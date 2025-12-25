Promisiunea lui Ianis Hagi de Crăciun pentru români: „Ne vedem în America!”. Ce au spus Mihăilă și Drăguș
Sport.ro, 25 decembrie 2025 15:50
Mesajele transmise de Crăciun de către Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară (Meluță) pentru fanii echipei naționale.
Acum 30 minute
15:50
15:40
Dinamo a anunțat că va face patru transferuri în această perioadă de mercato.
Acum o oră
15:10
Visul lui Paul Pogba de a reveni la naționala Franței, ironizat de o legendă: „De ce nu-l suni pe Zinedine Zidane?” # Sport.ro
Frank Leboeuf, fundaș cu 50 de selecții și 4 goluri pentru naționala Franței, nu îi dă nicio șansă lui Paul Pogba: „Pentru mine s-a terminat”.
Acum 2 ore
14:40
Mijlocașul lui Real Madrid a inițiat un demers demn de respect.
14:10
Superliga României a ajuns la final în 2025, după o etapă cu multe surprize, în care multe dintre echipele care se bat la locurile fruntașe au pierdut.
14:10
Jose Mourinho, în conflict cu un jurnalist din Portugalia. Ce i-a reproșat „The Special One”.
Acum 4 ore
13:30
Denis Drăguș (26 de ani) va fi protagonistul unui transfer în această perioadă de mercato.
13:20
Real Madrid și Manchester City se luptă pentru Michael Olise! Suma uriașă cerută de Bayern Munchen # Sport.ro
Real Madrid și Manchester City sunt interesate de serviciile lui Michael Olise. Bayern Munchen solicită o sumă-record în fotbal pentru francez.
12:40
E gata! Chinul s-a terminat. Maresca a luat cuvântul și a făcut anunțul.
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:40
Florin Matache putea renunța la fotbal chiar înainte să ajungă la Dinamo! Oferta inedită pentru eroul de la Liberec # Sport.ro
Florin Matache a fost invitat la emisiunea „Poveștile Sport.ro”. Eroul de la Liberec ar fi putut avea o altă carieră.
12:10
Ionuț Nedelcearu (29 de ani), fundaș cu 27 de selecții la naționala de seniori și lansat în fotbalul mare de Dinamo, vrea să revină la echipa sa de suflet.
Acum 6 ore
11:50
Roger Federer a devenit miliardar în 2025! Top 3 cel mai bine plătiți sportivi din lume + Top 10 fotbaliști # Sport.ro
Cum arată ierarhia celor mai bine plătiți fotbaliști din lume în anul 2025.
11:30
Devis Epassy, aproape impecabil în Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo # Sport.ro
Devis Epassy, prestație solidă în partida Camerun - Gabon 1-0 de la Cupa Africii pe Națiuni 2025.
11:30
Ruben Amorim, reacție fermă când a fost întrebat despre Bruno Fernandes.
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate pe VOYO.
11:10
Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la promovare din Liga 2.
10:50
Prima plecare de la CFR Cluj din iarnă. Dorit de FCSB, fotbalistul e OUT: „Îi mulțumim pentru munca depusă” # Sport.ro
CFR Cluj a confirmat oficial prima plecare din iarnă, chiar în prima zi de Crăciun.
10:40
Fără operație în 18 ani de rugby profesionist: ce ar duce Johan van Heerden din România în Africa de Sud # Sport.ro
Johan van Heerden a răspuns la „întrebările-fulger” în emisiunea Poveștile Sport.ro.
10:30
Gigi Becali ar putea rezolva un alt transfer în perioada următoare.
10:30
Ionuț Radu a explicat de ce și-a atins potențialul abia la 28 de ani: „Asta m-a ținut în urmă” # Sport.ro
Portarul Ionuț Radu se află la cel mai bun moment din cariera sa de fotbalist profesionist, după ce a trebuit să treacă printr-o perioadă nefastă.
Acum 8 ore
10:00
Un club din Superligă pregătește transferul lui Denis Alibec: ”Am avut o discuție despre el. Ne poate ajuta” # Sport.ro
Un club din Superliga României ar putea pune mâna pe Denis Alibec (34 de ani).
10:00
Mircea Lucescu, despre fotbalul din România pe vremea lui Ceaușescu: „Toată lumea era împotriva mea”. Unde l-a prins Revoluția # Sport.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit în Gazzetta dello Sport despre fotbalul din România în timpul regimului comunist.
09:40
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend în timpul unui meci. Potrivit presei locale, Igiraneza Aimé Gueric şi-a pierdut cunoştinţa după ce a înghiţit o monedă, un „gris-gris” asociat cu o practică de vrăjitorie, relatează RMC Sport.
