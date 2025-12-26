Cum arată echipa anului 2025. Surprize mari în primul 11 | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 26 decembrie 2025 11:20
Cum arată echipa anului 2025. Surprize mari în primul 11 | VIDEO EXCLUSIV
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
11:50
Cătălin Cîrjan, dezvăluiri despre cum a trecut peste cel mai greu moment din 2025: „Cred că totul în viaţa se întâmplă cu un motiv” # Primasport.ro
Cătălin Cîrjan, dezvăluiri despre cum a trecut peste cel mai greu moment din 2025: „Cred că totul în viaţa se întâmplă cu un motiv”
Acum 30 minute
11:40
Mesajul lui Răzvan Burleanu la finalul anului 2025: ”Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil!” # Primasport.ro
Mesajul lui Răzvan Burleanu la finalul anului 2025: ”Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil!”
Acum o oră
11:30
Nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba de Cisotti: ”De ce a jucat el în Malta? A progresat el atât de mult? Aici pare un super jucător şi nu poate juca în Belgia?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba de Cisotti: ”De ce a jucat el în Malta? A progresat el atât de mult? Aici pare un super jucător şi nu poate juca în Belgia?” | VIDEO EXCLUSIV
11:30
Răzvan Burleanu, mesaj la final de 2025: Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi # Primasport.ro
Răzvan Burleanu, mesaj la final de 2025: Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi
11:20
Cum arată echipa anului 2025. Surprize mari în primul 11 | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
10:30
„Nu poate să aibă o asemenea cădere”! Iosif Rotariu explică de ce Dennis Politic nu s-a impus la FCSB # Primasport.ro
„Nu poate să aibă o asemenea cădere”! Iosif Rotariu explică de ce Dennis Politic nu s-a impus la FCSB
Acum 4 ore
09:50
Miriam Bulgaru, pe lista jucătoarelor înscrise în calificări pentru Australian Open
09:50
"Ar trebui să-l aducem pe Mbappé!”. Frumoasa poveste a unei localităţi spaniole care a câştigat jackpotul la loterie datorită clubului său de fotbal # Primasport.ro
"Ar trebui să-l aducem pe Mbappé!”. Frumoasa poveste a unei localităţi spaniole care a câştigat jackpotul la loterie datorită clubului său de fotbal
09:40
Istvan Kovacs, în elita mondială! Românul a fost desemnat al patrulea cel mai bun arbitru din lume în 2025 # Primasport.ro
Istvan Kovacs, în elita mondială! Românul a fost desemnat al patrulea cel mai bun arbitru din lume în 2025
Acum 24 ore
22:10
Verdict clar pentru fotbalul românesc, la finalul anului 2025: ”Înseamnă mult!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdict clar pentru fotbalul românesc, la finalul anului 2025: ”Înseamnă mult!” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Marco van Basten, verdict clar: ”Este clar cel mai bun jucător din lume în acest moment!” # Primasport.ro
Marco van Basten, verdict clar: ”Este clar cel mai bun jucător din lume în acest moment!”
21:30
Britanicii au făcut anunţul despre Radu Drăguşin: ”Vrea să plece cât mai curând posibil” # Primasport.ro
Britanicii au făcut anunţul despre Radu Drăguşin: ”Vrea să plece cât mai curând posibil”
21:20
E gata! Cine va lua titlul în Superligă: ”Aici se va da bătălia!”
21:10
Cum au petrecut vedetele internaţionale din sport crăciunul
21:00
Samuel Eto'o, viitor preşedinte al Camerunului? "99% din problemele mele provin din faptul că oamenii cred că vreau să devin şef de stat # Primasport.ro
Samuel Eto'o, viitor preşedinte al Camerunului? "99% din problemele mele provin din faptul că oamenii cred că vreau să devin şef de stat
19:20
A fost anunţată următoarea echipă a lui Andrei Raţiu: ”E mult peste Kounde!”
19:00
Florin Prunea a surprins pe toată lumea! Pe cine a desemnat jucătorul anului: ”Are evoluţii extraordinare!” # Primasport.ro
Florin Prunea a surprins pe toată lumea! Pe cine a desemnat jucătorul anului: ”Are evoluţii extraordinare!”
18:30
Luca Zidane a recunoscut! ”Când mă gândesc la Algeria, îmi amintesc de bunicul meu!” # Primasport.ro
Luca Zidane a recunoscut! ”Când mă gândesc la Algeria, îmi amintesc de bunicul meu!”
