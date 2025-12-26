Reducerea dependenței de aliați: Strategii eficiente pentru autonomie
MainNews.ro, 26 decembrie 2025 01:20
Netanyahu susține reducerea dependenței de aliați prin dezvoltarea unei industrii independente de armament în Israel. Cheltuielile militare pentru 2026 vor atinge 16% din buget, subliniind statutul de putere regională al țării. Israel caută să își asigure resursele și armamentul din surse interne, în contextul ajutoarelor primite. Netanyahu afirmă că Israelul va căuta să-și producă armamentul
• • •
Acum o oră
01:40
Sportivii se bucură de un festin de Crăciun, iar David Popovici a ales tradiționalul preparat românesc: sarmalele. Cu bunica lui pregătind cele mai delicioase, aceștia își răsfață papilele gustative după un an de muncă asiduă. Descoperă gustul sărbătorilor pe mesele sportivilor! Sportivii se bucură de un festin de Crăciun pe mesele lor David Popovici, cunoscut … Articolul Festin de Crăciun pe mese: Delicii pentru sportivi la Antena Sport apare prima dată în Main News.
01:40
Războiul hibrid dus de Rusia împotriva Occidentului devine tot mai vizibil, iar riscul conflictului direct cu Europa crește. Expertiza militară și avertismentele oficialilor NATO subliniază necesitatea pregătirii, în special în fața amenințărilor emergente și a provocărilor de apărare în contextul geopolitic actual. Riscul unui război direct între Europa și Rusia a crescut, cu experți avertizând
01:20
Acum 2 ore
00:40
Descoperă magia pasiunii fotbalului în articolul „Simfonia peluzelor" de la Antena Sport. Află cum fanii creează atmosfera electrizantă pe stadioane, susținându-și echipele favorite. Citește mai multe despre cum unitatea și entuziasmul suporterilor fac diferența în sportul nostru preferat. Vezi detalii pe Antena Sport. Articolul analizează atmosfera vibrantă creată de fani în timpul meciurilor Se subliniază
00:40
Atacul cibernetic asupra Poștei din Franța, revendicat de grupul pro-rus Noname057(16), a perturbat livrările și plățile online în perioada Crăciunului. DGSI a preluat ancheta, după ce sistemele au fost afectate de un atac DDoS. Franța și partenerii săi acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de război hibrid. Grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat atacul
00:20
O pisică neagră, Bindi, s-a întors acasă după cinci ani de dispariție, aducând bucurie familiei sale în pragul Crăciunului. Stăpâna sa, Jilly, a încercat să o găsească fără succes, dar microcipul i-a salvat viața. Povestea lui Bindi subliniază importanța implantării microcipurilor pentru animalele de companie. O pisică neagră pe nume Bindi a dispărut din Haddenham,
Acum 4 ore
23:40
Marian Enache, campion olimpic pentru România, îmbracă costumul lui Moș Crăciun de Sărbători. În atmosfera festivă, el se bucură de tradiții culinare românești, cum ar fi sarmalele, aducând un spirit de sărbătoare autentic. Descoperă cum un campion se transformă în Moș Crăciun și își sărbătorește succesul în stil românesc. Marian Enache, campion olimpic, joacă rolul
23:40
Vera Alentova, celebra actriță din filmul sovietic Moscova nu crede în lacrimi, a murit la 83 de ani, potrivit unui comunicat al Teatrului Pușkin. Născută în 1942, Alentova a fost căsătorită cu regizorul peliculei premiate cu Oscar, Vladimir Menșov. A avut o carieră de succes în cinema și teatru. Vera Alentova, vedeta filmului Moscova nu
23:20
Karl Hasketh, șofer de TIR din Anglia, confecționează gratuit ghete pentru copii din 2019, inspirat de tradiția Sfântului Nicolae. Folosind materiale reciclate, el oferă ghete umplute cu dulciuri și poezii, refuzând să accepte bani. Proiectul său aduce bucurie și promovează adevărata semnificație a Crăciunului. Karl Hasketh, șofer de TIR din Anglia, confecționează ghete pentru copii
22:50
Anul 2025 a adus o guvernare de coaliție în România, marcată de compromisul politic și provocări economice semnificative. Politologii subliniază o abordare complexă în gestionarea deficitului, rezultând într-o conducere rezonabil de bună. Conflitele între PSD și USR rămân o provocare. Stabilitatea depinde de negocieri constante. Anul 2025 a adus un guvern de coaliție complex care
22:40
