PS News la Strasbourg/ Eurodeputatul Ștefan Mușoiu explică mizele României în transporturi, comerț, turism
PSNews.ro, 26 decembrie 2025 11:20
La primul mandat de eurodeputat, social-democratul Ștefan Mușoiu ajunge în două dintre cele mai sensibile comisii ale Parlamentului European: Comerț Internațional, respectiv Transport și Turism. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor transmisă de la Strasbourg, acesta explică rolul României în negocierile comerciale UE–SUA, în dosarul Mercosur și în marile proiecte de infrastructură europeană. „Frontul economic” al […] Articolul PS News la Strasbourg/ Eurodeputatul Ștefan Mușoiu explică mizele României în transporturi, comerț, turism apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
11:20
PS News la Strasbourg/Andi Cristea: „Singura soluție este adaptarea. Altfel, cel care folosește AI îți va lua locul” # PSNews.ro
Mulți români între 40 și 60 de ani simt că joburile le sunt amenințate de noile tehnologii. Singura opțiune este adaptarea, spune europarlamentarul Andi Cristea, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, transmisă din studioul Parlamentului European. Cine nu învață să folosească Inteligența Artificială va fi scos din piață de colegul care o […] Articolul PS News la Strasbourg/Andi Cristea: „Singura soluție este adaptarea. Altfel, cel care folosește AI îți va lua locul” apare prima dată în PS News.
11:20
Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026: Statul va încasa mai mulți bani decât angajatul # PSNews.ro
Peste 1,7 milioane de salariați vor beneficia de o creștere a veniturilor începând cu a doua jumătate a anului viitor, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei. Această modificare, programată pentru 1 iulie 2026, reprezintă un plus de 275 de lei la salariul brut. Totuși, conform analizelor termene.ro, impactul real în buzunarul […] Articolul Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026: Statul va încasa mai mulți bani decât angajatul apare prima dată în PS News.
11:20
Distracție pe gheață după Crăciun: Berceni Arena deschide porțile pentru pasionații de patinaj # PSNews.ro
Magia sărbătorilor continuă la Berceni Arena, unde patinoarul rămâne deschis publicului pentru reprize pline de energie și voie bună. Pe 26 și 27 decembrie, cei care vor să facă puțină mișcare sunt așteptați la sesiunile de agrement. Indiferent dacă cei mici sunt începători sau dau semne că stăpânesc patinele, arena oferă cadrul ideal pentru a […] Articolul Distracție pe gheață după Crăciun: Berceni Arena deschide porțile pentru pasionații de patinaj apare prima dată în PS News.
11:20
PS News la Strasbourg/ Eurodeputatul Ștefan Mușoiu explică mizele României în transporturi, comerț, turism # PSNews.ro
La primul mandat de eurodeputat, social-democratul Ștefan Mușoiu ajunge în două dintre cele mai sensibile comisii ale Parlamentului European: Comerț Internațional, respectiv Transport și Turism. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor transmisă de la Strasbourg, acesta explică rolul României în negocierile comerciale UE–SUA, în dosarul Mercosur și în marile proiecte de infrastructură europeană. „Frontul economic” al […] Articolul PS News la Strasbourg/ Eurodeputatul Ștefan Mușoiu explică mizele României în transporturi, comerț, turism apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:00
Proiectul Tarnița-Lăpuștești: Gigantul EDF solicită ajutoare de stat pentru parteneriatul cu Hidroelectrica # PSNews.ro
Grupul energetic francez EDF condiționează asocierea cu Hidroelectrica în proiectul strategic Tarnița-Lăpuștești de obținerea unor garanții guvernamentale solide. Potrivit unei analize publicate de Profit.ro, gigantul francez solicită statului român acordarea unui ajutor de stat în faza de operare a hidrocentralei. Această condiție este esențială pentru formarea unei societăți de tip joint-venture care să resusciteze proiectul […] Articolul Proiectul Tarnița-Lăpuștești: Gigantul EDF solicită ajutoare de stat pentru parteneriatul cu Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
Crăciunul, celebrat anual pe data de 25 decembrie, este una dintre cele mai răspândite sărbători creștine la nivel mondial. Sărbătoarea marchează nașterea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu de către creștini. De-a lungul timpului, Crăciunul a dobândit și o dimensiune laică, devenind un moment dedicat familiei, cadourilor și decorării caselor cu ornamente festive. Totuși, nu […] Articolul Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Unde este interzisă oficial sărbătoarea apare prima dată în PS News.
