcerate, iar una a decedat.
• • •
Acum 30 minute
15:10
Papa Leon XIV, în primul său mesaj de Crăciun: „Să ne rugăm într-un mod special pentru chinuitul popor ucrainean: să înceteze vuietul armelor” # PressHub
La primul său mesaj de Crăciun "Urbi et Orbi", papa Leon al XIV-lea a pus accentul pe ceea ce face Dumnezeu pentru oameni și pe ceea ce oamenii ar trebui să facă pentru Dumnezeu, pentru semenii lor și pentru pacea în lume, potrivit Vatican News. E necesar "să ne asumăm fiecare partea noastră de responsabilitate"
Acum o oră
14:50
Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi în urma unui accident rutier produs miercuri în municipiul Rădăuţi, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, în accident au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune. Trei dintre victime au fost încarcerate, iar una a decedat.
Acum 4 ore
13:00
Mesajul președintelui Nicușor Dan de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere # PressHub
Președintele Nicușor Dan a transmis, în mesajul de Crăciun adresat românilor, îndemnul ca, "împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere". „Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă,
12:00
Pcişca sau chişca – preparat esenţial de Crăciun, pentru „găluşce” delicioase, la Sânpetru de Câmpie # PressHub
Chişca, un preparat tradiţional moldovenesc, realizat din intestine de porc umplute cu o compoziţie de păsat sau orez, carne grasă şi condimente, adoptat în Ardeal sub denumirea de „pcişcă", este considerată esenţială la Sânpetru de Câmpie, pentru a avea pe masa de Crăciun „găluşce" delicioase. „Pot spune că la Sânpetru de Câmpie, în judeţul Mureş,
Acum 6 ore
10:00
Aproape jumătate dintre români spun că vor cheltui mai puţin în perioada Sărbătorilor de iarnă (sondaj) # PressHub
Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puţin sau mai puţin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, şi 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde, informează Agerpres. Astfel, 25% spun că vor cheltui mult
Acum 24 ore
16:20
RETROSPECTIVĂ 2025. Cum reacționează statul când un fost partener al oligarhilor ruși vrea să producă blindate în România. Glinka neagă legături actuale cu Rusia # PressHub
Începând cu anul 2022, compania Automecanica SA din Mediaș, cunoscută pentru capacitatea sa de producție de vehicule blindate, a fost preluată de firma Automecanica SKB Property SRL, controlată de omul de afaceri Sergei Glinka (sau Sergei Mihailovici Glinka, așa cum e numele slav). Ulterior, în 2024, aceeași structură de afaceri a demarat achiziția fabricii Popeci
16:10
Este o replică "colocvială" a mai multor cunoscători de muzică, din tinerețea mea petrecută în Brăila. Este o chemare la „încă o audiție reușită" într-o cheie semi-autoironică, lansată pe vremea când noi nu visam decât la un nou disc apărut în cercul de prieteni. Evident că înainte de 1989 nu ne trecea prin cap că
16:00
Snowboardul înseamnă adrenalină și coborâri spectaculoase, dar pentru a te mișca liber pe pârtie ai nevoie de haine care să asigure confort și protecție. Alegerea unei geci de snowboard potrivite poate face diferența dintre o zi fantastică pe pârtie și una în care frigul, umezeala sau disconfortul te trimit mai devreme la cabană. O geacă
15:50
Bruxelles-ul condamnă restricțiile de călătorie impuse de SUA unor cetățeni europeni: „Măsură nejustificată” # PressHub
Comisia Europeană a reacționat ferm după ce Statele Unite au impus restricții de călătorie pentru cinci cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european Thierry Breton, acuzând Washingtonul de o decizie nejustificată care pune sub semnul întrebării libertatea de exprimare și autonomia de reglementare a Uniunii. Executivul de la Bruxelles avertizează că va apăra dreptul UE de a-și aplica
Ieri
13:40
RETROSPECTIVĂ 2025. Povestea studentului basarabean bătut de George Simion în urmă cu 13 ani # PressHub
Un cercetător al Academiei Române și colaborator al Presshub povestește un incident din 7 februarie 2012 când, actualul candidat la președinția României, George Simion, împreună cu un cunoscut, l-au bătut, victima fiind pe atunci student din Republica Moldova în România. Incidentul s-a întâmplat în fostul sediu al Asociației „21 Decembrie 1989" de pe strada Batiștei,
13:00
Noul plan de pace al lui Zelenski: front înghețat, fără cedări teritoriale suplimentare și garanții SUA–UE pentru Ucraina # PressHub