Crăciunul 2025 a adus cheltuieli mai mari pentru familiile din România, cu un buget între 2.300 și 2.950 de lei. Masa de Crăciun costă acum 1.400 de lei, iar cadourile variază între 400 și 600 de lei. Creșterea inflației afectează bugetele, transformând sărbătoarea într-un test financiar pentru multe gospodării. Costul mediu al Crăciunului 2025 pentru
22:40
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, își amintește de Crăciunul copilăriei, când primea mingii de fotbal. De Sărbători, respectă tradiția petrecerii alături de familie și nu se poate abține de la dulciuri, slăbiciunea lui. Kopic consideră anul 2025 unul bun pentru echipă, încheind pe locul patru. Zeljko Kopic și-a amintit de Crăciunul din copilărie și de
Acum 6 ore
22:10
Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, având la bord cinci persoane, inclusiv doi turiști cehi. Accidentul, ce a avut loc la o altitudine de 4.700 de metri, ridică semne de întrebare asupra siguranței aviației în Tanzania, unde recent au existat incidente fatale. Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, iar toate cele cinci persoane
21:40
Gabi Tamaș a povestit experiența sa din 2019, când a fost arestat în Israel după un incident rutier. Conducând cu viteză excesivă și având o concentrație de alcool de 0,77 mg/l, a ajuns în pușcărie. Condițiile inumane, cu un duș impropriu și o alimentație minimă, l-au marcat profund. Asta este adevărul despre arestarea sa. Gabriel
21:40
Accident rutier grav în Sibiu: o femeie însărcinată a fost rănită alături de alți doi participanți la trafic. Șoferul vinovat, un bărbat de 31 de ani, a fugit de la locul accidentului și a fost găsit ulterior. Poliția a deschis dosar penal pentru părăsirea locului accidentului și conducere sub influența alcoolului. Accident rutier în Sibiu,
21:30
Raportul CCR complică situația pensiilor magistraților, evidențiind probleme de aplicare a standardelor constituționale și europene. Avocatul Adrian Toni Neacșu avertizează că reglementarea propusă ar putea duce la eliminarea pensiilor de serviciu, transformându-le în pensii contributive, ceea ce afectează independența justiției. Raportul CCR ridică probleme privind aplicarea legii pensiilor magistraților Se constată că reglementarea propusă conduce
21:10
Brutăriile Hug din Elveția au stârnit furia clienților după ce au renunțat la plățile cash, trecând exclusiv la carduri și plăți mobile. Clienții își expreșeaza indignarea, cerând boicotarea. Directorul lanțului a decis să reintroducă plățile cash, după o fază de testare, promițând un proces de plată simplificat. Brutăriile Hug din Elveția au renunțat la plățile
20:40
Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că România nu se confruntă cu situații grave din cauza ninsorilor și vântului puternic. Doar câteva probleme punctuale au fost raportate, cum ar fi drumuri parțial închise și copaci doborâți. Arafat speră că nu vor apărea dificultăți serioase în timpul codului galben de ninsori. Raed Arafat afirmă că România
20:30
Echipa de fotbal din La Baneza, Spania, a câștigat 468 milioane de euro la Loteria de Crăciun, aducând bucurie comunității de 11.000 de locuitori. Banii vor fi folosiți pentru îmbunătățirea echipei și pentru sprijinul localnicilor, iar președintele clubului a glumit în legătură cu achiziția lui Vinicius. Un oraș mic din Spania, La Baneza, a câștigat
20:20
Liderul rus Vladimir Putin a amenințat cu un război în Ucraina după summitul de la București, susținând că aderarea Ucrainei la NATO ar provoca o confruntare pe termen lung. În cadrul discuțiilor cu George W. Bush, Putin a catalogat Ucraina drept o „țară artificială" și a reafirmat viziunea sa imperialistă asupra fostelor teritorii sovietice. Arhiva
Acum 8 ore
20:10
Sistemul japonez shosetsu folosește aspersoare sub asfalt pentru a topi zăpada cu apă caldă din surse naturale. Această metodă inovatoare a avut succes în Japonia, dar nu a fost adoptată pe scară largă în Europa din cauza lipsei izvoarelor termale și a costurilor mai mari asociate cu încălzirea artificială a apei. Japonia utilizează un sistem
19:50
Referendumul din justiție: De ce ar putea eșua și cum afectează anonimatul magistraților # MainNews.ro
