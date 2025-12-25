Ziua începătorilor pe pârtie. Cum se distrează oamenii la munte de Crăciun
ObservatorNews, 25 decembrie 2025 19:50
Pârtiile au răsunat de chiotele de veselie ale copiilor, în prima zi de Crăciun. La Azuga s-au deschis traseele pentru începători, iar cei mici au profitat de prezenţa instructorilor pentru a lua primele lecţii de schi şi snowboard. Ziua a fost însă umbrită de un accident grav, petrecut la Predeal. O femeie a fost lovită din spate de o sanie şi a ajuns inconştientă la spital.
Acum 10 minute
20:00
Prima zi de Crăciun este petrecută, în general, alături de familie, în liniștea și căldura căminului. Există, însă, și excepții. Vorbim despre cei care iubesc aventura şi care astăzi, la 1-2 grade Celsius, au făcut tradiționala baie în mare sau au înfruntat valurile cu kite-ul.
20:00
Brunch-ul de Crăciun a fost și anul acesta refugiul celor care au vrut să scape de stresul mesei de acasă. Hotelurile de lux din Capitală au fost pline, iar meniurile din toate colțurile lumii și atmosfera festivă au transformat prima zi de Crăciun într-o experienţă de neuitat.
Acum 30 minute
19:50
19:50
Crăciun de poveste în Bucovina. Turiştii s-au bucurat de omăt, preparate tradiţionale şi surprize la tot pasul # ObservatorNews
Toată ţara petrece, iar de la o zonă la alta, sărbătoarea este diferită. În Bucovina, tradiţiile vechi se împletesc cu obiceiuri noi. Zăpadă este din belşug, turiştii au parte de surprize la tot pasul, iar mesele sunt pline de dimineaţa până seara de mâncare şi băutură.
19:40
Turiști din toate colţurile lumii petrec Crăciunul în Capitală, iar punctul de întâlnire e Centrul Vechi. În timp ce ei se bucură de gusturile româneşti, mulţi dintre noi s-au săturat de mâncărurile autohtone şi caută,. chiar şi în ziua de Crăciun, preparatele tip fast-food. În singurul mall deschis astăzi a fost aglomeraţie, s-au făcut cumpărături fără pauză.
19:40
Tragedie în Iași: Bărbat de 31 de ani fără permis, mort într-un accident pe motor. Momentul, filmat # ObservatorNews
Un bărbat de 31 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce a urcat pe un motor enduro fără permis, pe polei şi a intrat direct într-un stâlp. Martorii au povestit că individul ar fi participat la curse ilegale prin pădure înainte de accidentul cumplit. A căzut de pe motor înainte de impactul fatal.
Acum o oră
19:30
A venit Moş Crăciun. Bătrânul simpatic a lăsat cadouri pentru toţi copiii, cuminţi sau năzdrăvani # ObservatorNews
A fost cea mai frumoasă noapte din an. Copiii cuminți, și chiar şi cei mai năzdrăvani, au primit vizita lui Moș Crăciun. Iar simpaticul şi generosul bătrânel nu a dezamăgit. Cu desaga plină de daruri, s-a strecurat în case şi a răspândit magie. Cei mici l-au răsplătit cu fursecuri, lapte şi biscuiţi.
19:30
Momentul în care un şofer băut la volanul unui BMW se izbeşte de o casă, în Satu Mare. Se grăbea la colindat # ObservatorNews
Cascadorie de infarct în dimineaţa de Crăciun! Un şofer băut s-a dat peste cap cu maşina şi s-a izbit de o casă. Proprietarul locuinţei dormea fix în camera în care s-a trezit cu mormanul de fiare. Bietul om a crezut că a început războiul şi o dronă i-a lovit casa. După ce s-a văzut viu şi fără nicio zgârietură, şoferul a încercat să se tocmească cu proprietarul să nu sune la poliţie. S-a scuzat că se grăbea la colindat.
19:30
Raed Arafat, despre situația generată de ninsori: Nu sunt victime sau cazuri care să nu fi putut fi rezolvate # ObservatorNews
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că, în urma ninsorilor din ultimele ore, nu au fost înregistrate situaţii grave sau cu impact major la nivel naţional. Intervenţiile autorităţilor s-au desfăşurat, astfel, în parametrii normali.
19:30
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi # ObservatorNews
Ninsorile şi viscolul le-au stricat planurile de Crăciun multor români. În Oltenia, stratul de zăpadă a ajuns până la aproape 20 de centimetri. Sute de şoferi care plănuiau să ajungă în staţiunea Rânca au fost forţaţi să se întoarcă din drum, pentru că nu aveau roţile echipate cu lanţuri. Vântul de până la 70 de kilometri pe oră a închis şi porturile de la Marea Neagră. Iar pe aeroportul Otopeni, utilajele au lucrat la foc continuu pentru a ţine pistele uscate. Dacă ninsorile încetează, gerul persistă până anul viitor.
