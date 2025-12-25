O refugiată ucraineană a renunțat la cursurile unui colegiu din Marea Britanie pentru că profesorii au îndemnat-o „să studieze limba rusă”
G4Media, 25 decembrie 2025 21:20
O refugiată ucraineană din Marea Britanie a fost forțată să renunțe la liceul unde învăța după ce a declarat că a fost presată să studieze limba rusă, scrie The Guardian. Kateryna Endeberia s-a mutat la Stoke-on-Trent după ce a fugit din Ucraina în 2022, după începutul invaziei ruse. GCSE (General Certificate of Secondary Education) reprezintă […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
21:20
O refugiată ucraineană a renunțat la cursurile unui colegiu din Marea Britanie pentru că profesorii au îndemnat-o „să studieze limba rusă” # G4Media
O refugiată ucraineană din Marea Britanie a fost forțată să renunțe la liceul unde învăța după ce a declarat că a fost presată să studieze limba rusă, scrie The Guardian. Kateryna Endeberia s-a mutat la Stoke-on-Trent după ce a fugit din Ucraina în 2022, după începutul invaziei ruse. GCSE (General Certificate of Secondary Education) reprezintă […] © G4Media.ro.
Acum o oră
21:00
Un test de sânge ar putea prezice cine este cel mai expus riscului de afecțiuni cardiace ereditare comune # G4Media
Oamenii de știință dezvoltă un test de sânge simplu pentru a prezice cine este cel mai expus riscului de a suferi de cea mai frecventă afecțiune cardiacă ereditară din lume, scrie The Guardian. Milioane de oameni din întreaga lume suferă de cardiomiopatie hipertrofică (CMH), o boală a mușchiului cardiac în care peretele inimii se îngroașă. […] © G4Media.ro.
21:00
Exporturile de alimente din Marea Britanie către Uniunea Europeană au scăzut cu aproape un sfert după Brexit # G4Media
Aceasta reprezintă o scădere de la 6,7 miliarde de kilograme între 2016 și 2020 la 5,1 miliarde de kilograme între 2021 și 2025, conform celor mai recente date de la Federația Alimentară și Băuturi (FDF), scrie ESM, potrivit Mediafax. Exporturile către Germania au scăzut cu 59,1%, către Polonia cu 51,9% și către Belgia cu 39,9%. […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:40
VIDEO Şchedryk, melodia ascultată de milioane de oameni de Crăciun, prin care ucrainenii prezintă lumii întregi independenţa ţării / Compozitorul, asasinat de serviciul secret sovietic în 1921 # G4Media
Carol of the Bells sau Şchedryk(Щедрий вечiр), melodia pe care milioane de oameni o ascultă în pragul sărbătorilor, are o poveste fascinantă în spate, care are legătură cu identitatea culturală a Ucrainei, scrie Mediafax. Compusă de Mîcola Leontovîci şi inspirată din tradiţiile oraşului Pokrovsk melodia nu este, spun experţii, doar o melodie de Crăciun, ci […] © G4Media.ro.
20:30
Teatrul Dramatic din orașul ucrainean Mariupol, care a fost distrus într-un atac aerian rus în primele săptămâni ale războiului, în timp ce sute de civili se adăposteau în subsolul său, își va redeschide porțile, scrie Mediafax. Teatrul din Mariupol, care a fost ținta unui atac aerian în aprilie 2022, va fi redeschis, după ce acesta […] © G4Media.ro.
20:30
Mai multe persoane au fost rănite într-un incident din Suedia / Agresorul a fost împușcat mortal # G4Media
Poliția suedeză a găsit cadavrul unei femei de 55 de ani după ce a fost chemată joi la o casă din orașul Boden, scrie Mediafax. Mai multe persoane au fost rănite într-un incident „violent” care a avut loc joi în orașul suedez Boden, potrivit departamentului de poliție local, notează Baha. Poliția suedeză a anunțat că […] © G4Media.ro.
20:20
Zelenski anunţă că a discutat „detalii importante” ale noului plan de pace al SUA cu emisarii americani Witkoff şi Kushner # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters. „Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în […] © G4Media.ro.
20:10
De la efervescența Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia până la noile refugii de wellness din Munții Stâncoși canadieni, aceste șase zone de schi sunt în tendințe pentru 2026, potrivit BBC. Puncte de schi consacrate precum Aspen și Courchevel nu își pierd niciodată atractivitatea, dar, potrivit Sarei Haney, șefa departamentului de turism pentru serviciul de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:40
Mexicul este cel mai mare exportator de beri din lume. Dar una dintre cele mai îndrăgite beri ale sale se găsește doar în interiorul țării și este disponibilă în mod tradițional doar câteva săptămâni în fiecare an, scrie BBC. Multe țări sunt cunoscute pentru licorile lor delicioase de Crăciun. Puerto Rico are coquito-ul său cremos […] © G4Media.ro.
