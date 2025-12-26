Cătălin Predoiu susține că legile justiției pe care le-a promovat au avut girul Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. Realitatea: Comisia de la Veneția a criticat dur legile
G4Media, 26 decembrie 2025 08:20
Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fost ministru al Justiției, a susținut într-o postare pe rețelele sociale că legile justiției pe care le-a promovat și care sunt criticate dur acum ar fi avut girul partenerilor instituționali, printre care și al Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. În realitate, Comisia de […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:00
Kim Chang-son, şeful de protocol al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un şi unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi, a murit. Agenţia oficială de presă nu a oferit detalii despre cauza sau data morţii sale, potrivit Agerpres. Liderul nord-coreean a trimis joi o coroană de flori care va fi depusă lângă sicriu şi a transmis […] © G4Media.ro.
09:00
Averile miliardarilor americani din tehnologie au crescut cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025. Mogulii tech sunt extrem de influenți la Casa Albă # G4Media
Cei mai bogați miliardari din sectorul tehnologic din Statele Unite și-au majorat averea totală cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii investițiilor în companiile de inteligență artificială, potrivit datelor Bloomberg citate de Mediafax. Mogulii digitali precum Elon Musk sau Jensen Huang sunt extrem de influenți la Casa Albă și promovează […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:50
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026. Meteorologii avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară, potrivit Mediafax. Prima săptămână: ger în munți, ploi în nord În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:30
VIDEO Atac al Rusiei cu drone în Ucraina, lângă satul românesc Plauru, în noaptea de Crăciun # G4Media
Forțele armate ruse au atacat în noapte de Crăciun cu drone portul ucrainean Izmail, situat peste fluviul Dunărea de satul românesc Plauru, au declarat pentru G4Media localnici. Ei au transmis G4Media și imagini video. “A venit întâi un roi de 7-8 drone, apoi – după 30-40 de minute – a venit un al doilea roi […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:20
Cătălin Predoiu susține că legile justiției pe care le-a promovat au avut girul Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. Realitatea: Comisia de la Veneția a criticat dur legile # G4Media
Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fost ministru al Justiției, a susținut într-o postare pe rețelele sociale că legile justiției pe care le-a promovat și care sunt criticate dur acum ar fi avut girul partenerilor instituționali, printre care și al Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. În realitate, Comisia de […] © G4Media.ro.
08:10
GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii. Luna decembrie este compromisă la Muntele Mic și Semenic / „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată” # G4Media
Condițiile meteo au făcut ca începerea sezonului de schi în Munții Banatului să fie amânată, chiar dacă ne aflăm la finalul lunii decembrie. La Muntele Mic și Semenic, ambele în județul Caraș-Severin, cele două stațiuni importante de schi din Munții Banatului, nu este zăpadă. Nu a nins, iar temperaturile nu sunt suficient de scăzute nici […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:50
Trupele ruse, în pragul colapsului la Kupiansk după contraofensiva ucraineană, susține Kievul # G4Media
Forțele rusești din orașul strategic Kupiansk sunt pe punctul prăbușirii complete și doar câteva zeci de soldați mai rezistă în orașul din nord-estul Ucrainei. Trupe rusești izolate, fără aprovizionare, se predau, susțin oficialii ucraineni citați de presa internațională. Viktor Trehubov, șeful comunicării Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat pentru FoxNews că ”rușii se predau. Au existat […] © G4Media.ro.
07:30
Statele Unite au lansat atacuri asupra unor ținte ale Statului Islamic în Nigeria pentru a proteja populația creștină a țării de grupul terorist ISIS, a spus joi președintele Donald Trump într-o postare pe rețelele sociale. ”Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva gunoaielor teroriste ISIS în nord-vestul Nigeriei. I-am avertizat anterior pe […] © G4Media.ro.
