Turcia a reţinut 115 presupuşi membri ai grupării Stat Islamic, despre care se crede că plănuiau atacuri
G4Media, 25 decembrie 2025 15:50
Autorităţile turce au reţinut 115 presupuşi membri ai grupării teroriste Stat Islamic, despre care au afirmat că „plănuiau să comită atacuri de Crăciun şi de Anul Nou în ţară", a declarat joi biroul procurorului şef al metropolei Istanbul, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Poliţia din Istanbul a obţinut informaţii conform cărora membri […]
• • •
Acum 30 minute
15:50
Autorităţile turce au reţinut 115 presupuşi membri ai grupării teroriste Stat Islamic, despre care au afirmat că „plănuiau să comită atacuri de Crăciun şi de Anul Nou în ţară", a declarat joi biroul procurorului şef al metropolei Istanbul, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Poliţia din Istanbul a obţinut informaţii conform cărora membri […]
15:40
Ucraina rămâne în contact constant cu Statele Unite și așteaptă cu nerăbdare continuarea acordului de pace, a declarat președintele ucrainean Zelenski, reiterând că Kievul „nu a fost niciodată și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii", potrivit Rador Radio România. Șeful statului a declarat că așteaptă astăzi un răspuns din partea Moscovei la […]
Acum o oră
15:30
Kim Jong-un califică drept „ameninţare” planurile Seulului de a construi submarine nucleare # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale, informează joi agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. În timpul unei inspecţii pentru a observa progresele în construcţia propriului […]
15:30
Stare de urgenţă în Los Angeles din cauza riscului de inundaţii / „Sunt aşteptate viituri pe scară largă”, avertizează Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA # G4Media
Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma Crăciunului, transmite joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Un coridor pluvial masiv, cunoscut sub numele de „râu atmosferic", […]
15:20
Atacuri reciproce cu drone între Ucraina şi Rusia în ziua de Crăciun / Morţi şi răniţi în ambele tabere # G4Media
Atacurile aeriene ale Rusiei au provocat morţi şi distrugeri în toată Ucraina, au raportat joi autorităţile din diferite regiuni, autorităţile ruse raportând la rândul lor atacuri ucrainene similare pe teritoriul lor, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Un atac cu drone ruseşti în regiunea Odesa din sud-vestul Mării Negre s-a soldat cu un […]
15:10
Decembrie 1914. Primul Război Mondial făcea ravagii de cinci luni. Între câmpurile minate și gardurile de sârmă ghimpată, milioane de soldați se înfruntau în tranșee de-a lungul Frontului de Vest, uneori la doar 30 de metri distanță unul de celălalt. Zona de luptă se întindea de la Canalul Mânecii, prin Belgia și Franța, până la […]
15:10
Femeia care l-a denunţat pe jihadistul implicat în atacurile din 13 noiembrie 2015 de la Paris, recompensată de Crăciun cu 177.000 de euro # G4Media
O campanie de strângere de fonduri lansată online ca dar de Crăciun pentru femeia care l-a denunţat pe Abdelhamid Abaaoud, creierul din spatele atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a strâns până acum puţin peste 177.000 de euro, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Nu mă aşteptam la asta; a […]
Acum 2 ore
14:50
Motivul pentru care fiul legendarului Zinedine Zidane a ales să joace pentru Algeria: „Posibilitatea de a-mi onora bunicul” # G4Media
Luca Zidane, fiul legendei franceze Zinedine Zidane, a declarat ca bunicul său l-a susținut în decizia de a juca pentru Algeria, debutând la Cupa Africii pe Națiuni în victoria cu Sudan (3-0), după ce a făcut junioratul la Franța. Zinedine Zidane este considerat pe scară largă drept unul dintre cei mai mari fotbaliști francezi din […]
14:50
De la „mafia Paypal” la Casa Albă: cine este David Sacks, „țarul IA și al criptomonedelor” al lui Donald Trump? # G4Media
Conservator și apropiat al marilor nume din domeniul tehnologiei, precum Peter Thiel și Elon Musk (de altfel compatriotul său), este omul care îi șoptește la ureche lui Donald Trump în materie de criptomonede și IA. David Sacks este un om puternic, dar care stârnește și controverse, scrie BFM TV. A venit ca novice în lumea […]
14:40
Armata rusă primeşte un lot de avioane de vânătoare Su-35S şi primele drone de asalt Berdiş # G4Media
Corporaţia rusă Rostec, specializată în producţia de arme şi echipamente militare, a anunţat joi livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S pentru 2025, afirmând că producţia din acest an a acestui tip de avion de luptă a stabilit un nou record, informează agenția EFE, citată de Agerpres. Totodată, o companie din Urali a anunţat […]
