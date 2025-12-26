Mark Rutte nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele
Mark Rutte nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia ar putea fi deschisă la un schimb de teritorii ca parte a acordului cu Ucraina (presă) # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar
Zelenski s-ar putea întâlni cu Trump la 28 decembrie, la Mar-a-Lago (presă) # Financial Intelligence
Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump ar putea avea loc duminică, la
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump,
Donald Trump, cea mai mediatizată personalitate în Franţa în 2025, o premieră (studiu) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025,
Mesaj RO Alert, în noaptea de joi spre vineri, în județul Tulcea, în urma atacurilor rusești asupra localităților ucrainene din apropierea frontierei; România a ridicat două F-16 # Financial Intelligence
Un mesaj RO Alert a fost emis în noaptea de joi spre vineri în județul Tulcea, în urma
Virusul mortal MERS ajunge în Europa, iar Organizația Mondială a Sănătății emite o avertizare urgentă # Financial Intelligence
* Cazuri de sindrom respirator mortal din Orientul Mijlociu (MERS) au fost confirmate în Franța pentru prima dată
Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii 5 ani # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara va continua să dezvolte rachete în următorii cinci ani,
Furnizările de gaze către China vor depăși volumele contractuale cu aproape 800 de milioane de metri cubi în 2025 — Gazprom # Financial Intelligence
Directorul general Alexey Miller și-a exprimat încrederea că Gazprom va furniza anual Chinei volume care depășesc obligațiile sale
Cabinetul Japoniei aprobă un buget record de 785 miliarde de dolari și promite să țină datoria sub control # Financial Intelligence
Cabinetul prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a aprobat vineri un buget record de 785 miliarde de dolari pentru următorul
Ucraina a lovit portul Krasnodar Krai din Rusia, uzina de gaz din Orenburg și aerodromul Adygea # Financial Intelligence
Forțele ucrainene au lovit mai multe ținte din Rusia în noaptea de 24-25 decembrie, lovind o rafinărie de
Ucraina afirmă că a lovit o rafinărie rusă cu rachete britanice Storm Shadow # Financial Intelligence
Ucraina a folosit rachete britanice Storm Shadow pentru a ataca joi o rafinărie de petrol rusă, a declarat
Statele Unite au efectuat un atac împotriva militanţilor grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei, la cererea guvernului nigerian,
Argintul depășește 75 de dolari, în timp ce aurul și platina ating niveluri record # Financial Intelligence
Aurul, argintul și platina au atins vineri niveluri record, pe fondul dinamicii speculative și al lichidității reduse de
Negocieri privind pacea în Ucraina: Zelenski anunţă că a discutat cu emisarii americani Witkoff şi Kushner # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi
Rusia este pregătită să discute forma documentului privind absența planurilor de atac asupra NATO – Zaharova # Financial Intelligence
Forma unui document scris în care Rusia va confirma absența intențiilor de a ataca țările NATO poate fi
Un atac cibernetic perturbă serviciul poștal francez în perioada aglomerată de Crăciun # Financial Intelligence
Un presupus atac cibernetic a blocat luni serviciul poștal național al Franței și divizia sa bancară, blocând și
Umbra pe care Rusia o aruncă asupra Europei a obligat-o să înfrunte adevărul: riscul unui război este din nou real – CNN # Financial Intelligence
Când un grup de experți în domeniul apărării s-a reunit luna trecută la Whitehall, sediul guvernului britanic, pentru
Liderii europeni condamnă interdicțiile de viză impuse de SUA, pe fondul escaladării conflictului privind „cenzura” # Financial Intelligence
Liderii europeni, printre care Emmanuel Macron, au acuzat Washingtonul de „constrângere și intimidare", după ce SUA au impus
Arhitectul sancționat al legii UE privind cenzura este un aliat apropiat și numit de Emmanuel Macron, a declarat
Israelul respinge apelul a 14 ţări pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată # Financial Intelligence
Israelul a respins apelul din partea a 14 ţări de a opri extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată, numind-o
Grecia: Banca Centrală se aşteaptă la o creştere a economiei de 2,1% în 2025, 2026 şi 2027 # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei (BoG), Yannis Stournaras, a anunţat că instituţia se aşteaptă la o creştere a
Honduras: Nasry “Tito” Asfura, declarat preşedinte ales într-unul din cele mai controversate scrutinuri # Financial Intelligence
Autorităţile electorale din Honduras l-au declarat miercuri pe Nasry "Tito" Asfura câştigătorul alegerilor prezidenţiale din ţară, la mai
Administraţia Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în depozite industriale (presă) # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga
Preşedintele Nicuşor Dan – mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi # Financial Intelligence
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa
