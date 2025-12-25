Ce să faci cu un cadou neplăcut? Răspunsuri românești în 2025 vs 2022
MainNews.ro, 25 decembrie 2025 09:20
Ce facem cu cadourile care nu ne plac? Un sondaj Ipsos din 2025 arată că 36% dintre români aleg să păstreze cadoul, în creștere față de 2022. Oferirea cadoului mai departe este pe locul doi (35%). Descoperă cum s-au schimbat atitudinile românilor față de cadourile de Crăciun în ultimi ani. 36% dintre români păstrează cadourile
• • •
Acum 5 minute
10:00
Cauți o oportunitate unică de muncă? Scottish Wildlife Trust angajează un ranger pe insula nelocuită Handa din Scoția, oferind 30.000 de euro și cazare gratuită pentru șase luni. Colaborează cu voluntari și protejează fauna. Exercițiu fizic, spirit comunitar și peisaje spectaculoase te așteaptă!
Acum o oră
09:20
Andrew Tate, învins în primul său meci oficial de box la 39 de ani, continuă să stârnească controverse pe rețelele sociale. După meciul din Dubai cu Chase DeMoor, Tate a postat mesaje provocatoare, inclusiv o afirmație despre frică și puterea de a trăi. De asemenea, el și fratele său se află sub investigație pentru acuzații
09:20
Acum 2 ore
09:00
Grecia investește 420 milioane euro în modernizarea trenurilor după tragedia din Larissa # MainNews.ro
La doi ani după accidentul feroviar din Larissa, Grecia investește 420 de milioane de euro în modernizarea trenurilor. Este cea mai mare investiție privată în transportul terestru, incluzând trenuri electrice de ultimă generație. Noile vehicule vor beneficia de tehnologie de siguranță avansată și eficiență energetică. Grecia investește 420 de milioane de euro în modernizarea trenurilor,
08:30
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, a avut o zi plină de activitate, întâlnind zeci de angajați și stabilind un cadru de lucru bazat pe profesionalism și corectitudine. El promite să prioritizeze echipa și performanța, aducând un nou suflu instituției. Urarea sa de sărbători subliniază angajamentul față de cetățeni. Noul ministru al Economiei, Irineu Darău,
08:20
Crăciunul la Curtea Regală a României a fost marcat de tradiții scandinave și generozitate. Familia regală oferea ajutoare săracilor și organiza baluri fastuoase, dar invitații își comparau darurile, nemulțumiți că sub Carol I primeau cadouri mai valoroase. Descoperă întâmplări fascinante și obiceiuri din această eră regală. Tradiția Crăciunului în România a fost influențată de regalitate,
08:10
Gică Craioveanu îi recomandă lui Radu Drăgușin să părăsească Tottenham în această iarnă. Fundașul de 23 de ani are șanse reduse de a juca titular, având în vedere concurența puternică din echipă. Craioveanu sugerează că Bundesliga ar fi fost o alegere mai bună pentru cariera sa. Gică Craioveanu recomandă lui Radu Drăgușin să plece de
Acum 4 ore
08:00
Află cum DHL a transportat în 2025 antilope și babuini cu avionul, în livrări neobișnuite care testează abilitățile logistice. Descoperă povești fascinante despre transporturi care includ sculpturi uriașe și trofee emblematice, demonstrând cum curieratul poate însemna mult mai mult decât simple colete. În 2025, DHL a realizat livrări neobișnuite, inclusiv transportul a 17 antilope bongo
07:10
Sorin Cârțu avertizează că ar fi o prostie ca primele patru echipe din clasament să piardă play-off-ul. Universitatea Craiova, lider la final de an, își propune să câștige titlul, un obiectiv considerat mai greu decât calificarea în primăvara europeană. Oltenii au avut o evoluție bună, dar misiunea rămâne dificilă. Sorin Cârțu avertizează că ar fi
07:10
Familia Stănescu din Corcova a reușit să își transforme viața în Belgia, îndeplinind visul unui trai mai bun. Copiii lor vorbesc patru limbi, iar Geo și Marina se confruntă cu provocări legate de renovarea casei din România. Descoperiți poveștile romilor căldărari și dorința lor de schimbare. Familia Stănescu din Corcova, Mehedinți, a ales să se
07:00
Războiul din Ucraina împlinește 1.400 de zile. Pe 25 decembrie 2025, un roi de drone a atacat Moscova, dar a fost doborât de apărarea antiaeriană. În Odesa, o scurgere masivă de ulei de floarea-soarelui a contaminat țărmul, provocată de bombardamentele rusești. Detalii despre aceste evenimente cruciale. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.400-a zi
