Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în Rădăuţi

11:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, în mesajul transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, că, după 36 de ani de libertate, „avem încă multe de corectat” și că este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului. „Astăzi îi comemorăm pe cei care […] Articolul Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului apare prima dată în PRESShub.