Locul lui Dumnezeu și al omului în viețile noastre interconectate
MainNews.ro, 26 decembrie 2025 05:20
Papa Leon a subliniat la slujba de Ajun din Vatican importanța de a face loc pentru ceilalți, afirmând că „unde este loc pentru om, este loc pentru Dumnezeu". Criticând economia care reduce ființele umane la mărfuri, el a oferit un mesaj de speranță și demnitate, evidențiind nașterea lui Iisus ca o poveste de dragoste divină
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
05:50
Miodrag Belodedici își exprimă încrederea în selecționerul Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia pentru calificarea la World Cup 2026. Fostul fundaș subliniază importanța organizării echipei și provocările meciurilor din play-off, aducând în prim-plan perspectiva unei calificări istorice pentru România. Miodrag Belodedici are încredere în Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia România va juca împotriva Turciei
05:50
Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, despre un nou plan american pentru încheierea războiului din Ucraina. Acesta include concesii teritoriale și garanții de securitate, dar se confruntă cu cerințe suplimentare din partea Rusiei. Detalii și reacții importante. Zelenski a purtat discuții telefonice cu emisarii lui Trump, Steve
Acum o oră
05:20
Acum 2 ore
04:40
Denis Alibec a declarat că nu regretă revenirea la FCSB, subliniind că a fost o decizie personală. Dacă nu ar fi avut parte de accidentări, ar fi fost într-o situație diferită. Atacantul a avut un sezon modest, cu doar 13 meciuri jucate și un gol marcat în Cupa României împotriva Gloriei Bistrița. Denis Alibec a
04:40
Israelul nu se va retrage niciodată din Fâșia Gaza, afirmă ministrul Apărării Israel Katz. Acesta a declarat că va exista o zonă de securitate în interiorul fâșiei, chiar și în cazul unei tranziții către planul de pace al lui Trump. În plus, se preconizează crearea de așezări israeliene în nordul Fâșiei. Ministrul Apărării israeliene, Israel
04:20
Un val de frig extrem a lovit Iacuția, Siberia, cu temperaturi record de -56°C. Locuitorii din satul Tiksi se confruntă cu viscole puternice și au fost închise școlile. Meteorologii prognozează scăderi ale temperaturii până la -60°C. Află mai multe despre cele mai scăzute temperaturi de pe Pământ și impactul acestora. Val de frig extrem în
Acum 4 ore
03:40
Iftime își propune să-l aducă pe Alibec la Botoșani, după ce FCSB a renunțat la atacant. De asemenea, el urmărește și pe Blănuță, jucător dorit și de Dinamo. Aceste mișcări strategice în transferuri sugerează o abordare proactivă de întărire a echipei în perioada de Crăciun. Iftime vrea să-l aducă pe Alibec la Botoșani după ce
03:40
Salvamontiștii din Suceava intervin pentru salvarea a patru persoane blocate în Munții Stânișoarei # MainNews.ro
Patru persoane au rămas blocate în Munții Stânișoarei, în ziua de Crăciun, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Salvamont Suceava a intervenit pentru a le găsi și salva. Detalii despre intervenție și starea persoanelor afectate vor fi actualizate pe măsură ce echipa ajunge la fața locului. Patru persoane au rămas blocate în Munții Stânişoarei în ziua
03:20
Românul Gheorghe Păcurar, urmărit din 2020 și condamnat definitiv în 2022 la 7 ani pentru evaziune fiscală, a fost prins în Italia, la Pompei. În timp ce soția sa candida la primărie în Dumbrăveni, el se ascundea de autorități. Arestarea a fost efectuată de Poliția din Napoli, pregătindu-se extrădarea în România. Gheorghe Păcurar, român urmărit
02:40
Cătălin Zmărăndescu sărbătorește un Crăciun perfect alături de familia sa, cu bucuria adusă de copiii Matilda și Vladimir. Începând cu 5 ianuarie, Cătălin și Luiza se vor reinventa în show-ul Power Couple de la Antena 1, unde cuplurile își testează limitele. Mai multe detalii în articolul nostru. Cătălin Zmărăndescu petrece Crăciunul în familie alături de
02:40
Doi ofițeri ruși de poliție implicați în torturarea prizonierilor de război ucraineni au fost uciși într-un atac cu exploziv la Moscova. Atacul face parte dintr-o campanie împotriva oficialilor ruși pentru crime de război. Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis un dosar în acest caz. Doi ofițeri ruși de poliție implicați în torturarea prizonierilor ucraineni
02:20
