Ciprioţii a răbufnit când au aflat cât câştigă Charalambous la FCSB: ”De neimaginat!”
Primasport.ro, 26 decembrie 2025 13:20
Ciprioţii a răbufnit când au aflat cât câştigă Charalambous la FCSB: ”De neimaginat!”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
13:30
Reacţia lui Ionuţ Radu, după anunţul FRF
Acum 30 minute
13:20
Ciprioţii a răbufnit când au aflat cât câştigă Charalambous la FCSB: ”De neimaginat!” # Primasport.ro
Ciprioţii a răbufnit când au aflat cât câştigă Charalambous la FCSB: ”De neimaginat!”
13:10
Răspunsul lui Haaland la avertismentele lui Guardiola privind excesul de greutate în perioada sărbătorilor: ”Totul este în regulă!” # Primasport.ro
Răspunsul lui Haaland la avertismentele lui Guardiola privind excesul de greutate în perioada sărbătorilor: ”Totul este în regulă!”
13:10
„E un jucător haotic!” Defectul major care îl ţine pe Andrei Raţiu departe de granzii Spaniei # Primasport.ro
„E un jucător haotic!” Defectul major care îl ţine pe Andrei Raţiu departe de granzii Spaniei
Acum 2 ore
12:30
Victor Piţurcă nu se sperie de Turcia! Declaraţie surprinzătoare a fostului selecţioner despre barajul pentru Campionatul: „Cel mai greu adversar? Nici vorbă, erau adversari mult mai puternici” # Primasport.ro
Victor Piţurcă nu se sperie de Turcia! Declaraţie surprinzătoare a fostului selecţioner despre barajul pentru Campionatul: „Cel mai greu adversar? Nici vorbă, erau adversari mult mai puternici”
11:50
Cătălin Cîrjan, dezvăluiri despre cum a trecut peste cel mai greu moment din 2025: „Cred că totul în viaţa se întâmplă cu un motiv” # Primasport.ro
Cătălin Cîrjan, dezvăluiri despre cum a trecut peste cel mai greu moment din 2025: „Cred că totul în viaţa se întâmplă cu un motiv”
11:40
Mesajul lui Răzvan Burleanu la finalul anului 2025: ”Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil!” # Primasport.ro
Mesajul lui Răzvan Burleanu la finalul anului 2025: ”Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil!”
Acum 4 ore
11:30
Nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba de Cisotti: ”De ce a jucat el în Malta? A progresat el atât de mult? Aici pare un super jucător şi nu poate juca în Belgia?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba de Cisotti: ”De ce a jucat el în Malta? A progresat el atât de mult? Aici pare un super jucător şi nu poate juca în Belgia?” | VIDEO EXCLUSIV
11:30
Răzvan Burleanu, mesaj la final de 2025: Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi # Primasport.ro
Răzvan Burleanu, mesaj la final de 2025: Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi
11:20
Cum arată echipa anului 2025. Surprize mari în primul 11 | VIDEO EXCLUSIV
10:30
„Nu poate să aibă o asemenea cădere”! Iosif Rotariu explică de ce Dennis Politic nu s-a impus la FCSB # Primasport.ro
„Nu poate să aibă o asemenea cădere”! Iosif Rotariu explică de ce Dennis Politic nu s-a impus la FCSB
09:50
Miriam Bulgaru, pe lista jucătoarelor înscrise în calificări pentru Australian Open
09:50
"Ar trebui să-l aducem pe Mbappé!”. Frumoasa poveste a unei localităţi spaniole care a câştigat jackpotul la loterie datorită clubului său de fotbal # Primasport.ro
"Ar trebui să-l aducem pe Mbappé!”. Frumoasa poveste a unei localităţi spaniole care a câştigat jackpotul la loterie datorită clubului său de fotbal
09:40
Istvan Kovacs, în elita mondială! Românul a fost desemnat al patrulea cel mai bun arbitru din lume în 2025 # Primasport.ro
Istvan Kovacs, în elita mondială! Românul a fost desemnat al patrulea cel mai bun arbitru din lume în 2025
Acum 24 ore
22:10
Verdict clar pentru fotbalul românesc, la finalul anului 2025: ”Înseamnă mult!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdict clar pentru fotbalul românesc, la finalul anului 2025: ”Înseamnă mult!” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Marco van Basten, verdict clar: ”Este clar cel mai bun jucător din lume în acest moment!” # Primasport.ro
Marco van Basten, verdict clar: ”Este clar cel mai bun jucător din lume în acest moment!”
