Palestina raportează o situaţie economică critică

19:50

Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace, în contextul în care eforturile diplomatice în acest sens se intensifică, a relatat Reuters.