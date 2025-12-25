Activarea funcției Google Maps care îți va ușura viața
MainNews.ro, 25 decembrie 2025 17:20
Descoperă funcția secretă a Google Maps care îți îmbunătățește experiența de navigare în tuneluri. Activarea opțiunii „Beacon-uri Bluetooth pentru tuneluri” îți permite să te orientezi chiar și fără semnal GPS. Află cum să o activezi pe Android și beneficiile sale pentru călătorii frecvenți. Navighează eficient! Google Maps a integrat funcția „Baliza Bluetooth în tuneluri” pentru … Articolul Activarea funcției Google Maps care îți va ușura viața apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 10 minute
17:30
Victor Pițurcă a prefațat meciul România vs. Turcia din semifinalele play-off-ului pentru World Cup 2026, afirmând că șansele sunt egale, 50-50. Fostul selecționer consideră că Turcia nu este o putere mondială și are încredere în experiența lui Mircea Lucescu pentru a pregăti meciul. Victor Pițurcă estimează șansele României de a înfrunta Turcia la 50% Partida … Articolul Victor Pițurcă: Ce spune înainte de barajul cu Turcia apare prima dată în Main News.
17:30
Șoferi au fost surprinși circulând pe Transfăgărășan, pe un sector închis, ignorând semnul de interdicție. Poliția din Argeș face verificări după apariția imaginilor online. Nerespectarea restricțiilor de circulație pe drumuri închise este o contravenție și se sancționează conform legii. Folosiți anvelope de iarnă și respectați condițiile meteo. Poliția din Argeș verifică intrarea mai multor șoferi … Articolul Șoferi surprinși pe Transfăgărășan: Drum închis, controale Poliția Argeș apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
17:20
17:10
Polonia a interceptat un avion rusesc de spionaj deasupra Mării Baltice, în timp ce spațiul aerian spre Belarus a fost temporar închis din motive de securitate. Armata poloneză a observat baloane meteorologice suspecte, posibil de contrabandă, provocând tensionarea situației la granița cu Belarus. Activitățile provocatoare sunt parte a războiului hibrid purtat de Kremlin. Avioane poloneze … Articolul Polonia interceptează avion rusesc de spionaj și închide spațiul aerian spre Belarus apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
16:30
Gică Craioveanu analizează viitorul lui Andrei Rațiu, sugerând că o întoarcere la Villarreal ar fi fost cea mai bună decizie. Craioveanu subliniază că Rațiu trebuie să îmbunătățească aspectele tactice pentru a avea succes la echipele mari din Spania, afirmând că jucătorul poate excela în atac. Gică Craioveanu consideră că Andrei Rațiu ar fi beneficiat de … Articolul Echipa ideală pentru Andrei Rațiu, conform lui Gică Craioveanu apare prima dată în Main News.
16:30
Permisul auto se obține mai simplu datorită noii legi care reduce birocrația și timpul necesar pentru obținerea sa. Deținătorii permisului categoria A1 pot trece la A2 sau A fără proba teoretică, având anumite condiții de experiență. Legislația recunoaște competența șoferilor și menține standardele de siguranță rutieră. Legea permite obținerea permisului auto mai simplu, reducând birocrația … Articolul Permisul auto: noua lege simplifică obținerea acestuia apare prima dată în Main News.
16:00
Bulgaria va adopta euro pe 1 ianuarie 2026, simplificând călătoriile pentru turiștii români. Aceștia vor beneficia de eliminarea comisioanelor pentru schimb valutar și riscurilor de fluctuații. Însă, prețurile vacanțelor ar putea crește cu 5-15% în sezonul estival datorită costurilor mai ridicate pentru unitățile de cazare. Bulgaria va adopta euro pe 1 ianuarie 2026, devenind al … Articolul Bulgaria adoptă euro din ianuarie 2026: Impactul asupra turiștilor români apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
15:30
Ioana Țiriac, fiica miliardarului român Ion Țiriac, a ales să petreacă Crăciunul în Uruguay, pe plajă, la căldură, în timp ce în România sunt temperaturi negative. Cu o placă de surf în mână, ea se bucură de vremea caldă de 30 de grade la Faro de Jose Ignacio, o destinație exotică. Ioana Țiriac petrece Crăciunul … Articolul Ioana Țiriac își sărbătorește Crăciunul într-o destinație exotică apare prima dată în Main News.
