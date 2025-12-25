Crăciun fără pauză pentru medici şi pompieri. Recomandările salvatorilor

19:30

Ninsorile şi viscolul le-au stricat planurile de Crăciun multor români. În Oltenia, stratul de zăpadă a ajuns până la aproape 20 de centimetri. Sute de şoferi care plănuiau să ajungă în staţiunea Rânca au fost forţaţi să se întoarcă din drum, pentru că nu aveau roţile echipate cu lanţuri. Vântul de până la 70 de kilometri pe oră a închis şi porturile de la Marea Neagră. Iar pe aeroportul Otopeni, utilajele au lucrat la foc continuu pentru a ţine pistele uscate. Dacă ninsorile încetează, gerul persistă până anul viitor.