Crimă de Ajun la Blăjel. Bărbat lovit mortal cu topoarele de 4 persoane, printre care şi un minor de 14 ani
ObservatorNews, 25 decembrie 2025 15:50
Un bărbat de 36 de ani a murit după ce a fost bătut într-un conflict spontan între mai mult de 20 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă din localitatea Blăjel, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Acum 10 minute
16:00
Horoscop săptămânal Berbec 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Chiron revine la mers direct și te obligă să privești frontal o rană veche legată de încrederea în tine, de curajul de a spune ce vrei fără teamă de respingere.
16:00
Horoscop săptămânal Taur 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist un plan care părea promițător, dar care are limite concrete.
16:00
Horoscop săptămânal Gemeni 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur în tensiune cu Saturn poate aduce presiune din partea autorităților sau a unui superior care îți cere rezultate concrete.
16:00
Horoscop săptămânal Rac 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist o situație care ține de studii, acte, deplasări sau o direcție de viață pe care ai idealizat-o.
16:00
Horoscop săptămânal Leu 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un proces profund de reevaluare a atașamentelor și a relațiilor bazate pe dependențe emoționale sau materiale.
16:00
Horoscop săptămânal Fecioară 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna pune accentul pe relațiile apropiate și pe modul în care comunici cu ceilalți. Mercur aflat în tensiune cu Saturn aduce senzația că cineva te limitează sau îți impune reguli stricte.
16:00
Horoscop săptămânal Balanţă 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur în tensiune cu Saturn scoate la suprafață oboseala acumulată, întârzieri în rezolvarea unor sarcini sau senzația că muncești mult fără rezultate imediate.
16:00
Horoscop săptămânal Scorpion 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn poate aduce blocaje în exprimarea ideilor sau sentimentul că nu ești suficient de apreciat.
16:00
Horoscop săptămânal Săgetător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un focus puternic pe familie, trecut și siguranță emoțională.
16:00
Horoscop săptămânal Capricorn 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn îți pune frână exact acolo unde ai tendința să forțezi lucrurile prin voință.
16:00
Horoscop săptămânal Vărsător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce stări de îndoială, oboseală mentală sau senzația că anumite lucruri te apasă fără să le poți verbaliza clar.
16:00
Horoscop săptămânal Peşti 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce dezamăgiri legate de oameni în care aveai încredere sau de proiecte colective care nu evoluează conform așteptărilor.
16:00
Putin i-a transmis un mesaj de Crăciun liderului SUA. Peskov: "Preşedintele l-a felicitat deja pe Trump" # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, că preşedintele rus Vladimir Putin i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump, căruia i-a trimis şi un mesaj de felicitare. De asemenea, Peskov a anunţat că Rusia a făcut o propunere Franţei cu privire la cazul cercetătorului francez Laurent Vinatier, închis în Rusia din iunie 2024 şi care ar putea fi judecat pentru spionaj, scrie Reuters, citat de Agerpres.
Acum 30 minute
15:50
15:40
Vremea de mâine 26 decembrie. Sunt aşteptate ninsori slabe şi precipitaţii mixte. Maxime de 5 grade # ObservatorNews
Mâine, temperaturile vor creşte faţă de ziua precedentă în zonele extracarpatice, ajungând în mare parte a ţării la valori normale pentru această perioadă a anului. Sunt aşteptate ninsori slabe la munte, local în Moldova şi pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 5 grade, iar cele minime între -10 şi 1 grad.
Acum o oră
15:30
Polonia a interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice. Țara a închis temporar o parte din spațiul aerian lângă Belarus.
15:10
Moş Crăciun i-a adus unui locuitor din Arkansas un premiu de 1,8 miliarde de dolari # ObservatorNews
Un bilet vândut în Arkansas a revendicat jackpotul Powerball de 1,8 miliarde de dolari în urma extragerii de miercuri seară, devenind unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria SUA și sosind exact la timp pentru Crăciun.
Acum 2 ore
15:00
Este timpul celor mai frumoase fapte! Antena Team a pus în mişcare magia Crăciunului şi a devenit ajutorul Moşului pentru copiii orfani din Teleorman. Angajaţii trustului au primit scrisori cu dorinţele celor mici şi şi-au propus să le transforme în realitate.
15:00
Claudia Pavel, Crăciun acasă. Despre familie, Sărbători și noul videoclip realizat cu AI # ObservatorNews
Stabilită peste Ocean, unde și-a construit o carieră solidă ca DJ și producător, Claudia Pavel revine de Sărbători acasă. În prima zi de Crăciun, artista a lăsat Miami deoparte și a venit în platoul Observator, cu o surpriză specială pentru fani: o piesă nouă, însoțită de un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.
15:00
Jaf ca în filme într-un magazin din statul american Texas. Un grup de hoţi a vrut să fure un ATM cu maşina.
14:50
Claudia Pavel, Crăciun acasă. Despre familie, Sărbători și noul videoclip realizat cu inteligenţă artificială # ObservatorNews
Stabilită peste Ocean, unde și-a construit o carieră solidă ca DJ și producător, Claudia Pavel revine de Sărbători acasă. În prima zi de Crăciun, artista a lăsat Miami deoparte și a venit în platoul Observator, cu o surpriză specială pentru fani: o piesă nouă, însoțită de un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.