14:30
Crăciunul de altă dată, mai puțin idilic decât ne amintim/ Cum s-a transformat această sărbătoare în ultimele decenii/ Istoricul Lavinia Betea: „La micul dejun se puneau jumări, gușă fiartă cu usturoi și boia, caltaboși de trei feluri” # G4Media
Pentru că zilele de sărbătoare sunt și un moment de reflecție, dincolo festinul gastronomic, am încercat să scoatem în evidență o imagine a Crăciunului de altă dată și cum a evoluat această sărbătoare, inclusiv din punctul de vedere al gastronomiei, o dată cu evoluțiile din societate. Într-o discuție cu G4Food, profesorul de istorie Lavinia Betea a creionat […]
Acum 4 ore
14:00
Un cuplu din Cardiff a invitat un bărbat la masa de Crăciun / A rămas cu ei timp de 45 de ani, până a murit # G4Media
Crăciunul este adesea considerat o perioadă a bunătății, dar gestul de bunătate al unui cuplu tânăr din Marea Britanie, acum 50 de ani, le-a schimbat viața pentru totdeauna, scrie BBC. Pe 23 decembrie 1975, Rob Parsons și soția sa, Dianne, se pregăteau pentru Crăciun în casa lor din Cardiff, când au auzit o bătaie în […]
13:50
Prefectul de Ruse: Suntem gata să deschidem un al cincilea și al șaselea ghișeu la Podul Dunării # G4Media
Aproape 1,5 milioane de autoturisme au traversat podul peste Dunăre de la Ruse spre România în ultimul an. Datele de la Administrația Regională din Ruse arată o creștere cu 10% față de anul precedent, principalul factor fiind aderarea deplină a Bulgariei la Schengen pe cale terestră, potrivit publicației Dunav Most, citată de Rador Radio România. […]
13:20
Un conflict care a izbucnit în urmă cu 56 de ani ia pauză la fiecare Crăciun. Este vorba despre un conflict dintre o grupare comunistă și armata din Filipine. Un conflict care a făcut zeci de mii de victime se oprește în fiecare an, de Crăciun. Conflictul de gherilă dintre Armata Populară Nouă (NPA) maoistă […]
13:00
Zelenski, mesaj pentru Vladimir Putin, de Crăciun: Cu toții împărtășim un singur vis și ne dorim un singur lucru. Fie ca el să piară # G4Media
În discursul său din ajunul Crăciunului, președintele Zelenski a exprimat dorința ucrainienilor ca Putin să "piară" și a condamnat atacurile continue ale Rusiei, potrivit Euronews. În discursul său tradițional adresat ucrainienilor în ajunul Crăciunului, președintele Volodimir Zelenski a spus că compatrioții săi au o singură dorință în această noapte, când „cerurile se deschid": moartea președintelui […]
12:40
Nasry „Tito” Asfura, declarat preşedinte ales într-unul din cele mai controversate scrutinuri din Honduras # G4Media
Autorităţile electorale din Honduras l-au declarat miercuri pe Nasry „Tito" Asfura câştigătorul alegerilor prezidenţiale din ţară, la mai mult de trei săptămâni de la vot, în urma unei numărători prelungite, marcată de acuzaţii de nereguli, informează joi agenția dpa, citată de Agerpres. Candidat din partea Partidului Naţional de dreapta şi susţinut de preşedintele SUA, Donald […]
12:10
Donald Trump urează Crăciun fericit „tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga”: “Nu mai avem frontiere deschise, bărbați în sporturile feminine, transgender pentru toată lumea” # G4Media
Donald Trump a profitat de sărbătorile de sfârșit de an pentru a ura Crăciun fericit „tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga", referindu-se la oponenții săi democrați, pe care președintele american îi acuză în mod regulat că sunt cauza tuturor relelor, scrie Le Figaro. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor radicale de stânga care fac tot posibilul […]
Acum 6 ore
11:50
EXCLUSIV | Un animal de companie nu e un simplu cadou de Crăciun, însă poate fi cel mai frumos dar / Adopția schimba vieți: „Un animal nu intră într-o viață pentru o zi. Intră pentru ani” # G4Media
Decizia de a adopta un suflet este una pe termen lung, cu siguranță. Adăposturile sunt pline de câini și de pisici a căror soartă a fost nedreaptă. Poveștile sunt cu miile și sunt dintre cele mai impresionante. Uneori, revoltătoare. Și ne pot determina să vrem să luăm atitudine. Să facem diferența, să dăm o șansă la viață unei necuvântătoare chinuite. […]
11:40
Jacques Giacaman își pune angajații să curețe de praf magazinul. Prăvălia sa, specializată în vânzarea de mici sculpturi de inspirație creștină din lemn de măslin, dă spre Piața Ieslei, aflată chiar în fața Bazilicii Nașterii Domnului, la Betleem. A rămas închisă mai bine de doi ani, după atacul din 7 octombrie 2023 al Hamas, care […]