19:20
Ce lucruri bune s-au întâmplat în economia României în 2025: echilibru macro salvat, Moldova unită prin autostradă, un succes de profesionalizare la vârful statului # G4Media
Cu ocazia Crăciunului, când cu toții suntem mai buni, Economedia face o trecere în revistă a celor mai bune momente din economia românească în 2025. Anul 2025 nu a fost deloc ușor, din contră: a fost unul dintre anii care ne-au testat cel mai mult reziliența. Presiunea fiscală, dezechilibrele bugetare și incertitudinile politice au dominat […] © G4Media.ro.
18:30
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a subliniat importanţa unităţii în diversitate, joi, în mesajul său anual de Crăciun, în contextul în care comunităţi din întreaga lume se află sub presiunea războaielor şi a tensiunilor, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Prin marea diversitate a comunităţilor noastre, putem găsi puterea de a […] © G4Media.ro.
18:30
Ministrul israelian al apărării susține că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâşia Gaza # G4Media
Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează agenția de știri dpa. „În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importantă în Fâşia Gaza”, a spus Katz în […] © G4Media.ro.
18:00
Cinci morţi, între care doi turişti cehi, în urma prăbuşirii unui elicopter pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania # G4Media
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Accidentul s-a produs la circa 4.700 de metri […] © G4Media.ro.
17:50
Garda de Coastă greacă a salvat 52 de migranţi în Mareea Egee / Un băiat este dat dispărut # G4Media
Garda de Coastă greacă a lansat joi o misiune de căutare a unui minor dispărut în largul insulei elene Farmakonisi, în Marea Egee, în urma descoperirii a 13 migranţi pe această mică insulă nelocuită, a informat agenţia de ştiri ANA, citată de agenția de știri AFP. Totodată, 39 de migranţi aflaţi la bordul unei bărci […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:30
FOTO Moș Crăciun pentru o zi / Inspectorul de daune care dăruiește copiilor nevoiași cadouri primite de la oameni cu suflet # G4Media
Gălățenii care doresc să dăruiască un cadou de Crăciun copiilor fără posibilități materiale, cumpără diverse cadouri pe care le ambalează și le transmit „Moșului”, Doru Maximilian, un gălățean de 42 de ani. De profesie inspector de daune, Doru Maximilian împarte de șase ani aceste daruri de suflet celor mai săraci micuți din județul Galați, proveniți […] © G4Media.ro.
16:30
Risc moderat de avalanşe la peste 1.800 de metri în Carpaţii Meridionali, în perioada 25 – 27 decembrie, avertizează meteorologii # G4Media
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanşe în Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, şi a unui risc redus în Carpaţii Orientali, în intervalul 25 decembrie, ora 20.00 – 27 decembrie, ora 20.00, potrivit informării nivometeorologice, emise joi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres. În Carpaţii Meridionali, la peste […] © G4Media.ro.
16:20
Rusia compară blocada navală americană asupra Venezuelei cu un act de piraterie / Forțele ruse atacă cu drone de luni de zile porturile ucrainene, încercând să blocheze accesul Ucrainei la Marea Neagră # G4Media
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează agenția de știri Reuters. „Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, […] © G4Media.ro.
15:50
Turcia a reţinut 115 presupuşi membri ai grupării Stat Islamic, despre care se crede că plănuiau atacuri # G4Media
Autorităţile turce au reţinut 115 presupuşi membri ai grupării teroriste Stat Islamic, despre care au afirmat că „plănuiau să comită atacuri de Crăciun şi de Anul Nou în ţară”, a declarat joi biroul procurorului şef al metropolei Istanbul, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Poliţia din Istanbul a obţinut informaţii conform cărora membri […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:40
Ucraina rămâne în contact constant cu Statele Unite și așteaptă cu nerăbdare continuarea acordului de pace, a declarat președintele ucrainean Zelenski, reiterând că Kievul „nu a fost niciodată și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, potrivit Rador Radio România. Șeful statului a declarat că așteaptă astăzi un răspuns din partea Moscovei la […] © G4Media.ro.
15:30
Kim Jong-un califică drept „ameninţare” planurile Seulului de a construi submarine nucleare # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale, informează joi agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. În timpul unei inspecţii pentru a observa progresele în construcţia propriului […] © G4Media.ro.