Referendumul din justiție riscă să eșueze din cauza lipsei unui plan concret și a presiunilor asupra magistraților. Discuțiile recente cu președintele Nicușor Dan au arătat că identitatea celor implicați trebuie protejată, evidențiind un climat tensionat. Magistrații se simt fragmentați și pesimiști cu privire la rezultate. Lipsa unui plan concret a dus la participarea redusă a
19:30
Pronunțarea sentinței în dosarul finului lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost amânată de Judecătoria Chișinău din cauza complexității cazului. Inculpații sunt acuzați de abuz în serviciu și alte infracțiuni. Sentința este programată pentru 19 ianuarie 2026, după un proces de patru ani. Pronunțarea sentinței în dosarul finului lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost
19:30
Cristi Chivu se confruntă cu Barcelona și Real Madrid în lupta pentru Branimir Mlacic, tânărul fundaș central de 18 ani de la Hajduk Split. Inter a demarat negocierile pentru transferul acestuia, cotat la cinci milioane de euro, având în vedere necesitatea întăririi apărării. Urmăriți ultimele noutăți despre transferuri. Cristi Chivu vizează transferul fundașului Branimir Mlacic
19:30
Teatrul Dramatic din Mariupol, atacat de ruși în 2022, se redeschide ca simbol al renașterii, în ciuda criticilor foștilor actori, care îl consideră o profanare a memoriei victimelor. Reconstrucția clădirii este prezentată de autoritățile ruse ca o dovadă a puterii, stârnind controverse asupra adevărului istoric. Teatrul Dramatic din Mariupol, atacat în 2022, va fi redeschis
19:10
Începând cu 29 decembrie 2025, depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale în Franța va fi considerată infracțiune, sancționată cu 3 luni de închisoare și amendă de 3.750 euro. Şoferii vor rămâne fără permis timp de 3 ani și vor participa la cursuri de sensibilizare. Viteza excesivă este un comportament periculos, recomandat să fie
18:30
Jürgen Klopp, fost antrenor al FC Liverpool, a fost dorit la Real Madrid, dar directorul de la Red Bull, Oliver Mintzlaff, a confirmat că nu există clauză de reziliere în contractul său, subliniind că se simte acasă și că angajamentul său este indiscutabil, contribuind la strategia clubului. Jürgen Klopp nu are clauză de reziliere în
18:30
Diviziunile din lumea MAGA se intensifică, dezvăluind conflicte între influencerii conservatori la AmericaFest. Spiritele sunt agitate după asasinarea lui Charlie Kirk, iar JD Vance, potențialul moștenitor al lui Trump, încearcă să unifice taberele. Tensiunile cresc pe teme precum antisemitismul și politica externă. Diviziunile din cadrul Partidului Republican s-au intensificat, cu conflicte evidente între influencerii conservatori
18:20
Președintele Ucrainei, Zelenski, a cerut pace pentru Ucraina în contextul
Acum 12 ore
18:10
O invitație de Crăciun făcută unui om fără adăpost a schimbat destinul unei familii timp de 45 de ani. Rob și Dianne Parsons l-au primit pe Ronnie Lockwood în 1975, oferindu-i adăpost și iubire. Povestea lor ilustrează puterea compasiunii și a conexiunilor umane, demonstrând cum un simplu gest poate transforma vieți. În 1975, Rob și … Articolul O invitație de Crăciun pentru un om fără adăpost și o poveste de familie de 45 de ani apare prima dată în Main News.
18:10
Grupul finlandez Mehiläinen a preluat rețeaua medicală Regina Maria, având planuri ambițioase pentru a depăși cifra de afaceri de 1 miliard euro în următorii 5 ani. Investițiile în noi facilități și tehnologii medicale vor sprijini această expansiune, transformând Regina Maria într-un gigant pe piața sănătății din Europa Centrală. Grupul finlandez Mehiläinen a preluat rețeaua Regina … Articolul Vânzarea Regina Maria: Planul finlandezilor pentru un gigant de 1 miliard euro apare prima dată în Main News.
17:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost huiduit la concertul trupei Zdob și Zdub, sărbătorind 30 de ani de activitate. Reacția sa a fost neutră, fără comentarii publice. Ceban, cunoscut pentru legăturile sale cu Rusia, a fost interzis în România. Detalii despre incident și activitățile sale politice recente sunt disponibile. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost … Articolul Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, huiduit la concertul Zdob și Zdub apare prima dată în Main News.