07:20
Cercul intim al lui Trump vede Rusia ca pe un El Dorado al afacerilor, dar analiștii și oamenii de afaceri cu experiență avertizează că riscurile sunt numeroase, printre ele inclusiv închisoarea – analiză WSJ # G4Media
Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii miliardari ai președintelui Trump care lucrează la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, consideră Rusia este o țară cu resurse naturale vaste și oportunități de afaceri. Dar analiști și oameni de afaceri cu experiență în Rusia consultați de Wall Street Journal arată că recuplarea SUA la […] © G4Media.ro.
07:10
Președintele Zelenski a discutat cu emisarii americani Witkoff și Kushner despre planul de pace # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, transmite Agerpres. ”Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în curs. Există idei bune care […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:00
O instanță din SUA a blocat deportarea activistului britanic anti-dezinformare Imran Ahmed # G4Media
Un judecător federal din SUA a emis joi un ordin temporar care împiedică administrația Trump să-l rețină pe Imran Ahmed, activist britanic anti-dezinformare după ce acesta a dat în judecată administrația de la Washington privind o interdicție de intrare în țară, potrivit Mediafax. Judecătorul districtual Vernon Broderick a emis un ordin de restricție temporară care […] © G4Media.ro.
05:10
ANALIZĂ Proiecte uriașe din bani europeni pentru județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj / Investiții de 450 de euro pe locuitor în infrastructura Regiunii Nord-Vest, în ultimii 10 ani # G4Media
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord), formată din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, cu o populaţie de 2,7 milioane de locuitori, a beneficiat, în ultimii ani, de unele dintre cele mai consistente investiții în infrastructura rutieră finanțată din fonduri europene. Regiunea este traversată de cinci drumuri europene, are în construcţie […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:00
Ucraina a atacat o importantă rafinărie de petrol din Rusia cu rachete britanice Storm Shadow / Au fost înregistrate mai multe explozii # G4Media
Rafinăria era unul dintre cei mai mari furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei, potrivit oficialilor, scrie Sky News. Ucraina a atacat o importantă rafinărie de petrol din Rusia cu rachete britanice, au declarat joi oficiali militari și de securitate ucraineni. Rachetele Storm Shadow au provocat explozii multiple la rafinăria de petrol Novoshahtinsk din Rostov, […] © G4Media.ro.
21:20
O refugiată ucraineană a renunțat la cursurile unui colegiu din Marea Britanie pentru că profesorii au îndemnat-o „să studieze limba rusă” # G4Media
O refugiată ucraineană din Marea Britanie a fost forțată să renunțe la liceul unde învăța după ce a declarat că a fost presată să studieze limba rusă, scrie The Guardian. Kateryna Endeberia s-a mutat la Stoke-on-Trent după ce a fugit din Ucraina în 2022, după începutul invaziei ruse. GCSE (General Certificate of Secondary Education) reprezintă […] © G4Media.ro.
21:00
Un test de sânge ar putea prezice cine este cel mai expus riscului de afecțiuni cardiace ereditare comune # G4Media
Oamenii de știință dezvoltă un test de sânge simplu pentru a prezice cine este cel mai expus riscului de a suferi de cea mai frecventă afecțiune cardiacă ereditară din lume, scrie The Guardian. Milioane de oameni din întreaga lume suferă de cardiomiopatie hipertrofică (CMH), o boală a mușchiului cardiac în care peretele inimii se îngroașă. […] © G4Media.ro.
