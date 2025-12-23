FOTO. L’Occitane, locație cu produse cosmetice inspirate din regiunea Provence, s-a deschis în Iulius Town Timișoara

09:20

ADVERTORIAL. Igiena orală nu mai înseamnă doar periajul clasic și folosirea aței dentare. În ultimii ani, tot mai multe persoane caută soluții care să ofere o curățare mai profundă și mai eficientă, iar tehnologia vine cu răspunsuri interesante. Aparatele moderne dedicate sănătății dentare au evoluat considerabil, iar printre acestea se remarcă un dispozitiv care promite să schimbe rutina zilnică. Este vorba despre o metodă care combină presiunea apei cu precizia pentru a ajunge în zone greu accesibile, acolo unde periuța obișnuită nu reușește: dușul bucal.