15:30
Turtă dulce cu suflet, zeci de figurine și căsuțe unicat, realizate de 80 de copii și tineri, au fost vândute pentru caritate. Acțiunea, începută acum 19 ani, aduce bucurie comunității și sprijină familii defavorizate și copii bolnavi de cancer, fiind un exemplu viu de solidaritate. 80 de copii și tineri au creat sute de figurine … Articolul Turtă dulce caritabilă: Figuri unice create de 80 de copii și tineri apare prima dată în Main News.
15:00
Un concert de Crăciun programat la Kennedy Center a fost anulat după redenumirea clădirii în „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. Muzicianul Chuck Redd a decis să anuleze spectacolul ca reacție la schimbarea numelui. Critici asupra deciziilor lui Trump continuă să apară. Concertul de Crăciun programat … Articolul Concert de Crăciun anulat la Kennedy Center din cauza numelui lui Trump apare prima dată în Main News.
14:30
Comercianții continuă să ignore interdicția privind vânzarea petardelor, riscurile legale nefiind suficiente pentru a-i descuraja. În ciuda confiscărilor, piața neagră prosperă, cu articole periculoase disponibile inclusiv online. Autoritățile se luptă activ pentru a reduce acest fenomen, dar problema persistă. Vânzarea ilegală de petarde și artificii continuă, în ciuda interdicțiilor legale recente Comercianții preferă să riște … Articolul De ce comercianții încalcă interdicțiile petardelor? apare prima dată în Main News.
14:20
Jose Mourinho a avut o reacție furioasă la conferința de presă, refuzând să răspundă unui jurnalist portughez după ce acesta a scris un articol fals despre el. „Te pedepsesc și nu răspund”, a spus Mourinho, evidențiind tensiunea relației cu presa. Benfica se află pe locul 3 în Liga Portugal înainte de următoarea partidă cu Braga. … Articolul Jose Mourinho, nervos la conferință: schimb de replici cu jurnalistul! apare prima dată în Main News.
14:10
Rusia și China planifică construirea unei centrale pe Lună până în 2036 pentru cercetare comună. Proiectul vizează crearea unei stații lunare științifice permanente, include vehicule de explorare și are implicarea Rosatom. Aceasta inițiativă subliniază competiția globală în explorarea spațială. Rusia și China colaborează pentru a construi o centrală pe Lună până în 2036 Inițiativa vine … Articolul Rusia și China colaborează pentru o centrală pe Lună până în 2036 apare prima dată în Main News.
14:00
Liderii politici din România transmit mesaje de Crăciun pline de speranță și unitate, subliniind importanța identității naționale. Președintele și premierul îndeamnă la recăpătarea forței unei națiuni conștiente de viitor. Sărbătoarea Crăciunului accentuează valorile esențiale ale familiei și comunității. Crăciun fericit tuturor! Liderii politici au transmis românilor urări de Crăciun fericit și binecuvântat Președintele a subliniat … Articolul Liderii politici cheamă românii să-și reafirme identitatea națională apare prima dată în Main News.
14:00
Un camion încărcat cu mașini a rămas blocat într-un tunel din Madrid, iar traficul a fost suspendat ore întregi. Șoferul a dat vina pe Google Maps pentru incident, afirmând că aplicația nu i-a semnalat limita de înălțime. Specialiștii subliniază că aplicațiile de navigație pentru autoturisme nu sunt potrivite pentru vehicule de mare tonaj. Un camion … Articolul Camionul cu mașini blocat într-un tunel mic: șoferul șochează poliția apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
13:30
Ninge abundent în România, cu drumurile spre Rânca blocate. Autoritățile impun restricții de acces pentru vehicule fără tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante. Jumătate din țară, inclusiv Capitala, se află sub cod galben de ninsori și viscol. Verificați condițiile meteo înainte de deplasare. Ninge abundent în România, iar drumurile sunt afectate de zăpadă și viscol Accesul … Articolul Zăpadă abundentă în România: Drumul spre Rânca blocat complet apare prima dată în Main News.