21:00
Exporturile de alimente din Marea Britanie către Uniunea Europeană au scăzut cu aproape un sfert după Brexit # G4Media
Aceasta reprezintă o scădere de la 6,7 miliarde de kilograme între 2016 și 2020 la 5,1 miliarde de kilograme între 2021 și 2025, conform celor mai recente date de la Federația Alimentară și Băuturi (FDF), scrie ESM, potrivit Mediafax. Exporturile către Germania au scăzut cu 59,1%, către Polonia cu 51,9% și către Belgia cu 39,9%. […] © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Şchedryk, melodia ascultată de milioane de oameni de Crăciun, prin care ucrainenii prezintă lumii întregi independenţa ţării / Compozitorul, asasinat de serviciul secret sovietic în 1921 # G4Media
Carol of the Bells sau Şchedryk(Щедрий вечiр), melodia pe care milioane de oameni o ascultă în pragul sărbătorilor, are o poveste fascinantă în spate, care are legătură cu identitatea culturală a Ucrainei, scrie Mediafax. Compusă de Mîcola Leontovîci şi inspirată din tradiţiile oraşului Pokrovsk melodia nu este, spun experţii, doar o melodie de Crăciun, ci […] © G4Media.ro.
20:30
Teatrul Dramatic din orașul ucrainean Mariupol, care a fost distrus într-un atac aerian rus în primele săptămâni ale războiului, în timp ce sute de civili se adăposteau în subsolul său, își va redeschide porțile, scrie Mediafax. Teatrul din Mariupol, care a fost ținta unui atac aerian în aprilie 2022, va fi redeschis, după ce acesta […] © G4Media.ro.
20:30
Mai multe persoane au fost rănite într-un incident din Suedia / Agresorul a fost împușcat mortal # G4Media
Poliția suedeză a găsit cadavrul unei femei de 55 de ani după ce a fost chemată joi la o casă din orașul Boden, scrie Mediafax. Mai multe persoane au fost rănite într-un incident „violent” care a avut loc joi în orașul suedez Boden, potrivit departamentului de poliție local, notează Baha. Poliția suedeză a anunțat că […] © G4Media.ro.
20:20
Zelenski anunţă că a discutat „detalii importante” ale noului plan de pace al SUA cu emisarii americani Witkoff şi Kushner # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters. „Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în […] © G4Media.ro.
20:10
De la efervescența Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia până la noile refugii de wellness din Munții Stâncoși canadieni, aceste șase zone de schi sunt în tendințe pentru 2026, potrivit BBC. Puncte de schi consacrate precum Aspen și Courchevel nu își pierd niciodată atractivitatea, dar, potrivit Sarei Haney, șefa departamentului de turism pentru serviciul de […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:40
Mexicul este cel mai mare exportator de beri din lume. Dar una dintre cele mai îndrăgite beri ale sale se găsește doar în interiorul țării și este disponibilă în mod tradițional doar câteva săptămâni în fiecare an, scrie BBC. Multe țări sunt cunoscute pentru licorile lor delicioase de Crăciun. Puerto Rico are coquito-ul său cremos […] © G4Media.ro.
19:20
Ce lucruri bune s-au întâmplat în economia României în 2025: echilibru macro salvat, Moldova unită prin autostradă, un succes de profesionalizare la vârful statului # G4Media
Cu ocazia Crăciunului, când cu toții suntem mai buni, Economedia face o trecere în revistă a celor mai bune momente din economia românească în 2025. Anul 2025 nu a fost deloc ușor, din contră: a fost unul dintre anii care ne-au testat cel mai mult reziliența. Presiunea fiscală, dezechilibrele bugetare și incertitudinile politice au dominat […] © G4Media.ro.
18:30
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a subliniat importanţa unităţii în diversitate, joi, în mesajul său anual de Crăciun, în contextul în care comunităţi din întreaga lume se află sub presiunea războaielor şi a tensiunilor, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Prin marea diversitate a comunităţilor noastre, putem găsi puterea de a […] © G4Media.ro.
18:30
Ministrul israelian al apărării susține că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâşia Gaza # G4Media
Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează agenția de știri dpa. „În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importantă în Fâşia Gaza”, a spus Katz în […] © G4Media.ro.
18:00
Cinci morţi, între care doi turişti cehi, în urma prăbuşirii unui elicopter pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania # G4Media
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Accidentul s-a produs la circa 4.700 de metri […] © G4Media.ro.