Președintele ucrainian Volodimir Zelenski a prezentat, pe 23 decembrie, un plan de pace revizuit. Acesta conține douăzeci de puncte. Acesta, spre deosebire de predecesorul său, prevede înghețarea liniei frontului (permițând, astfel Ucrainei să nu cedeze teritorii suplimentare), un efectiv al armatei ucrainiene de 800.000 de soldați în timp de pace și garanții de securitate pentru
12:20
Conflict transatlantic pe libertatea de exprimare: Washingtonul sancționează cinci europeni pentru presupuse campanii de cenzură # PressHub
Departamentul de Stat al SUA a interzis intrarea în Statele Unite pentru cinci europeni, acuzându-i că s-au aflat în fruntea unor eforturi de a presa companiile de tehnologie să cenzureze sau să suprime puncte de vedere americane, în cel mai recent atac al administrației Trump la adresa reglementărilor europene care vizează discursul instigator la ură
23 decembrie 2025
20:40
Controversă în justiție: revizuirea sentinței lui Dan Voiculescu și posibila miză financiară, cu apelul Cameliei Bogdan către Parchet # PressHub
Într-un interviu acordat Epoch Times, fosta judecătoare, Camelia Bogdan, a declarat că este responsabilitatea Parchetului General de a investiga revizuirea dosarului lui Dan Voiculescu și a suspenda recuperarea prejudiciului, în scopul protecției societății și a victimelor. Camelia Bogdan a vorbit despre situaţia lui Dan Voiculescu care încearcă să obţină revizuirea pedepsei pronunţate de ea în
20:00
Rezultate preliminare CSM: 98% din judecători percep o campanie anti-justiție, într-un chestionar contestat # PressHub
Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, marți, rezultatele preliminare ale unui chestionar trimis judecătorilor din țară. Conform datelor, o majoritate covârșitoare a respondenților consideră că, în 2025, a fost derulată o campanie împotriva justiției (98%) și sunt de acord cu pozițiile publice ale CSM (67%). Totodată, sondajul mai susține că judecătorii care au fost înlocuiți
19:10
Andrew Tate, Lia Savonea și Justiția românească: de ce este nevoie de un referendum intern și reforme legislative urgente # PressHub
Unsprezece magistrați au purtat o discuție publică cu președintele Nicușor Dan pe tema justiției. Relatările acestora creionează un sistem profund disfucțional a cărei reformă este cu atât mai necesară cu cât se accentuează nevoia protecției justiției independente, relatează Spotmedia. Exact în ziua în care misoginul suprem era spulberat în Dubai, într-un meci de box, de
16:00
Evenimentele din justiție din ultimele săptămâni de după publicarea materialului Recorder privind capturarea acestui sector de către o mică grupare au arătat situația gravă în care suntem. Nu sunt doar probleme în justiției, este o cangrenă. Iar acest lucru a devenit și mai clar după consultările inițiate de președintele Nicușor Dan cu magistrații, relatează Aktual24.
15:50
Rupturi între suveraniști: AUR acuză conflicte cu SOS și POT pentru lipsa semnăturilor necesare suspendării lui Nicușor Dan # PressHub
Partidul AUR susține că a obținut aproximativ 120 din cele 155 de semnături necesare ale parlamentarilor pentru a obține suspendarea președintelui Nicușor Dan. Deputatul AUR, Ștefan Avrămescu, a justificat insuficiența printr-un conflict între partidele SOS România și POT. Totuși, Avrămescu a subliniat că numărul de 155 de semnături ar putea fi atins în februarie, notează
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Marilen Pirtea, posibil succesor al lui Daniel David la Educație: „Decizia va fi luată după sărbători” # PressHub
Rectorul Universității de Vest și deputat PNL Timiș, Marilen Pirtea, este vehiculat drept un înlocuitor al ministrului demisionar al Educației, Daniel David. Acesta a declarat, marți, pentru AGERPRES, că reflectă asupra deciziei numirii sale și va reveni cu un răspuns după sărbători. „Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni
13:00
Fiul unui fost primar, scăpat din închisoare pentru evaziune fiscală: ÎCCJ a anulat mandatul de executare a pedepsei # PressHub
Pe 14 noiembrie 2023, Ionuț Dobre, fiul fostului primar din orașul Mihăilești, Giurgiu, era condamnat la 4 ani și 8 luni închisoare pentru evaziune fiscală, prejudiciul la bugetul statului fiind de 580.000 de lei. Doi ani mai târziu, instanța supremă a anulat pedepasa și a decis rejudecarea dosarului. Firma lui Dobre, controlată prin interpuși, intrată
11:20
Războiul din Ucriana: medierea SUA între Rusia și Ucraina nu a adus încă rezultate concrete. Ucrainenii se pregătesc de un nou Crăciun sub atacuri # PressHub
