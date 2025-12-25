Mesajul emoţionant transmis de Papa Leon al XIV-lea, în discursul de Crăciun: "Să înceteze zgomotul armelor"
ObservatorNews, 25 decembrie 2025 16:40
În primul său discurs de Crăciun, rostit la Vatican, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel puternic pentru încetarea tuturor conflictelor din lume. Suveranul Pontif a atras atenția asupra condițiilor dificile în care trăiesc persoanele fără adăpost, precum și asupra pagubelor provocate de războaie, informează BBC.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
17:00
De Crăciun, fostul președinte Joe Biden le-a oferit tuturor utilizatorilor de pe X un subiect de discuție, distribuind o fotografie de familie ciudată - în care el însuși era abia vizibil.
Acum 15 minute
16:50
Donald Trump, către un copil, în noaptea de Ajun: "Vrem să ne asigurăm că nu infiltrăm un Moş Crăciun rău" # ObservatorNews
Este Ajunul Crăciunului în Mar-a-Lago, iar primul cuplu a vorbit cu copiii în cadrul apelurilor NORAD dedicate lui Moș Crăciun.
Acum 30 minute
16:40
Mesajul emoţionant transmis de Papa Leon al XIV-lea, în discursul de Crăciun: "Să înceteze zgomotul armelor" # ObservatorNews
În primul său discurs de Crăciun, rostit la Vatican, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel puternic pentru încetarea tuturor conflictelor din lume. Suveranul Pontif a atras atenția asupra condițiilor dificile în care trăiesc persoanele fără adăpost, precum și asupra pagubelor provocate de războaie, informează BBC.
Acum o oră
16:30
Horoscop Taur ianuarie 2026. Mercur în Capricorn te ajută să structurezi planuri legate de studii, călătorii sau un proiect care îți poate schimba perspectiva.
16:30
Horoscop Rac ianuarie 2026. Luna Plină din Rac de la începutul lunii aduce un vârf emoțional clar, în care nu mai poți evita discuții, decizii sau delimitări.
16:30
Horoscop Leu ianuarie 2026. Mercur în Capricorn te face mai organizat, mai atent la detalii și mai conștient de modul în care rutina zilnică îți influențează energia.
16:30
Horoscop Fecioară ianuarie 2026. Mercur în Capricorn îți oferă claritate mentală și te ajută să îți organizezi ideile, mai ales în proiecte personale sau activități care îți aduc satisfacție.
16:30
Horoscop Balanţă ianuarie 2026. Mercur în Capricorn de la începutul lunii mută atenția spre casă, familie, rădăcini și decizii care țin de stabilitate.
16:30
Horoscop Scorpion ianuarie 2026. Pentru tine, ianuarie este o lună extrem de activă mental și emoțional, în care comunicarea, deciziile și informațiile joacă un rol central.
16:30
Horoscop Săgetător ianuarie 2026. Ianuarie este pentru tine o lună de reevaluare a valorilor personale și a direcției materiale.
16:30
Horoscop Capricorn ianuarie 2026. Luna Plină din Rac scoate la suprafață tensiuni în relațiile apropiate, fie că vorbim de parteneriate personale sau profesionale.
16:30
Horoscop Vărsător ianuarie 2026. Prima parte a lunii te găsește mai retras, preocupat de introspecție, închideri de capitole și clarificări interioare.
16:30
Horoscop Peşti ianuarie 2026. Mercur în Capricorn te ajută să vezi clar ce planuri sunt realizabile și care trebuie ajustate.
16:20
Horoscop Berbec ianuarie 2026. Mercur în Capricorn încă de la începutul lunii te obligă să gândești strategic și să iei decizii mature, chiar dacă acestea presupun renunțări.
16:10
Horoscop Gemeni ianuarie 2026. Pentru tine, ianuarie este o lună de transformare interioară și de confruntare cu teme sensibile legate de atașamente și siguranță.
Acum 2 ore
16:00
Horoscop săptămânal Berbec 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Chiron revine la mers direct și te obligă să privești frontal o rană veche legată de încrederea în tine, de curajul de a spune ce vrei fără teamă de respingere.
16:00
Horoscop săptămânal Taur 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist un plan care părea promițător, dar care are limite concrete.
16:00
Horoscop săptămânal Gemeni 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur în tensiune cu Saturn poate aduce presiune din partea autorităților sau a unui superior care îți cere rezultate concrete.
16:00
Horoscop săptămânal Rac 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist o situație care ține de studii, acte, deplasări sau o direcție de viață pe care ai idealizat-o.
16:00
Horoscop săptămânal Leu 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un proces profund de reevaluare a atașamentelor și a relațiilor bazate pe dependențe emoționale sau materiale.
16:00
Horoscop săptămânal Fecioară 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna pune accentul pe relațiile apropiate și pe modul în care comunici cu ceilalți. Mercur aflat în tensiune cu Saturn aduce senzația că cineva te limitează sau îți impune reguli stricte.