06:50
Administrația Trump a impus sancțiuni împotriva fostului comisar european Thierry Breton, stârnind reacții vehemente în Franța. Președintele Emmanuel Macron a denunțat actul ca o intimidare a suveranității digitale europene. Sancțiunile, vizând și alte personalități, sunt criticate de clasa politică franceză și de Comisia Europeană. Administrația Trump a impus sancțiuni lui Thierry Breton, fost comisar european
06:10
Mircea Lucescu îi răspunde lui Nicolae Stanciu, subliniind importanța jocului său la clubul Genoa pentru a ajuta naționala României. Lucescu a menționat că fotbalul din Arabia Saudită nu l-a avantajat pe Stanciu, așteptându-l să joace și să contribuie echipei naționale în viitor. Mircea Lucescu a comentat declarațiile lui Nicolae Stanciu, subliniind că îl așteaptă să
06:10
Guvernul a adoptat OUG 89/2025, referitoare la impozitarea pe microîntreprinderi, renunțând la cota de 3% din 2026. De asemenea, pentru lucrătorii cu salariul minim, suma neimpozabilă va scădea începând cu 1 iulie 2026. Află mai multe detalii în articolul de pe StartupCafe. Guvernul a publicat OUG 89/2025 în Monitorul Oficial Se renunță la cota de
Acum 6 ore
05:50
O femeie din Franța a fost devastată după ce hoții i-au furat urna funerară a mamei sale, în ajun de Crăciun. Sylvie, care vorbea zilnic cu mama sa decedată, face un apel disperat la solidaritate pentru a recupera urna din marmură. Familia speră la un miracol în această perioadă a sărbătorilor. O femeie din Léguevin,
05:30
Ilie Bolojan, premierul României, abordează tensiunile din coaliția de guvernare, menționând că nu își propune să claxoneze, deși gălăgia este prezentă. El subliniază importanța respectului reciproc între partide pentru a evita conflictele ce pot afecta guvernarea. Declarațiile sale sugerează nevoia de stabilitate și comunicare eficientă. Bolojan a transmis un mesaj către PSD și Grindeanu despre
05:10
Kevin Ciubotaru speră la transferul la FCSB de Crăciun, visând la o carieră internațională mai aproape de Mondial. Fundașul Sibiului își pregătește deja bagajele pentru barajul cu turcii. Descoperiți detalii despre aspirațiile tânărului jucător și impactul acestui transfer în articolul nostru. Kevin Ciubotaru speră la un transfer la FCSB de Crăciun Fundașul Sibiului vizează apropierea
05:10
Atacurile aeriene ruse asupra Odessei au provocat o poluare gravă cu ulei de floarea-soarelui în Marea Neagră, afectând viața marină. Zeci de păsări moarte au fost găsite pe coasta orașului, iar experții avertizează că acest incident este un dezastru ecologic majorm. Autoritățile lucrează pentru curățarea zonei afectate. Atacurile rusești asupra Odesei au provocat poluare cu
04:50
Un lider al mafiei din Napoli, Ciro Andolfi, a fost prins după trei ani de căutări, ascuns într-un compartiment secret dintr-un apartament din cartierul Barra. Carabinierii, coordonați de Direcția Distrettuale Antimafia, au descoperit locul după o investigație detaliată, reușind astfel captura celui de-al 22-lea fugar din 2025. Un lider al mafiei din Napoli, Ciro Andolfi,
04:30
Nicușor Dan a avut recent consultări cu magistrații pentru a discuta despre situația din justiție și posibile modificări legislative. Premierul Ilie Bolojan organizează un grup de lucru la Guvern pentru a analiza presiunile asupra justiției. Întâlnirile vin într-un context de controverse și acuzații. Premierul Ilie Bolojan a convocat un grup de lucru la Guvern pentru
04:10
Descoperă povestea fascinantă a iubirii alb-albastre în Jurnal Antena Sport. Articolul explorează emoțiile și pasiunile care unesc suporterii echipei, ilustrând legătura profundă dintre fani și club. Află mai multe despre cultura și tradițiile care definesc această iubire inegalabilă. Articolul explorează o poveste de dragoste emblematică pentru Craiova Tema principală este legătura dintre fanii echipei și
04:10
India a plasat în orbită cel mai greu satelit indian, AST SpaceMobile, cântărind 6,1 tone, cu racheta LVM3-M6. Premierul Modi a salutat acest progres al programului spațial, care vizează zboruri cu echipaj uman până în 2027 și misiuni lunare până în 2040, consolidând astfel capacitatea de lansare a Indiei. India a plasat pe orbită cel
