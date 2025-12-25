Magia Crăciunului în Cracovia: târgul din Rynek Głowny
Bursa, 26 decembrie 2025 00:00
Cracovia, unul dintre cele mai pitoreşti oraşe din Polonia, îşi transformă centrul istoric într-un adevărat tărâm de poveste în perioada sărbătorilor. Târgul de Crăciun din Rynek Głowny, piaţa centrală a oraşului vechi, este punctul de atracţie principal, combinând tradiţia cu farmecul modern al luminiţelor şi al preparatelor festive
• • •
Acum o oră
00:10
00:00
Acum 8 ore
17:40
Papa Leon al XIV-lea cheamă credincioşii să respingă indiferenţa faţă de cei aflaţi în suferinţă, vizând victimele războaielor, migranţii şi persoanele vulnerabile
17:00
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) revendică atacul care a perturbat serviciul Poştei franceze în perioada de Crăciun
Acum 12 ore
16:40
Kurti avertizează: normalizarea relaţiilor cu Serbia, esenţială şi dificilă înainte de alegeri # Bursa
Premierul kosovar în exerciţiu Albin Kurti afirmă că normalizarea relaţiilor cu Serbia este necesară, dar dificilă, din cauza lipsei de recunoaştere şi a tensiunilor istorice, cu câteva zile înaintea alegerilor legislative anticipate
15:40
Numărul beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a scăzut uşor în noiembrie 2025, ajungând la 882.560 de persoane, ca urmare a diminuării cu 457 de beneficiari faţă de luna precedentă
15:20
Forţele siriene au arestat liderul Statului Islamic din regiunea Damasc într-o operaţiune comună cu coaliţia internaţională condusă de Statele Unite, după intensificarea recentă a atacurilor jihadiste
14:50
Putin laudă rolul and #8222;eroic and #8221; al soldaţilor nord-coreeni şi întăreşte alianţa cu Phenianul # Bursa
Vladimir Putin salută and #8222;intrarea eroică and #8221; a soldaţilor nord-coreeni în luptele pentru regiunea Kursk, invocând cooperarea militară şi parteneriatul strategic ruso-nord-coreean, ca dovadă a unei alianţe consolidate
14:50
Forţele ucrainene au distrus un tanc rus, un tun de artilerie şi mai multe vehicule militare printr-o operaţiune coordonată cu drone, menită să blocheze pregătirile ofensive ale Rusiei
14:10
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat şi escortat un avion rus de recunoaştere, după ce acesta a zburat în apropierea spaţiului aerian al Poloniei, ca măsură de securitate preventivă
13:30
Romsilva a investit în acest an 289 de milioane lei în drumuri forestiere, depozite şi utilaje moderne # Bursa
Cele mai mari investiţii au vizat dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii forestiere, respectiv drumuri forestiere, depozite permanente pentru comercializarea masei lemnoase şi achiziţia de utilaje moderne, finanţarea fiind asigurată din fondul de accesibilizare, fonduri proprii, fonduri bugetare şi credite externe, conform RNP-Romsilva.
12:50
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale, informează joi AFP şi EFE.
12:20
Preşedintele american Donald Trump a profitat de sărbători pentru a le ura tuturor Crăciun Fericit, and #8222;inclusiv gunoaielor stângii radicale and #8221;, o referire la adversarii săi democraţi, pe care preşedintele american îi acuză cu regularitate că sunt cauza tuturor relelor, informează joi AFP.
11:50
Ministerul Apărării din China a acuzat joi Statele Unite că and #8222;accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă and #8221; în Strâmtoarea Taiwan, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat Legea de autorizare a apărării naţionale pentru anul fiscal 2026, care include o extindere a vânzărilor de arme către Taipei, informează EFE.
Acum 24 ore
11:40
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni # Bursa
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.
11:20
Autoritatea italiană pentru concurenţă a anunţat, miercuri, într-un comunicat, că a solicitat gigantului american Meta, compania-mamă a WhatsApp, dar şi a Facebook şi Instagram, and #8222;suspendarea condiţiilor care exclud chatbot-urile AI concurente de WhatsApp and #8221;, conform AFP.
