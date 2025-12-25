Promisiunea lui Ianis Hagi de Crăciun pentru români: „Ne vedem în America!”. Ce au spus Mihăilă și Drăguș

Sport.ro, 25 decembrie 2025 15:50

Mesajele transmise de Crăciun de către Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară (Meluță) pentru fanii echipei naționale. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
15:50
Promisiunea lui Ianis Hagi de Crăciun pentru români: „Ne vedem în America!”. Ce au spus Mihăilă și Drăguș Sport.ro
Mesajele transmise de Crăciun de către Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară (Meluță) pentru fanii echipei naționale. 
15:40
Dinamo vrea să dea o lovitură de proporții cu un internațional român Sport.ro
Dinamo a anunțat că va face patru transferuri în această perioadă de mercato.
Acum o oră
15:10
Visul lui Paul Pogba de a reveni la naționala Franței, ironizat de o legendă: „De ce nu-l suni pe Zinedine Zidane?” Sport.ro
Frank Leboeuf, fundaș cu 50 de selecții și 4 goluri pentru naționala Franței, nu îi dă nicio șansă lui Paul Pogba: „Pentru mine s-a terminat”. 
Acum 2 ore
14:40
Demers superb inițiat de Eduardo Camavinga Sport.ro
Mijlocașul lui Real Madrid a inițiat un demers demn de respect.
14:10
S-a convins după 21 de etape: ”Craiova, Rapid și FCSB se bat la titlu” Sport.ro
Superliga României a ajuns la final în 2025, după o etapă cu multe surprize, în care multe dintre echipele care se bat la locurile fruntașe au pierdut.
14:10
Jose Mourinho a pedepsit un jurnalist în direct! Ce a făcut „The Special One” Sport.ro
Jose Mourinho, în conflict cu un jurnalist din Portugalia. Ce i-a reproșat „The Special One”.
Acum 4 ore
13:30
Denis Drăguș și-a dat acordul pentru transfer! Anunțul momentului vine din Turcia Sport.ro
Denis Drăguș (26 de ani) va fi protagonistul unui transfer în această perioadă de mercato.
13:20
Real Madrid și Manchester City se luptă pentru Michael Olise! Suma uriașă cerută de Bayern Munchen Sport.ro
Real Madrid și Manchester City sunt interesate de serviciile lui Michael Olise. Bayern Munchen solicită o sumă-record în fotbal pentru francez. 
12:40
E gata! Chinul s-a terminat. Maresca a luat cuvântul și a făcut anunțul. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:40
Florin Matache putea renunța la fotbal chiar înainte să ajungă la Dinamo! Oferta inedită pentru eroul de la Liberec Sport.ro
Florin Matache a fost invitat la emisiunea „Poveștile Sport.ro”. Eroul de la Liberec ar fi putut avea o altă carieră. 
12:10
Ionuț Nedelcearu vrea să revină la Dinamo: ”Ăsta e visul meu” Sport.ro
Ionuț Nedelcearu (29 de ani), fundaș cu 27 de selecții la naționala de seniori și lansat în fotbalul mare de Dinamo, vrea să revină la echipa sa de suflet.
Acum 6 ore
11:50
Roger Federer a devenit miliardar în 2025! Top 3 cel mai bine plătiți sportivi din lume + Top 10 fotbaliști Sport.ro
Cum arată ierarhia celor mai bine plătiți fotbaliști din lume în anul 2025. 
11:30
Devis Epassy, aproape impecabil în Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo Sport.ro
Devis Epassy, prestație solidă în partida Camerun - Gabon 1-0 de la Cupa Africii pe Națiuni 2025. 
11:30
Ruben Amorim, reacție fermă când a fost întrebat despre Bruno Fernandes. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate pe VOYO.
11:10
Attila Hadnagy a numit echipele care se bat la promovarea în Superligă: ”Eu așa zic” Sport.ro
Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la promovare din Liga 2.