Coreea de Nord a prezentat imagini cu primul său submarin nuclear, având o carenă aproape finalizată. Kim Jong-un a afirmat că acest proiect reprezintă un pas crucial în modernizarea forțelor navale, criticând totodată programul similar al Coreei de Sud. Numai șase țări dețin submarine nucleare, iar Coreea de Nord speră să-și întărească flota. Presa de
Acum 6 ore
01:40
Sportivii se bucură de un festin de Crăciun, iar David Popovici a ales tradiționalul preparat românesc: sarmalele. Cu bunica lui pregătind cele mai delicioase, aceștia își răsfață papilele gustative după un an de muncă asiduă. Descoperă gustul sărbătorilor pe mesele sportivilor! Sportivii se bucură de un festin de Crăciun pe mesele lor David Popovici, cunoscut
01:40
Războiul hibrid dus de Rusia împotriva Occidentului devine tot mai vizibil, iar riscul conflictului direct cu Europa crește. Expertiza militară și avertismentele oficialilor NATO subliniază necesitatea pregătirii, în special în fața amenințărilor emergente și a provocărilor de apărare în contextul geopolitic actual. Riscul unui război direct între Europa și Rusia a crescut, cu experți avertizând
01:20
Netanyahu susține reducerea dependenței de aliați prin dezvoltarea unei industrii independente de armament în Israel. Cheltuielile militare pentru 2026 vor atinge 16% din buget, subliniind statutul de putere regională al țării. Israel caută să își asigure resursele și armamentul din surse interne, în contextul ajutoarelor primite. Netanyahu afirmă că Israelul va căuta să-și producă armamentul
00:40
Descoperă magia pasiunii fotbalului în articolul „Simfonia peluzelor" de la Antena Sport. Află cum fanii creează atmosfera electrizantă pe stadioane, susținându-și echipele favorite. Citește mai multe despre cum unitatea și entuziasmul suporterilor fac diferența în sportul nostru preferat. Vezi detalii pe Antena Sport. Articolul analizează atmosfera vibrantă creată de fani în timpul meciurilor Se subliniază
00:40
Atacul cibernetic asupra Poștei din Franța, revendicat de grupul pro-rus Noname057(16), a perturbat livrările și plățile online în perioada Crăciunului. DGSI a preluat ancheta, după ce sistemele au fost afectate de un atac DDoS. Franța și partenerii săi acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de război hibrid. Grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat atacul
00:20
O pisică neagră, Bindi, s-a întors acasă după cinci ani de dispariție, aducând bucurie familiei sale în pragul Crăciunului. Stăpâna sa, Jilly, a încercat să o găsească fără succes, dar microcipul i-a salvat viața. Povestea lui Bindi subliniază importanța implantării microcipurilor pentru animalele de companie. O pisică neagră pe nume Bindi a dispărut din Haddenham,
Acum 8 ore
23:40
Marian Enache, campion olimpic pentru România, îmbracă costumul lui Moș Crăciun de Sărbători. În atmosfera festivă, el se bucură de tradiții culinare românești, cum ar fi sarmalele, aducând un spirit de sărbătoare autentic. Descoperă cum un campion se transformă în Moș Crăciun și își sărbătorește succesul în stil românesc. Marian Enache, campion olimpic, joacă rolul
23:40
Vera Alentova, celebra actriță din filmul sovietic Moscova nu crede în lacrimi, a murit la 83 de ani, potrivit unui comunicat al Teatrului Pușkin. Născută în 1942, Alentova a fost căsătorită cu regizorul peliculei premiate cu Oscar, Vladimir Menșov. A avut o carieră de succes în cinema și teatru. Vera Alentova, vedeta filmului Moscova nu
23:20
Karl Hasketh, șofer de TIR din Anglia, confecționează gratuit ghete pentru copii din 2019, inspirat de tradiția Sfântului Nicolae. Folosind materiale reciclate, el oferă ghete umplute cu dulciuri și poezii, refuzând să accepte bani. Proiectul său aduce bucurie și promovează adevărata semnificație a Crăciunului. Karl Hasketh, șofer de TIR din Anglia, confecționează ghete pentru copii
22:50
Anul 2025 a adus o guvernare de coaliție în România, marcată de compromisul politic și provocări economice semnificative. Politologii subliniază o abordare complexă în gestionarea deficitului, rezultând într-o conducere rezonabil de bună. Conflitele între PSD și USR rămân o provocare. Stabilitatea depinde de negocieri constante. Anul 2025 a adus un guvern de coaliție complex care
22:40
Crăciunul 2025 a adus cheltuieli mai mari pentru familiile din România, cu un buget între 2.300 și 2.950 de lei. Masa de Crăciun costă acum 1.400 de lei, iar cadourile variază între 400 și 600 de lei. Creșterea inflației afectează bugetele, transformând sărbătoarea într-un test financiar pentru multe gospodării. Costul mediu al Crăciunului 2025 pentru