19:10
Pacea, tema centrală în urările de Crăciun transmise de liderii lumii. Zelenski: Împărtăşim cu toţii un vis # ObservatorNews
Liderii lumii s-au întrecut şi anul acesta în mesaje de Crăciun în care au vorbit despre pace. Donald Trump nu a uitat nici de rivalii politici. El a transmis că urează Crăciun Fericit şi democraţilor, pe care i-a numit gunoaie. Un mesaj neobişnuit de Crăciun a venit de la Volodimir Zelenski. Aflat de aproape patru ani în război, el a părut să sugereze că are un singur vis: ca Vladimir Putin să moară.
Acum 2 ore
19:00
Marea Neagră, poluată cu ulei de floarea-soarelui după atacurile rusești din Odesa. Zeci de păsări au murit # ObservatorNews
Atacuri ale armatei ruse asupra portului Odesa, în sudul Ucrainei, au provocat o poluare gravă cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, afectând fauna marină și ducând la moartea a zeci de păsări, relatează AFP, citat de News.ro.
19:00
Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon.
18:20
Românii, ultimii în UE la consumul de fructe și legume. Dieta săracă în fibre creşte riscul de boli grave # ObservatorNews
Vorba "Un măr pe zi ţine doctorul departe" a ieşit din trend pentru români. Nu neapărat de voie, ci, mai degrabă, din nevoie. Am ajuns să consumăm cele mai puţine fructe şi legume din întreaga Uniune Europeană. Scumpirile de la raioanele cu produse verzi şi proaspete nu ne dau doar bugetul peste cap, ci şi motive serioase de îngrijorare atunci când vine vorba despre sănătate.
18:10
În Statele Unite, mai mulți tineri urmăresc podcasturi decât programe TV. Mai mulți mileniali spun că ar prefera să-și întâlnească gazda podcastului preferat decât o vedetă de film sau TV iubită.
Acum 4 ore
17:40
Accident grav la săniuş, pe o pârtie din Predeal: O femeie a leşinat după ce a fost lovită de altă sanie # ObservatorNews
Un accident grav s-a produs pe o pârtie din staţiunea Predeal chiar în ziua de Crăciun. O femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie, în urma impactului rănita pierzându-şi starea de conştienţă.
17:30
Sărbătoarea Crăciunului s-a transformat într-o tragedie pentru folclorul românesc. Ion Drăgan, un nume respectat al muzicii populare, a murit fulgerător în prima zi de Crăciun.
17:20
Ucraina a lansat un atac masiv cu rachete Storm Shadow asupra instalaţiilor energetice ruseşti # ObservatorNews
Ucraina a lansat rachete britanice Storm Shadow și drone cu rază lungă de acțiune produse intern pentru a lovi mai multe instalații petroliere și gaziere rusești, au declarat joi oficiali militari și de securitate ucraineni.
17:00
De Crăciun, fostul președinte Joe Biden le-a oferit tuturor utilizatorilor de pe X un subiect de discuție, distribuind o fotografie de familie ciudată - în care el însuși era abia vizibil.
16:50
Donald Trump, către un copil, în noaptea de Ajun: "Vrem să ne asigurăm că nu infiltrăm un Moş Crăciun rău" # ObservatorNews
Este Ajunul Crăciunului în Mar-a-Lago, iar primul cuplu a vorbit cu copiii în cadrul apelurilor NORAD dedicate lui Moș Crăciun.
16:40
Mesajul emoţionant transmis de Papa Leon al XIV-lea, în discursul de Crăciun: "Să înceteze zgomotul armelor" # ObservatorNews
În primul său discurs de Crăciun, rostit la Vatican, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel puternic pentru încetarea tuturor conflictelor din lume. Suveranul Pontif a atras atenția asupra condițiilor dificile în care trăiesc persoanele fără adăpost, precum și asupra pagubelor provocate de războaie, informează BBC.
16:30
Horoscop Taur ianuarie 2026. Mercur în Capricorn te ajută să structurezi planuri legate de studii, călătorii sau un proiect care îți poate schimba perspectiva.
16:30
Horoscop Rac ianuarie 2026. Luna Plină din Rac de la începutul lunii aduce un vârf emoțional clar, în care nu mai poți evita discuții, decizii sau delimitări.
16:30
Horoscop Leu ianuarie 2026. Mercur în Capricorn te face mai organizat, mai atent la detalii și mai conștient de modul în care rutina zilnică îți influențează energia.
16:30
Horoscop Fecioară ianuarie 2026. Mercur în Capricorn îți oferă claritate mentală și te ajută să îți organizezi ideile, mai ales în proiecte personale sau activități care îți aduc satisfacție.
16:30
Horoscop Balanţă ianuarie 2026. Mercur în Capricorn de la începutul lunii mută atenția spre casă, familie, rădăcini și decizii care țin de stabilitate.
16:30
Horoscop Scorpion ianuarie 2026. Pentru tine, ianuarie este o lună extrem de activă mental și emoțional, în care comunicarea, deciziile și informațiile joacă un rol central.