10:50
Prima plecare de la CFR Cluj din iarnă. Dorit de FCSB, fotbalistul e OUT: „Îi mulțumim pentru munca depusă” Sport.ro
CFR Cluj a confirmat oficial prima plecare din iarnă, chiar în prima zi de Crăciun. 
10:40
Fără operație în 18 ani de rugby profesionist: ce ar duce Johan van Heerden din România în Africa de Sud Sport.ro
Johan van Heerden a răspuns la „întrebările-fulger” în emisiunea Poveștile Sport.ro.
10:30
Cadou de Crăciun pentru FCSB: jucătorul a spus ”DA” pentru transfer! Sport.ro
Gigi Becali ar putea rezolva un alt transfer în perioada următoare.
10:30
Ionuț Radu a explicat de ce și-a atins potențialul abia la 28 de ani: „Asta m-a ținut în urmă” Sport.ro
Portarul Ionuț Radu se află la cel mai bun moment din cariera sa de fotbalist profesionist, după ce a trebuit să treacă printr-o perioadă nefastă. 
Acum 8 ore
10:00
Un club din Superligă pregătește transferul lui Denis Alibec: ”Am avut o discuție despre el. Ne poate ajuta” Sport.ro
Un club din Superliga României ar putea pune mâna pe Denis Alibec (34 de ani).
10:00
Mircea Lucescu, despre fotbalul din România pe vremea lui Ceaușescu: „Toată lumea era împotriva mea”. Unde l-a prins Revoluția Sport.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit în Gazzetta dello Sport despre fotbalul din România în timpul regimului comunist.
09:40
Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului Sport.ro
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend în timpul unui meci. Potrivit presei locale, Igiraneza Aimé Gueric şi-a pierdut cunoştinţa după ce a înghiţit o monedă, un „gris-gris” asociat cu o practică de vrăjitorie, relatează RMC Sport.
09:10
Sorana Cîrstea începe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism Sport.ro
Sportivul remarcat de mine în anul 2025 este o tenismenă de 35 de ani.
09:10
Cu cine se antrenează Roland Niczuly, la șapte luni de la ultimul meci oficial: ”Este în vestiarul nostru” Sport.ro
Fost căpitan al lui Sepsi și câștigător a două Cupe și două Supercupe, Roland Niczuly (30 de ani) a fost trecut pe ”linie moartă” la echipa din Sfântu Gheorghe.
Acum 24 ore
23:00
PSG îi pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a început Sport.ro
PSG este pregătită să aducă de la Real Madrid un fotbalist important, în calitate de jucător liber de contract. 
22:50
Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia” Sport.ro
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga României.
22:20
Detaliul care pătează reputația lui Alcaraz, după despărțirea de Ferrero Sport.ro
Din punct de vedere profesional, Carlos Alcaraz întâmpină un prim moment de cumpănă, în carieră.
22:00
Decizie radicală luată de o echipă cu pretenții din România: ”Au fost reduse salariile” Sport.ro
O echipă cu pretenții din fotbalul românesc a luat o decizie radicală, după dezamăgirea din ultimul an.
21:50
Lovitură pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Președintele a fost arestat Sport.ro
Preşedintele clubului Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost reţinut miercuri la Istanbul în cadrul unei anchete privind traficul de droguri care a implicat personalităţi din lumea divertismentului şi a mass-media, potrivit presei de stat.
21:40
Fabulos! Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele românului Sport.ro
Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele primite de internaționalul român.
21:10
Fotbalistul care nu trebuie să lipsească în Turcia – România: "Exponențial pentru națională" Sport.ro
Costel Pană a vorbit despre naționala României la Poveștile Sport.ro. 
20:50
Florin Matache atenționează înainte de Turcia - România: „Au jucători tineri, de valoare”. Verdictul eroului de la Liberec Sport.ro
Florin Matache a discutat, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre partida Turcia - România de pe 26 martie. 
