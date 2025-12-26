Miodrag Belodedici, încredere totală în nea Mircea înainte de barajul cu Turcia

18:10

O invitație de Crăciun făcută unui om fără adăpost a schimbat destinul unei familii timp de 45 de ani. Rob și Dianne Parsons l-au primit pe Ronnie Lockwood în 1975, oferindu-i adăpost și iubire. Povestea lor ilustrează puterea compasiunii și a conexiunilor umane, demonstrând cum un simplu gest poate transforma vieți. În 1975, Rob și … Articolul O invitație de Crăciun pentru un om fără adăpost și o poveste de familie de 45 de ani apare prima dată în Main News.