16:30
Horoscop Săgetător ianuarie 2026. Ianuarie este pentru tine o lună de reevaluare a valorilor personale și a direcției materiale.
16:30
Horoscop Capricorn ianuarie 2026. Luna Plină din Rac scoate la suprafață tensiuni în relațiile apropiate, fie că vorbim de parteneriate personale sau profesionale.
16:30
Horoscop Vărsător ianuarie 2026. Prima parte a lunii te găsește mai retras, preocupat de introspecție, închideri de capitole și clarificări interioare.
16:30
Horoscop Peşti ianuarie 2026. Mercur în Capricorn te ajută să vezi clar ce planuri sunt realizabile și care trebuie ajustate.
16:20
Horoscop Berbec ianuarie 2026. Mercur în Capricorn încă de la începutul lunii te obligă să gândești strategic și să iei decizii mature, chiar dacă acestea presupun renunțări.
16:10
Horoscop Gemeni ianuarie 2026. Pentru tine, ianuarie este o lună de transformare interioară și de confruntare cu teme sensibile legate de atașamente și siguranță.
Acum 6 ore
16:00
Horoscop săptămânal Berbec 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Chiron revine la mers direct și te obligă să privești frontal o rană veche legată de încrederea în tine, de curajul de a spune ce vrei fără teamă de respingere.
16:00
Horoscop săptămânal Taur 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist un plan care părea promițător, dar care are limite concrete.
16:00
Horoscop săptămânal Gemeni 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur în tensiune cu Saturn poate aduce presiune din partea autorităților sau a unui superior care îți cere rezultate concrete.
16:00
Horoscop săptămânal Rac 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist o situație care ține de studii, acte, deplasări sau o direcție de viață pe care ai idealizat-o.
16:00
Horoscop săptămânal Leu 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un proces profund de reevaluare a atașamentelor și a relațiilor bazate pe dependențe emoționale sau materiale.
16:00
Horoscop săptămânal Fecioară 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna pune accentul pe relațiile apropiate și pe modul în care comunici cu ceilalți. Mercur aflat în tensiune cu Saturn aduce senzația că cineva te limitează sau îți impune reguli stricte.
16:00
Horoscop săptămânal Balanţă 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur în tensiune cu Saturn scoate la suprafață oboseala acumulată, întârzieri în rezolvarea unor sarcini sau senzația că muncești mult fără rezultate imediate.
16:00
Horoscop săptămânal Scorpion 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn poate aduce blocaje în exprimarea ideilor sau sentimentul că nu ești suficient de apreciat.
16:00
Horoscop săptămânal Săgetător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un focus puternic pe familie, trecut și siguranță emoțională.
16:00
Horoscop săptămânal Capricorn 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn îți pune frână exact acolo unde ai tendința să forțezi lucrurile prin voință.
16:00
Horoscop săptămânal Vărsător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce stări de îndoială, oboseală mentală sau senzația că anumite lucruri te apasă fără să le poți verbaliza clar.
16:00
Horoscop săptămânal Peşti 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce dezamăgiri legate de oameni în care aveai încredere sau de proiecte colective care nu evoluează conform așteptărilor.
16:00
Putin i-a transmis un mesaj de Crăciun liderului SUA. Peskov: "Preşedintele l-a felicitat deja pe Trump" # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, că preşedintele rus Vladimir Putin i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump, căruia i-a trimis şi un mesaj de felicitare. De asemenea, Peskov a anunţat că Rusia a făcut o propunere Franţei cu privire la cazul cercetătorului francez Laurent Vinatier, închis în Rusia din iunie 2024 şi care ar putea fi judecat pentru spionaj, scrie Reuters, citat de Agerpres.
15:50
Crimă de Ajun la Blăjel. Bărbat lovit mortal cu topoarele de 4 persoane, printre care şi un minor de 14 ani # ObservatorNews
Un bărbat de 36 de ani a murit după ce a fost bătut într-un conflict spontan între mai mult de 20 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă din localitatea Blăjel, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.
15:40
Vremea de mâine 26 decembrie. Sunt aşteptate ninsori slabe şi precipitaţii mixte. Maxime de 5 grade # ObservatorNews
Mâine, temperaturile vor creşte faţă de ziua precedentă în zonele extracarpatice, ajungând în mare parte a ţării la valori normale pentru această perioadă a anului. Sunt aşteptate ninsori slabe la munte, local în Moldova şi pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 5 grade, iar cele minime între -10 şi 1 grad.
15:30
Polonia a interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice. Țara a închis temporar o parte din spațiul aerian lângă Belarus.
15:10
Moş Crăciun i-a adus unui locuitor din Arkansas un premiu de 1,8 miliarde de dolari # ObservatorNews
Un bilet vândut în Arkansas a revendicat jackpotul Powerball de 1,8 miliarde de dolari în urma extragerii de miercuri seară, devenind unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria SUA și sosind exact la timp pentru Crăciun.
