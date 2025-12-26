Crăciun cu arestări în Israel. Un palestinian costumat în Moș Crăciun, reținut de Poliția israeliană la o petrecere din Haifa
DigiFM.ro, 26 decembrie 2025 09:50
Poliţia israeliană a arestat un bărbat palestinian îmbrăcat în Moş Crăciun în timpul unei descinderi la o petrecere de Crăciun din Haifa, a anunţat un observator pentru drepturile civile, conform The Guardian.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum o oră
09:50
Retrospectivă 2025, anul de aur al arbitrajului românesc. Istvan Kovacs a scris istorie în Europa # DigiFM.ro
Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru arbitrajul românesc, mai ales pe plan internaţional, cu delegări la meciuri importante din cupele europene.
09:50
Crăciun cu arestări în Israel. Un palestinian costumat în Moș Crăciun, reținut de Poliția israeliană la o petrecere din Haifa # DigiFM.ro
Poliţia israeliană a arestat un bărbat palestinian îmbrăcat în Moş Crăciun în timpul unei descinderi la o petrecere de Crăciun din Haifa, a anunţat un observator pentru drepturile civile, conform The Guardian.
09:40
Femeie de 45 de ani, cercetată pentru jaf armat în Italia, prinsă în judeţul Brăila. Autorităţile italiene au cerut arestarea acesteia # DigiFM.ro
O femeie de 45 de ani, din oraşul Ianca, judeţul Brăila, pe numele căreia autorităţile italiene au emis o semnalare privind săvârşirea unui jaf armat, în 22 decembrie, pe teritoriul Italiei, a fost reţinută, la propunerea poliţiştilor brăileni, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, fiind ulterior plasată cub control judiciar pentru 30 de zile în baza unei decizii judecătoreşti.
Acum 2 ore
09:30
Mesaj de Crăciun cu subînțeles. Regele Charles al III-lea folosește discursul său anual pentru a cere compasiune și reconciliere # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea îndeamnă joi, de Crăciun, la ”preţuirea valorilor compasiunii şi reconcilierii” într-o lume incertă, care ”pare să se învârtă tot mai repede”, în discursul său tradiţional de Crăciun, axat pe dialogul interreligios, relatează AFP.
09:20
Alertă meteo în munți înainte de weekend. Risc de avalanșe în Carpații Meridionali, ninsori și viscol puternic până sâmbătă seară # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă risc moderat de producere a avalanşelor, în Carpaţii Meridionali la altitudini mari, până sâmbătă seară. În zona montană se vor mai semnala ninsori slabe, iar stratul de zăpadă va mai înregistra creşteri uşoare. Joi, la ora 14.00, se înregistrau 130 cm la Vârful Omu şi 34 cm la Bâlea-Lac.
Acum 24 ore
18:10
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54 de ani, la câteva ore după ce fusese la colindat # DigiFM.ro
Este doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Ion Drăgan, un artist îndrăgit de oameni din toate colțurile țării, s-a stins din viață subit, la vârsta de 54 de ani, chiar la câteva ore după ce colindase alături de câțiva apropiați.
18:00
Ce cadouri și-au făcut de Crăciun Cristiano Ronaldo și partenera sa Georgina. Au plătit opt milioane de euro # DigiFM.ro
Cristiano Ronaldo şi partenera sa Georgina îşi fac cadouri frumoase de Crăciun. Cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, cuplul vedetă şi-a cumpărat două vile în valoare de 8 milioane de euro, relatează Le Figaro.
17:50
Accident grav pe pârtie, la Predeal. O femeie care se dădea cu sania a leşinat, după ce a fost lovită de o altă sanie # DigiFM.ro
Un grav accident s-a produs, în ziua de Crăciun, pe o pârtie din staţiunea Predeal, unde o femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie, în urma impactului rănita pierzându-şi starea de conştienţă.
15:50
Papa Leon al XIV-lea denunţă, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf.. Petru, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschise” lăsate de războaie în lume # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea denunţă joi, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf. Petru, la Vatican, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschise” lăsate de războaie în lume, evocând situaţia din Fâşia Gaza, într-un mesaj de pace în întreaga lume şi în favoarea încetării masacrelor, relatează AFP.
15:50
Primăriile de sector anunță că operatorii de salubritate au intervenit din timpul nopții pentru a curăța străzile # DigiFM.ro
Primăriile de sector anunță că operatorii de salubritate au intervenit încă din timpul nopții de miercuri spre joi pentru a curăța carosabilul și trotuarele, în urma ninsorii.