Kremlinul vrea să modifice planul de pace revizuit în 20 de puncte anunțat de Zelenski și pregătește contra-propuneri (Moscow Times) # Financial Intelligence
Moscova intenționează să solicite modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte anunțat de președintele Volodimir
Nvidia cumpără activele startup-ului de cipuri de inteligență artificială Groq pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari (CNBC) # Financial Intelligence
Nvidia a fost de acord să cumpere active de la Groq, un designer de cipuri de accelerare a
Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a explicat pentru News.ro că sunt
Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a depus mandatul, la data de 19 decembrie 2025, din motive
Anul 2025 repede a apus, Și mari schimbări a adus! N-a fost un An oarecare Ci unul de
Descoperirea a încă 1 milion de potenţiale documente legate de cazul Epstein, provoacă întârzierea publicării lor # Financial Intelligence
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate
Putin a fost informat deja despre propunerile SUA privind planul de pace pentru Ucraina, anunță Kremlinul # Financial Intelligence
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, l-a informat deja pe președintele rus Vladimir Putin cu privire la rezultatele negocierilor sale
Banca Centrală a Greciei se aşteaptă ca numărul turiştilor să ajungă la 55 de milioane până în 2040 # Financial Intelligence
Traiectoria ascendentă a sectorului turismului elen continuă, previziunile pentru acest an arătând un număr record de sosiri, în
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu # Financial Intelligence
Rusia plănuiește construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu pentru a alimenta programul său spațial lunar,
Polonia va consolida supravegherea frontierei sale cu Belarusul folosind mecanismul european SAFE # Financial Intelligence
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi, de la un post militar de la graniţa cu Belarusul, că
BP obţine şase miliarde de dolari din vânzarea unei participaţii de 65% din Castrol către Stonepeak # Financial Intelligence
Grupul petrolier britanic BP Plc a a anunţat miercuri vânzarea unei participaţii majoritare la divizia sa de lubrifianţi
Dickerson (Ambasada SUA): Statele Unite ale Americii şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere # Financial Intelligence
Statele Unite ale Americii şi România au un parteneriat "puternic" şi "în continuă creştere", bazat pe valori comune
Europa digitală, încotro? Cum va naviga între propriile reglementări, diagonosticul Draghi și presiunea giganților digitali ai lumii (Opinie Cristiana Deca) # Financial Intelligence
Opinie de Cristiana Deca, expert cybersecurity&GDPR, CEO&cofondator Decalex Acuzațiile care au curs mai mult sau mai puțin voalat,
ATAC CIBERNETIC/ ANAR: Activităţile esenţiale continuă fără a fi afectată monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice # Financial Intelligence
Activităţile esenţiale ale ANAR continuă fără a fi afectată monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice, în
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume # Financial Intelligence
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume,
FIHR: Taxa specială de promovare turistică în Bucureşti a fost aprobată de CGMB fără o consultare a mediului privat # Financial Intelligence
Taxa specială de promovare turistică pentru anul 2026 a fost aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
Așteptări și realități: 12 previziuni pentru anul viitor în domeniul energiei (Rystad Energy) # Financial Intelligence
Pe măsură ce ne îndreptăm către un nou an și privim în globul de cristal, geopolitica, volatilitatea pieței
Franța solicită ajutorul unei companii de stat ruse pentru producerea de combustibil nuclear în Germania (Politico) # Financial Intelligence
O companie deținută de guvernul rus urmează să se implice în producția de combustibil nuclear în inima Uniunii
Un fost consilier spune că Netanyahu i-a cerut să elaboreze un plan pentru a evita responsabilitatea pentru atacul din 7 octombrie (Politico) # Financial Intelligence
Un fost consilier apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu afirmă că, imediat după atacul Hamas din octombrie 2023, care
SUA: Curtea Supremă blochează desfăşurarea Gărzii Naţionale la Chicago cerută de Trump # Financial Intelligence
Curtea Supremă a Statelor Unite a emis marţi o hotărâre prin care blochează pentru moment desfăşurarea Gărzii Naţionale
Miniştri sirieni au discutat despre cooperarea militară cu preşedintele Putin # Financial Intelligence
Miniştrii de externe şi ai apărării din noul guvern sirian au fost primiţi marţi la Moscova de preşedintele
Reglementarea serviciilor digitale: Washingtonul sancţionează mai mulţi europeni, printre care francezul Thierry Breton # Financial Intelligence
Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni care vizează cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice
Franţa: Destructurarea unei reţele de trafic de tutun organizată de bulgari # Financial Intelligence
Autorităţile franceze au destructurat o reţea de trafic de tutun care opera între Bulgaria, Italia şi Belgia, cu