13:30
Liderii Republicii Moldova, Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Igor Grosu, au transmis mesaje video de Crăciun, dorind moldovenilor fericire și pace. Mesajele subliniază importanța comuniunii, bunătății și tradițiilor. Crăciunul este sărbătorit pe 25 decembrie și 7 ianuarie în țară, evidențiind valorile care ne unesc. Conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje video de Crăciun moldovenilor, dorindu-le … Articolul Mesajele de Crăciun ale liderilor de la Chișinău pentru moldoveni apare prima dată în Main News.
13:20
Tricolorii naționalei României, printre care Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, transmit mesaje de sărbători fanilor. Ei își exprimă încrederea în calificarea la Cupa Mondială și încurajează suporterii să îi susțină cu entuziasm. Să ne vedem la vară în America, susțin jucătorii! Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje de sărbători … Articolul Tricolorii României transmit mesaje festive: Ne vedem vara în America! apare prima dată în Main News.
13:00
Pat Finn, actor cunoscut din serialul Friends, a murit luni în Los Angeles, după o luptă cu cancerul. Celebrat pentru rolurile sale din The Middle și Seinfeld, Finn a fost apreciat ca artist de improvizație și profesor. Familia sa a subliniat natura sa prietenoasă și impactul pozitiv asupra studenților și colegilor. Pat Finn, actor cunoscut … Articolul Pat Finn din Friends a murit: Amintește-ți de actorul îndrăgit apare prima dată în Main News.
12:40
Nașterea lui Hristos ne amintește de valorile esențiale ale credinței, de momentele petrecute în familie și de identitatea națională. Președintele României încurajează românii să regăsească liniștea sufletească și să construiască un viitor mai bun cu încredere. Un Crăciun binecuvântat tuturor! Nașterea lui Hristos este sărbătoarea speranței și a luminii pentru creștini Președintele României subliniază importanța … Articolul Forța națiunii: Regăsirea identității conștiente și puternice apare prima dată în Main News.
12:20
Președintele Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost arestat în Istanbul sub acuzația de trafic și consum de cocaină, stârnind un scandal în fotbalul turc. Recent numit, Saran se află în mijlocul unei anchete, iar clubul își exprimă sprijinul. Fenerbahce, cu 19 titluri, rămâne o forță în fotbalul turc. Președintele Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost arestat la … Articolul Fenerbahce zguduit: Președintele arestat pentru trafic de cocaină apare prima dată în Main News.
12:20
Importanța conștientizării adevărului istoric despre Revoluția din 1989 este crucială pentru tineri. Cătălin Ranco Pițu evidențiază coexistencea unei revoluții și a unei lovituri de stat, impactul execuției Ceaușeștilor și nevoia de asumare a adevărurilor incomode pentru a învăța din trecut și a construi un viitor mai bun. Cătălin Ranco Pițu discută despre impactul execuției soților … Articolul Revoluție și lovitură de stat: cum au coexistat în aceeași perioadă apare prima dată în Main News.
12:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj emoționant de Crăciun, exprimând dorința națiunii de a înfăptui pacea și subliniind că fiecare ucrainean poate să-și dorească dispariția lui Putin. Aflat într-un context de bombardamente intense, Zelenski a reafirmat angajamentul Ucrainei de a lupta pentru bine și adevăr. Zelenski s-a adresat națiunii cu ocazia Crăciunului, rugându-se … Articolul Zelenski: Ucraina își dorește dispariția lui Putin de Crăciun apare prima dată în Main News.
12:00
În ziua de Crăciun, Sorin Grindeanu, liderul PSD, transmite un mesaj emoționant către români, subliniind importanța sărbătorii și a timpului petrecut alături de cei dragi. Își exprimă recunoștința față de toți cei care contribuie zilnic la avansarea României, urându-le un Crăciun liniștit și plin de bucurii. Sorin Grindeanu a transmis un mesaj emoționant de Crăciun … Articolul Recunoștință pentru cei care contribuie zilnic la dezvoltarea României apare prima dată în Main News.