15:30
Kim Jong-un califică drept "ameninţare" planurile Seulului de a construi submarine nucleare # DigiFM.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale, informează joi AFP şi EFE.
15:20
Crăciun pe Valea Prahovei: Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii, în acest an. Proprietarii de pensiuni, dispuşi să negocieze preţurile # DigiFM.ro
Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, anul acesta, de Crăciun, fapt greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau din octombrie, noiembrie, sau chiar de la un an la altul.
15:20
Tragedie în ziua de Crăciun. Un tânăr de 17 ani a murit după ce autoturismul în care se afla a ieșit în afara carosabilului, pe DN 73, la Țițești # DigiFM.ro
Un adolescent de 17 ani a murit în ziua de Crăciun după ce şoferul autoturismului în care tânărul se afla a pierdut controlul direcţiei într-o curbă, pe DN 73, în localitatea Ţiţeşti, autovehiculul ieşind în afara carosabilului, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
13:30
Israelul respinge drept ”reprobabil din punct de vedere moral” un apel prin care 14 ţări îi cer să înceteze extinderea colonizării în Cisiordania # DigiFM.ro
Israelul respinge un apel prin care 14 ţări îi cer să înceteze extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată, pe care-l denunţă drept ”reprobabil din punct de vedere moral”, după ce aceste ţări, între care Franţa, Regatul Unit, Canada şi Japonia, au condamnat, în Ajunul Crăciunului, aprobarea a 19 noi colonii în acest teritoriu palestinian relatează AFP.
13:00
Ambasadorul Poloniei în Franţa, suspendat din funcţie în cadrul unei anchete cu privire la emiterea unor diplome false # DigiFM.ro
Ambasadorul Poloniei în Franţa, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie în aşteptarea concluziilor unei anchete cu privire la trafic de influenţă în vederea eliberării unor diplome false, a anunţat Ministerul polonez de Externe, relatează AFP.
11:40
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește locuitorii, fură de la ei!” # DigiFM.ro
Cornel Dinu, una dintre cele mai cunoscute personalități din fotbalul românesc, a vorbit deschis despre pensia pe care o încasează după o carieră de peste 40 de ani la Dinamo, atât ca jucător, cât și în diverse funcții de conducere.
11:30
”Să piară, ne-am putea gândi”, spune Zelenski în mesajul de Crăciun, referindu-se la Putin # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, dorinţa ca alter egoul său rus Vladimir Putin ”să piară”, relatează AFP.
10:50
Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch” şi a cântat „All by Myself” în costum verde, iar imaginile au devenit virale # DigiFM.ro
Cântăreaţa Celine Dion a publicat, miercuri, pe Instagram, un videoclip în care apare stând lângă şemineu, îmbrăcată într-un costum de Grinch, completat de un machiaj detaliat, de un verde strălucitor. Ea începe videoclipul cântând refrenul piesei „All by Myself”, înainte de a lansa o parodie a monologului lui Grinch despre programul său din filmul „How the Grinch Stole Christmas” (2000), cu Jim Carrey în rolul principal.
10:50
Președintele Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: „Să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți!” # DigiFM.ro
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.
10:40
Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA. A câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie # DigiFM.ro
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA, relatează AP şi ABC News.
Ieri
09:30
Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord, care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina, într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat joi agenţia oficială nord-coreeană.
09:20
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun. Imaginile inedite au făcut furori printre fani # DigiFM.ro
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington.
09:20
70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş. Din 200 de prezentări în 24 de ore, jumătate sunt infecţii respiratorii acute # DigiFM.ro
Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a explicat pentru News.ro că sunt în jur de 200 de cazuri la camera de gardă, în 24 de ore. Jumătate sunt infecţii respiratorii acute, iar din această jumătate cele mai multe sunt cazurile de gripă.
09:20
Donald Trump s-a înfuriat pe „pateticul dezastru” Stephen Colbert şi a spus că CBS ar trebui să-i anuleze emisiunea imediat: „Trimiteţi-l la culcare!” # DigiFM.ro
După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors - găzduită de Donald Trump - preşedintele american nu s-a concentrat pe rolul său istoric de maestru de ceremonii al evenimentului, care a avut loc la începutul acestei luni la ceea ce el şi aliaţii săi au redenumit Trump Kennedy Center (o mişcare pe care experţii o consideră ilegală).
