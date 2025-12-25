Fenerbahce zguduit: Președintele arestat pentru trafic de cocaină

01:50

Un băiat de 11 ani din Napoli, rămas fără mamă, a încercat să-și vândă desenele pe stradă pentru a strânge bani pentru un cadou de Crăciun pentru sora sa de 3 ani. Povestea lui Alessio a impresionat comunitatea și a atras atenția carabinierilor, care l-au ajutat să își îndeplinească dorința.