20:30
Cadou de neuitat de Crăciun pentru un american: Jackpot de 1,8 miliarde de dolari câştigat la loto # PSNews.ro
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători. A nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari. Este al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA. Numerele câştigătoare extrase miercuri, în ajunul Crăciunului, au fost: 4, 25, 31, […] Articolul Cadou de neuitat de Crăciun pentru un american: Jackpot de 1,8 miliarde de dolari câştigat la loto apare prima dată în PS News.
18:30
Papa Leon le-a spus creştinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le amintească de datoria lor de a-i ajuta pe săraci şi pe străini. În predica sa din Ajunul Crăciunului, papa a spus că povestea lui Iisus care s-a născut într-un staul pentru că nu era loc la han le-a arătat credincioşilor că refuzul de […] Articolul Papa Leon, apel la bunătate faţă de străini şi săraci în mesajul său de Crăciun apare prima dată în PS News.
18:30
Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. Criteriile care l-au dus în top # PSNews.ro
Pașaportul românesc a ajuns la cel mai înalt nivel de până acum. Se clasează, în 2026, pe locul al doilea în lume în topul celor mai dorite documente pentru antreprenori şi cetăţeni, potrivit clasamentului Nomad Capitalist Passport Index. Până acum, România era pe locul 21, fiind considerată acum „cea mai mare surpriză a indexului din […] Articolul Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. Criteriile care l-au dus în top apare prima dată în PS News.
18:30
VIDEO 2.500 de tone de material antiderapant pentru Sectorul 5. Se circulă în condiții de iarnă # PSNews.ro
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, joi, pe străzile din Sectorul 5. Peste 50 de utilaje cu lamă și sărăriță au intervenit pentru a face față situației meteorologice. Încă din momentul în care a început ninsoarea, s-a acționat cu peste 50 de utilaje cu lamă și sărăriță pe străzile principale și secundare din […] Articolul VIDEO 2.500 de tone de material antiderapant pentru Sectorul 5. Se circulă în condiții de iarnă apare prima dată în PS News.
18:30
NASA a publicat miercuri o nouă fotografie spectaculoasă. Un roi de stele seamănă cu un uriaș „pom de Crăciun” de dimensiuni cosmice. „Aflat la 2.500 de ani lumină de Pământ, NGC 2264 este un cluster (roi) de stele tinere cu vârste între 1 și 5 milioane de ani. Stelele din fotografie apar ca niște lumini […] Articolul „Pomul Cosmic de Crăciun”. Fotografie spectaculoasă publicată de NASA apare prima dată în PS News.
18:30
Alertă de securitate în nordul Europei. Norvegia pregătește evacuarea populației de la granița cu Rusia # PSNews.ro
Norvegia își ridică nivelul de alertă la frontiera cu Rusia. Ţara revizuiește planurile de evacuare a populației civile din cele mai sensibile regiuni din nord. Autoritățile de la Oslo vorbesc despre „pregătire, nu panică”, într-un context geopolitic tensionat. Autoritățile norvegiene, împreună cu forțele armate, desfășoară o evaluare amplă a riscurilor de securitate în regiunile aflate […] Articolul Alertă de securitate în nordul Europei. Norvegia pregătește evacuarea populației de la granița cu Rusia apare prima dată în PS News.
17:00
Guvern: Crește impozitul pe bunuri și servicii acordate unui asociat/acționar în folos personal # PSNews.ro
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să majoreze cota de impozitare pentru bunurile și serviciile acordate de firmă unui participant la persoana juridică și care sunt considerate venituri din alte surse. Astfel, cota de impozit se situează anul următor la același nivel cu cea a impozitului pe dividende, care de la 1 ianuarie se […] Articolul Guvern: Crește impozitul pe bunuri și servicii acordate unui asociat/acționar în folos personal apare prima dată în PS News.
