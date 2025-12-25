Vânzarea Regina Maria: Planul finlandezilor pentru un gigant de 1 miliard euro

08:10

Gică Craioveanu îi recomandă lui Radu Drăgușin să părăsească Tottenham în această iarnă. Fundașul de 23 de ani are șanse reduse de a juca titular, având în vedere concurența puternică din echipă. Craioveanu sugerează că Bundesliga ar fi fost o alegere mai bună pentru cariera sa. Gică Craioveanu recomandă lui Radu Drăgușin să plece de … Articolul Gică Craioveanu îl sfătuiește pe Radu Drăgușin să părăsească Tottenham acum apare prima dată în Main News.