22:40
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, își amintește de Crăciunul copilăriei, când primea mingii de fotbal. De Sărbători, respectă tradiția petrecerii alături de familie și nu se poate abține de la dulciuri, slăbiciunea lui. Kopic consideră anul 2025 unul bun pentru echipă, încheind pe locul patru. Zeljko Kopic și-a amintit de Crăciunul din copilărie și de
22:10
Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, având la bord cinci persoane, inclusiv doi turiști cehi. Accidentul, ce a avut loc la o altitudine de 4.700 de metri, ridică semne de întrebare asupra siguranței aviației în Tanzania, unde recent au existat incidente fatale. Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, iar toate cele cinci persoane
Acum 12 ore
21:40
Gabi Tamaș a povestit experiența sa din 2019, când a fost arestat în Israel după un incident rutier. Conducând cu viteză excesivă și având o concentrație de alcool de 0,77 mg/l, a ajuns în pușcărie. Condițiile inumane, cu un duș impropriu și o alimentație minimă, l-au marcat profund. Asta este adevărul despre arestarea sa. Gabriel
21:40
Accident rutier grav în Sibiu: o femeie însărcinată a fost rănită alături de alți doi participanți la trafic. Șoferul vinovat, un bărbat de 31 de ani, a fugit de la locul accidentului și a fost găsit ulterior. Poliția a deschis dosar penal pentru părăsirea locului accidentului și conducere sub influența alcoolului. Accident rutier în Sibiu,
21:30
Raportul CCR complică situația pensiilor magistraților, evidențiind probleme de aplicare a standardelor constituționale și europene. Avocatul Adrian Toni Neacșu avertizează că reglementarea propusă ar putea duce la eliminarea pensiilor de serviciu, transformându-le în pensii contributive, ceea ce afectează independența justiției. Raportul CCR ridică probleme privind aplicarea legii pensiilor magistraților Se constată că re
21:10
Brutăriile Hug din Elveția au stârnit furia clienților după ce au renunțat la plățile cash, trecând exclusiv la carduri și plăți mobile. Clienții își expreșeaza indignarea, cerând boicotarea. Directorul lanțului a decis să reintroducă plățile cash, după o fază de testare, promițând un proces de plată simplificat. Brutăriile Hug din Elveția au renunțat la plățile … Articolul Brutărie din Elveția refuză plăți cash, clienții amenință cu boicotul apare prima dată în Main News.
20:40
Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că România nu se confruntă cu situații grave din cauza ninsorilor și vântului puternic. Doar câteva probleme punctuale au fost raportate, cum ar fi drumuri parțial închise și copaci doborâți. Arafat speră că nu vor apărea dificultăți serioase în timpul codului galben de ninsori. Raed Arafat afirmă că România … Articolul Raed Arafat: Nu sunt probleme grave în țară din cauza ninsorilor și vântului apare prima dată în Main News.
20:30
Echipa de fotbal din La Baneza, Spania, a câștigat 468 milioane de euro la Loteria de Crăciun, aducând bucurie comunității de 11.000 de locuitori. Banii vor fi folosiți pentru îmbunătățirea echipei și pentru sprijinul localnicilor, iar președintele clubului a glumit în legătură cu achiziția lui Vinicius. Un oraș mic din Spania, La Baneza, a câștigat … Articolul Echipa de fotbal din Spania a câștigat 468 milioane de euro la loto! apare prima dată în Main News.
20:20
Liderul rus Vladimir Putin a amenințat cu un război în Ucraina după summitul de la București, susținând că aderarea Ucrainei la NATO ar provoca o confruntare pe termen lung. În cadrul discuțiilor cu George W. Bush, Putin a catalogat Ucraina drept o „țară artificială” și a reafirmat viziunea sa imperialistă asupra fostelor teritorii sovietice. Arhiva … Articolul Liderul rus amenință cu război în Ucraina după summitul de la București apare prima dată în Main News.
20:10
Sistemul japonez shosetsu folosește aspersoare sub asfalt pentru a topi zăpada cu apă caldă din surse naturale. Această metodă inovatoare a avut succes în Japonia, dar nu a fost adoptată pe scară largă în Europa din cauza lipsei izvoarelor termale și a costurilor mai mari asociate cu încălzirea artificială a apei. Japonia utilizează un sistem … Articolul De ce metoda nu poate fi aplicată în Europa pentru procesarea articolelor apare prima dată în Main News.