Acum 8 ore
03:50
O fetiță talentată a încântat călătorii din gara Gare de Lyon din Paris cântând colindul „Carol of the Bells" alături de pianistul Aurelien Froissart. Momentul emoționant a devenit viral pe TikTok, atrăgând atenția tuturor cu vocea ei superbă, transformând gara într-o scenă de sărbătoare. O fetiță cântă colinde într-o gară aglomerată din Paris, atrăgând atenția
03:30
Atacuri cu drone rusești în apropierea frontierei României, la Chilia. Ministerul Apărării Naționale a emis o alertă RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea și Galați, după detectarea unor ținte aeriene. Nu au fost înregistrate intruziuni în spațiul aerian românesc. Detalii despre atacul din noaptea de 22-23 decembrie. Atac cu drone rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene near
03:10
Moș Crăciun aduce vești bune pentru dinamoviști, cu transferuri și surprize pe măsură. Descoperă ce a pregătit echipa roș-albă în acest sezon. Detalii exclusive și analize despre parcursul dinamoviștilor în acest articol de la Jurnal Antena Sport. Află cum se transformă echipa în perioada sărbătorilor. Moș Crăciun a adus vești bune pentru dinamoviști Transferuri promițătoare
03:10
Publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein va fi întârziată cu câteva săptămâni, după ce Departamentul de Justiție al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare relevante. Acestea sunt examinate pentru a proteja victimele, conform unui anunț oficial. Detalii despre legăturile dintre Trump și Epstein sunt incluse. Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste
02:50
Polițiști falși din Italia au jefuit o tabără de romi, sustrăgând bunuri în valoare de 200.000 euro, inclusiv ceasuri de lux Rolex și Cartier. Carabinierii au demarat o investigație bazată pe mărturii și imagini de supraveghere, arestând patru suspecți implicați în acest jaf audacesc. Detalii au fost furnizate de un informator croat. Patru bărbați s-au
02:30
Un nou proiect de lege pentru protecția victimelor violenței domestice a fost adoptat de Senat, aducând măsuri esențiale pentru sprijinul acestora. Autoritățile locale vor contacta victimele după emiterea ordinului de protecție, iar agresorii vor beneficia de consiliere psihologică obligatorie. Inițiativa merge la Camera Deputaților. Proiectul de lege pentru protecția victimelor violenței domestice a fost adoptat
02:10
Descoperă cum unii români își petrec Crăciunul pe datorie, într-o perioadă plină de cheltuieli. Articolul nostru analizează impactul financiar al sărbătorilor de iarnă și oferă soluții pentru
02:10
Un grup de 14 țări, inclusiv Franța, Regatul Unit și Canada, a condamnat aprobarea de noi colonii israeliene în Cisiordania. Acestea cer Israelului să oprească extinderea coloniilor, subliniind că măsurile unilaterale pun în pericol procesul de pace și perspectivele de securitate în regiune. 14 țări, inclusiv Franța și Regatul Unit, condamnă aprobarea a 19 noi … Articolul 14 țări cer Israelului să oprească coloniile în Cisiordania și anexarea apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
01:50
Un băiat de 11 ani din Napoli, rămas fără mamă, a încercat să-și vândă desenele pe stradă pentru a strânge bani pentru un cadou de Crăciun pentru sora sa de 3 ani. Povestea lui Alessio a impresionat comunitatea și a atras atenția carabinierilor, care l-au ajutat să își îndeplinească dorința. Un băiat de 11 ani … Articolul Un copil de 11 ani din Napoli vinde desene pentru cadoul surorii sale apare prima dată în Main News.
01:30
Sociologul Vladimir Ionaș analizează șansele de succes ale acțiunii de suspendare a președintelui Nicușor Dan, evidențiind tendința oamenilor de a-și schimba opțiunile în momente de tensiune politică. Articolul detaliază impactul unui astfel de demers asupra stabilității politice și judiciare din România. Se discută despre șansele unei acțiuni de suspendare a președintelui Nicușor Dan în contextul … Articolul Oamenii își schimbă opțiunile în momente decisive de viață apare prima dată în Main News.