15:30
Stare de urgenţă în Los Angeles din cauza riscului de inundaţii / „Sunt aşteptate viituri pe scară largă”, avertizează Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA # G4Media
Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma Crăciunului, transmite joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Un coridor pluvial masiv, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, […] © G4Media.ro.
15:20
Atacuri reciproce cu drone între Ucraina şi Rusia în ziua de Crăciun / Morţi şi răniţi în ambele tabere # G4Media
Atacurile aeriene ale Rusiei au provocat morţi şi distrugeri în toată Ucraina, au raportat joi autorităţile din diferite regiuni, autorităţile ruse raportând la rândul lor atacuri ucrainene similare pe teritoriul lor, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Un atac cu drone ruseşti în regiunea Odesa din sud-vestul Mării Negre s-a soldat cu un […] © G4Media.ro.
15:10
Decembrie 1914. Primul Război Mondial făcea ravagii de cinci luni. Între câmpurile minate și gardurile de sârmă ghimpată, milioane de soldați se înfruntau în tranșee de-a lungul Frontului de Vest, uneori la doar 30 de metri distanță unul de celălalt. Zona de luptă se întindea de la Canalul Mânecii, prin Belgia și Franța, până la […] © G4Media.ro.
15:10
Femeia care l-a denunţat pe jihadistul implicat în atacurile din 13 noiembrie 2015 de la Paris, recompensată de Crăciun cu 177.000 de euro # G4Media
O campanie de strângere de fonduri lansată online ca dar de Crăciun pentru femeia care l-a denunţat pe Abdelhamid Abaaoud, creierul din spatele atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a strâns până acum puţin peste 177.000 de euro, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Nu mă aşteptam la asta; a […] © G4Media.ro.
14:50
Motivul pentru care fiul legendarului Zinedine Zidane a ales să joace pentru Algeria: „Posibilitatea de a-mi onora bunicul” # G4Media
Luca Zidane, fiul legendei franceze Zinedine Zidane, a declarat ca bunicul său l-a susținut în decizia de a juca pentru Algeria, debutând la Cupa Africii pe Națiuni în victoria cu Sudan (3-0), după ce a făcut junioratul la Franța. Zinedine Zidane este considerat pe scară largă drept unul dintre cei mai mari fotbaliști francezi din […] © G4Media.ro.
14:50
De la „mafia Paypal” la Casa Albă: cine este David Sacks, „țarul IA și al criptomonedelor” al lui Donald Trump? # G4Media
Conservator și apropiat al marilor nume din domeniul tehnologiei, precum Peter Thiel și Elon Musk (de altfel compatriotul său), este omul care îi șoptește la ureche lui Donald Trump în materie de criptomonede și IA. David Sacks este un om puternic, dar care stârnește și controverse, scrie BFM TV. A venit ca novice în lumea […] © G4Media.ro.
14:40
Armata rusă primeşte un lot de avioane de vânătoare Su-35S şi primele drone de asalt Berdiş # G4Media
Corporaţia rusă Rostec, specializată în producţia de arme şi echipamente militare, a anunţat joi livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S pentru 2025, afirmând că producţia din acest an a acestui tip de avion de luptă a stabilit un nou record, informează agenția EFE, citată de Agerpres. Totodată, o companie din Urali a anunţat […] © G4Media.ro.
14:30
Crăciunul de altă dată, mai puțin idilic decât ne amintim/ Cum s-a transformat această sărbătoare în ultimele decenii/ Istoricul Lavinia Betea: „La micul dejun se puneau jumări, gușă fiartă cu usturoi și boia, caltaboși de trei feluri” # G4Media
Pentru că zilele de sărbătoare sunt și un moment de reflecție, dincolo festinul gastronomic, am încercat să scoatem în evidență o imagine a Crăciunului de altă dată și cum a evoluat această sărbătoare, inclusiv din punctul de vedere al gastronomiei, o dată cu evoluțiile din societate. Într-o discuție cu G4Food, profesorul de istorie Lavinia Betea a creionat […] © G4Media.ro.
14:00
Un cuplu din Cardiff a invitat un bărbat la masa de Crăciun / A rămas cu ei timp de 45 de ani, până a murit # G4Media
Crăciunul este adesea considerat o perioadă a bunătății, dar gestul de bunătate al unui cuplu tânăr din Marea Britanie, acum 50 de ani, le-a schimbat viața pentru totdeauna, scrie BBC. Pe 23 decembrie 1975, Rob Parsons și soția sa, Dianne, se pregăteau pentru Crăciun în casa lor din Cardiff, când au auzit o bătaie în […] © G4Media.ro.