17:00
Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris, suspendat pentru trafic de influenţă # PSNews.ro
Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcţie. El este vvizat de o anchetă privind suspiciuni de trafic de influenţă legate de emiterea unor diplome false. Jan Emeryk Rosciszewski, care ocupa postul de ambasador în Franţa din anul 2022, a fost arestat marţi la sosirea pe aeroportul Frederic Chopin din Varşovia. El a fost […] Articolul Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris, suspendat pentru trafic de influenţă apare prima dată în PS News.
17:00
Un strat de zăpadă rară a acoperit Deșertul Atacama, situat în nordul statului Chile. Ninsoarea a provocat oprirea unui telescop uriaș, considerat unul dintre cele mai puternice din lume, potrivit Live Science. Faimos pentru peisajele sale, Deșertul Atacama este unul dintre cele mai aride zone de pe Pământ, cu locuri unde nu a plouat de secole, din cauza curenților marini reci și a barierelor montane. Oficialii NASA au publicat imagini din satelit cu rara ninsoare care a picat în cel mai arid deșert al planetei. Citeşte mai mult aici. Articolul Zăpadă în Deșertul Atacama, unul dintre cele mai aride locuri de pe pământ apare prima dată în PS News.
17:00
MAI vrea abrogarea articolului ce permite urmașilor polițiștilor decedați să rămână chiriași în locuințele de serviciu # PSNews.ro
Sindicatul Europol avertizează că Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică un proiect care abrogă posibilitatea ca familiile poliţiştilor decedaţi să rămână în chirie în locuinţele de serviciu, dacă nu au posibilitatea de a le achiziţiona. „La data de 18.12.2025, pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne a fost pus în Transparenţă decizională proiectul Legii privind […] Articolul MAI vrea abrogarea articolului ce permite urmașilor polițiștilor decedați să rămână chiriași în locuințele de serviciu apare prima dată în PS News.
17:00
Guvernul britanic a cheltuit peste un milion de lire sterline pe influenceri începând din 2024 # PSNews.ro
Mai mult de jumătate de milion de lire sterline au fost cheltuite din 2024 pentru a folosi influenceri în promovarea campaniilor guvernului britanic pe diverse teme, de la mediu la bunăstare socială, scrie The Guardian. Cheltuielile au inclus angajarea a 215 influenţatori din 2024, dintre care 126 în 2025 – o creştere faţă de cei […] Articolul Guvernul britanic a cheltuit peste un milion de lire sterline pe influenceri începând din 2024 apare prima dată în PS News.
17:00
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic. Strălucitoare, purtând o rochie cu aspect metalic, ea a făcut urări în engleză şi în română. “Sărbători fericite vouă, familiilor voastre, prietenilor voştri şi să aveţi un […] Articolul 2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Mesaj emoționant de Crăciun al zeiţei de la Montreal apare prima dată în PS News.
15:30
Irineu Darău după prima zi plină la Ministerul Economiei: Multe ore de discuţii, analize şi decizii operaţionale # PSNews.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, anunţă că în prima zi plină pe care a avut-o în instituţie a avut multe ore de discuţii, analize şi decizii operaţionale. El susţine că a trecut prin toate birourile pentru a-i cunoaşte pe oamenii din minister. ”Sunt aici să întreţin un cadru bazat pe corectitudine, motivare şi performanţe, […] Articolul Irineu Darău după prima zi plină la Ministerul Economiei: Multe ore de discuţii, analize şi decizii operaţionale apare prima dată în PS News.
15:30
Patriarhul Daniel: Vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine # PSNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a primit miercuri pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală. Patriarhul a subliniat că atunci când preoții vin cu icoana praznicului la casele oamenilor, vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine, relatează agenția de știri Basilica. „Cuvântul se ascultă, dar […] Articolul Patriarhul Daniel: Vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine apare prima dată în PS News.