11:20
Cinci oameni, între care doi grăniceri tadjici, au fost ucişi într-un conflict la graniţa dintre Tadjikistan şi Afganistan, a anunţat joi Comitetul Naţional de Securitate tadjic, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Trei membri ai unei „organizaţii teroriste" au trecut ilegal graniţa în provincia tadjică Khatlon, care se învecinează cu Afganistanul, a precizat Comitetul într-un […]
11:10
Care au fost cele mai răspândite fake-uri și dezinformări în Republica Moldova în acest an # G4Media
Presa relatează despre cele mai răspândite fake-uri și campanii de dezinformare din Republica Moldova în anul care se încheie, precum și despre criza socială și demografică din Republica Moldova în 2025, transmite Radio Chișinău, citat de Rador Radio România. Fără Plahotniuc și fără martori, la ultima ședință de judecată din acest an – relatează Ziarul […]
10:50
Mesajul lui Nicușor Dan de Crăciun: Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis, în mesajul de Crăciun adresat românilor, îndemnul ca, "împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere". "Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, […]
10:40
EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: Zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise # G4Media
Statul român prin Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) NU a recuperat nimic din creanța de peste 128 de milioane de dolari datorată de firma Petromar Resources SRL, potrivit unui răspuns oficial al ANRMPSG la solicitarea G4Media.ro. Petromar Resources SRL (fostă SA) a aparținut magnatului […]
10:20
Președintele clubului Fenerbahce, arestat pentru furnizarea și facilitarea consumului de stupefiante # G4Media
Președintele lui Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost plasat în custodie miercuri, la Istanbul, în cadrul unei anchete extinse privind drogurile, care a implicat deja figuri proeminente din divertisment și mass-media, au relatat agențiile de stat, citată de ABC News. Sadettin Saran, cetățean cu dublă naționalitate, turcă și americană, […]
10:20
SUA declasifică transcrierile convorbirilor dintre Putin și Bush / Dictatorul de la Kremlin, în 2001: Ucraina este un stat artificial creat în perioada sovietică, care a primit teritorii de la Polonia, România și Ungaria # G4Media
Transcrierile convorbirilor dintre dictatorul rus Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush au fost declasificate și publicate de administrația Trump, potrivit centrului de presă al Arhivei Naționale de Securitate, scrie publicația ucraineană RBC Ukraine. Încă din 2001 și 2008, liderul de la Kremlin și-a exprimat clar opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO, […]
Acum 8 ore
10:00
Europa a intrat în 2025 cu un nivel ridicat al securității energetice: stocurile de gaze naturale depășeau 70% în ianuarie, iar cererea totală rămâne cu aproximativ 15% mai mică decât înainte de criza energetică, transmite cotidianul ΝΑFTEMPORIKI, citat de Rador Radio România. Această scădere se datorează atât iernilor blânde, cât și politicilor de economisire adoptate […]
09:40
Un total de 450.233 de animale au fost ucise ca parte a măsurilor guvernamentale de control al variolei la ovine și caprine, conform datelor de la Comitetul Științific Național pentru Gestionarea și Controlul Variolei Ovine și Caprine din cadrul Ministerului Dezvoltării Zonelor Rurale, relatează ediția online a ziarului grec „Kathimerini", potrivit Rador Radio România. În […]
09:30
Record istoric: Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 # G4Media
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău a marcat un
09:20
Filtru pe Transalpina la ieșirea din Novaci spre stațiunea Rânca, pot circula doar mașinile cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante # G4Media
Circulația pe Transalpina spre stațiunea Rânca este permisă doar pentru mașinile dotate cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante. Din cauza zăpezii și a viscolului, începând cu ora 8:00, autoritățile au instituit un filtru rutier la km 16 al DN 67C, la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca, potrivit unui mesaj postat pe […] © G4Media.ro.
09:20
Descoperirea a încă 1 milion de potenţiale documente legate de cazul Epstein provoacă întârzierea publicării lor # G4Media
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi, în timp ce oficialii redactează anumite detalii „pentru a proteja victimele”, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie, transmite agenția Reuters, […] © G4Media.ro.
