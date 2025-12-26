Crăciun Fericit în maternităţi. Copii născuţi în noaptea de Ajun

Bucuria Crăciunului va fi mult mai mare de pentru sute de familii din România. Numeroase mămici au adus pe lume copii frumoși și sănătoși chiar în noaptea de Ajun. Medicii spun, în fiecare an, sărbătorile de iarnă vin la pachet cu emoții suplimentare și pentru ei, dar și pentru viitorii părinți. Sergiu Costescu, medic primar Maternitatea Bega Timișoara, a declarat: „A fost o noapte plăcută, liniștită, a avut loc o naștere, în prima oră după miezul nopții. S-a născut un băiat de 3570 de grame, cu adaptare foarte bună, mama în condiții de siguranță. Superstiții nu am auzit în această tură, însă a fost multă bucurie”, potrivit Știrile Pro TV. Șase nou-născuți doar la Iași Mirabela Dima, medic primar Maternitatea Bega, a declarat: „S-au născut cinci băieței și o fetiță, toți sunt sănătoși, sunt la mămicile lor. Părinții sunt fericiți că s-au născut în aceste zile sfinte”, potrivit aceleiași surse. Citeşte mai mult aici. Articolul Crăciun Fericit în maternităţi. Copii născuţi în noaptea de Ajun apare prima dată în PS News.