15:30
Diana Șoșoacă s-a dezlănțuit în prag de Crăciun, chiar de Ajun. Europarlamentara SOS și-a exprimat furia pentru că George Simion nu i-a răspuns pozitiv și necondiționat la „apelul de unitate” în tabăra suveranistă. „Divorțul” dintre Șoșoacă și Simion pare imposibil de reparat. Fosta senatoare, dată afară din AUR, a explicat cum a început cel mai […] Articolul Diana Şoşoacă, scandal de Sărbători. Ce le reproşează lui Georgescu și Simion apare prima dată în PS News.
15:30
Urarea lui Donald Trump de sărbători: „Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor de stânga radicală!” # PSNews.ro
Donald Trump a profitat de sărbătorile de sfârşit de an pentru a ura Crăciun fericit tuturor. El a menţionat inclusiv „gunoaiele de stânga radicală”. S-a referit la oponenţii săi democraţi, pe care îi acuză în mod regulat că sunt cauza tuturor relelor. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor de stânga radicală care fac tot posibilul să […] Articolul Urarea lui Donald Trump de sărbători: „Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor de stânga radicală!” apare prima dată în PS News.
15:30
Anul 2025 a adus o serie de modificări fiscale, pe lângă înghețarea pensiilor, salariilor și alocațiilor fiind majorate o serie de taxe și impozite, care au împovărat deopotrivă populația și mediul de afaceri. La 1 ianuarie 2025, salariile au crescut de la 3.700 de lei, la 4.050 lei brut, însă toate salariile bugetarilor care trebuiau indexate […] Articolul Principalele măsuri fiscale care au marcat anul 2025 apare prima dată în PS News.
15:30
„Sunt recunoscător tuturor celor care duceți înainte România”. Urările de Crăciun ale liderilor Coaliției # PSNews.ro
Liderii coaliției, premierul Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Sorin Grindeanu (PSD) transmit românilor un Crăciun fericit, cu sănătate, înțelegere și credință într-un viitor mai bun. Este primul Crăciun al actualei coaliții de guvernare și primul după măsurile de austeritate luate pentru stabilizarea economică a României. Premierul Ilie Bolojan a fost scurt, în stilul […] Articolul „Sunt recunoscător tuturor celor care duceți înainte România”. Urările de Crăciun ale liderilor Coaliției apare prima dată în PS News.
15:30
Eliminarea plafonării prețului la gazele naturale după sfârșitul lunii martie a anului viitor nu va avea un impact la fel de puternic precum cel al eliminării compensațiilor la energia electrică, estimează ministrul energiei, Bogdan Ivan. Autoritățile lucrează încă din toamnă, împreună cu operatorii privați, la un mecanism care să elimină riscurile unor scumpiri semnificative. Bogdan […] Articolul Ministrul Bogdan Ivan explică viitoarele schimbări în domeniul energiei apare prima dată în PS News.
15:30
Legea privind dreptul de autor. „Sunt necesare soluţii”. Clarificările ministerului despre proiectul de modificare # PSNews.ro
Ministerul Culturii a făcut noi clarificări cu privire la proiectul de modificare a Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Precizările vin după ce mai mulţi actori au ridicat îngrijorări. ”Sunt necesare soluţii legislative care să garanteze un just echilibru pentru toate categoriile de autori şi titulari de drepturi”, transmit oficialii ministerului. Ei precizează […] Articolul Legea privind dreptul de autor. „Sunt necesare soluţii”. Clarificările ministerului despre proiectul de modificare apare prima dată în PS News.
15:30
Primul Crăciun cu infrastructură rutieră de mare viteză care unește Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea # PSNews.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, subliniază că acesta este primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea. „Primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună. Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia și […] Articolul Primul Crăciun cu infrastructură rutieră de mare viteză care unește Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea apare prima dată în PS News.
15:30
Coasta Mării Negre este poluată cu ulei de floarea-soarelui, ucigând viața marină. Poluarea este generată de atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa, din sudul Ucrainei. Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autoritățile ucrainene denunțând atacurile ca fiind o încercare […] Articolul Poluare cu ulei de floarea-soarelui în Marea Neagră apare prima dată în PS News.