16:00
Horoscop săptămânal Balanţă 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur în tensiune cu Saturn scoate la suprafață oboseala acumulată, întârzieri în rezolvarea unor sarcini sau senzația că muncești mult fără rezultate imediate.
16:00
Horoscop săptămânal Scorpion 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn poate aduce blocaje în exprimarea ideilor sau sentimentul că nu ești suficient de apreciat.
16:00
Horoscop săptămânal Săgetător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un focus puternic pe familie, trecut și siguranță emoțională.
16:00
Horoscop săptămânal Capricorn 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn îți pune frână exact acolo unde ai tendința să forțezi lucrurile prin voință.
16:00
Horoscop săptămânal Vărsător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce stări de îndoială, oboseală mentală sau senzația că anumite lucruri te apasă fără să le poți verbaliza clar.
16:00
Horoscop săptămânal Peşti 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce dezamăgiri legate de oameni în care aveai încredere sau de proiecte colective care nu evoluează conform așteptărilor.
16:00
Putin i-a transmis un mesaj de Crăciun liderului SUA. Peskov: "Preşedintele l-a felicitat deja pe Trump" # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, că preşedintele rus Vladimir Putin i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump, căruia i-a trimis şi un mesaj de felicitare. De asemenea, Peskov a anunţat că Rusia a făcut o propunere Franţei cu privire la cazul cercetătorului francez Laurent Vinatier, închis în Rusia din iunie 2024 şi care ar putea fi judecat pentru spionaj, scrie Reuters, citat de Agerpres.
15:50
Crimă de Ajun la Blăjel. Bărbat lovit mortal cu topoarele de 4 persoane, printre care şi un minor de 14 ani # ObservatorNews
Un bărbat de 36 de ani a murit după ce a fost bătut într-un conflict spontan între mai mult de 20 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă din localitatea Blăjel, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.
15:40
Vremea de mâine 26 decembrie. Sunt aşteptate ninsori slabe şi precipitaţii mixte. Maxime de 5 grade # ObservatorNews
Mâine, temperaturile vor creşte faţă de ziua precedentă în zonele extracarpatice, ajungând în mare parte a ţării la valori normale pentru această perioadă a anului. Sunt aşteptate ninsori slabe la munte, local în Moldova şi pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 5 grade, iar cele minime între -10 şi 1 grad.
15:30
Polonia a interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice. Țara a închis temporar o parte din spațiul aerian lângă Belarus.
15:10
Moş Crăciun i-a adus unui locuitor din Arkansas un premiu de 1,8 miliarde de dolari # ObservatorNews
Un bilet vândut în Arkansas a revendicat jackpotul Powerball de 1,8 miliarde de dolari în urma extragerii de miercuri seară, devenind unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria SUA și sosind exact la timp pentru Crăciun.
Acum 4 ore
15:00
Este timpul celor mai frumoase fapte! Antena Team a pus în mişcare magia Crăciunului şi a devenit ajutorul Moşului pentru copiii orfani din Teleorman. Angajaţii trustului au primit scrisori cu dorinţele celor mici şi şi-au propus să le transforme în realitate.
15:00
Claudia Pavel, Crăciun acasă. Despre familie, Sărbători și noul videoclip realizat cu AI # ObservatorNews
Stabilită peste Ocean, unde și-a construit o carieră solidă ca DJ și producător, Claudia Pavel revine de Sărbători acasă. În prima zi de Crăciun, artista a lăsat Miami deoparte și a venit în platoul Observator, cu o surpriză specială pentru fani: o piesă nouă, însoțită de un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.
15:00
Jaf ca în filme într-un magazin din statul american Texas. Un grup de hoţi a vrut să fure un ATM cu maşina.
14:50
Claudia Pavel, Crăciun acasă. Despre familie, Sărbători și noul videoclip realizat cu inteligenţă artificială # ObservatorNews
Stabilită peste Ocean, unde și-a construit o carieră solidă ca DJ și producător, Claudia Pavel revine de Sărbători acasă. În prima zi de Crăciun, artista a lăsat Miami deoparte și a venit în platoul Observator, cu o surpriză specială pentru fani: o piesă nouă, însoțită de un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.
14:30
Ce este ecografia morfofetală și de ce este esențială în timpul sarcinii. Sfatul ginecologilor # ObservatorNews
Nimic nu poate face mai fericită o femeie decât faptul că va deveni mamă, iar o sarcină supravegheată corect asigură în mod clar o viaţă mai sănătoasa, atât pentru mamă, cât şi pentru copil. Ecografia morfofetală este una dintre cele mai importante investigaţii din timpul sarcinii, pentru că oferă informații esențiale despre dezvoltarea fătului și starea de sănătate a mamei.
14:10
Tragedie în prima zi de Crăciun. Un motociclist din Iaşi s-a jucat cu moartea şi a pierdut # ObservatorNews
Un tânăr motociclist din Iaşi nu a avut niciun spirit de conservare. S-a jucat cu moartea până a pierdut.