17:50
Garda de Coastă greacă a salvat 52 de migranţi în Mareea Egee / Un băiat este dat dispărut # G4Media
Garda de Coastă greacă a lansat joi o misiune de căutare a unui minor dispărut în largul insulei elene Farmakonisi, în Marea Egee, în urma descoperirii a 13 migranţi pe această mică insulă nelocuită, a informat agenţia de ştiri ANA, citată de agenția de știri AFP. Totodată, 39 de migranţi aflaţi la bordul unei bărci […] © G4Media.ro.
17:30
FOTO Moș Crăciun pentru o zi / Inspectorul de daune care dăruiește copiilor nevoiași cadouri primite de la oameni cu suflet # G4Media
Gălățenii care doresc să dăruiască un cadou de Crăciun copiilor fără posibilități materiale, cumpără diverse cadouri pe care le ambalează și le transmit „Moșului”, Doru Maximilian, un gălățean de 42 de ani. De profesie inspector de daune, Doru Maximilian împarte de șase ani aceste daruri de suflet celor mai săraci micuți din județul Galați, proveniți […] © G4Media.ro.
16:30
Risc moderat de avalanşe la peste 1.800 de metri în Carpaţii Meridionali, în perioada 25 – 27 decembrie, avertizează meteorologii # G4Media
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanşe în Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, şi a unui risc redus în Carpaţii Orientali, în intervalul 25 decembrie, ora 20.00 – 27 decembrie, ora 20.00, potrivit informării nivometeorologice, emise joi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres. În Carpaţii Meridionali, la peste […] © G4Media.ro.
16:20
Rusia compară blocada navală americană asupra Venezuelei cu un act de piraterie / Forțele ruse atacă cu drone de luni de zile porturile ucrainene, încercând să blocheze accesul Ucrainei la Marea Neagră # G4Media
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează agenția de știri Reuters. „Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, […] © G4Media.ro.
15:50
Turcia a reţinut 115 presupuşi membri ai grupării Stat Islamic, despre care se crede că plănuiau atacuri # G4Media
Autorităţile turce au reţinut 115 presupuşi membri ai grupării teroriste Stat Islamic, despre care au afirmat că „plănuiau să comită atacuri de Crăciun şi de Anul Nou în ţară”, a declarat joi biroul procurorului şef al metropolei Istanbul, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Poliţia din Istanbul a obţinut informaţii conform cărora membri […] © G4Media.ro.
15:40
Ucraina rămâne în contact constant cu Statele Unite și așteaptă cu nerăbdare continuarea acordului de pace, a declarat președintele ucrainean Zelenski, reiterând că Kievul „nu a fost niciodată și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, potrivit Rador Radio România. Șeful statului a declarat că așteaptă astăzi un răspuns din partea Moscovei la […] © G4Media.ro.
15:30
Kim Jong-un califică drept „ameninţare” planurile Seulului de a construi submarine nucleare # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale, informează joi agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. În timpul unei inspecţii pentru a observa progresele în construcţia propriului […] © G4Media.ro.
15:30
Stare de urgenţă în Los Angeles din cauza riscului de inundaţii / „Sunt aşteptate viituri pe scară largă”, avertizează Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA # G4Media
Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma Crăciunului, transmite joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Un coridor pluvial masiv, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, […] © G4Media.ro.
15:20
Atacuri reciproce cu drone între Ucraina şi Rusia în ziua de Crăciun / Morţi şi răniţi în ambele tabere # G4Media
Atacurile aeriene ale Rusiei au provocat morţi şi distrugeri în toată Ucraina, au raportat joi autorităţile din diferite regiuni, autorităţile ruse raportând la rândul lor atacuri ucrainene similare pe teritoriul lor, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Un atac cu drone ruseşti în regiunea Odesa din sud-vestul Mării Negre s-a soldat cu un […] © G4Media.ro.
