Trupele ruse, în pragul colapsului la Kupiansk după contraofensiva ucraineană, susține Kievul

11:40

Jacques Giacaman își pune angajații să curețe de praf magazinul. Prăvălia sa, specializată în vânzarea de mici sculpturi de inspirație creștină din lemn de măslin, dă spre Piața Ieslei, aflată chiar în fața Bazilicii Nașterii Domnului, la Betleem. A rămas închisă mai bine de doi ani, după atacul din 7 octombrie 2023 al Hamas, care […] © G4Media.ro.