11:20
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele 11 luni din 2025, cu 21,22%, comparativ cu perioada similară din 2024, totalizând 141.794 de înmatriculări, din care 92.765 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
11:10
Israelul respinge apelul a 14 ţări pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată # Bursa
Israelul a respins apelul din partea a 14 ţări de a opri extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată, numind-o and #8222;reprobabilă din punct de vedere moral and #8221;, informează joi AFP.
10:40
Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei (BoG), Yannis Stournaras, a anunţat că instituţia se aşteaptă la o creştere a economiei elene de 2,1% în 2025, 2026 şi 2027, şi de 2% în 2028, în timp ce Guvernul previzionează un avans de 2,2% în 2025, de 2,4% în 2026, de 1,7% în 2027 şi de 1,6% în 2028, informează publicaţia elenă Kathimerini.
10:30
Exporturile Kazahstanului de ţiţei CPC Blend vor coborî în decembrie la cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, pe fondul întârzierilor în reparaţiile infrastructurii ruse de încărcare, afectată luna trecută de atacurile cu drone ale Ucrainei, au declarat miercuri două surse din piaţă, citate de Reuters.
10:20
Mai mult de jumătate de milion de lire sterline au fost cheltuite din 2024 pentru a folosi influenceri în promovarea campaniilor guvernului britanic pe diverse teme, de la mediu la bunăstare socială, scrie The Guardian.
10:20
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie, a relatat The Washington Post în exclusivitate miercuri, informează EFE.
07:20
În Banat, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri de Crăciun este Colindul Dubaşilor, practicat anual în Ţara Făgetului, la marginea judeţului Timiş, în sate precum Brăneşti, Jupâneşti şi Româneşti
Ieri
21:50
Atacurile aeriene ruse asupra portului Odesa, din sudul Ucrainei, au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, aducând efecte negative asupra vieţii marine, potrivit AFP.
21:40
O explozie devastatoare a distrus o moschee din Maiduguri, ucigând şi rănind credincioşi în timpul rugăciunilor de seară
21:30
Administraţia Trump trimite 350 de soldaţi ai Gărzii Naţionale în New Orleans înainte de Anul Nou, lansând o nouă intervenţie federală în oraş, potrivit The Guardian. În acelaşi timp, are loc o campanie de limitare a imigraţiei, a mai transmis The Guardian.
21:20
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă sancţiunile administraţiei Trump care interzic vizele pentru cinci personalităţi europene, subliniind că UE va proteja libertatea de exprimare
20:50
Comisia electorală din Bosnia a anulat parţial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidenţiale din Republica Srpska (RS - entitatea sârbă a ţării) din cauza and #8222;neregulilor and #8221;, o decizie ce ar putea modifica rezultatul scrutinului organizat pentru desemnarea succesorului lui Milorad Dodik, transmite AFP.
20:30
Ambasadorul Poloniei la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie, miercuri, potrivit AFP, care a mai precizat că el aşteaptă concluziile unei anchete de trafic de influenţă pentru emiterea unor diplome false. Sursa citată a preciat că anunţul a fost făcut de Ministerul de Externe Polonez.
20:20
Cancelarul german Friedrich Merz subliniază responsabilitatea guvernului său de a menţine pacea şi securitatea Europei, afirmând că and #8222;depinde de noi and #8221;
20:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă continuarea sprijinului pentru Ucraina şi garantarea securităţii acesteia, după discuţiile cu şeful NATO, Mark Rutte
19:50
Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace, în contextul în care eforturile diplomatice în acest sens se intensifică, a relatat Reuters.
19:40
Cancelarul german Friedrich Merz subliniază responsabilitatea guvernului său de a menţine pacea şi securitatea Europei, afirmând că and #8222;depinde de noi and #8221;
19:30
Rusia va cere modificări esenţiale la cel mai recent plan de pace al Ucraina şi SUA pentru a pune capăt războiului, potrivit Bloomberg. Moscova vrea restricţii suplimentare asupra capacităţilor militare ale Kievului, potrivit unei persoane apropiate de Kremlin, citate de publicaţia Bloomberg.
