Venezuela eliberează 99 de deţinuţi politici
Bursa, 26 decembrie 2025 17:50
Venezuela a eliberat 99 de persoane reţinute pentru participarea la proteste post-electorale, ca răspuns la presiunea militară a Statelor Unite
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
17:50
Venezuela a eliberat 99 de persoane reţinute pentru participarea la proteste post-electorale, ca răspuns la presiunea militară a Statelor Unite
17:50
China a impus sancţiuni asupra a 10 persoane şi 20 de companii americane din industria de apărare, ca reacţie la vânzările de armament ale Statelor Unite către Taiwan
Acum o oră
17:40
Israelul a recunoscut oficial statul independent şi suveran Somaliland
Acum 2 ore
17:10
Oportunităţile de angajare pentru şomerii germani au ajuns la un nivel fără precedent
17:00
Negocieri la cel mai înalt nivel între Ucraina şi Statele Unite se reiau, vizând o încetare a focului şi garanţii de securitate
16:40
Bugetul japonez pentru anul fiscal 2026 atinge un nivel record de 122.300 de miliarde de yeni (aproximativ 665 de miliarde de euro), inclusiv 9.000 de miliarde de yeni alocate apărării
16:30
Nigeria a furnizat informaţii clasificate SUA înaintea atacurilor împotriva Statului Islamic # Bursa
Ministrul de Externe nigerian, Yusuf Tuggar, a declarat că Nigeria a transmis informaţii clasificate Washingtonului şi că preşedintele Bola Tinubu a aprobat intervenţia militară americană, discuţiile cu secretarul de Stat Marco Rubio având loc înaintea operaţiunilor
Acum 4 ore
16:00
Dispariţia lui Radu F. Alexandru marchează pierderea unui intelectual de marcă şi a unui liberal dedicat serviciului public şi vieţii culturale din România, afirmă Partidul Naţional Liberal
15:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că este and #8222;absolut convins and #8221; de angajamentul total al Statelor Unite faţă de NATO, subliniind că a existat însă o aşteptare fermă ca Europa să cheltuiască mai mult şi să îşi asume responsabilităţi sporite în domeniul apărării
15:30
Corporaţia rusă Rostec a anunţat livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S prevăzut pentru anul 2025, precizând că producţia acestui tip de aeronavă a atins un nivel record în cursul anului trecut, potrivit EFE, care a mai precizat că armata rusă va primi drone grele de asalt Berdiş.
15:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că este and #8222;absolut convins and #8221; de angajamentul total al Statelor Unite faţă de NATO, subliniind că a existat însă o aşteptare fermă ca Europa să cheltuiască mai mult şi să îşi asume responsabilităţi sporite în domeniul apărării
15:30
Scenariu de risc major, alimentat de evoluţii politice şi culturale din Europa, ar putea ameninţa direct securitatea Statelor Unite prin pierderea controlului asupra armelor nucleare franceze şi britanice, afirmă J.D. Vance
15:20
Negarea fermă a unui contact direct, pe fondul relaţiilor franco-ruse la minim istoric, menţine îngheţată perspectiva dialogului bilateral, consecinţa fiind absenţa oricărui calendar diplomatic imediat
15:00
Scriitorul Radu F. Alexandru s-a stins din viaţă, astăzi, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional and #8222;I. L. Caragiale and #8221; din Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.
14:40
Smartphone-urile accesibile şi PC-urile cu Ai integrat ar putea avea preţuri mai mari anul viitor, pe fondul unui deficit de memorii RAM, care va continua and #8222;până în 2027 and #8221;, potrivit Techrider.
14:30
Corporaţia rusă Rostec a anunţat livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S prevăzut pentru anul 2025, precizând că producţia acestui tip de aeronavă a atins un nivel record în cursul anului trecut, potrivit EFE, care a mai precizat că armata rusă va primi drone grele de asalt Berdiş.
Acum 6 ore
14:00
Parlamentul din Algeria a votat o lege prin care colonizarea ţării de către Franţa să fie declarată crimă, potrivit ABC News, care a mai transmis că Africa cere să fie făcute reparaţii istorice.
14:00
Ministerul de Externe al Chinei a anunţat impunerea de sancţiuni împotriva a 10 persoane şi a 20 de companii americane din domeniul apărării, inclusiv sucursala Boeing din St. Louis, din cauza faptului că vând armament Taiwanului, conform Reuters.