14:30
Ce este ecografia morfofetală și de ce este esențială în timpul sarcinii. Sfatul ginecologilor # ObservatorNews
Nimic nu poate face mai fericită o femeie decât faptul că va deveni mamă, iar o sarcină supravegheată corect asigură în mod clar o viaţă mai sănătoasa, atât pentru mamă, cât şi pentru copil. Ecografia morfofetală este una dintre cele mai importante investigaţii din timpul sarcinii, pentru că oferă informații esențiale despre dezvoltarea fătului și starea de sănătate a mamei.
14:10
Tragedie în prima zi de Crăciun. Un motociclist din Iaşi s-a jucat cu moartea şi a pierdut # ObservatorNews
Un tânăr motociclist din Iaşi nu a avut niciun spirit de conservare. S-a jucat cu moartea până a pierdut.
14:10
Un bărbat din Satu Mare s-a trezit de Crăciun cu o maşină în zidul casei: "Era să mor" # ObservatorNews
În prima zi de Crăciun, un localnic din Satu-Mare a trăit spaima vieţii. Dormea când o maşină s-a înfipt pur şi simplu în zidul casei, chiar în peretele dormitorului.
Acum 4 ore
14:00
Crăciunul se trăiește diferit la munte. Dacă pentru unii înseamnă mese îmbelșugate și tihnă, pentru alții este despre mișcare și adrenalină. Aceștia au fost turiștii care, încă de la primele ore ale dimineții, au ales pârtia. La Azuga, unde termometrele indică 1 grad Celsius, condițiile sunt numai bune pentru schi, iar pârtiile s-au umplut rapid de pasionați ai sporturilor de iarnă.
13:50
Aşadar, Crăciunul vine cu zăpadă în mai multe zone din România. Meteorologii au emis cod galben de ninsori în mai multe județe, iar pe multe drumuri se circulă în condiții de iarnă. Vedem și noi cum e vremea la această oră în Brașov.
13:30
Un jucător a murit un timpul unui meci de fotbal. Colegii săi cred că ar fi un caz de vrăjitorie # ObservatorNews
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend în timpul unui meci. Potrivit presei locale, Igiraneza Aimé Gueric şi-a pierdut cunoştinţa după ce a înghiţit o monedă, un „gris-gris” asociat cu o practică de vrăjitorie, relatează RMC Sport.
13:10
Taylor Swift a donat de Sărbători peste 2 milioane de dolari pentru diverse organizaţii caritabile # ObservatorNews
Taylor Swift şi-a deschis inima şi portofelul, semnând cecuri de şapte cifre pentru organizaţii caritabile care luptă împotriva foametei, bolilor cardiovasculare şi dificultăţilor colegilor artişti, au anunţat organizaţiile non-profit, potrivit NBC News.
13:10
Crăciunul de anul acesta vine cu vreme rea pentru milioane de europeni. O serie de ploi torenţiale a paralizat un oraş din Grecia. În timp ce în Spania, mare parte din ţară este sub alertă de temperaturi de îngheţ, iar în Franţa, mii de familii petrec astăzi pe întuneric sau în adăposturi după ce casele le-au fost inundate. Peste ocean, vremea extremă a lovit deja. Ploile torenţiale au adus inundaţii severe în mai multe oraşe din California. Peste 43 de milioane de americani sunt în alertă.
13:00
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun # ObservatorNews
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington.
12:50
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit # ObservatorNews
În fiecare lună, românii aruncă bani pe fereastră din cauza obiceiurilor proaste de consum. Iancu Guda arată, într-o analiză concisă, cum gesturi simple ca reducerea risipei alimentare, renunțarea la jumătate de pachet de țigări pe zi și investiții în eficiența energetică a casei pot transforma cheltuielile zilnice invizibile în câștiguri majore pe termen mediu şi lung.
12:30
Nadia Comăneci străluceşte de Crăciun. Mesajul "zeiţei de la Montreal" pentru români # ObservatorNews
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.
12:20
Crăciun cu gust tradițional la Băile Felix: pomana porcului, muzică populară și băi termale # ObservatorNews
Românii care îşi petrec Crăciunul în Băile Felix au intrat încă de ieri în atmosfera de sărbători. Pomana porcului, pregătită chiar în faţa turiştilor, muzica populară și băile cu apă termală au adunat mii de oameni din țară și din străinătate. Urmează trei zile și trei nopți de petreceri, mese tradiționale și relaxare într-una dintre cele mai căutate stațiuni din vestul României.
12:20
Aşteptarea a luat sfârşit, moşul a venit, iar după un an întreg copiii din toată țara au trăit noaptea magică anului, noaptea de Crăciun! Cel mai iubit dintre bătrânei a ajuns în fiecare casă, cu tolba plină și cu daruri atent alese, pe măsura viselor celor mici. Iar pentru că Moș Crăciun nu pleacă niciodată fără un cântec sau o poezie, copiii l-au întâmpinat cu emoție și glasuri tremurate de bucurie. Haideți să vedem ce surprize a adus bătrânelul cu barbă albă copiilor din întreaga țară.