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat duminică că discuțiile purtate la Miami atât cu omologul său rus, Kirill Dmitriev, cât și cu consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au fost „productive și constructive", dar fără a produce un progres clar în direcția încheierii războiului. „Ucraina rămâne pe deplin angajată în obținerea unei
11:00
Problemele reale ale justiției din România și interpretarea mediilor rusofone: impactul pervers al unor proteste justificate # PressHub
Protestele recente din România privind funcționarea justiției au devenit rapid mai mult decât un subiect de dezbatere internă: ele au fost preluate și reinterpretate în ecosistemul informațional rusofon, unde sunt folosite pentru a construi narațiuni de delegitimare a statului de drept și a Uniunii Europene. Această analiză examinează modul în care presa online și canalele
06:00
Aktual24 |Franța se pregătește să ocupe golul lăsat de retragerea trupelor SUA din Europa: ”Dislocarea de avioane Rafale capabile să transporte armament nuclear în alte state europene” # PressHub
Centrul de recrutare militară aflat vizavi de Turnul Eiffel, în arondismentul 7 al Parisului, în clădirea istorică a École Militaire, este marcat de o prezență intensă a materialelor de promovare ale forțelor armate. Potrivit unei analize publicate de Politico, acest spațiu a devenit un simbol al schimbării de mentalitate generate de actualul context geopolitic european,
02:20
COMUNICAT DE PRESĂ. Marți, 30 decembrie, Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din a doua parte a Stagiunii 2025-2026. # PressHub
Artiști internaționali de top vor continua să urce pe scena Ateneului Român în 2026: Ton Koopman, Cristian Mandeal, Dennis Russell Davies, Kirill Gerstein, Gautier Capuçon, Lucas Debargue. A doua parte a Stagiunii Filarmonicii George Enescu va continua să aducă publicului meloman mari artiști internaționali, printre care dirijorii Ton Koopman, Andrei Boreyko, Cristian Mandeal, Leonard Slatkin,
02:00
Protecția și igiena personală au devenit priorități atât acasă, cât și la locul de muncă. Mănușile de unică folosință te ajută să limitezi contactul cu microbi, substanțe chimice sau alte riscuri cotidiene. Poți folosi mănuși când gătești, faci curățenie, lucrezi într-un cabinet medical, într-un salon sau în industrie. Acest articol îți explică, pe scurt și
22 decembrie 2025
23:00
Firma Meva Concept a luat contracte publice pe declarații false. Apoi, a încasat fără să lucreze. În final: faptele prescrise # PressHub
Justiția din România, pusă în fața unui caz aparent simplu, a eșuat să ofere o soluție. Deși faptele erau relativ ușor de demonstrat, dosarul nu a fost finalizat nici de procurori, nici de judecători în favoarea victimelor. Mai mult, tot păgubitul este dus în pragul falimentului cu ajutorul sistemului de justiției. Cazul pe scurt Societatea
22:50
Analiză Deutsche Welle: Președintele Dan propune un referendum printre magistrați pentru a vedea câți reformiști sunt în sistem, în vreme ce premierul Bolojan începe lucrul asupra modificărilor legislative care să redreseze Justiția. E o competiție între cei doi sau președintele și primul ministru încearcă să se completeze reciproc pentru a schimba felul în care funcționează
19:40
Aktual24 | Raportul Inspecției Judiciare privind ”aspectele relatate” de Recorder. Magistrații din documentar au fost deseori vizați de acțiuni disciplinare # PressHub
Inspecția Judiciară a prezentat, într-un „Raport privind activitatea Inspecției Judiciare", o sinteză a demersurilor deja efectuate în legătură cu o parte dintre aspectele relatate în materialul publicat de recorder.ro la 9 decembrie 2025, sub titlul „Justiția Capturată", în care sunt formulate acuzații privind funcționarea sistemului judiciar, activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție și modul de soluționare
19:30
Moțiunea simplă împotriva Ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă astăzi în Senat, cu 31 de voturi „Pentru" și 51 „Contra". Moțiunea simplă, intitulată «„România are prea mult noroc pentru a mai
19:10
După dialogul inițiat de președintele Nicușor Dan cu magistrații care au dorit să prezinte problemele sistemice ale sistemului judiciar, asociația „Inițiativa pentru Justiție” condusă de procurorul Bogdan Pîrlog a prezentat o serie de propuneri în vederea schimbării legilor justiției. Asociația „Inițiativa pentru Justiție”, condusă de procurorul militar Bogdan Pârlog, a enumerat 30 de astfel de […] Articolul Propunerile asociației lui Pîrlog pentru o justiție mai eficientă apare prima dată în PRESShub.