01:10
Atletico Madrid a fost contactată pentru transferul portarului român Horațiu Moldovan, dorit cu insistență de Spezia, echipă din Serie B. Moldovan este acum împrumutat la Real Oviedo, dar nu a reușit să se impună. Agentul său, Marco Sommella, lucrează pentru finalizarea mutării în curând. Atletico Madrid a fost contactată pentru transferul portarului Horațiu Moldovan Spezia, … Articolul Atletico Madrid vizează transferul portarului român Horațiu Moldovan apare prima dată în Main News.
01:10
Câștigătorul finalei „Chefi la cuțite” 2025 este Luca Zvaleni, din echipa chef-ului Richard Abou Zaki. El a impresionat jurații și a câștigat premiul de 30.000 euro. În competiție au fost patru finaliști: Ștefana Mercori, Bogdan Panaite și Alexandru Helju, fiecare având echipe dedicate. Marea finală „Chefi la cuțite” 2025 a fost câștigată de Luca Zvaleni … Articolul Cine a câștigat finala Chefi la cuțite 2025? Află în detalii! apare prima dată în Main News.
00:50
Donald Trump este acuzat că a violat o femeie împreună cu Jeffrey Epstein, iar presupusa victimă a fost găsită moartă după ce a depus o plângere. FBI nu a verificat informațiile, iar documentele legate de scandalul Epstein sunt acum subiect de dezbatere politică intensă, după ce administrația Trump a fost presată să le publice. Donald … Articolul Trump și Epstein, acuzați de viol, femeie găsită moartă după plângere apare prima dată în Main News.
00:30
Ludovic Orban critică vehement inițiativa de referendum în justiție propusă de președintele Nicușor Dan, considerând-o un demers inutil care ar putea deveni contraproductiv. Orban subliniază lipsa unei baze legale și riscurile asociate, precum invalidarea reformelor necesare în sistemul de justiție. Ludovic Orban critică referendumului inițiat de Nicușor Dan, considerându-l inutil și contraproductiv Președintele nu poate … Articolul Referendumul inutil: riscuri și efecte contraproductive evidente apare prima dată în Main News.
00:10
Două femei din Ucraina au încercat să intre în România cu 60.000 de dolari ascunși în pantofi. Polițiștii de frontieră au efectuat controale amănunțite la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, descoperind sumele nedeclarate. Fiecare femeie a fost sancționată cu o amendă de 4.000 de lei iar banii au fost confiscati. Două femei din Ucraina … Articolul Femei din Ucraina prinse cu dolari ascunși în pantofi la granița cu România apare prima dată în Main News.
00:00
Mihai Stoica a anunțat primul transfer al iernii de la FCSB, fundașul central Andre Duarte, impresionând cu abilitățile sale. Este o achiziție promițătoare, fiind deja integrat în echipă și vorbind fluent românește. Gigi Becali plănuiește să aducă încă patru jucători în această fereastră de transferuri. Mihai Stoica a prezentat detalii despre transferul lui Andre Duarte … Articolul Mihai Stoica detalii despre primul transfer FCSB: „A arătat foarte bine” apare prima dată în Main News.
24 decembrie 2025
23:50
Poluarea cu ulei vegetal în Marea Neagră, cauzată de atacurile rusești asupra portului Odesa, este un dezastru ecologic. Spill-ul de ulei degradează ecosistemul marin și provoacă moartea păsărilor. Autoritățile locale luptă pentru a curăța zona și a salva animalele afectate de această criză ecologică. Atacurile rusești asupra portului Odesa au dus la poluarea Mării Negre … Articolul Poluarea cu ulei vegetal în Marea Neagră, dezastru ecologic după atacuri rusești apare prima dată în Main News.
23:20
Chișinăul riscă să revină la energia electrică din regiunea transnistreană din cauza lacunelor legislative și a neimplicării Guvernului, avertizează experții. Aceasta ar putea aduce prețuri duble și ar contribui la finanțarea regimului separatist, în ciuda angajamentului de a renunța la dependența de resursele energetice rusești. Chișinăul riscă să revină la energia electrică din Transnistria din … Articolul Revenirea Chișinăului la energia electrică din Transnistria, vina Guvernului apare prima dată în Main News.
23:20
Apele Române clarifică situația fisurilor de la Barajul Paltinu, afirmând că urmele vizibile nu reprezintă o fisură activă și nu constituie un pericol pentru populație. Evaluarea siguranței barajului se bazează pe inspecții periodice, iar monitorizarea continuă nu indică motive de alarmă. Apele Române confirmă că fisurile de la barajul Paltinu nu sunt active și nu … Articolul Controversa fisurilor de la Barajul Vidraru: Intervenția Apele Române apare prima dată în Main News.