13:50
VIDEO Ninge viscolit în zonele montane din Oltenia. DRDP Craiova: ”Acţiunile de deszăpezire sunt îngreunate” # PSNews.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. ”În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, transmite DRDP Craiova. Drumarii reamintesc că […] Articolul VIDEO Ninge viscolit în zonele montane din Oltenia. DRDP Craiova: ”Acţiunile de deszăpezire sunt îngreunate” apare prima dată în PS News.
13:50
Veşti proaste pentru bugetari. Salariile și bonusurile pentru companiile de stat au fost înghețate # PSNews.ro
E oficial. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care prevede că salariile și bonusurile pentru companiile de stat au fost înghețate pentru anul viitor. Conform profit.ro, noua OUG stabilește că, pentru 2026, întreprinderile publice (regiile autonome sau societățile/ companiile de stat) vor trebui să mențină în plată drepturile de natură salarială la data de 30 […] Articolul Veşti proaste pentru bugetari. Salariile și bonusurile pentru companiile de stat au fost înghețate apare prima dată în PS News.
13:50
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă # PSNews.ro
Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În sfânta zi de Crăciun, șeful statului amintește de magia zilei, de momentele petrecute alături de cei dragi, precum și de sentimentul de „acasă”. „Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, […] Articolul Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă apare prima dată în PS News.
13:50
Publicarea dosarelor Epstein va întârzia cu câteva săptămâni. Au apărut un milion de documente posibil legate de caz # PSNews.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein. Acest lucru ar întârzia publicarea integrală a acestora cu câteva săptămâni, în aşteptarea redactării detaliilor pentru protejarea victimelor, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie. Administraţia preşedintelui Donald Trump a început să publice dosarele legate de […] Articolul Publicarea dosarelor Epstein va întârzia cu câteva săptămâni. Au apărut un milion de documente posibil legate de caz apare prima dată în PS News.
13:50
CNAS a spus dezbaterii publice ordinul care cuprinde modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii # PSNews.ro
CNAS a supus, miercuri, dezbaterii publice ordinul care cuprinde modificările din sistemul sanitar convenite la ultimele negocieri cu medicii. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a supus dezbaterii publice, miercuri, Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. […] Articolul CNAS a spus dezbaterii publice ordinul care cuprinde modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii apare prima dată în PS News.
12:50
Moş Crăciun la Aeroportul Henri Coandă. A oferit cadouri călătorilor şi a dirijat avioanele pe pistă # PSNews.ro
Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călătorilor mici şi mari. Mai spre seară, el a dirijat aeronavele, chiar dacă vremea nu este foarte blândă. ”Moş Crăciun se află în aeroport. A verificat lista, a inspectat toate cadourile şi, între timp, a reuşit să scoată […] Articolul Moş Crăciun la Aeroportul Henri Coandă. A oferit cadouri călătorilor şi a dirijat avioanele pe pistă apare prima dată în PS News.
12:50
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seară, un mesaj de Crăciun în care face referire la ”un viitor mai bun”. ”SĂRBĂTORI FERICITE! HRISTOS S-A NĂSCUT!”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan. Acesta urează românilor să aibă parte de un viitor mai bun. ”Vă doresc tuturor un Crăciun liniştit, cu sănătate, speranţă şi […] Articolul „Speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun”. Ilie Bolojan, mesaj de Crăciun apare prima dată în PS News.
12:10
David Popovici, dublu campion mondial la înot și sportiv legitimat la CS Dinamo, a fost inclus pe lista nominalizaților la titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”. Distincția recompensează performanțele de excepție ale sportivilor din regiune. Ceremonia în cadrul căreia vor fi făcute publice rezultatele finale este programată la Sofia, pe 16 […] Articolul David Popovici, nominalizat la titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025” apare prima dată în PS News.