13:50
Prefectul de Ruse: Suntem gata să deschidem un al cincilea și al șaselea ghișeu la Podul Dunării # G4Media
Aproape 1,5 milioane de autoturisme au traversat podul peste Dunăre de la Ruse spre România în ultimul an. Datele de la Administrația Regională din Ruse arată o creștere cu 10% față de anul precedent, principalul factor fiind aderarea deplină a Bulgariei la Schengen pe cale terestră, potrivit publicației Dunav Most, citată de Rador Radio România. […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
13:20
Un conflict care a izbucnit în urmă cu 56 de ani ia pauză la fiecare Crăciun. Este vorba despre un conflict dintre o grupare comunistă și armata din Filipine. Un conflict care a făcut zeci de mii de victime se oprește în fiecare an, de Crăciun. Conflictul de gherilă dintre Armata Populară Nouă (NPA) maoistă […] © G4Media.ro.
13:00
Zelenski, mesaj pentru Vladimir Putin, de Crăciun: Cu toții împărtășim un singur vis și ne dorim un singur lucru. Fie ca el să piară # G4Media
În discursul său din ajunul Crăciunului, președintele Zelenski a exprimat dorința ucrainienilor ca Putin să “piară” și a condamnat atacurile continue ale Rusiei, potrivit Euronews. În discursul său tradițional adresat ucrainienilor în ajunul Crăciunului, președintele Volodimir Zelenski a spus că compatrioții săi au o singură dorință în această noapte, când „cerurile se deschid”: moartea președintelui […] © G4Media.ro.
12:40
Nasry „Tito” Asfura, declarat preşedinte ales într-unul din cele mai controversate scrutinuri din Honduras # G4Media
Autorităţile electorale din Honduras l-au declarat miercuri pe Nasry „Tito” Asfura câştigătorul alegerilor prezidenţiale din ţară, la mai mult de trei săptămâni de la vot, în urma unei numărători prelungite, marcată de acuzaţii de nereguli, informează joi agenția dpa, citată de Agerpres. Candidat din partea Partidului Naţional de dreapta şi susţinut de preşedintele SUA, Donald […] © G4Media.ro.
12:10
Donald Trump urează Crăciun fericit „tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga”: “Nu mai avem frontiere deschise, bărbați în sporturile feminine, transgender pentru toată lumea” # G4Media
Donald Trump a profitat de sărbătorile de sfârșit de an pentru a ura Crăciun fericit „tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga”, referindu-se la oponenții săi democrați, pe care președintele american îi acuză în mod regulat că sunt cauza tuturor relelor, scrie Le Figaro. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga care fac tot posibilul […] © G4Media.ro.
11:50
EXCLUSIV | Un animal de companie nu e un simplu cadou de Crăciun, însă poate fi cel mai frumos dar / Adopția schimba vieți: „Un animal nu intră într-o viață pentru o zi. Intră pentru ani” # G4Media
Decizia de a adopta un suflet este una pe termen lung, cu siguranță. Adăposturile sunt pline de câini și de pisici a căror soartă a fost nedreaptă. Poveștile sunt cu miile și sunt dintre cele mai impresionante. Uneori, revoltătoare. Și ne pot determina să vrem să luăm atitudine. Să facem diferența, să dăm o șansă la viață unei necuvântătoare chinuite. […] © G4Media.ro.
11:40
Jacques Giacaman își pune angajații să curețe de praf magazinul. Prăvălia sa, specializată în vânzarea de mici sculpturi de inspirație creștină din lemn de măslin, dă spre Piața Ieslei, aflată chiar în fața Bazilicii Nașterii Domnului, la Betleem. A rămas închisă mai bine de doi ani, după atacul din 7 octombrie 2023 al Hamas, care […] © G4Media.ro.
11:20
Cinci oameni, între care doi grăniceri tadjici, au fost ucişi într-un conflict la graniţa dintre Tadjikistan şi Afganistan, a anunţat joi Comitetul Naţional de Securitate tadjik, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Trei membri ai unei „organizaţii teroriste” au trecut ilegal graniţa în provincia tadjică Khatlon, care se învecinează cu Afganistanul, a precizat Comitetul într-un […] © G4Media.ro.
11:10
Care au fost cele mai răspândite fake-uri și dezinformări în Republica Moldova în acest an # G4Media
Presa relatează despre cele mai răspândite fake-uri și campanii de dezinformare din Republica Moldova în anul care se încheie, precum și despre criza socială și demografică din Republica Moldova în 2025, transmite Radio Chișinău, citat de Rador Radio România. Fără Plahotniuc și fără martori, la ultima ședință de judecată din acest an – relatează Ziarul […] © G4Media.ro.
