Crăciun cu arestări în Israel. Un palestinian costumat în Moș Crăciun, reținut de Poliția israeliană la o petrecere din Haifa

Şase ambulanţe şi şapte autospeciale de pompieri intervin marţi, 23 decembrie, la un hotel situat la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari, unde s-a prăbuşit tavanul care acoperea piscina, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, care a declanşat Planul Roşu de Intervenţie.