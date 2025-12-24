FOTO. Cum era sărbătorit Crăciunul în Evul Mediu
,
24 decembrie 2025 10:10
Cu mult înainte de răspândirea colindelor, a brazilor împodobiţi şi a cadourilor, oamenii din Europa medievală (aprox. 500 – 1500 d.Hr.) sărbătoreau Crăciunul cu 12 zile pline de ospeţe şi veselie, culminând cu „A Douăsprezecea Noapte” şi cu încoronarea unui „Rege al Neamului”. În Evul Mediu, Crăciunul era precedat de postul Adventului, care dura o lună şi în timpul căruia creştinii evitau mâncărurile bogate şi excesele. Însă toate restricţiile dispăreau începând cu dimineaţa zilei de 25 decembrie, potrivit Annei Lawrence-Mathers, istoric la Universitatea Reading din Marea Britanie, specializată în Anglia medievală, scrie History. „Odată ce sosea ziua Crăciunului, dacă aveai energia necesară, se aştepta să mănânci, să bei, să te distrezi, să te costumezi, să joci şi să dansezi pe uliţe timp de 12 zile la rând până cădeai lat”, povesteşte ea.