12:10
Guvernul nu poate închiria vila pregătită cu milioane euro ca reședință de fost președinte. Și a doua licitație a eșuat # PSNews.ro
Nici la a doua licitație pentru vila din bulevardul Aviatorilor nr. 86 nu a fost depusă nici măcar o ofertă de înscriere valabilă. Prețul de pornire a fost de 35.000 euro/ lună, solicitat de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), conform Profit.ro. Prima licitație pentru vila din zona Primăverii din Capitală avusese […] Articolul Guvernul nu poate închiria vila pregătită cu milioane euro ca reședință de fost președinte. Și a doua licitație a eșuat apare prima dată în PS News.
Ieri
11:40
METEO Ninge viscolit de Crăciun, în mai multe zone din țară. Strat de zăpadă în București. La Bâlea Lac trece de 30 cm # PSNews.ro
Prima zi de Crăciun vine cu zăpadă în România. Ninge în mai multe zone din ţară, iar drumarii au ieşit cu utilajele pe şosele unde stratul de zăpadă s-a depus. Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă, în special în zonele în care ninge viscolit. La nivel naţional şeful departamentului pentru situaţii de urgenţă a convocat […] Articolul METEO Ninge viscolit de Crăciun, în mai multe zone din țară. Strat de zăpadă în București. La Bâlea Lac trece de 30 cm apare prima dată în PS News.
11:40
PS News la Strasbourg/ Nu putem vorbi despre Mercosur fără garanții solide pentru agricultură – europarlamentar # PSNews.ro
Acordul UE–Mercosur nu poate fi discutat fără garanții solide pentru agricultură, spune Ștefan Mușoiu, la Puterea Știrilor, din studioul Parlamentului European. Acesta detaaliază cum arată, tehnic, noua clauză de salvgardare: praguri coborâte de la 10% la 5% pentru importuri și scăderi de preț, termene reduse de analiză și proceduri rapide de intervenție. Ce înseamnă […] Articolul PS News la Strasbourg/ Nu putem vorbi despre Mercosur fără garanții solide pentru agricultură – europarlamentar apare prima dată în PS News.
11:40
Zeci de pacienţi cu gripă în fiecare zi, la Matei Balş şi la Spitalul Victor Gomoiu. Program de vizite restricţionat # PSNews.ro
Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş, spune că sunt în jur de 200 de cazuri la camera de gardă, în 24 de ore. Jumătate sunt infecţii respiratorii acute, iar din această jumătate cele mai multe sunt cazurile de gripă. Noua variantă aflată în circulaţie nu are neapărat caracteristici specifice. Contagiozitatea este crescută […] Articolul Zeci de pacienţi cu gripă în fiecare zi, la Matei Balş şi la Spitalul Victor Gomoiu. Program de vizite restricţionat apare prima dată în PS News.
10:40
PS News la Strasbourg. Cristea: SUA înseamnă securitate, UE – dezvoltare. Nu ne putem certa nici cu mama, nici cu tata # PSNews.ro
Într-o lume tot mai instabilă, România pare prinsă între doi poli esențiali: Statele Unite, care asigură securitatea, și Uniunea Europeană, care finanțează dezvoltarea. Andy Cristea rezumă la „Puterea Știrilor” dilema strategică: nu ne permitem să ne certăm nici cu „mama”, nici cu „tata”. Ce primim de la Washington și ce primim de la Bruxelles […] Articolul PS News la Strasbourg. Cristea: SUA înseamnă securitate, UE – dezvoltare. Nu ne putem certa nici cu mama, nici cu tata apare prima dată în PS News.
10:40
Tradiții și obiceiuri în prima zi de Crăciun. Ziua de 25 decembrie e încărcată de numeroase tradiții, obiceiuri, dar și superstiții. Tradiții și obiceiuri în prima zi de Crăciun Prima zi de Crăciun, sărbătorită pe 25 decembrie, este una dintre cele mai importante și respectate zile din tradiția românească. Această zi marchează Nașterea Domnului. Este […] Articolul Crăciunul, cea dintâi sărbătoare specific creştină. Tradiţii şi obiceiuri în prima zi apare prima dată în PS News.