14:10
Un bărbat din Satu Mare s-a trezit de Crăciun cu o maşină în zidul casei: "Era să mor" # ObservatorNews
În prima zi de Crăciun, un localnic din Satu-Mare a trăit spaima vieţii. Dormea când o maşină s-a înfipt pur şi simplu în zidul casei, chiar în peretele dormitorului.
14:00
Crăciunul se trăiește diferit la munte. Dacă pentru unii înseamnă mese îmbelșugate și tihnă, pentru alții este despre mișcare și adrenalină. Aceștia au fost turiștii care, încă de la primele ore ale dimineții, au ales pârtia. La Azuga, unde termometrele indică 1 grad Celsius, condițiile sunt numai bune pentru schi, iar pârtiile s-au umplut rapid de pasionați ai sporturilor de iarnă.
13:50
Aşadar, Crăciunul vine cu zăpadă în mai multe zone din România. Meteorologii au emis cod galben de ninsori în mai multe județe, iar pe multe drumuri se circulă în condiții de iarnă. Vedem și noi cum e vremea la această oră în Brașov.
13:30
Un jucător a murit un timpul unui meci de fotbal. Colegii săi cred că ar fi un caz de vrăjitorie # ObservatorNews
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend în timpul unui meci. Potrivit presei locale, Igiraneza Aimé Gueric şi-a pierdut cunoştinţa după ce a înghiţit o monedă, un „gris-gris” asociat cu o practică de vrăjitorie, relatează RMC Sport.
13:10
Taylor Swift a donat de Sărbători peste 2 milioane de dolari pentru diverse organizaţii caritabile # ObservatorNews
Taylor Swift şi-a deschis inima şi portofelul, semnând cecuri de şapte cifre pentru organizaţii caritabile care luptă împotriva foametei, bolilor cardiovasculare şi dificultăţilor colegilor artişti, au anunţat organizaţiile non-profit, potrivit NBC News.
13:10
Crăciunul de anul acesta vine cu vreme rea pentru milioane de europeni. O serie de ploi torenţiale a paralizat un oraş din Grecia. În timp ce în Spania, mare parte din ţară este sub alertă de temperaturi de îngheţ, iar în Franţa, mii de familii petrec astăzi pe întuneric sau în adăposturi după ce casele le-au fost inundate. Peste ocean, vremea extremă a lovit deja. Ploile torenţiale au adus inundaţii severe în mai multe oraşe din California. Peste 43 de milioane de americani sunt în alertă.
Acum 6 ore
13:00
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun # ObservatorNews
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington.
12:50
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit # ObservatorNews
În fiecare lună, românii aruncă bani pe fereastră din cauza obiceiurilor proaste de consum. Iancu Guda arată, într-o analiză concisă, cum gesturi simple ca reducerea risipei alimentare, renunțarea la jumătate de pachet de țigări pe zi și investiții în eficiența energetică a casei pot transforma cheltuielile zilnice invizibile în câștiguri majore pe termen mediu şi lung.
12:30
Nadia Comăneci străluceşte de Crăciun. Mesajul "zeiţei de la Montreal" pentru români # ObservatorNews
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.
12:20
Crăciun cu gust tradițional la Băile Felix: pomana porcului, muzică populară și băi termale # ObservatorNews
Românii care îşi petrec Crăciunul în Băile Felix au intrat încă de ieri în atmosfera de sărbători. Pomana porcului, pregătită chiar în faţa turiştilor, muzica populară și băile cu apă termală au adunat mii de oameni din țară și din străinătate. Urmează trei zile și trei nopți de petreceri, mese tradiționale și relaxare într-una dintre cele mai căutate stațiuni din vestul României.
12:20
Aşteptarea a luat sfârşit, moşul a venit, iar după un an întreg copiii din toată țara au trăit noaptea magică anului, noaptea de Crăciun! Cel mai iubit dintre bătrânei a ajuns în fiecare casă, cu tolba plină și cu daruri atent alese, pe măsura viselor celor mici. Iar pentru că Moș Crăciun nu pleacă niciodată fără un cântec sau o poezie, copiii l-au întâmpinat cu emoție și glasuri tremurate de bucurie. Haideți să vedem ce surprize a adus bătrânelul cu barbă albă copiilor din întreaga țară.
12:10
Naşterea Domnului, sărbătorită în toată lumea. Sute de credinioşi au umplut lăcaşuri de cult pe tot globul # ObservatorNews
Naşterea Domnului este sărbătorită în toată lumea. La miezul nopţii, sute de credinioşi au umplut lăcaşuri de cult pe tot globul. În Bazilica Sfântul Petru din Vatican, Papa Leon a oficiat prima lui slujba de Crăciun a Pontificatului său. Iar la Notre Dame a avut loc prima liturghie de când catedrala a fost redeschisă. Un moment de-a dreptul emoţionant a fost şi în cadrul concertului de Crăciun organizat an de an de prinţesa de Wales. Kate şi prinţesa Charlotte au cântat la pian.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.