09:10
Sorana Cîrstea începe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism # Sport.ro
Sportivul remarcat de mine în anul 2025 este o tenismenă de 35 de ani.
09:10
Cu cine se antrenează Roland Niczuly, la șapte luni de la ultimul meci oficial: ”Este în vestiarul nostru” # Sport.ro
Fost căpitan al lui Sepsi și câștigător a două Cupe și două Supercupe, Roland Niczuly (30 de ani) a fost trecut pe ”linie moartă” la echipa din Sfântu Gheorghe.
Acum 24 ore
23:00
PSG îi pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a început # Sport.ro
PSG este pregătită să aducă de la Real Madrid un fotbalist important, în calitate de jucător liber de contract.
22:50
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga României.
22:20
Din punct de vedere profesional, Carlos Alcaraz întâmpină un prim moment de cumpănă, în carieră.
22:00
O echipă cu pretenții din fotbalul românesc a luat o decizie radicală, după dezamăgirea din ultimul an.
21:50
Preşedintele clubului Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost reţinut miercuri la Istanbul în cadrul unei anchete privind traficul de droguri care a implicat personalităţi din lumea divertismentului şi a mass-media, potrivit presei de stat.
21:40
Fabulos! Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele românului # Sport.ro
Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele primite de internaționalul român.
21:10
Fotbalistul care nu trebuie să lipsească în Turcia – România: "Exponențial pentru națională" # Sport.ro
Costel Pană a vorbit despre naționala României la Poveștile Sport.ro.
20:50
Florin Matache atenționează înainte de Turcia - România: „Au jucători tineri, de valoare”. Verdictul eroului de la Liberec # Sport.ro
Florin Matache a discutat, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre partida Turcia - România de pe 26 martie.
20:40
FC Botoșani a încheiat anul pe locul trei în Superligă, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo și la două puncte de liderul Universitatea Craiova.
20:20

20:20
Andrea Mikloș, deschisă despre relația cu soțul și antrenorul ei, Cristin Eșanu: „Poate să fie destul de provocator” # Sport.ro
Andrea Mikloș a discutat, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre cât de mult o ajută ca sportivă și femeie ca șoțul ei, Cristin Eșanu, să îi fie și antrenor.
19:40
Calvarul lui Horațiu Moldovan se apropie de final! Clubul negociază un acord de transfer cu Atletico Madrid # Sport.ro
Plecarea lui Horațiu Moldovan, de la Real Oviedo, din La Liga este iminentă în momentul de față.
19:40
Transferul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: ”Raportul calitate-preț a fost surprinzător” # Sport.ro

19:10
O revenire a lui Radu Drăgușin în Serie A este din ce în ce mai discutată în presa din Italia.
18:50
Siyabonga Ngezana îl va întâlni pe Mohamed Salah la Cupa Africii pe Națiuni din Maroc.
18:50
Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare internațional, de patru ori campion al României cu Steaua, le-a descris în două cuvinte pe rivalele Dinamo și Rapid, în exclusivitate pentru Sport.ro.
18:30
O echipă din Superligă a oficializat despărțirea de un fotbalist chiar înainte de perioada de mercato din iarnă.
18:20
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden a explicat cum a reușit să se adapteze rapid în România.
17:50
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
17:40
Gazzetta dello Sport anunță: Radu Drăgușin e pe ”lista de cumpărături” a unei echipe cu pretenții # Sport.ro
Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
17:00
Fotbalistul din Superligă, aproape impecabil în eșecul de la Cupa Africii. Nota primită + fostul jucător al Craiovei și-a îngropat echipa # Sport.ro
Jucătorul din Superligă s-a descurcat foarte bine la Cupa Africii, însă nu a fost suficient pentru naționala sa.
16:50
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat în vară cu Aris Salonic, dar poate pleca după doar câteva luni, după ce nu a reușit să impresioneze în tricoul echipei sale.
16:30
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.
16:10
Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: ”Am vorbit deja” # Sport.ro
În perioada de mercato din vară, Dinamo a vrut să transfere un fost jucător de la FCSB pentru a-și ”betona” compartimentul defensiv, dar fără succes.
Ieri
16:00
Nostalgie la Torino! Juventus a publicat un video emoționant cu Dybala, iar fanii au reacționat imediat: „Aduceți-l acasă!” # Sport.ro
Juventus a stârnit un val uriaș de emoții în rândul fanilor, după ce a publicat pe TikTok un clip dedicat lui Paulo Dybala, cu imagini din perioada petrecută de argentinian la Torino.
15:30
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l învinge pe Dragomir: „A fost benefic!” # Sport.ro
Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit deschis miercuri, despre culisele momentului care i-a adus funcția supremă la LPF în 2013.