20:40
Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: ”Am avea mare nevoie” Sport.ro
FC Botoșani a încheiat anul pe locul trei în Superligă, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo și la două puncte de liderul Universitatea Craiova.
20:20
Antrenorul lui Nottingham Forest, declarație memorabilă înainte de Crăciun Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
20:20
Andrea Mikloș, deschisă despre relația cu soțul și antrenorul ei, Cristin Eșanu: „Poate să fie destul de provocator” Sport.ro
Andrea Mikloș a discutat, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre cât de mult o ajută ca sportivă și femeie ca șoțul ei, Cristin Eșanu, să îi fie și antrenor.  
19:40
Calvarul lui Horațiu Moldovan se apropie de final! Clubul negociază un acord de transfer cu Atletico Madrid Sport.ro
Plecarea lui Horațiu Moldovan, de la Real Oviedo, din La Liga este iminentă în momentul de față.
19:40
Transferul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: ”Raportul calitate-preț a fost surprinzător” Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
19:10
Echipa din Serie A a reluat negocierile cu Tottenham pentru Radu Drăgușin! Sport.ro
O revenire a lui Radu Drăgușin în Serie A este din ce în ce mai discutată în presa din Italia. 
18:50
Siyabonga Ngezana, față în față cu Mohamed Salah! Sport.ro
Siyabonga Ngezana îl va întâlni pe Mohamed Salah la Cupa Africii pe Națiuni din Maroc. 
18:50
Iosif Rotariu le-a descris în două cuvinte pe Dinamo și Rapid Sport.ro
Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare internațional, de patru ori campion al României cu Steaua, le-a descris în două cuvinte pe rivalele Dinamo și Rapid, în exclusivitate pentru Sport.ro.
18:30
E OUT de la echipă: ”Acord pentru încetarea contractului” Sport.ro
O echipă din Superligă a oficializat despărțirea de un fotbalist chiar înainte de perioada de mercato din iarnă.
18:20
Cum a învățat limba română un rugbist sud-african: „Un ospătar m-a ajutat” Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden a explicat cum a reușit să se adapteze rapid în România.
17:50
Florin Matache, dezvăluire la ”Poveștile Sport.ro”: ”Ăsta este marele meu regret” Sport.ro
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
17:40
Gazzetta dello Sport anunță: Radu Drăgușin e pe ”lista de cumpărături” a unei echipe cu pretenții Sport.ro
Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
17:00
Fotbalistul din Superligă, aproape impecabil în eșecul de la Cupa Africii. Nota primită + fostul jucător al Craiovei și-a îngropat echipa Sport.ro
Jucătorul din Superligă s-a descurcat foarte bine la Cupa Africii, însă nu a fost suficient pentru naționala sa. 
16:50
Olimpiu Moruțan, OUT de la Aris Salonic! Grecii îi anunță următoarea destinație Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat în vară cu Aris Salonic, dar poate pleca după doar câteva luni, după ce nu a reușit să impresioneze în tricoul echipei sale.
16:30
E oficial! Când încep lucrările la stadionul de 100.000.000€ Sport.ro
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.
16:10
Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: ”Am vorbit deja” Sport.ro
În perioada de mercato din vară, Dinamo a vrut să transfere un fost jucător de la FCSB pentru a-și ”betona” compartimentul defensiv, dar fără succes.
Ieri
16:00
Nostalgie la Torino! Juventus a publicat un video emoționant cu Dybala, iar fanii au reacționat imediat: „Aduceți-l acasă!” Sport.ro
Juventus a stârnit un val uriaș de emoții în rândul fanilor, după ce a publicat pe TikTok un clip dedicat lui Paulo Dybala, cu imagini din perioada petrecută de argentinian la Torino.
15:30
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l învinge pe Dragomir: „A fost benefic!” Sport.ro
Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit deschis miercuri, despre culisele momentului care i-a adus funcția supremă la LPF în 2013.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.