19:10
Sondaj Cult Research: peste 60% dintre români cred că justiția este controlată politic și nu se bazează pe probe # PressHub
Un raport pe Justiție realizat de Cult Research indică un nivel deosebit de redus al cetățenilor români în justiție. Conform sondajului realizat, 62% din români consideră că gradul de control politic asupra justiiei este mare (38%) sau foarte mare (24%). Aceste cifre coincid cu datele unei alte întrebări, care stabilea factorii sub care magistrații iau […] Articolul Sondaj Cult Research: peste 60% dintre români cred că justiția este controlată politic și nu se bazează pe probe apare prima dată în PRESShub.
19:00
2.500 de judecători au participat la consultarea inițiată de CSM privind problemele din sistemul judiciar # PressHub
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a derulat, în perioada 16–21 decembrie 2025, o consultare a corpului profesional al judecătorilor, prin intermediul unui chestionar online care a vizat probleme de actualitate din sistemul judiciar, precum prescripția răspunderii penale și înlocuirea judecătorilor din completurile de judecată. La consultare au participat 2.583 de judecători, […] Articolul 2.500 de judecători au participat la consultarea inițiată de CSM privind problemele din sistemul judiciar apare prima dată în PRESShub.
15:20
800 de copii penalizați de o licitație controversată: cum a ajuns Primăria Țibana să plătească 16 lei pe un sandviș # PressHub
Primăria Țibana a organizat în toamnă două licitații pe SICAP pentru masa elevilor de la Școala „Domnița”, ambele anulate în urma unor nereguli invocate de participanți, pentru ca ulterior procedura să fie reluată fără transparență, printr-un simplu anunț pe site-ul instituției, situație în care doar firma Take&Eat SRL s-a prezentat și a obținut contractul, livrând […] Articolul 800 de copii penalizați de o licitație controversată: cum a ajuns Primăria Țibana să plătească 16 lei pe un sandviș apare prima dată în PRESShub.
15:10
Mărturii explozive din sistemul judiciar dezvăluite la Cotroceni: mandate blocate, promovări controversate și control la vârful Justiției # PressHub
Mai mulți magistrați au participat la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea asumată a reunit reprezentanți ai asociațiilor magistraților, foști judecători sau procurori care au expimat, direct, problemele grave ale sistemului. O fostă procurorare DNA, Laura Deriuș, care a lucrat în dosarul Vanghelie, a arătat că orice act procedural este aprobat pe procurorul șef. Un […] Articolul Mărturii explozive din sistemul judiciar dezvăluite la Cotroceni: mandate blocate, promovări controversate și control la vârful Justiției apare prima dată în PRESShub.
14:50
Pe 22 decembrie, a avut loc o întâlnire între Nicușor Dan și diferiți magistrați la Palatul Cotroceni. Scopul acesteia a fost unul consultativ, vizând dezbaterile legate de reforma justiției, declanșate de documentarul Recorder „Justiție capturată”. Circa 40 de magistrați s-au înscris pentru întrevedere, iar președintele Nicușor Dan a declarat că încă 250 de magistrați i-au […] Articolul Concluziile întâlnirii dintre Nicușor Dan și magistrați apare prima dată în PRESShub.
14:00
Florin Mitroi a revenit asupra deciziei: nu mai demisionează din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa # PressHub
Săptămâna trecută, liberalul Florin Mitroi îşi anunţa demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa. Au urmat câteva zile de agitaţie, în care presa locală a încerat să afle ce se află cu adevărat în spatele acestei decizii. Deşi Mitroi ameninţase şi în luna mai că va demisiona, decizia sa a fost un şoc […] Articolul Florin Mitroi a revenit asupra deciziei: nu mai demisionează din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa apare prima dată în PRESShub.