12:00
Un bilet Powerball din Arkansas a câștigat al doilea cel mai mare jackpot din istoria loteriei SUA, 834,9 milioane de dolari. Câștigătorul are două opțiuni de plată: o sumă unică sau o plată anuală pe 30 de ani. Acest premiu monumental va susține inițiativele publice, având un impact financiar major. Al doilea cel mai mare … Articolul Al doilea cel mai mare jackpot din istoria loteriei SUA a fost câștigat apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
11:20
Sezon gripal intens în România, numărul bolnavilor crește alarmant. Noua variantă de gripă A, cu o contagiozitate ridicată, afectează în special categoriile vulnerabile. Experții avertizează asupra importanței vaccinării, întrucât rata acestuia rămâne scăzută. Măsurile preventive sunt esențiale pentru protecție. Numărul prezentărilor medicale s-a dublat, majoritatea fiind cazuri de gripă Noua variantă de gripă A(H3N2), varianta … Articolul Noua variantă extrem de contagioasă provoacă o dublare a prezentărilor apare prima dată în Main News.
11:20
România se va prezenta la Australian Open 2026 cu patru jucătoare, inclusiv Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, care sunt toate în top 100 WTA. Miriam Bulgaru va căuta să se califice prin preliminarii. Competiția se va desfășura între 12 ianuarie și 1 februarie 2026, promovând talentul românesc. Patru jucătoare românce participă la Australian … Articolul Australian Open 2023: Trei românce și o speranță în calificări apare prima dată în Main News.
11:00
Un băiețel de 11 ani din Italia a vândut cărți pe stradă pentru a strânge bani necesari un cadou de Crăciun pentru sora sa de 3 ani, după moartea mamei lor. Gestul său emoționant a atras atenția carabinierilor, care l-au ajutat, strângând fonduri pentru cadouri. Tatăl a fost informat și băiatul s-a întors acasă sănătos. … Articolul Băiețel de 11 ani vinde cărți în Italia pentru a-i cumpăra cadou surorii de 3 ani apare prima dată în Main News.
11:00
Retailerul English Home își va închide toate cele 17 magazine din România până la sfârșitul anului, anunțând lichidări de stoc masive. Compania, afectată de scăderea consumului și costuri mari, a raportat pierderi de 11,2 milioane de lei în 2023. Ambianța din magazine indică intenția de a părăsi piața locală. Retailerul English Home va închide toate … Articolul Retailer cunoscut închide toate magazinele din România, lichidări masive de stoc apare prima dată în Main News.
10:40
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Crăciun, subliniind importanța momentelor petrecute în familie și a bucuriei alături de cei dragi. Acesta a evidențiat semnificația nașterii lui Hristos ca sărbătoare a speranței și a luminii, făcând apel la unitate și valorile ce dau sens vieții noastre. Nicușor Dan a transmis un mesaj de Crăciun, … Articolul Mesajul de Crăciun al lui Nicușor Dan: Importanța darurilor prețioase apare prima dată în Main News.
10:40
Cornel Dinu, legenda fotbalului românesc, vorbește despre pensia sa de 6.200 lei, considerând-o corectă în comparație cu alți foști fotbaliști care primesc sume mai mari. Cu o carieră de 40 de ani la Dinamo și funcții de conducere, el subliniază inegalitățile din sistemul de pensii ale sportivilor și critică statul pentru aceste discrepanțe. Cornel Dinu … Articolul Pensia lui Cornel Dinu după o viață la Dinamo: „Statul fură de la oameni” apare prima dată în Main News.
10:40
Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj de Crăciun subliniind importanța sărbătorii ca simbol al speranței și identității naționale. Încurajând valorile familiei și unității, el ne invită să recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa și pregătite să își construiască viitorul cu încredere. Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj de Crăciun … Articolul Recâștigă forța națională prin conștientizarea identității personale apare prima dată în Main News.
10:00
Cauți o oportunitate unică de muncă? Scottish Wildlife Trust angajează un ranger pe insula nelocuită Handa din Scoția, oferind 30.000 de euro și cazare gratuită pentru șase luni. Colaborează cu voluntari și protejează fauna. Exercițiu fizic, spirit comunitar și peisaje spectaculoase te așteaptă! Articolul 30.000 de euro și cazare gratuită în schimbul a 6 luni de muncă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
09:20
Andrew Tate, învins în primul său meci oficial de box la 39 de ani, continuă să stârnească controverse pe rețelele sociale. După meciul din Dubai cu Chase DeMoor, Tate a postat mesaje provocatoare, inclusiv o afirmație despre frică și puterea de a trăi. De asemenea, el și fratele său se află sub investigație pentru acuzații … Articolul Andrew Tate, mesaj tulburător după accidentul din ring: „Sunt deja morți!” apare prima dată în Main News.
