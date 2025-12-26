China sancţionează companii americane pentru vânzările de arme către Taiwan

10:00

Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate de la sol, în cursul nopţii, pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea, după un nou atac cu drone ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunţat vineri dimineaţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN), într-un comunicat de presă.