13:40
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Apelor Române: servere și 10 din 11 administrații bazinale afectate, infrastructura hidrotehnică în siguranță # PressHub
Administrația Națională Apele Române a transmis lunim printr-un comunicat de presă că un număr din stațiile de control și bazine au fost supuse unui atac cibernetic. Acesta a fost declanșat pe 20 decembrie, afectând servere, stații de lucru și 10 din 11 administrații bazinale. Atacul nu a afectat, însă, operațiunile uzuale ale companiei, aceasta continunându-și […] Articolul Atac cibernetic de tip ransomware asupra Apelor Române: servere și 10 din 11 administrații bazinale afectate, infrastructura hidrotehnică în siguranță apare prima dată în PRESShub.
12:00
Întârzieri și speculații la Iași: ce se întâmplă cu trenurile private Ferotrans și răspunsul lui Anchidin # PressHub
Trenurile de călători pe ruta Iași–București, care urmau să fie introduse în circulație în acest an de compania ieșeană Ferotrans TFI, vor începe să transporte pasageri cu o întârziere de aproximativ un an față de calendarul anunțat inițial, cel mai devreme în luna mai, după ce firma a achiziționat în anii anteriori mai multe garnituri […] Articolul Întârzieri și speculații la Iași: ce se întâmplă cu trenurile private Ferotrans și răspunsul lui Anchidin apare prima dată în PRESShub.
11:30
Nicușor Dan pentru Politico: „Lumea s-a schimbat”, am trecut „la un mod foarte pragmatic si economic de a face lucrurile” # PressHub
Într-un interviu pentru publicația Politico, publicat luni, președintele Nicușor Dan a vorbit despre noile relații dintre Europa și Statele Unite, conduse de o administrație care nu mai pare intersată de relațiile cu aliații tradiționali, pe care îî consideră „slabi”, cum spunea recent președintele Donald Trump. „Lumea s-a schimbat”, a declarat președintele Nicusor Dan într-un interviu […] Articolul Nicușor Dan pentru Politico: „Lumea s-a schimbat”, am trecut „la un mod foarte pragmatic si economic de a face lucrurile” apare prima dată în PRESShub.
21 decembrie 2025
22:10
Aktual24 | Realitatea Plus, după anunțul șefului statului despre referendum: „Nicușor Dan intervine în justiție”, ”Puci anticonstituțional” # PressHub
Postul Realitatea Plus, vârf de lance al campaniei de susținere a grupării Lia Savonea, a reacționat dur după anunțul președintelui legat de inițierea unui referendum în rândul magistraților privind modul în care CSM își îndeplinește misiunea, scrie Aktual24. „Nicușor Dan intervine în justiție. Amenințări pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în direct de la Palatul Cotroceni: […] Articolul Aktual24 | Realitatea Plus, după anunțul șefului statului despre referendum: „Nicușor Dan intervine în justiție”, ”Puci anticonstituțional” apare prima dată în PRESShub.
21:50
Reacția Secției pentru judecători a CSM la anunțul făcut de Nicușor Dan: Referendumul propus de președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii # PressHub
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, duminică seara, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de președintele Nicușor Dan nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii. CSM a mai precizat că nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. Nicușor Dan […] Articolul Reacția Secției pentru judecători a CSM la anunțul făcut de Nicușor Dan: Referendumul propus de președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii apare prima dată în PRESShub.
21:20
Atac cibernetic asupra Administrației Naționale Apele Române și zece administrații bazinale de apă din țară. Atacatorii au cerut răscumparare # PressHub
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin Administrației Naționale Apele Române (ANAR) și a unui număr de 10 (din 11) administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret, Buzău, a anunțat duminică Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Din pricina […] Articolul Atac cibernetic asupra Administrației Naționale Apele Române și zece administrații bazinale de apă din țară. Atacatorii au cerut răscumparare apare prima dată în PRESShub.
19:30
Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor transmise de judecători, procurori și alți actori din sistemul judiciar privind funcționarea justiției # PressHub
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, un raport care sintetizează observațiile scrise transmise direct în atenția Președintelui României de magistrați activi sau retrași din activitate, în perioada 11 – 19 decembrie 2025 [1], în contextul: dezbaterilor publice privind sistemul de justiție, declarațiilor publice ale unor magistrați, pozițiilor divergente exprimate la nivel instituțional în sistemul de justiție, […] Articolul Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor transmise de judecători, procurori și alți actori din sistemul judiciar privind funcționarea justiției apare prima dată în PRESShub.