09:10
Mariah Carey, detronată de Sia. "All I Want For Christmas" nu mai este cel mai ascultat cântec de Crăciun # DigiFM.ro
Hitul ”All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de ”Snowman” al australiencei Sia.
09:10
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO # DigiFM.ro
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.
24 decembrie 2025
16:40
Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata ei cea mică. „Fiica ta este superbă!” # DigiFM.ro
Actrița americană Jennie Garth, celebră pentru rolul Kelly Taylor din serialul fenomen al anilor '90 „Beverly Hills 90210”, a fost prezentă la concertul IHeartRadio Jingle Ball, unde a venit însoțită de fiica sa cea mică, Fiona.
14:40
Jackpotul de la loteria Powerball i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari # DigiFM.ro
Jackpotul loteriei Powerball din Statele Unite a crescut la aproximativ 1,7 miliarde de dolari înainte de extragerea de miercuri seară, în Ajunul Crăciunului, numărându-se printre cele mai mari premii de loterie din istoria Americii.
14:30
A intrat în vigoare codul galben de vânt, ninsori viscolite și polei. Zonele din țară, vizate de această avertizare. Vremea în Capitală # DigiFM.ro
O atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite şi polei, care vizează Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului a intrat în vigoare miercuri, la ora 12:00 şi este valabilă până joi seara la ora 20:00, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
13:50
Donald şi Melania Trump, în felicitarea de Crăciun: serioși, îmbrăcați în negru și ținându-se de mână. Mesajul care însoțește portretul oficial # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump şi Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, au difuzat marţi felicitarea lor de Crăciun, în care apar serioşi, îmbrăcaţi în negru şi stând sub sigiliul prezidenţial al Casei Albe, înconjuraţi de luminiţe albe şi ghirlande verzi, relatează EFE.
13:10
Ministerul Sănătăţii anunță că se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale. Recomandări pentru populație # DigiFM.ro
Ministerul Sănătăţii informează populaţia că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii la nivelul întregii ţări.
12:50
Barbra Streisand, cuvinte dulci pentru Ariana Grande: „O tânără cu un talent uimitor. Sunt foarte mândră de tine”. Răspunsul emoționant al vedetei din „Wicked” # DigiFM.ro
Barbra Streisand o laudă pe Ariana Grande pentru „talentul ei uimitor”, în timp ce tânăra cântăreața spune că mesajul venit din partea celebrei artiste i-a adus cea mai mare bucurie.
12:20
Scandal în gimnastică. Doi antrenori din SUA, suspendaţi pentru comportament abuziv fizic şi emoţional. Au lucrat cu sportive medaliate la Mondiale şi JO # DigiFM.ro
Antrenorii Al Fong şi Armine Barutyan, soţ şi soţie, au fost suspendaţi de US Center for SafeSport din cauza comportamentului abuziv fizic şi emoţional, scrie Reuters.
11:50
Enrique Iglesias şi Anna Kournikova au anunţat naşterea celui de-al patrulea copil al lor. Imaginea adorabilă postată de cei doi părinți # DigiFM.ro
Enrique Iglesias şi fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova au anunţat naşterea celui de-al patrulea copil al lor, care a venit pe lume la 17 decembrie.
11:10
Taylor Swift donează 1 milion de dolari pentru combaterea foametei în SUA. „Sprijinul ei arată ceea ce este posibil atunci când ne unim forţele” # DigiFM.ro
Taylor Swift a donat 1 milion de dolari către organizaţia nonprofit Feeding America, principala reţea de combatere a foametei în Statele Unite.
11:00
Michael Douglas a „vorbit mult” cu regretatul Rob Reiner despre scandalurile în care au fost implicați copiii lor. „Și fiul meu a avut probleme cu drogurile” # DigiFM.ro
Michael Douglas a declarat că a discutat pe larg cu regretatul regizor Rob Reiner despre problemele cu care s-au confruntat copiii lor. Reiner și soția sa au fost uciși pe 14 decembrie.