15:10
Decembrie 1914. Primul Război Mondial făcea ravagii de cinci luni. Între câmpurile minate și gardurile de sârmă ghimpată, milioane de soldați se înfruntau în tranșee de-a lungul Frontului de Vest, uneori la doar 30 de metri distanță unul de celălalt. Zona de luptă se întindea de la Canalul Mânecii, prin Belgia și Franța, până la […] © G4Media.ro.
15:10
Femeia care l-a denunţat pe jihadistul implicat în atacurile din 13 noiembrie 2015 de la Paris, recompensată de Crăciun cu 177.000 de euro # G4Media
O campanie de strângere de fonduri lansată online ca dar de Crăciun pentru femeia care l-a denunţat pe Abdelhamid Abaaoud, creierul din spatele atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a strâns până acum puţin peste 177.000 de euro, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Nu mă aşteptam la asta; a […] © G4Media.ro.
14:50
Motivul pentru care fiul legendarului Zinedine Zidane a ales să joace pentru Algeria: „Posibilitatea de a-mi onora bunicul” # G4Media
Luca Zidane, fiul legendei franceze Zinedine Zidane, a declarat ca bunicul său l-a susținut în decizia de a juca pentru Algeria, debutând la Cupa Africii pe Națiuni în victoria cu Sudan (3-0), după ce a făcut junioratul la Franța. Zinedine Zidane este considerat pe scară largă drept unul dintre cei mai mari fotbaliști francezi din […] © G4Media.ro.
14:50
De la „mafia Paypal” la Casa Albă: cine este David Sacks, „țarul IA și al criptomonedelor” al lui Donald Trump? # G4Media
Conservator și apropiat al marilor nume din domeniul tehnologiei, precum Peter Thiel și Elon Musk (de altfel compatriotul său), este omul care îi șoptește la ureche lui Donald Trump în materie de criptomonede și IA. David Sacks este un om puternic, dar care stârnește și controverse, scrie BFM TV. A venit ca novice în lumea […] © G4Media.ro.
14:40
Armata rusă primeşte un lot de avioane de vânătoare Su-35S şi primele drone de asalt Berdiş # G4Media
Corporaţia rusă Rostec, specializată în producţia de arme şi echipamente militare, a anunţat joi livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S pentru 2025, afirmând că producţia din acest an a acestui tip de avion de luptă a stabilit un nou record, informează agenția EFE, citată de Agerpres. Totodată, o companie din Urali a anunţat […] © G4Media.ro.
14:30
Crăciunul de altă dată, mai puțin idilic decât ne amintim/ Cum s-a transformat această sărbătoare în ultimele decenii/ Istoricul Lavinia Betea: „La micul dejun se puneau jumări, gușă fiartă cu usturoi și boia, caltaboși de trei feluri” # G4Media
Pentru că zilele de sărbătoare sunt și un moment de reflecție, dincolo festinul gastronomic, am încercat să scoatem în evidență o imagine a Crăciunului de altă dată și cum a evoluat această sărbătoare, inclusiv din punctul de vedere al gastronomiei, o dată cu evoluțiile din societate. Într-o discuție cu G4Food, profesorul de istorie Lavinia Betea a creionat […] © G4Media.ro.
14:00
Un cuplu din Cardiff a invitat un bărbat la masa de Crăciun / A rămas cu ei timp de 45 de ani, până a murit # G4Media
Crăciunul este adesea considerat o perioadă a bunătății, dar gestul de bunătate al unui cuplu tânăr din Marea Britanie, acum 50 de ani, le-a schimbat viața pentru totdeauna, scrie BBC. Pe 23 decembrie 1975, Rob Parsons și soția sa, Dianne, se pregăteau pentru Crăciun în casa lor din Cardiff, când au auzit o bătaie în […] © G4Media.ro.
13:50
Prefectul de Ruse: Suntem gata să deschidem un al cincilea și al șaselea ghișeu la Podul Dunării # G4Media
Aproape 1,5 milioane de autoturisme au traversat podul peste Dunăre de la Ruse spre România în ultimul an. Datele de la Administrația Regională din Ruse arată o creștere cu 10% față de anul precedent, principalul factor fiind aderarea deplină a Bulgariei la Schengen pe cale terestră, potrivit publicației Dunav Most, citată de Rador Radio România. […] © G4Media.ro.