17:30
Victor Pițurcă a prefațat meciul România vs. Turcia din semifinalele play-off-ului pentru World Cup 2026, afirmând că șansele sunt egale, 50-50. Fostul selecționer consideră că Turcia nu este o putere mondială și are încredere în experiența lui Mircea Lucescu pentru a pregăti meciul. Victor Pițurcă estimează șansele României de a înfrunta Turcia la 50% Partida … Articolul Victor Pițurcă: Ce spune înainte de barajul cu Turcia apare prima dată în Main News.
17:30
Șoferi au fost surprinși circulând pe Transfăgărășan, pe un sector închis, ignorând semnul de interdicție. Poliția din Argeș face verificări după apariția imaginilor online. Nerespectarea restricțiilor de circulație pe drumuri închise este o contravenție și se sancționează conform legii. Folosiți anvelope de iarnă și respectați condițiile meteo. Poliția din Argeș verifică intrarea mai multor șoferi … Articolul Șoferi surprinși pe Transfăgărășan: Drum închis, controale Poliția Argeș apare prima dată în Main News.
17:20
Descoperă funcția secretă a Google Maps care îți îmbunătățește experiența de navigare în tuneluri. Activarea opțiunii „Beacon-uri Bluetooth pentru tuneluri” îți permite să te orientezi chiar și fără semnal GPS. Află cum să o activezi pe Android și beneficiile sale pentru călătorii frecvenți. Navighează eficient! Google Maps a integrat funcția „Baliza Bluetooth în tuneluri” pentru … Articolul Activarea funcției Google Maps care îți va ușura viața apare prima dată în Main News.
17:10
Polonia a interceptat un avion rusesc de spionaj deasupra Mării Baltice, în timp ce spațiul aerian spre Belarus a fost temporar închis din motive de securitate. Armata poloneză a observat baloane meteorologice suspecte, posibil de contrabandă, provocând tensionarea situației la granița cu Belarus. Activitățile provocatoare sunt parte a războiului hibrid purtat de Kremlin. Avioane poloneze … Articolul Polonia interceptează avion rusesc de spionaj și închide spațiul aerian spre Belarus apare prima dată în Main News.
16:30
Gică Craioveanu analizează viitorul lui Andrei Rațiu, sugerând că o întoarcere la Villarreal ar fi fost cea mai bună decizie. Craioveanu subliniază că Rațiu trebuie să îmbunătățească aspectele tactice pentru a avea succes la echipele mari din Spania, afirmând că jucătorul poate excela în atac. Gică Craioveanu consideră că Andrei Rațiu ar fi beneficiat de … Articolul Echipa ideală pentru Andrei Rațiu, conform lui Gică Craioveanu apare prima dată în Main News.
16:30
Permisul auto se obține mai simplu datorită noii legi care reduce birocrația și timpul necesar pentru obținerea sa. Deținătorii permisului categoria A1 pot trece la A2 sau A fără proba teoretică, având anumite condiții de experiență. Legislația recunoaște competența șoferilor și menține standardele de siguranță rutieră. Legea permite obținerea permisului auto mai simplu, reducând birocrația … Articolul Permisul auto: noua lege simplifică obținerea acestuia apare prima dată în Main News.
16:00
Bulgaria va adopta euro pe 1 ianuarie 2026, simplificând călătoriile pentru turiștii români. Aceștia vor beneficia de eliminarea comisioanelor pentru schimb valutar și riscurilor de fluctuații. Însă, prețurile vacanțelor ar putea crește cu 5-15% în sezonul estival datorită costurilor mai ridicate pentru unitățile de cazare. Bulgaria va adopta euro pe 1 ianuarie 2026, devenind al … Articolul Bulgaria adoptă euro din ianuarie 2026: Impactul asupra turiștilor români apare prima dată în Main News.
15:30
Ioana Țiriac, fiica miliardarului român Ion Țiriac, a ales să petreacă Crăciunul în Uruguay, pe plajă, la căldură, în timp ce în România sunt temperaturi negative. Cu o placă de surf în mână, ea se bucură de vremea caldă de 30 de grade la Faro de Jose Ignacio, o destinație exotică. Ioana Țiriac petrece Crăciunul … Articolul Ioana Țiriac își sărbătorește Crăciunul într-o destinație exotică apare prima dată în Main News.
15:30
Turtă dulce cu suflet, zeci de figurine și căsuțe unicat, realizate de 80 de copii și tineri, au fost vândute pentru caritate. Acțiunea, începută acum 19 ani, aduce bucurie comunității și sprijină familii defavorizate și copii bolnavi de cancer, fiind un exemplu viu de solidaritate. 80 de copii și tineri au creat sute de figurine … Articolul Turtă dulce caritabilă: Figuri unice create de 80 de copii și tineri apare prima dată în Main News.