21:30
Britanicii au făcut anunţul despre Radu Drăguşin: ”Vrea să plece cât mai curând posibil” # Primasport.ro
Britanicii au făcut anunţul despre Radu Drăguşin: ”Vrea să plece cât mai curând posibil”
21:20
E gata! Cine va lua titlul în Superligă: ”Aici se va da bătălia!”
21:10
Cum au petrecut vedetele internaţionale din sport crăciunul
21:00
Samuel Eto'o, viitor preşedinte al Camerunului? "99% din problemele mele provin din faptul că oamenii cred că vreau să devin şef de stat # Primasport.ro
Samuel Eto'o, viitor preşedinte al Camerunului? "99% din problemele mele provin din faptul că oamenii cred că vreau să devin şef de stat
19:20
A fost anunţată următoarea echipă a lui Andrei Raţiu: ”E mult peste Kounde!”
19:00
Florin Prunea a surprins pe toată lumea! Pe cine a desemnat jucătorul anului: ”Are evoluţii extraordinare!” # Primasport.ro
Florin Prunea a surprins pe toată lumea! Pe cine a desemnat jucătorul anului: ”Are evoluţii extraordinare!”
18:30
Luca Zidane a recunoscut! ”Când mă gândesc la Algeria, îmi amintesc de bunicul meu!” # Primasport.ro
Luca Zidane a recunoscut! ”Când mă gândesc la Algeria, îmi amintesc de bunicul meu!”
17:30
4.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Atacantul CFR-ului, tot mai aproape de transferul mult visat # Primasport.ro
4.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Atacantul CFR-ului, tot mai aproape de transferul mult visat
17:20
Francis Ngannou a pariat 320.000 de euro pe victoria finală a Camerunului la CAN 2025 # Primasport.ro
Francis Ngannou a pariat 320.000 de euro pe victoria finală a Camerunului la CAN 2025
17:00
Dumitru Dragomir a anunţat echipa care va câştiga titlul în SuperLiga: „Lucrurile nu vor mai sta aşa” # Primasport.ro
Dumitru Dragomir a anunţat echipa care va câştiga titlul în SuperLiga: „Lucrurile nu vor mai sta aşa”
16:40
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată # Primasport.ro
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
16:40
Ultimă oră! Pe făraş la FCSB, Baba Alhassan şi Dennis Politic sunt aşteptaţi să semneze cu alt club din SuperLiga # Primasport.ro
Ultimă oră! Pe făraş la FCSB, Baba Alhassan şi Dennis Politic sunt aşteptaţi să semneze cu alt club din SuperLiga
15:40
Lovitură de teatru în Serie A, chiar de Crăciun! Cristi Chivu, OUT de la Inter?! Antrenorul unui club uriaş, favorit să îi ia locul tehnicianului român # Primasport.ro
Lovitură de teatru în Serie A, chiar de Crăciun! Cristi Chivu, OUT de la Inter?! Antrenorul unui club uriaş, favorit să îi ia locul tehnicianului român
15:20
Eduardo Camavinga a înfiinţat o academie de fotbal în Angola: "Să dau ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit” # Primasport.ro
Eduardo Camavinga a înfiinţat o academie de fotbal în Angola: "Să dau ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit”
15:00
E gata! Dorit de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguş şi-a dat acordul şi semnează
15:00
AS Roma a depus proiectul noului său stadion, care va înlocui Stadio Olimpico în perspectiva Euro 2032 # Primasport.ro
AS Roma a depus proiectul noului său stadion, care va înlocui Stadio Olimpico în perspectiva Euro 2032
14:40
Surpriza zilei! Dorit de Dinamo, Vladislav Blănuţă ar putea semna cu alt club din SuperLiga # Primasport.ro
Surpriza zilei! Dorit de Dinamo, Vladislav Blănuţă ar putea semna cu alt club din SuperLiga
14:30
Încep negocierile pentru transferul lui Denis Alibec! Atacantul de la FCSB, aşteptat să semneze cu o rivală din SuperLiga # Primasport.ro