09:20
Ce facem cu cadourile care nu ne plac? Un sondaj Ipsos din 2025 arată că 36% dintre români aleg să păstreze cadoul, în creștere față de 2022. Oferirea cadoului mai departe este pe locul doi (35%). Descoperă cum s-au schimbat atitudinile românilor față de cadourile de Crăciun în ultimi ani. 36% dintre români păstrează cadourile … Articolul Ce să faci cu un cadou neplăcut? Răspunsuri românești în 2025 vs 2022 apare prima dată în Main News.
09:00
Grecia investește 420 milioane euro în modernizarea trenurilor după tragedia din Larissa # MainNews.ro
La doi ani după accidentul feroviar din Larissa, Grecia investește 420 de milioane de euro în modernizarea trenurilor. Este cea mai mare investiție privată în transportul terestru, incluzând trenuri electrice de ultimă generație. Noile vehicule vor beneficia de tehnologie de siguranță avansată și eficiență energetică. Grecia investește 420 de milioane de euro în modernizarea trenurilor, … Articolul Grecia investește 420 milioane euro în modernizarea trenurilor după tragedia din Larissa apare prima dată în Main News.
08:30
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, a avut o zi plină de activitate, întâlnind zeci de angajați și stabilind un cadru de lucru bazat pe profesionalism și corectitudine. El promite să prioritizeze echipa și performanța, aducând un nou suflu instituției. Urarea sa de sărbători subliniază angajamentul față de cetățeni. Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, … Articolul Irineu Darău, ministru al Economiei: Impresii după prima zi de mandat apare prima dată în Main News.
08:20
Crăciunul la Curtea Regală a României a fost marcat de tradiții scandinave și generozitate. Familia regală oferea ajutoare săracilor și organiza baluri fastuoase, dar invitații își comparau darurile, nemulțumiți că sub Carol I primeau cadouri mai valoroase. Descoperă întâmplări fascinante și obiceiuri din această eră regală. Tradiția Crăciunului în România a fost influențată de regalitate, … Articolul Dedicare față de moștenirea regelui Carol: Căderea noastră istorică apare prima dată în Main News.
08:10
Gică Craioveanu îi recomandă lui Radu Drăgușin să părăsească Tottenham în această iarnă. Fundașul de 23 de ani are șanse reduse de a juca titular, având în vedere concurența puternică din echipă. Craioveanu sugerează că Bundesliga ar fi fost o alegere mai bună pentru cariera sa. Gică Craioveanu recomandă lui Radu Drăgușin să plece de … Articolul Gică Craioveanu îl sfătuiește pe Radu Drăgușin să părăsească Tottenham acum apare prima dată în Main News.
08:00
Află cum DHL a transportat în 2025 antilope și babuini cu avionul, în livrări neobișnuite care testează abilitățile logistice. Descoperă povești fascinante despre transporturi care includ sculpturi uriașe și trofee emblematice, demonstrând cum curieratul poate însemna mult mai mult decât simple colete. În 2025, DHL a realizat livrări neobișnuite, inclusiv transportul a 17 antilope bongo … Articolul Transportul antilopelor și babuininilor cu avionul: livrări neobișnuite 2025 apare prima dată în Main News.
07:10
Sorin Cârțu avertizează că ar fi o prostie ca primele patru echipe din clasament să piardă play-off-ul. Universitatea Craiova, lider la final de an, își propune să câștige titlul, un obiectiv considerat mai greu decât calificarea în primăvara europeană. Oltenii au avut o evoluție bună, dar misiunea rămâne dificilă. Sorin Cârțu avertizează că ar fi … Articolul Sorin Cârțu: Decizia de a rămâne pe primul loc ar fi o prostie apare prima dată în Main News.
07:10
Familia Stănescu din Corcova a reușit să își transforme viața în Belgia, îndeplinind visul unui trai mai bun. Copiii lor vorbesc patru limbi, iar Geo și Marina se confruntă cu provocări legate de renovarea casei din România. Descoperiți poveștile romilor căldărari și dorința lor de schimbare. Familia Stănescu din Corcova, Mehedinți, a ales să se … Articolul Familie din Oltenia în Belgia: viață mai bună și copii poligloti apare prima dată în Main News.