15:00
Un concert de Crăciun programat la Kennedy Center a fost anulat după redenumirea clădirii în „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. Muzicianul Chuck Redd a decis să anuleze spectacolul ca reacție la schimbarea numelui. Critici asupra deciziilor lui Trump continuă să apară. Concertul de Crăciun programat … Articolul Concert de Crăciun anulat la Kennedy Center din cauza numelui lui Trump apare prima dată în Main News.
14:30
Comercianții continuă să ignore interdicția privind vânzarea petardelor, riscurile legale nefiind suficiente pentru a-i descuraja. În ciuda confiscărilor, piața neagră prosperă, cu articole periculoase disponibile inclusiv online. Autoritățile se luptă activ pentru a reduce acest fenomen, dar problema persistă. Vânzarea ilegală de petarde și artificii continuă, în ciuda interdicțiilor legale recente Comercianții preferă să riște … Articolul De ce comercianții încalcă interdicțiile petardelor? apare prima dată în Main News.
14:20
Jose Mourinho a avut o reacție furioasă la conferința de presă, refuzând să răspundă unui jurnalist portughez după ce acesta a scris un articol fals despre el. „Te pedepsesc și nu răspund”, a spus Mourinho, evidențiind tensiunea relației cu presa. Benfica se află pe locul 3 în Liga Portugal înainte de următoarea partidă cu Braga. … Articolul Jose Mourinho, nervos la conferință: schimb de replici cu jurnalistul! apare prima dată în Main News.
14:10
Rusia și China planifică construirea unei centrale pe Lună până în 2036 pentru cercetare comună. Proiectul vizează crearea unei stații lunare științifice permanente, include vehicule de explorare și are implicarea Rosatom. Aceasta inițiativă subliniază competiția globală în explorarea spațială. Rusia și China colaborează pentru a construi o centrală pe Lună până în 2036 Inițiativa vine … Articolul Rusia și China colaborează pentru o centrală pe Lună până în 2036 apare prima dată în Main News.
14:00
Liderii politici din România transmit mesaje de Crăciun pline de speranță și unitate, subliniind importanța identității naționale. Președintele și premierul îndeamnă la recăpătarea forței unei națiuni conștiente de viitor. Sărbătoarea Crăciunului accentuează valorile esențiale ale familiei și comunității. Crăciun fericit tuturor! Liderii politici au transmis românilor urări de Crăciun fericit și binecuvântat Președintele a subliniat … Articolul Liderii politici cheamă românii să-și reafirme identitatea națională apare prima dată în Main News.
14:00
Un camion încărcat cu mașini a rămas blocat într-un tunel din Madrid, iar traficul a fost suspendat ore întregi. Șoferul a dat vina pe Google Maps pentru incident, afirmând că aplicația nu i-a semnalat limita de înălțime. Specialiștii subliniază că aplicațiile de navigație pentru autoturisme nu sunt potrivite pentru vehicule de mare tonaj. Un camion … Articolul Camionul cu mașini blocat într-un tunel mic: șoferul șochează poliția apare prima dată în Main News.
13:30
Ninge abundent în România, cu drumurile spre Rânca blocate. Autoritățile impun restricții de acces pentru vehicule fără tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante. Jumătate din țară, inclusiv Capitala, se află sub cod galben de ninsori și viscol. Verificați condițiile meteo înainte de deplasare. Ninge abundent în România, iar drumurile sunt afectate de zăpadă și viscol Accesul … Articolul Zăpadă abundentă în România: Drumul spre Rânca blocat complet apare prima dată în Main News.
13:30
Liderii Republicii Moldova, Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Igor Grosu, au transmis mesaje video de Crăciun, dorind moldovenilor fericire și pace. Mesajele subliniază importanța comuniunii, bunătății și tradițiilor. Crăciunul este sărbătorit pe 25 decembrie și 7 ianuarie în țară, evidențiind valorile care ne unesc. Conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje video de Crăciun moldovenilor, dorindu-le … Articolul Mesajele de Crăciun ale liderilor de la Chișinău pentru moldoveni apare prima dată în Main News.
13:20
Tricolorii naționalei României, printre care Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, transmit mesaje de sărbători fanilor. Ei își exprimă încrederea în calificarea la Cupa Mondială și încurajează suporterii să îi susțină cu entuziasm. Să ne vedem la vară în America, susțin jucătorii! Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje de sărbători … Articolul Tricolorii României transmit mesaje festive: Ne vedem vara în America! apare prima dată în Main News.