19:00
Oficialii thailandezi şi cambodgieni au început patru zile de negocieri la un punct de control de frontieră pentru a pune capăt ciocnirilor mortale şi a restabili stabilitatea
18:50
Doi poliţişti şi un alt civil au fost ucişi de o bombă după ce ofiţerii au abordat un bărbat suspect, în apropierea locului unde un general rus fusese asasinat cu două zile în urmă
18:30
Raed Arafat convoacă o şedinţă de urgenţă cu prefecţii din întreaga ţară şi activează planurile de intervenţie pentru a gestiona ceata densă şi temperaturile negative, după avertizările ANM
18:20
Cristi Danileţ: Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare # Bursa
Cristi Danileţ, fost judecător, a estimat la câteva zeci numărul cercetărilor disciplinare care ar fi trebui deschise din oficiu de către Inspecţia Judiciară, ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistraţi la întâlnirea de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Hotnews.
17:50
Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat din funcţie and #8222;din motive personale and #8221;
17:50
Autorităţile de la Beijing: Noile tarife aplicate de China lactatelor europene vor dezvolta producţia internă # Bursa
Decizia Beijingului de a aplica tarife asupra importurilor de produse lactate din Uniunea Europeană ar trebui să le ofere un anumit grad de protecţie, pe măsură ce se orientează către produse cu marje mai mari, precum smântâna şi untul, potrivit Reuters.
17:30
Producătorul sud-coreean de baterii LG Energy Solution (LGES) a anunţat astăzi vânzarea clădirii fabricii şi a activelor din Ohio, SUA, către Honda Development and Manufacturing of America
17:30
Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a anunţat un parteneriat cu xAI, compania de inteligenţă artificială fondată de Elon Musk, pentru implementarea chatbotului Grok în sistemele guvernamentale ale Pentagonului, potrivit Techrider.
17:20
Dacia a dat startul comenzilor pentru noul Spring facelift, un model care marchează cea mai importantă evoluţie de până acum a celui mai accesibil automobil electric al mărcii, conform Techrider. Actualizarea aduce motoare mai puternice, o baterie complet nouă şi o serie de modificări tehnice menite să îmbunătăţească performanţele, eficienţa şi comportamentul rutier, potrivit Techrider.
17:10
Pe piaţa spot, cotaţia aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile, a cererii ridicate şi a escaladării tensiunilor din Venezuela
17:10
India a lansat miercuri pe orbita Pământului cel mai greu satelit al său, o reuşită în urma căreia prim-ministrul Narendra Modi a vorbit despre un and #8222;progres important and #8221; pentru sectorul spaţial al ţării cu cea mai mare populaţie din lume, potrivit Techrider, care a citat AFP.
17:00
Cabinetul italian a autorizat o companie susţinută de stat să cumpere un fost sit nuclear, potrivit Techrider. Conform unui comunicat al Guvernului citat de Reuters, compania de stat va negocia cu Stellantis pentru a cumpăra un sit care include instalaţii pentru depozitarea temporară a combustibilului nuclear uzat.
16:50
Una dintre cele patru persoane rănite într-o explozie la o uzină chimică Elkem Silicones, la Saint-Fons, la începutul săptămânii, a murit
16:50
Ţara noastră se îndreaptă spre un declin accentuat al populaţiei active, pe fondul îmbătrânirii demografice, al natalităţii scăzute şi al reducerii constante a populaţiei din categoria de vârstă aptă de muncă, conform Europa Liberă.
16:10
Eforturile Uniunii Europene de combatere a fraudei sunt afectate de proceduri administrative lente, schimb deficitar de informaţii între instituţii şi lipsa unui control eficient asupra recuperării fondurilor, potrivit OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
16:00
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a declarat că va cere demisia celor care and #8222;duc o companie de stat spre faliment and #8221;, potrivit RFI.