23:10
Poliția din Anenii Noi a descoperit detalii șocante în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani. Oseminte umane și hainele victimei au fost găsite în gospodăria principalului suspect, un bărbat de 59 de ani. Trei persoane au fost arestate în legătură cu acest caz, iar ancheta continuă. Poliția Republicii Moldova investighează dispariția unui bărbat … Articolul Poliția din Anenii Noi: Victime omorâte și trupuri folosite ca hrană pentru porci apare prima dată în Main News.
23:00
A venit Moșul! În acest articol, celebrăm amintirile lucrurilor frumoase de Crăciun, cu momente speciale de la rivalii Survivor, Tamaș și Patricia Vizitiu. David Popovici a fost păcălit, dar Moș Crăciun l-a făcut fericit. Descoperă poveștile din spatele cadourilor și bucuriilor de sărbători, exclusiv pe Antena Sport. Moșul aduce amintiri plăcute despre Crăciun pentru participanții … Articolul Jurnal Antena Sport | Moș Crăciun aduce surprize în sport! apare prima dată în Main News.
23:00
Descoperă cum pinguinii din Madagascar au devenit cel mai viral trend de Crăciun 2025 pe salata boeuf! Află cum poți să îi prepare acasă cu ouă fierte și măsline. Vezi cele mai interesante idei și tutoriale pentru a impresiona musafirii la masa de sărbători. Înscrie-te și fii la curent cu cele mai noi tendințe culinare! … Articolul Decorațiuni virale: Cum le faci acasă și cum arată acestea apare prima dată în Main News.
22:50
Estonia avertizează că va răspunde cu foc dacă „omuleții verzi” ruși trec granița. Ministrul Margus Tsahkna subliniază că orice atac asupra securității naționale va avea consecințe severe. În contextul amenințărilor din partea Kremlinului, Estonia își consolidează apărarea cu buncăre și structuri defensive. Ministrul eston Margus Tsahkna avertizează că, dacă «omuleții verzi» ruși vor traversa granița, … Articolul Dacă „omuleții verzi” invadează, tragem în ei. Linie roșie clară! apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a tăiat un brad de Crăciun pentru a transmite un mesaj Rusiei, filmându-se în timp ce interacționează cu localnicii. Într-o ținută casual, el reafirmă spiritul sărbătorilor în fața provocărilor externe. Această acțiune a devenit virală pe platforma X. Președintele Poloniei Karol Nawrocki a tăiat singur bradul de Crăciun pentru a transmite … Articolul Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, taie bradul de Crăciun ca mesaj pentru Rusia apare prima dată în Main News.
21:40
Un sondaj recent indică faptul că Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, dar ar pierde în fața generalului Valeri Zalujnîi în turul doi. Ucraina ar putea organiza alegeri după semnarea unui acord de pace, iar Putin vizează un regim marionetă la Kiev. Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi al alegerilor … Articolul Cine ar câștiga alegerile prezidențiale în Ucraina? Veste proastă pentru Putin apare prima dată în Main News.
21:20
Petrișor Peiu, liderul AUR, acuză Guvernul Bolojan că taie fonduri de la educație pentru a favoriza multinaționalele. Tăierile bugetare afectează grav sistemul de învățământ, cu peste 39.000 de profesori disperați și bugete universitare reduse cu 10%. Aceste măsuri pun în pericol viitorul educației în România. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză Guvernul Bolojan că taie … Articolul Lider AUR: Guvernul Bolojan sacrifică educația pentru multinaționale apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
21:00
Descoperă cozonacul campionilor de la fitness și culturism, o delicatesă nutritivă ideală pentru cei pasionați de un stil de viață sănătos. În articolul nostru, îți prezentăm rețeta și beneficiile acestui desert, perfect pentru a-ți susține antrenamentele. Transformă-ți mesele cu acest cozonac savuros! Cozonacul este popular printre sportivii de fitness și culturism Rețetele de cozonac sunt … Articolul Cozonacul perfect pentru campionii de fitness și culturism apare prima dată în Main News.
21:00
Compania rusă Energia a obținut brevetul pentru o tehnologie inovatoare de gravitație artificială în spațiu, capabilă să genereze 0,5 g. Aceasta ar putea revoluționa misiunile spațiale, dar prezintă dezavantaje legate de siguranța navelor care acostează. Proiecte similare există și la NASA, iar viitorul ISS este în discuție. Compania rusă Energia a brevetat o tehnologie de … Articolul Gravitație artificială în spațiu: inovație rusească și dezavantaje ale tehnologiei apare prima dată în Main News.