19:50
Referendumul din justiție: De ce ar putea eșua și cum afectează anonimatul magistraților # MainNews.ro
Referendumul din justiție riscă să eșueze din cauza lipsei unui plan concret și a presiunilor asupra magistraților. Discuțiile recente cu președintele Nicușor Dan au arătat că identitatea celor implicați trebuie protejată, evidențiind un climat tensionat. Magistrații se simt fragmentați și pesimiști cu privire la rezultate. Lipsa unui plan concret a dus la participarea redusă a … Articolul Referendumul din justiție: De ce ar putea eșua și cum afectează anonimatul magistraților apare prima dată în Main News.
19:30
Pronunțarea sentinței în dosarul finului lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost amânată de Judecătoria Chișinău din cauza complexității cazului. Inculpații sunt acuzați de abuz în serviciu și alte infracțiuni. Sentința este programată pentru 19 ianuarie 2026, după un proces de patru ani. Pronunțarea sentinței în dosarul finului lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost … Articolul Amânarea sentinței în dosarul finului lui Vladimir Plahotniuc: video explicativ apare prima dată în Main News.
19:30
Cristi Chivu se confruntă cu Barcelona și Real Madrid în lupta pentru Branimir Mlacic, tânărul fundaș central de 18 ani de la Hajduk Split. Inter a demarat negocierile pentru transferul acestuia, cotat la cinci milioane de euro, având în vedere necesitatea întăririi apărării. Urmăriți ultimele noutăți despre transferuri. Cristi Chivu vizează transferul fundașului Branimir Mlacic … Articolul Cristi Chivu, în competiție cu Barcelona și Real pentru transferul de iarnă la Inter apare prima dată în Main News.
19:30
Teatrul Dramatic din Mariupol, atacat de ruși în 2022, se redeschide ca simbol al renașterii, în ciuda criticilor foștilor actori, care îl consideră o profanare a memoriei victimelor. Reconstrucția clădirii este prezentată de autoritățile ruse ca o dovadă a puterii, stârnind controverse asupra adevărului istoric. Teatrul Dramatic din Mariupol, atacat în 2022, va fi redeschis … Articolul Rușii transformă masacrul într-un simbol cinic al noii puteri apare prima dată în Main News.
19:10
Începând cu 29 decembrie 2025, depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale în Franța va fi considerată infracțiune, sancționată cu 3 luni de închisoare și amendă de 3.750 euro. Şoferii vor rămâne fără permis timp de 3 ani și vor participa la cursuri de sensibilizare. Viteza excesivă este un comportament periculos, recomandat să fie … Articolul Amenzi de mii de euro și închisoare până la 3 luni pentru încălcări severe apare prima dată în Main News.
18:30
Jürgen Klopp, fost antrenor al FC Liverpool, a fost dorit la Real Madrid, dar directorul de la Red Bull, Oliver Mintzlaff, a confirmat că nu există clauză de reziliere în contractul său, subliniind că se simte acasă și că angajamentul său este indiscutabil, contribuind la strategia clubului. Jürgen Klopp nu are clauză de reziliere în … Articolul Viitorul lui Jürgen Klopp: „Se simte aici ca acasă” după interesul de la Real Madrid apare prima dată în Main News.
18:30
Diviziunile din lumea MAGA se intensifică, dezvăluind conflicte între influencerii conservatori la AmericaFest. Spiritele sunt agitate după asasinarea lui Charlie Kirk, iar JD Vance, potențialul moștenitor al lui Trump, încearcă să unifice taberele. Tensiunile cresc pe teme precum antisemitismul și politica externă. Diviziunile din cadrul Partidului Republican s-au intensificat, cu conflicte evidente între influencerii conservatori … Articolul Războiul MAGA: Conservatorii caută un lider care să îi unească în 2024 apare prima dată în Main News.
18:20
Președintele Ucrainei, Zelenski, a cerut pace pentru Ucraina în contextul atacurilor intense din partea Rusiei. În discursul său emoționant, el a subliniat dorința de solidaritate și speranța că binele va învinge, menționând sacrificiul eroilor și reziliența poporului ucrainean. Zelenski a exprimat dorința ca fiecare familie din Ucraina să trăiască în armonie și să aibă sărbători … Articolul Putin trebuie să plece: stop abuzurilor și regimului opresiv apare prima dată în Main News.
