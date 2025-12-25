Natalia Mateuț, Crăciun atipic! În timp ce majoritatea petrec tradițional, prezentatoarea a ales o locație exotică

22:20

Crăciunul este în prag, iar în casele românilor mirosul îmbietor de prăjituri se simte tot mai puternic. Încă din copilărie, mamele și bunicile noastre se ocupau ca masa de sărbătoare să fie plină cu bunătăți, iar desertul era deliciul nostru, al celor mici. Iată cinci dintre cele mai cunoscute prăjituri, care nu ar trebui să lipsească de pa masă!