Cum putem evita risipa alimentară de sărbători

Risipa alimentară rămâne o problemă majoră în Uniunea Europeană, iar sărbătorile sunt una dintre perioadele în care aceasta se accentuează. Fiecare european aruncă anual, în medie, aproximativ 130 de kilograme de alimente, peste jumătate din această cantitate provenind chiar din gospodării. Contextul arată cât de important este ca, mai ales de Crăciun și Anul Nou, să fim mai atenți la cât cumpărăm, cât gătim și ce ajunge, în cele din urmă, la gunoi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timis Online