12:10
Naşterea Domnului, sărbătorită în toată lumea. Sute de credinioşi au umplut lăcaşuri de cult pe tot globul # ObservatorNews
Naşterea Domnului este sărbătorită în toată lumea. La miezul nopţii, sute de credinioşi au umplut lăcaşuri de cult pe tot globul. În Bazilica Sfântul Petru din Vatican, Papa Leon a oficiat prima lui slujba de Crăciun a Pontificatului său. Iar la Notre Dame a avut loc prima liturghie de când catedrala a fost redeschisă. Un moment de-a dreptul emoţionant a fost şi în cadrul concertului de Crăciun organizat an de an de prinţesa de Wales. Kate şi prinţesa Charlotte au cântat la pian.
Acum 6 ore
11:50
Tinerii care au mers la colindat şi au strâns bani ca să ajute un copil bolnav: "Colindăm tot satul" # ObservatorNews
Pentru români, Crăciunul nu începe doar cu daruri şi mese îmbelşugate. Începe cu un colind, cu glasuri cristaline, cu uşi care se deschid şi cu inimi care se luminează. Colindul este o veste bună purtată din casă în casă. Este felul nostru de a spune... suntem împreună, ne pasă, ne bucurăm. Din sate de munte şi până în oraşe, din comunităţi mici şi până la porţi domneşti, colindul uneşte întreaga ţară.
11:40
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 25 decembrie 2025.
11:30
Cum îşi petrec Crăciunul vedetele de peste hotare. Trump a vorbit la telefon cu copii din intreaga ţară # ObservatorNews
Şi vedetele din întreaga lume petrec de Crăciun! Fie că în familie, fie că la munte, distracţia e una pe cinste! Donald Trump a vorbit la telefon cu copii din întreaga ţară. Senzaţie au făcut şi surorile Kardashian sau Heidi Klum, care a renunţat la lux şi a mers la patinoar!
11:20
Moş Crăciun şi-a încheiat misiunea cu succes şi anul acesta! Şi, dacă este să ne luăm după zâmbetele largi de pe feţele celor mici când au descoperit cadourile sub brad, a fost pe măsura aşteptărilor.
11:20
Care sunt preţurile la carburanţi joi, 25 decembrie. Au rămas nemodificate faţă de ziua precedentă # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 25 decembrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate faţă de cele afişate în ziua precedentă.
11:10
Papa Leon a denunțat în Ajunul Crăciunului economia care tratează oamenii ca pe mărfuri. Șase mii de credincioși au participat la slujba din Bazilica Sfântul Petru, iar alți cinci mii au așteptat în piață.
11:10
26 decembrie, Soborul Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox # ObservatorNews
Vineri, 26 decembrie 2025, este prăznuit Soborul Maicii Domnului, cuvântul bisericesc "sobor" însemnând "adunare de oameni".
11:10
26 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 decembrie de-a lungul timpului.
11:10
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, şi, fiind şi după prima zi de Crăciun, credem că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 26 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
11:10
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind o credință tradițională potrivit căreia "cerurile se deschid" în această noapte și fiecare ucrainean își pune o dorință.
11:00
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis şi ce riscă localnicii dacă sunt prinşi # ObservatorNews
Un transfug nord-coreean a povestit cum se sărbătorește Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului este pedepsită cu trimiterea într-un lagăr de muncă în Coreea de Nord. Familia sa marca sărbătoarea în secret, fără să știe ce anume celebrează şi riscând pedepse severe din partea regimului.
10:50
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniștea sufletească și puterea de a fi mai buni # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Crăciun în care vorbește despre speranță, credință, familie și responsabilitatea de a construi viitorul națiunii cu încredere.
10:40
Experții au stabilit că există nouă metode susținute științific care previn mâncatul în exces de Crăciun. Percepția aromelor și prezentarea alimentelor ne pot afecta creierul și ne pot face să ne simțim mai sătui mai devreme, au arătat specialiștii.
10:40
Trump cere închiderea imediată a unei emisiuni TV, fiind deranjat de criticile prezentatorului # ObservatorNews
După ce postul CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors, găzduită de Donald Trump la începutul lunii, fostul președinte nu s-a concentrat pe rolul său de gazdă, ci a reacționat furios la adresa prezentatorului Stephen Colbert. În loc să se bucure de eveniment, Trump a fost deranjat de faptul că emisiunea lui Colbert, "The Late Show", continuă să-l ironizeze. El a cerut public ca CBS să îi închidă emisiunea imediat, și nu să aștepte până în luna mai, când este planificată încheierea sezonului, conform News.ro.
10:20
Cod galben de ninsori şi polei. Cum se circulă pe drumurile din ţară. Primarii din Bucureşti se pregătesc # ObservatorNews
Centrul Infotrafic anunță că nicio șosea națională sau autostradă nu este blocată din cauza accidentelor sau condițiilor meteo. Autoritățile acționează cu utilaje pe principalele artere rutiere afectate de ninsoare.