18:10
O invitație de Crăciun făcută unui om fără adăpost a schimbat destinul unei familii timp de 45 de ani. Rob și Dianne Parsons l-au primit pe Ronnie Lockwood în 1975, oferindu-i adăpost și iubire. Povestea lor ilustrează puterea compasiunii și a conexiunilor umane, demonstrând cum un simplu gest poate transforma vieți. În 1975, Rob și … Articolul O invitație de Crăciun pentru un om fără adăpost și o poveste de familie de 45 de ani apare prima dată în Main News.
18:10
Grupul finlandez Mehiläinen a preluat rețeaua medicală Regina Maria, având planuri ambițioase pentru a depăși cifra de afaceri de 1 miliard euro în următorii 5 ani. Investițiile în noi facilități și tehnologii medicale vor sprijini această expansiune, transformând Regina Maria într-un gigant pe piața sănătății din Europa Centrală. Grupul finlandez Mehiläinen a preluat rețeaua Regina … Articolul Vânzarea Regina Maria: Planul finlandezilor pentru un gigant de 1 miliard euro apare prima dată în Main News.
17:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost huiduit la concertul trupei Zdob și Zdub, sărbătorind 30 de ani de activitate. Reacția sa a fost neutră, fără comentarii publice. Ceban, cunoscut pentru legăturile sale cu Rusia, a fost interzis în România. Detalii despre incident și activitățile sale politice recente sunt disponibile. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost … Articolul Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, huiduit la concertul Zdob și Zdub apare prima dată în Main News.
17:30
Victor Pițurcă a prefațat meciul România vs. Turcia din semifinalele play-off-ului pentru World Cup 2026, afirmând că șansele sunt egale, 50-50. Fostul selecționer consideră că Turcia nu este o putere mondială și are încredere în experiența lui Mircea Lucescu pentru a pregăti meciul. Victor Pițurcă estimează șansele României de a înfrunta Turcia la 50% Partida … Articolul Victor Pițurcă: Ce spune înainte de barajul cu Turcia apare prima dată în Main News.
17:30
Șoferi au fost surprinși circulând pe Transfăgărășan, pe un sector închis, ignorând semnul de interdicție. Poliția din Argeș face verificări după apariția imaginilor online. Nerespectarea restricțiilor de circulație pe drumuri închise este o contravenție și se sancționează conform legii. Folosiți anvelope de iarnă și respectați condițiile meteo. Poliția din Argeș verifică intrarea mai multor șoferi … Articolul Șoferi surprinși pe Transfăgărășan: Drum închis, controale Poliția Argeș apare prima dată în Main News.
17:20
Descoperă funcția secretă a Google Maps care îți îmbunătățește experiența de navigare în tuneluri. Activarea opțiunii „Beacon-uri Bluetooth pentru tuneluri” îți permite să te orientezi chiar și fără semnal GPS. Află cum să o activezi pe Android și beneficiile sale pentru călătorii frecvenți. Navighează eficient! Google Maps a integrat funcția „Baliza Bluetooth în tuneluri” pentru … Articolul Activarea funcției Google Maps care îți va ușura viața apare prima dată în Main News.
17:10
Polonia a interceptat un avion rusesc de spionaj deasupra Mării Baltice, în timp ce spațiul aerian spre Belarus a fost temporar închis din motive de securitate. Armata poloneză a observat baloane meteorologice suspecte, posibil de contrabandă, provocând tensionarea situației la granița cu Belarus. Activitățile provocatoare sunt parte a războiului hibrid purtat de Kremlin. Avioane poloneze … Articolul Polonia interceptează avion rusesc de spionaj și închide spațiul aerian spre Belarus apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
16:30
Gică Craioveanu analizează viitorul lui Andrei Rațiu, sugerând că o întoarcere la Villarreal ar fi fost cea mai bună decizie. Craioveanu subliniază că Rațiu trebuie să îmbunătățească aspectele tactice pentru a avea succes la echipele mari din Spania, afirmând că jucătorul poate excela în atac. Gică Craioveanu consideră că Andrei Rațiu ar fi beneficiat de … Articolul Echipa ideală pentru Andrei Rațiu, conform lui Gică Craioveanu apare prima dată în Main News.
16:30
Permisul auto se obține mai simplu datorită noii legi care reduce birocrația și timpul necesar pentru obținerea sa. Deținătorii permisului categoria A1 pot trece la A2 sau A fără proba teoretică, având anumite condiții de experiență. Legislația recunoaște competența șoferilor și menține standardele de siguranță rutieră. Legea permite obținerea permisului auto mai simplu, reducând birocrația … Articolul Permisul auto: noua lege simplifică obținerea acestuia apare prima dată în Main News.