09:00
All I Want For Christmas Is You: regina Crăciunului Mariah Carey, detronată de pe locul 1 pe Spotify # G4Media
Sfârșitul unei ere. După 31 de ani în care a dominat topurile în perioada Crăciunului cu hitul său All I Want For Christmas Is You, lansat pe 1 noiembrie 1994, Mariah Carey a fost detronată în acest an 2025 de cântăreața australiană Sia și piesa sa Snowman pe Spotify, scrie Le Figaro. Platforma americană de […] © G4Media.ro.
08:50
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului, transmite Agerpres. Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă: Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ; Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” […] © G4Media.ro.
08:30
Papa Leon a denunțat în Ajunul Crăciunului economia care tratează oamenii ca pe mărfuri. Șase mii de credincioși au participat la slujba din Bazilica Sfântul Petru, iar alți cinci mii au așteptat în piață, potrivit agenției Mediafax. Papa Leon al XIV-lea a oficiat prima sa Liturghie de Crăciun cu un mesaj puternic împotriva modelelor economice […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:00
Elon Musk, după ce SUA l-au sancționat pe Thierry Breton: “Tirania Breton primește desertul” / George Simion preia narativul # G4Media
Miliardarul Elon Musk a scris miercuri, pe rețeaua socială X, că Thierry Breton își “primește desertul”, după ce administraţia Trump a impus marţi interdicţii de vize pentru fostul comisar european şi alți “activişti antidezinformare” despre care spune că au fost implicaţi în cenzurarea platformelor de socializare americane, cea mai recentă mişcare dintr-o campanie care vizează […] © G4Media.ro.
07:30
Centrul Infotrafic anunță că nicio șosea națională sau autostradă nu este blocată din cauza accidentelor sau condițiilor meteo. Autoritățile acționează cu utilaje pe principalele artere rutiere afectate de ninsoare, potrivit agenției Mediafax. Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, informează că circulația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale și autostrăzile din țară, […] © G4Media.ro.
07:30
Crăciunul în comunism / Cum își procurau românii alimente care azi ne par banale / Untul, doar „pe sub mână”, sau de la țară: „Mama mea cumpăra lapte de la țară și făcea unt pentru sărbători. În magazine nu se găsea nimic, totul era pe cartelă” # G4Media
Perioada comunismului rămâne una dintre cele mai triste amintiri colective ale românilor. După Revoluție, expresia „regimul de tristă amintire” a intrat în limbajul curent, uneori însoțită de nostalgii selective. Cei care au trăit însă ultimii ani ai regimului știu bine că realitatea era departe de a fi una confortabilă. Pentru marea majoritate a populației, cu […] © G4Media.ro.
07:10
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu Îți amintești celebra instalație luminoasă „Mi-e dor de tine”, care a emoționat întâi Clujul și apoi diaspora românească din Londra? Lights On și Museum of the Moon folosesc lumina pentru a face oamenii să se oprească, să privească și să se […] © G4Media.ro.
07:10
Şapte oameni şi-au pierdut viaţa miercuri într-o explozie la o moschee din oraşul Maiduguri, din nord-estul Nigeriei, a declarat pentru AFP liderul unei miliţii antijihadiste, transmite Agerpres. Niciun grup armat nu a revendicat imediat responsabilitatea pentru explozia despre care liderul miliţiei Babakura Kolo a afirmat că a fost un atentat cu bombă. Maiduguri este capitala […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
00:10
Redacția G4Media vă urează sărbători liniștite împreună cu oamenii dragi, speranță, împliniri și bucurii. Crăciun fericit! © G4Media.ro.
24 decembrie 2025
22:30
Piața metalelor prețioase a înregistrat creșteri puternice, cu aurul, argintul și platina ajungând la noi maxime istorice, pe fondul cererii ridicate pentru active de refugiu, al așteptărilor privind relaxarea politicii monetare în SUA și al tensiunilor geopolitice globale, transmite Mediafax. Prețul argintului a continuat să crească miercuri, apropiindu-se de pragul de 73 de dolari și […] © G4Media.ro.
21:30
Poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre din cauza atacurilor rusești / Viața marină a fost afectată profund # G4Media
Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, a observat miercuri AFP, citată de Agerpres. Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând […] © G4Media.ro.
21:20
VIDEO | Târgul de la Sibiu este cel mai vechi târg de Crăciun modern de la noi. Ca fiecare manifestație de acest fel, cu plusuri și minusuri # G4Media
Ultimul episod al seriei de articole dedicate incursiunilor în diferite târguri de Crăciun din Europa Centrală și de Est se desfășoară în Sibiu unul dintre cele mai vechi și cu tradiție de la noi. © G4Media.ro.