07:00
Războiul din Ucraina împlinește 1.400 de zile. Pe 25 decembrie 2025, un roi de drone a atacat Moscova, dar a fost doborât de apărarea antiaeriană. În Odesa, o scurgere masivă de ulei de floarea-soarelui a contaminat țărmul, provocată de bombardamentele rusești. Detalii despre aceste evenimente cruciale. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.400-a zi … Articolul Drone atacă Moscova în ziua 1400 a războiului din Ucraina înainte de Crăciun apare prima dată în Main News.
06:50
Administrația Trump a impus sancțiuni împotriva fostului comisar european Thierry Breton, stârnind reacții vehemente în Franța. Președintele Emmanuel Macron a denunțat actul ca o intimidare a suveranității digitale europene. Sancțiunile, vizând și alte personalități, sunt criticate de clasa politică franceză și de Comisia Europeană. Administrația Trump a impus sancțiuni lui Thierry Breton, fost comisar european … Articolul Sancțiuni Trump pentru fost comisar european provoacă reacții în Franța apare prima dată în Main News.
06:10
Mircea Lucescu îi răspunde lui Nicolae Stanciu, subliniind importanța jocului său la clubul Genoa pentru a ajuta naționala României. Lucescu a menționat că fotbalul din Arabia Saudită nu l-a avantajat pe Stanciu, așteptându-l să joace și să contribuie echipei naționale în viitor. Mircea Lucescu a comentat declarațiile lui Nicolae Stanciu, subliniind că îl așteaptă să … Articolul Mircea Lucescu îi cere lui Nicolae Stanciu să contribuie la națională apare prima dată în Main News.
06:10
Guvernul a adoptat OUG 89/2025, referitoare la impozitarea pe microîntreprinderi, renunțând la cota de 3% din 2026. De asemenea, pentru lucrătorii cu salariul minim, suma neimpozabilă va scădea începând cu 1 iulie 2026. Află mai multe detalii în articolul de pe StartupCafe. Guvernul a publicat OUG 89/2025 în Monitorul Oficial Se renunță la cota de … Articolul Impozitarea pe micro 2026: Suma neimpozabilă la salariul minim în OUG 89/2025 apare prima dată în Main News.
05:50
O femeie din Franța a fost devastată după ce hoții i-au furat urna funerară a mamei sale, în ajun de Crăciun. Sylvie, care vorbea zilnic cu mama sa decedată, face un apel disperat la solidaritate pentru a recupera urna din marmură. Familia speră la un miracol în această perioadă a sărbătorilor. O femeie din Léguevin, … Articolul Apel disperat în ajunul Crăciunului: Femeie din Franța caută urna mamei sale furată apare prima dată în Main News.
05:30
Ilie Bolojan, premierul României, abordează tensiunile din coaliția de guvernare, menționând că nu își propune să claxoneze, deși gălăgia este prezentă. El subliniază importanța respectului reciproc între partide pentru a evita conflictele ce pot afecta guvernarea. Declarațiile sale sugerează nevoia de stabilitate și comunicare eficientă. Bolojan a transmis un mesaj către PSD și Grindeanu despre … Articolul Claxonez fără rost: mașina nu se mișcă și face multă gălăgie apare prima dată în Main News.
05:10
Kevin Ciubotaru speră la transferul la FCSB de Crăciun, visând la o carieră internațională mai aproape de Mondial. Fundașul Sibiului își pregătește deja bagajele pentru barajul cu turcii. Descoperiți detalii despre aspirațiile tânărului jucător și impactul acestui transfer în articolul nostru. Kevin Ciubotaru speră la un transfer la FCSB de Crăciun Fundașul Sibiului vizează apropierea … Articolul FCSB, un pas important pentru Kevin în Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
05:10
Atacurile aeriene ruse asupra Odessei au provocat o poluare gravă cu ulei de floarea-soarelui în Marea Neagră, afectând viața marină. Zeci de păsări moarte au fost găsite pe coasta orașului, iar experții avertizează că acest incident este un dezastru ecologic majorm. Autoritățile lucrează pentru curățarea zonei afectate. Atacurile rusești asupra Odesei au provocat poluare cu … Articolul Poluarea Mării Negre: Păsări moarte în urma bombardamentelor de la Odesa apare prima dată în Main News.