10:40
Călătoria lui Moş Crăciun în jurul lumii. Cum poate fi urmărit traseul lui în timp real. Prima oprire, în Kiribati # DigiFM.ro
Moş Crăciun va sosi curând cu sania lui plină de jucării. El va călători în toată lumea pe 24 decembrie, pentru a împărţi daruri copiilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Venus Williams s-a căsătorit cu Andrea Preti. Nuntă extravagantă în Florida. Cinci zile de petreceri, excursii cu iahtul # DigiFM.ro
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, câştigătoare a şapte titluri de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit oficial cu actorul şi fostul model italian Andrea Preti, în cadrul unei ceremonii de cinci zile în Florida, după ce au organizat o nuntă simbolică în Italia, în septembrie.
10:00
Şeful Statului Major al forţelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunţat marţi seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP.
09:40
Ministrul Finanțelor: Guvernul a adoptat marţi seara Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare # DigiFM.ro
Guvernul a adoptat marţi seara Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un briefing susţinut la finalul şedinţei de Guvern.
09:30
Descoperă obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români: colinde, piţărăi, masă tradiţională şi superstiţii. Află ce ritualuri să respecţi ca să ai noroc şi belşug.
08:10
Descoperă cele mai interesante obiceiuri și tradiții de Crăciun din lume, de la colindele românești și bradul împodobit până la ritualuri unice din Europa, America, Africa și Asia.
23 decembrie 2025
16:40
Pe 19 decembrie s-a încheiat cea de-a cincea ediție a Turului Târgurilor de Crăciun – proiectul de suflet Digi FM care, de la an la an, a crescut într-un exercițiu firesc de solidaritate colectivă. Timp de o săptămână, Lucian Mîndruță a străbătut peste 1.800 de kilometri pentru a aduce spiritul bunăvoinței în cinci localități: Brașov, Timișoara, Arad, Sibiu și Craiova. Echipa mobilă a vizitat peste 320 de copii, iar mobilizarea oamenilor generoși s-a materializat în cadouri care vor rămâne mult în amintirea celor mici. A fost un drum parcurs nu doar pe hartă, ci și prin comunități, emoții și dorința de a fi de ajutor.
16:10
Scandalul Epstein. Cel puţin 8.000 de noi documente, publicate online de către Departamentul american al Justiţiei # DigiFM.ro
Cel puţin 8.000 de noi documente rezultate din ancheta asupra infractorului sexual Jeffrey Epstein au fost publicate marţi de Departamentul american al Justiţiei, acuzat de opoziţia democrată că nu a făcut publice unele informaţii din dosarul Epstein, relatează AFP.
16:10
Ludovic Orban, declarații acide după ce președintele Nicușor Dan a anunțat intenția de a organiza un referendum în Justiție: „E un demers inutil” # DigiFM.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban comenetează referendumul din Justiţie anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, afirmând că ”aşa zisul referendum iniţiat de Preşedinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv”.
15:20
Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. Nu se ştie dacă există persoane sub dărâmături # DigiFM.ro
Şase ambulanţe şi şapte autospeciale de pompieri intervin marţi, 23 decembrie, la un hotel situat la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari, unde s-a prăbuşit tavanul care acoperea piscina, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, care a declanşat Planul Roşu de Intervenţie.
15:00
Amenzi usturătoare la târgurile de Crăciun din toată țara. ANPC a sancționat comercianții pentru nereguli grave # DigiFM.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 230.000 de lei în urma controalelor făcute la târgurile de Crăciun din ţară. De asemenea, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 22.000 de lei.
15:00
Miracol medical în Italia. 12 medici au luptat 107 minute pentru viața unei tinere în comă. Inima i-a pornit când nimeni nu mai spera # DigiFM.ro
O intervenție medicală considerată de mulți „imposibilă” s-a transformat într-un miracol al medicinei moderne, într-un spital din Italia. O tânără de doar 19 ani a fost salvată după ce inima ei a fost menținută în viață prin masaj cardiac continuu timp de 107 minute, într-un efort colectiv fără precedent.
14:50
Greta Thunberg, arestată la Londra, în baza legii antiteroriste britanice, la o manifestaţie propalestiniană # DigiFM.ro
Militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marţi, 23 decembrie, la Londra, în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupării interzise Palestine Action, au anunţat în comunicate asociaţiile Defend Our Juries şi Prisoners for Palestine, informează AFP și Agerpres.
14:50
Clubul UTA Arad a anunţat, marţi, 23 decembrie, trecerea în nefiinţă a fostului fotbalist Lazăr Pârvu, component al echipei arădene în anii 1970.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.