17:30
4.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Atacantul CFR-ului, tot mai aproape de transferul mult visat # Primasport.ro
4.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Atacantul CFR-ului, tot mai aproape de transferul mult visat
17:20
Francis Ngannou a pariat 320.000 de euro pe victoria finală a Camerunului la CAN 2025 # Primasport.ro
Francis Ngannou a pariat 320.000 de euro pe victoria finală a Camerunului la CAN 2025
17:00
Dumitru Dragomir a anunţat echipa care va câştiga titlul în SuperLiga: „Lucrurile nu vor mai sta aşa” # Primasport.ro
Dumitru Dragomir a anunţat echipa care va câştiga titlul în SuperLiga: „Lucrurile nu vor mai sta aşa”
16:40
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată # Primasport.ro
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
16:40
Ultimă oră! Pe făraş la FCSB, Baba Alhassan şi Dennis Politic sunt aşteptaţi să semneze cu alt club din SuperLiga # Primasport.ro
Ultimă oră! Pe făraş la FCSB, Baba Alhassan şi Dennis Politic sunt aşteptaţi să semneze cu alt club din SuperLiga
15:40
Lovitură de teatru în Serie A, chiar de Crăciun! Cristi Chivu, OUT de la Inter?! Antrenorul unui club uriaş, favorit să îi ia locul tehnicianului român # Primasport.ro
Lovitură de teatru în Serie A, chiar de Crăciun! Cristi Chivu, OUT de la Inter?! Antrenorul unui club uriaş, favorit să îi ia locul tehnicianului român
15:20
Eduardo Camavinga a înfiinţat o academie de fotbal în Angola: "Să dau ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit” # Primasport.ro
Eduardo Camavinga a înfiinţat o academie de fotbal în Angola: "Să dau ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit”
15:00
E gata! Dorit de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguş şi-a dat acordul şi semnează
15:00
AS Roma a depus proiectul noului său stadion, care va înlocui Stadio Olimpico în perspectiva Euro 2032 # Primasport.ro
AS Roma a depus proiectul noului său stadion, care va înlocui Stadio Olimpico în perspectiva Euro 2032
14:40
Surpriza zilei! Dorit de Dinamo, Vladislav Blănuţă ar putea semna cu alt club din SuperLiga # Primasport.ro
Surpriza zilei! Dorit de Dinamo, Vladislav Blănuţă ar putea semna cu alt club din SuperLiga
14:30
Încep negocierile pentru transferul lui Denis Alibec! Atacantul de la FCSB, aşteptat să semneze cu o rivală din SuperLiga # Primasport.ro
Încep negocierile pentru transferul lui Denis Alibec! Atacantul de la FCSB, aşteptat să semneze cu o rivală din SuperLiga
13:50
Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român” # Primasport.ro
Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român”
13:10
„Asta îi mai trebuie şi poate să se bată la campionat”! Ioan Andone ştie ce îi lipseşte lui Zeljko Kopic pentru a duce Dinamo în vârful SuperLigii # Primasport.ro
„Asta îi mai trebuie şi poate să se bată la campionat”! Ioan Andone ştie ce îi lipseşte lui Zeljko Kopic pentru a duce Dinamo în vârful SuperLigii
13:00
Luptă în patru pentru promovarea în SuperLigă! Attila Hadnagy a numit echipele cu care Sepsi se bate pentru revenirea în primul eşalon # Primasport.ro
Luptă în patru pentru promovarea în SuperLigă! Attila Hadnagy a numit echipele cu care Sepsi se bate pentru revenirea în primul eşalon
12:30
Se conturează următoarea destinaţie pentru Radu Drăguşin! Tot mai multe cluburi din Serie A vor să obţină semnătura fundaşului de la Tottenham # Primasport.ro
Se conturează următoarea destinaţie pentru Radu Drăguşin! Tot mai multe cluburi din Serie A vor să obţină semnătura fundaşului de la Tottenham
12:20
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America - VIDEO # Primasport.ro
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America - VIDEO
12:10
Mircea Lucescu nu s-a lăsat impresionat de declaraţia lui Nicolae Stanciu: „Aştept să revină, să joace la club şi să ajute astfel echipa naţională” # Primasport.ro
Mircea Lucescu nu s-a lăsat impresionat de declaraţia lui Nicolae Stanciu: „Aştept să revină, să joace la club şi să ajute astfel echipa naţională”
Ieri
11:00
FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul şi-a manifestat dorinţa de a evolua pentru campioana României: „Orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.Vom discuta” # Primasport.ro
FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul şi-a manifestat dorinţa de a evolua pentru campioana României: „Orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.Vom discuta”
10:50
OFICIAL | CFR Cluj a anunţat transferul unuia dintre cei mai importanţi jucători chiar în ziua de Crăciun: „Îi mulţumim pentru munca depusă” # Primasport.ro
OFICIAL | CFR Cluj a anunţat transferul unuia dintre cei mai importanţi jucători chiar în ziua de Crăciun: „Îi mulţumim pentru munca depusă”
10:20
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO # Primasport.ro
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO
10:10
David Popovici, nominalizat la titlul de ”Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
10:10
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri # Primasport.ro
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri
24 decembrie 2025
22:10
Nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: ”Atunci înseamnă că eşecul cu Bosnia şi ratarea calificării sunt tot ale lui!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: ”Atunci înseamnă că eşecul cu Bosnia şi ratarea calificării sunt tot ale lui!” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Surpriza Crăciunului! Cisotti, la revelaţia din Superligă?
21:10
E gata! Ionuţ Radu a recunoscut, după anunţul făcut de spanioli: ”Am venit aici cu umilinţă!” # Primasport.ro
E gata! Ionuţ Radu a recunoscut, după anunţul făcut de spanioli: ”Am venit aici cu umilinţă!”
20:50
A fost anunţată o dublură la Universitatea Craiova: ”Au nevoie de asta”
20:40
Sorin Cârţu a dat verdictul în lupta la titlu: ”Ar fi cea mai mare prostie!”
19:50
Antrenorul formaţiei Nottingham Forest le cere jucătorilor să arate „bun simţ” în perioada Crăciunului. El nu îi va cântări la revenirea la echipă # Primasport.ro
Antrenorul formaţiei Nottingham Forest le cere jucătorilor să arate „bun simţ” în perioada Crăciunului. El nu îi va cântări la revenirea la echipă
19:40
Fostul club al lui Adrian Mutu insistă pentru Radu Drăguşin
19:10
Plecare de ultimă oră din Superligă anunţată chiar în ajunul Crăciunului
18:00
“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi” . Imagini de colecţie cu internaţionalul român # Primasport.ro
“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi” . Imagini de colecţie cu internaţionalul român
17:50
Lovitura zilei în România! Dorit de Dinamo, Denis Haruţ şi-a dat acordul şi semnează: „Un lider de care clubul are nevoie” # Primasport.ro
Lovitura zilei în România! Dorit de Dinamo, Denis Haruţ şi-a dat acordul şi semnează: „Un lider de care clubul are nevoie”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.