21:20
Cel mai lung tunel feroviar din lume va fi săpat în Munții Alpi / Investiția e aproximată la 25 miliarde de euro și va lega Torino de Lyon # G4Media
Un tunel uriaș va trece prin mijlocul unui munte pentru a lega două orașe mari din Italia și Franța, transmite Mediafax. Obiectivul va fi cel mai lung tunel feroviar din lume și va fi săpat în Munții Alpi. Prețul este de 25 de miliarde de euro. Un tunel uriaș va străbate centrul Munților Alpi pentru […] © G4Media.ro.
21:00
Descoperire potențial revoluționară în tratamentul pentru cancer: Particulele metalice distrug tumorile de 3 ori mai repede # G4Media
Cercetători au împărtășit o descoperire revoluționară în tratamentul cancerului. O nouă tehnologie poate viza selectiv celulele canceroase, cruțând țesutul sănătos, transmite Mediafax. Descoperire revoluționară: echipa de cercetare afirmă că particule metalice extrem de mici, numite „nanodots”, ar putea identifica și distruge celulele canceroase la oameni, deschizând noi posibilități pentru terapii țintite. Nanoparticulele minuscule sunt fabricate […] © G4Media.ro.
20:30
Rusia susține că a brevetat o tehnologie pentru generarea de gravitaţie artificială pentru staţiile spaţiale # G4Media
Compania rusă producătoare de rachete Energia a obţinut brevetul pentru o nouă arhitectură pentru vehicule spaţiale capabilă să genereze gravitaţie artificială, o tehnologie care are capacitatea de a revoluţiona misiunile spaţiale de lungă durată cu echipaj uman, transmite miercuri Space.com, citat de Agerpres. Un raport al agenţiei de presă ruse TASS, care a obţinut brevetul, […] © G4Media.ro.
20:20
În perioada Crăciunului (24-26 decembrie 2025) și Revelionului/Anului Nou (31 decembrie 2025-2 ianuarie 2026), majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail își modifică programul, transmite Mediafax. Majoritatea vor fi închise în zilele de sărbătoare oficiale (25 decembrie și 1 ianuarie). Mega Image Magazinele Mega Image din țară vor funcționa astfel: 24 decembrie 2025: până la 21:00 […] © G4Media.ro.
20:00
Ciro Andolfi, unul dintre cei mai periculoși 100 fugari, a fost capturat / S-a ascuns trei ani în spatele unui radiator # G4Media
După trei ani de fugă, Ciro Andolfi a fost arestat de carabinieri într-un apartament din periferia orașului Napoli. Bărbatul de 49 de ani se ascundea într-o ascunzătoare ingenioasă construită în spatele unui radiator. Andolfi era inclus în lista Ministerului de Interne cu cei mai periculoși 100 de fugari din Italia. El era căutat din 2022 […] © G4Media.ro.
19:50
Scandal în ridesharingul din SUA: O companie a angajat șoferi cu cazier, inclusiv cu pedepse pentru viol # G4Media
O anchetă a dezvăluit că o mare companie de ridesharing din SUA a angajat șoferi cu cazier, inclusiv cu pedepse pentru viol, abuz asupra copiilor și jafuri, transmite Mediafax. Dezvăluirea a stârnit scandal. Unele incidente produse în mașinile companiei au pus paie pe foc. O anchetă realizată de New York Times a demonstrat că în […] © G4Media.ro.
19:30
Scriitorul Mircea Cărtărescu alături de peste 30 de profesori și cercetători cer oprirea avizării variantei a doua de programă școlară de română: Nu face decât să multiplice numărul de confuzii, inconsecvențe și aberații # G4Media
Peste 30 de profesori, cercetători și scriitori semnalează Ministerul Educației și premierului Bolojan că noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a este „viciată procedural și științific” și cer oprirea avizării documentului, avertizând că forma revizuită ignoră criticile de fond și riscă să îndepărteze elevii de literatură și să accentueze analfabetismul funcțional. […] © G4Media.ro.
19:30
Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a ţării, a sechestrat miercuri o navă suspectată de contrabandă cu combustibil, cu 16 membri ai echipajului străini la bord, a relatat presa de stat preluată de AFP. Forţele iraniene anunţă în mod regulat reţinerea de nave care transportă ilegal combustibil în zonă, transmite Agerpres. „Marina […] © G4Media.ro.