Încep negocierile pentru transferul lui Denis Alibec! Atacantul de la FCSB, aşteptat să semneze cu o rivală din SuperLiga
13:50
Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român” # Primasport.ro
Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român”
Ieri
13:10
„Asta îi mai trebuie şi poate să se bată la campionat”! Ioan Andone ştie ce îi lipseşte lui Zeljko Kopic pentru a duce Dinamo în vârful SuperLigii # Primasport.ro
„Asta îi mai trebuie şi poate să se bată la campionat”! Ioan Andone ştie ce îi lipseşte lui Zeljko Kopic pentru a duce Dinamo în vârful SuperLigii
13:00
Luptă în patru pentru promovarea în SuperLigă! Attila Hadnagy a numit echipele cu care Sepsi se bate pentru revenirea în primul eşalon # Primasport.ro
Luptă în patru pentru promovarea în SuperLigă! Attila Hadnagy a numit echipele cu care Sepsi se bate pentru revenirea în primul eşalon
12:30
Se conturează următoarea destinaţie pentru Radu Drăguşin! Tot mai multe cluburi din Serie A vor să obţină semnătura fundaşului de la Tottenham # Primasport.ro
Se conturează următoarea destinaţie pentru Radu Drăguşin! Tot mai multe cluburi din Serie A vor să obţină semnătura fundaşului de la Tottenham
12:20
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America - VIDEO # Primasport.ro
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America - VIDEO
12:10
Mircea Lucescu nu s-a lăsat impresionat de declaraţia lui Nicolae Stanciu: „Aştept să revină, să joace la club şi să ajute astfel echipa naţională” # Primasport.ro
Mircea Lucescu nu s-a lăsat impresionat de declaraţia lui Nicolae Stanciu: „Aştept să revină, să joace la club şi să ajute astfel echipa naţională”
11:00
FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul şi-a manifestat dorinţa de a evolua pentru campioana României: „Orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.Vom discuta” # Primasport.ro
FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul şi-a manifestat dorinţa de a evolua pentru campioana României: „Orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.Vom discuta”
10:50
OFICIAL | CFR Cluj a anunţat transferul unuia dintre cei mai importanţi jucători chiar în ziua de Crăciun: „Îi mulţumim pentru munca depusă” # Primasport.ro
OFICIAL | CFR Cluj a anunţat transferul unuia dintre cei mai importanţi jucători chiar în ziua de Crăciun: „Îi mulţumim pentru munca depusă”
10:20
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO # Primasport.ro
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO
10:10
David Popovici, nominalizat la titlul de ”Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
10:10
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri # Primasport.ro
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri
24 decembrie 2025
22:10
Nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: ”Atunci înseamnă că eşecul cu Bosnia şi ratarea calificării sunt tot ale lui!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: ”Atunci înseamnă că eşecul cu Bosnia şi ratarea calificării sunt tot ale lui!” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Surpriza Crăciunului! Cisotti, la revelaţia din Superligă?
21:10
E gata! Ionuţ Radu a recunoscut, după anunţul făcut de spanioli: ”Am venit aici cu umilinţă!” # Primasport.ro
E gata! Ionuţ Radu a recunoscut, după anunţul făcut de spanioli: ”Am venit aici cu umilinţă!”
20:50
A fost anunţată o dublură la Universitatea Craiova: ”Au nevoie de asta”
20:40
Sorin Cârţu a dat verdictul în lupta la titlu: ”Ar fi cea mai mare prostie!”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.