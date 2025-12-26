Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026: Statul va încasa mai mulți bani decât angajatul

17:00

Un strat de zăpadă rară a acoperit Deșertul Atacama, situat în nordul statului Chile. Ninsoarea a provocat oprirea unui telescop uriaș, considerat unul dintre cele mai puternice din lume, potrivit Live Science. Faimos pentru peisajele sale, Deșertul Atacama este unul dintre cele mai aride zone de pe Pământ, cu locuri unde nu a plouat de secole, din cauza curenților marini reci și a barierelor montane. Oficialii NASA au publicat imagini din satelit cu rara ninsoare care a picat în cel mai arid deșert al planetei. Citeşte mai mult aici. Articolul Zăpadă în Deșertul Atacama, unul dintre cele mai aride locuri de pe pământ apare prima dată în PS News.