13:20
Un conflict care a izbucnit în urmă cu 56 de ani ia pauză la fiecare Crăciun. Este vorba despre un conflict dintre o grupare comunistă și armata din Filipine. Un conflict care a făcut zeci de mii de victime se oprește în fiecare an, de Crăciun. Conflictul de gherilă dintre Armata Populară Nouă (NPA) maoistă […] © G4Media.ro.
13:00
Zelenski, mesaj pentru Vladimir Putin, de Crăciun: Cu toții împărtășim un singur vis și ne dorim un singur lucru. Fie ca el să piară # G4Media
În discursul său din ajunul Crăciunului, președintele Zelenski a exprimat dorința ucrainienilor ca Putin să “piară” și a condamnat atacurile continue ale Rusiei, potrivit Euronews. În discursul său tradițional adresat ucrainienilor în ajunul Crăciunului, președintele Volodimir Zelenski a spus că compatrioții săi au o singură dorință în această noapte, când „cerurile se deschid”: moartea președintelui […] © G4Media.ro.
12:40
Nasry „Tito” Asfura, declarat preşedinte ales într-unul din cele mai controversate scrutinuri din Honduras # G4Media
Autorităţile electorale din Honduras l-au declarat miercuri pe Nasry „Tito” Asfura câştigătorul alegerilor prezidenţiale din ţară, la mai mult de trei săptămâni de la vot, în urma unei numărători prelungite, marcată de acuzaţii de nereguli, informează joi agenția dpa, citată de Agerpres. Candidat din partea Partidului Naţional de dreapta şi susţinut de preşedintele SUA, Donald […] © G4Media.ro.
12:10
Donald Trump urează Crăciun fericit „tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga”: “Nu mai avem frontiere deschise, bărbați în sporturile feminine, transgender pentru toată lumea” # G4Media
Donald Trump a profitat de sărbătorile de sfârșit de an pentru a ura Crăciun fericit „tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga”, referindu-se la oponenții săi democrați, pe care președintele american îi acuză în mod regulat că sunt cauza tuturor relelor, scrie Le Figaro. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga care fac tot posibilul […] © G4Media.ro.
11:50
EXCLUSIV | Un animal de companie nu e un simplu cadou de Crăciun, însă poate fi cel mai frumos dar / Adopția schimba vieți: „Un animal nu intră într-o viață pentru o zi. Intră pentru ani” # G4Media
Decizia de a adopta un suflet este una pe termen lung, cu siguranță. Adăposturile sunt pline de câini și de pisici a căror soartă a fost nedreaptă. Poveștile sunt cu miile și sunt dintre cele mai impresionante. Uneori, revoltătoare. Și ne pot determina să vrem să luăm atitudine. Să facem diferența, să dăm o șansă la viață unei necuvântătoare chinuite. […] © G4Media.ro.
11:40
Jacques Giacaman își pune angajații să curețe de praf magazinul. Prăvălia sa, specializată în vânzarea de mici sculpturi de inspirație creștină din lemn de măslin, dă spre Piața Ieslei, aflată chiar în fața Bazilicii Nașterii Domnului, la Betleem. A rămas închisă mai bine de doi ani, după atacul din 7 octombrie 2023 al Hamas, care […] © G4Media.ro.
11:20
Cinci oameni, între care doi grăniceri tadjici, au fost ucişi într-un conflict la graniţa dintre Tadjikistan şi Afganistan, a anunţat joi Comitetul Naţional de Securitate tadjik, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Trei membri ai unei „organizaţii teroriste” au trecut ilegal graniţa în provincia tadjică Khatlon, care se învecinează cu Afganistanul, a precizat Comitetul într-un […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.