18:50
Guvernul a anunțat constituirea Grupului de Lucru pentru situația din justiție, ca urmare a dezvăluirilor publicației Recorder privind „capturarea” acestui sector de un grup restrâns condus de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este organismul consultativ la care trebuie să ne uităm în primul rând pentru că de acolo poate veni o […] Articolul Aktual24 | Opinie: Există o singură cale bună de a repara legile justiției apare prima dată în PRESShub.
18:40
„Ciotul” lipsă de pe Autostrada 1 pune la încercare nervii românilor care vin acasă de sărbători. Coadă de 11 km la nodul de la Margina # PressHub
Având în vedere numărul crescut de autovehicule care intră în țară, pe sensul de mers Nădlac – București, traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la kilometrul 426, informează Special Arad. În prezent, este formată o coloană de vehicule cu o lungime de aproximativ 11 kilometri, situație determinată […] Articolul „Ciotul” lipsă de pe Autostrada 1 pune la încercare nervii românilor care vin acasă de sărbători. Coadă de 11 km la nodul de la Margina apare prima dată în PRESShub.
15:10
Autoritățile, în alertă. O dronă prăbușită cu o parașută atașată de ea, găsită într-o pădure din Argeș # PressHub
Poliţiştii din Câmpulung efectuează verificări după ce un bărbat a sesizat că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător, posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci, a anunțat IPJ Argeş, potrivit Agerpres. Sesizarea a fost făcută duminică, 21 decembrie, în jurul orei 10:40, de către un […] Articolul Autoritățile, în alertă. O dronă prăbușită cu o parașută atașată de ea, găsită într-o pădure din Argeș apare prima dată în PRESShub.
14:50
BREAKING Nicușor Dan va iniția un referendum cu o singură întrebare în rândul magistraților. Șeful statului: „Cred că situația în care suntem este gravă” | VIDEO # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a susţinut duminică, de la ora 14:00, o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre discuțiile programate luni cu magistrații, discuții la care președintele României a lansat invitația în 11 decembrie, în contextul în care, la acel moment, aproape 200 de magistrați și-au exprimat solidaritatea cu colegii care […] Articolul BREAKING Nicușor Dan va iniția un referendum cu o singură întrebare în rândul magistraților. Șeful statului: „Cred că situația în care suntem este gravă” | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
13:10
Nicușor Dan: Înfăptuirea dreptății în ceea ce privește Revoluția este indispensabilă consolidării democrației românești / Avem nevoie ca Justiția să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent # PressHub
Președintele Nicușor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității. „LIBERTATE! Acesta a fost strigătul limpede al națiunii române în decembrie 1989. Strigătul celor care trăiseră prea mult timp în izolare, în frică și în sărăcie, și care au decis că trebuie să își recâștige demnitatea. […] Articolul Nicușor Dan: Înfăptuirea dreptății în ceea ce privește Revoluția este indispensabilă consolidării democrației românești / Avem nevoie ca Justiția să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent apare prima dată în PRESShub.
11:30
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, în mesajul transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, că, după 36 de ani de libertate, „avem încă multe de corectat” și că este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului. „Astăzi îi comemorăm pe cei care […] Articolul Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului apare prima dată în PRESShub.
11:20
Două persoane au fost grav rănite în urma unui accident rutier produs sâmbătă seara, pe DN 66, în localitatea Băniţa, a informat duminică Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, un autoturism a ieşit de pe partea carosabilă, iar doi dintre cei trei ocupanţi ai maşinii au suferit leziuni care […] Articolul Două persoane rănite grav într-un accident în județul Hunedoara, pe DN 66 apare prima dată în PRESShub.
20 decembrie 2025
21:10
Aktual24 | Documentele Epstein arată legături între Steve Bannon, finanțatori MAGA și lideri ai dreptei radicale europene # PressHub
Documente provenite din corespondența lui Jeffrey Epstein, făcută public la începutul anului 2025, relevă informații extinse despre eforturile de construire a unei rețele transnaționale a dreptei radicale, care a reunit finanțatori americani, strategii politici apropiați de fostul președinte american Donald Trump, lideri suveraniști europeni și structuri de mobilizare politică și mediatică. Potrivit documentelor, schimburile de […] Articolul Aktual24 | Documentele Epstein arată legături între Steve Bannon, finanțatori MAGA și lideri ai dreptei radicale europene apare prima dată în PRESShub.