10:50
Mesajul lui Nicușor Dan de Crăciun: Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis, în mesajul de Crăciun adresat românilor, îndemnul ca, “împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere”. “Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, […] © G4Media.ro.
10:40
EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: Zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise # G4Media
Statul român prin Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) NU a recuperat nimic din creanța de peste 128 de milioane de dolari datorată de firma Petromar Resources SRL, potrivit unui răspuns oficial al ANRMPSG la solicitarea G4Media.ro. Petromar Resources SRL (fostă SA) a aparținut magnatului […] © G4Media.ro.
10:20
Președintele clubului Fenerbahce, arestat pentru furnizarea și facilitarea consumului de stupefiante # G4Media
Președintele lui Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost plasat în custodie miercuri, la Istanbul, în cadrul unei anchete extinse privind drogurile, care a implicat deja figuri proeminente din divertisment și mass-media, au relatat agențiile de stat, citată de ABC News. Sadettin Saran, cetățean cu dublă naționalitate, turcă și americană, […] © G4Media.ro.
10:20
SUA declasifică transcrierile convorbirilor dintre Putin și Bush / Dictatorul de la Kremlin, în 2001: Ucraina este un stat artificial creat în perioada sovietică, care a primit teritorii de la Polonia, România și Ungaria # G4Media
Transcrierile convorbirilor dintre dictatorul rus Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush au fost declasificate și publicate de administrația Trump, potrivit centrului de presă al Arhivei Naționale de Securitate, scrie publicația ucraineană RBC Ukraine. Încă din 2001 și 2008, liderul de la Kremlin și-a exprimat clar opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO, […] © G4Media.ro.
10:00
Europa a intrat în 2025 cu un nivel ridicat al securității energetice: stocurile de gaze naturale depășeau 70% în ianuarie, iar cererea totală rămâne cu aproximativ 15% mai mică decât înainte de criza energetică, transmite cotidianul ΝΑFTEMPORIKI, citat de Rador Radio România. Această scădere se datorează atât iernilor blânde, cât și politicilor de economisire adoptate […] © G4Media.ro.
09:40
Un total de 450.233 de animale au fost ucise ca parte a măsurilor guvernamentale de control al variolei la ovine și caprine, conform datelor de la Comitetul Științific Național pentru Gestionarea și Controlul Variolei Ovine și Caprine din cadrul Ministerului Dezvoltării Zonelor Rurale, relatează ediția online a ziarului grec „Kathimerini”, potrivit Rador Radio România. În […] © G4Media.ro.
09:30
Record istoric: Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 # G4Media
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat un moment de referință pentru transportul aerian din Republica Moldova, odată cu întâmpinarea pasagerului cu numărul 6.000.000 în anul 2025. Evenimentul a fost celebrat în cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, transmite Radio Chișinău, citat de Rador […] © G4Media.ro.
09:20
Filtru pe Transalpina la ieșirea din Novaci spre stațiunea Rânca, pot circula doar mașinile cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante # G4Media
Circulația pe Transalpina spre stațiunea Rânca este permisă doar pentru mașinile dotate cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante. Din cauza zăpezii și a viscolului, începând cu ora 8:00, autoritățile au instituit un filtru rutier la km 16 al DN 67C, la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca, potrivit unui mesaj postat pe […] © G4Media.ro.
09:20
Descoperirea a încă 1 milion de potenţiale documente legate de cazul Epstein provoacă întârzierea publicării lor # G4Media
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi, în timp ce oficialii redactează anumite detalii „pentru a proteja victimele”, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie, transmite agenția Reuters, […] © G4Media.ro.
09:00
All I Want For Christmas Is You: regina Crăciunului Mariah Carey, detronată de pe locul 1 pe Spotify # G4Media
Sfârșitul unei ere. După 31 de ani în care a dominat topurile în perioada Crăciunului cu hitul său All I Want For Christmas Is You, lansat pe 1 noiembrie 1994, Mariah Carey a fost detronată în acest an 2025 de cântăreața australiană Sia și piesa sa Snowman pe Spotify, scrie Le Figaro. Platforma americană de […] © G4Media.ro.
08:50
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului, transmite Agerpres. Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă: Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ; Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
08:30
Papa Leon a denunțat în Ajunul Crăciunului economia care tratează oamenii ca pe mărfuri. Șase mii de credincioși au participat la slujba din Bazilica Sfântul Petru, iar alți cinci mii au așteptat în piață, potrivit agenției Mediafax. Papa Leon al XIV-lea a oficiat prima sa Liturghie de Crăciun cu un mesaj puternic împotriva modelelor economice […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.