09:30
Echipa PS News vă urează, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, un Crăciun fericit alături de cei dragi! Redacția vă multumește pentru toată atenția acordată și vă așteaptă în continuare pe site, unde veți fi mereu la curent cu ultimele știri, dar și pe pagina noastră de Facebook pentru sugestii și comentarii. Știrile PS News vor intra în casele dumneavoastră și în […] Articolul Echipa PS News vă urează Crăciun fericit! apare prima dată în PS News.
24 decembrie 2025
18:10
O cisternă încărcată cu GPL a explodat în Italia, în urma unei coliziuni cu alt camion pe autostrada A1 Milano-Napoli # PSNews.ro
Un camion-cisternă încărcat cu GPL a explodat pe autostrada A1 Milano-Napoli, la Teano, în Campania, în urma unei coliziuni între două camioane, relatează Euronews. Accidentul a avut loc marţi seara, pe o porţiune a autostrăzii situată între două zone de odihnă, care au fost evacuate rapid. Cisterna a explodat în timpul operaţiunilor de salvare şi […] Articolul O cisternă încărcată cu GPL a explodat în Italia, în urma unei coliziuni cu alt camion pe autostrada A1 Milano-Napoli apare prima dată în PS News.
18:10
CNAIR: Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză ce uneşte marile regiuni istorice ale țării # PSNews.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, afirmă miercuri că sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea, el arătând că este primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună. El mai arată că reţeaua naţională a ajuns la 1.418 km, iar […] Articolul CNAIR: Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză ce uneşte marile regiuni istorice ale țării apare prima dată în PS News.
18:10
Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat, miercuri după-amiază, o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară pentru gestionarea Codului galben de viscol și temperaturi scăzute. Decizia a fost luată după o discuție cu ministrul Afacerilor Interne, având în vedere că fenomenele meteo extreme coincid cu perioada sărbătorilor. Arafat a cerut stabilirea clară a […] Articolul Șeful DSU convoacă prefecții: Vreme extremă în toată țara și minus 7 grade la București apare prima dată în PS News.
18:10
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen teoretic, în anumite condiții # PSNews.ro
Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ, care aparține deputatul USR Cezar Drăgoescu, îi scutește unii șoferi de la susținerea probei teoretice pentru a dobândi unele categorii superioare de permis de conducere, în anumite condiții, fiind vizați în special deținătorii de permise din categoriile A1 și B1, […] Articolul Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen teoretic, în anumite condiții apare prima dată în PS News.
18:10
MAE, atenționări de călătorie pentru Bulgaria: Restricții de circulație pentru o categorie de vehiculele # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe tronsonul Sofia–Dermantsi al autostrăzii Hemus. Măsura nu se aplică transportului public […] Articolul MAE, atenționări de călătorie pentru Bulgaria: Restricții de circulație pentru o categorie de vehiculele apare prima dată în PS News.
18:10
Haos la Gara de Nord: Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere pe Ajun de Crăciun # PSNews.ro
Haos la Gara de Nord pe Ajunul Crăciunului. Trenul IR 1657 pe ruta București Nord-Bacău a plecat cu 73 de minute întârziere. Călătorii care se îndreaptă spre casă pentru sărbători au fost nevoiți să aștepte peste o oră în gară. Trenul care trebuia să plece la ora 15:00 din București Nord a pornit abia după […] Articolul Haos la Gara de Nord: Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere pe Ajun de Crăciun apare prima dată în PS News.
18:10
Bolojan, „meșter la tăiat, dar și la taxat!”. Colind inedit de Crăciun, după măsurile de austeritate din 2025 # PSNews.ro
Mircea Chirilă, un cunoscut jurnalist bihorean, a creat un colind dedicat lui Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate anunțate recent de Guvern. Versurile ironizează parcursul politic al premierului, de la Oradea la București, subliniind reducerile de personal, creșterea TVA și înghețarea pensiilor. Colindul a devenit viral în contextul sărbătorilor, reflectând criticile la adresa stilului […] Articolul Bolojan, „meșter la tăiat, dar și la taxat!”. Colind inedit de Crăciun, după măsurile de austeritate din 2025 apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.