SUA au atacat militanţi ai grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei

17:10

Ministerul de Finanțe a prezentat proiectul OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea […] The post IMM România: Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) și după data de 1 iulie 2025; Solicităm eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri nu doar la producători/ importatori, ci pe întregul lanț comercial appeared first on Financial Intelligence.