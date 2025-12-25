Ucraina a lansat un atac masiv cu rachete Storm Shadow asupra instalaţiilor energetice ruseşti

13:10

Crăciunul de anul acesta vine cu vreme rea pentru milioane de europeni. O serie de ploi torenţiale a paralizat un oraş din Grecia. În timp ce în Spania, mare parte din ţară este sub alertă de temperaturi de îngheţ, iar în Franţa, mii de familii petrec astăzi pe întuneric sau în adăposturi după ce casele le-au fost inundate. Peste ocean, vremea extremă a lovit deja. Ploile torenţiale au adus inundaţii severe în mai multe oraşe din California. Peste 43 de milioane de americani sunt în alertă.