13:30
Parlamentul din Algeria a votat o lege prin care colonizarea ţării de către Franţa să fie declarată crimă, potrivit ABC News, care a mai transmis că Africa cere să fie făcute reparaţii istorice.
13:20
Economia din Palestina se află într-o situaţie critică, din cauza atacurilor din partea Israelului asupra Fâşiei Gaza, potrivit Al-Jazeera.
12:50
Kim Jong Un a ordonat oficialilor să intensifice producţia de rachete şi să construiască mai multe fabrici pentru a satisface nevoia crescândă a armatei nord-coreene de proiectile, potrivit AFP.
12:40
Armata israeliană anunţă că a lansat mai multe atacuri împotriva unor ţinte din Liban, precizând că este vorba despre obiective Hezbollah, potrivit Le Figaro.
12:20
Economia Rusiei este într-o formă tot mai precară, au avertizat companiile locale într-un moment în care Kremlinul dă semne că nu este dispus să renunţe la condiţiile maximaliste impuse pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit The Moscow Times.
Acum 8 ore
12:00
Ministrul turc al Energiei a declarat că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom, adăugând că Ankara se aşteaptă ca centrala să devină operaţională în 2026, conform Reuters.
11:50
Tarifele lui Donald Trump lovesc încălţămintea, genţile şi alte produse din piele în SUA, iar ieftinirile ar putea întârzia ani de zile, potrivit CNBC.
11:20
Liderul de la Kremlin nu acceptă compromisul propus de Kiev în privinţa regiunii Donbas şi vrea toate teritoriile ucrainene pe care le-a anexat ilegal în 2022, potrivit Reuters.
11:10
Atacuri cu drone ruseşti, efectuate în timpul nopţii, au avariat nave sub pavilionul a trei ţări, anume Slovacia, Palau şi Liberia, aflate în porturile din regiunile sudice Odesa şi Mikolaiv ale Ucrainei, a afirmat astăzi viceprim-ministrul ucrainean, potrivit Reuters.
11:00
Zelenski a anunţat că va avea o întâlnire and #8222;în viitorul apropiat and #8221; cu Trump # Bursa
Volodimir Zelenski a declarat, astăzi, că a convenit asupra unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, and #8222;în viitorul apropiat and #8221;, după săptămâni de eforturi diplomatice intensificate pentru a pune capăt războiului dintre ţara sa şi Rusia, potrivit Reuters şi AFP.
10:40
Najib Razak, fostul prim-ministru din Malaysia, a fost găsit vinovat de abuz de putere, în scandalul de corupţie 1MDB, potrivit Al-Jazeera.
Acum 12 ore
10:00
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate de la sol, în cursul nopţii, pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea, după un nou atac cu drone ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunţat vineri dimineaţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN), într-un comunicat de presă.
09:50
Forma unui document scris prin care Moscova ar confirma absenţa intenţiilor de a ataca ţările membre NATO poate fi subiect de negocieri, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit TASS.
09:40
Kremlinul a criticat puternic mesajul de Crăciun al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept and #8222;necioplit and #8221; şi and #8222;amar and #8221;, potrivit The Moscow Times. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat inclusiv că discursul liderului de la Kiev pune la îndoială capacitatea acestuia de a se angaja în negocierile de pace aflate în acest moment în desfăşurare, a mai scris publicaţia rusă The Moscow Times.
09:30
Statele Unite au lansat un atac împotriva militanţilor Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, au declarat joi preşedintele Donald Trump şi armata americană, susţinând că grupul viza creştinii din regiune, conform Reuters.
Acum 24 ore
00:10
Cracovia, unul dintre cele mai pitoreşti oraşe din Polonia, îşi transformă centrul istoric într-un adevărat tărâm de poveste în perioada sărbătorilor. Târgul de Crăciun din Rynek Glowny, piaţa centrală a oraşului vechi, este punctul de atracţie principal, combinând tradiţia cu farmecul modern al luminiţelor şi al preparatelor festive
00:00
Cracovia, unul dintre cele mai pitoreşti oraşe din Polonia, îşi transformă centrul istoric într-un adevărat tărâm de poveste în perioada sărbătorilor. Târgul de Crăciun din Rynek Głowny, piaţa centrală a oraşului vechi, este punctul de atracţie principal, combinând tradiţia cu farmecul modern al luminiţelor şi al preparatelor festive
Ieri
17:40
Papa Leon al XIV-lea cheamă credincioşii să respingă indiferenţa faţă de cei aflaţi în suferinţă, vizând victimele războaielor, migranţii şi persoanele vulnerabile
17:00
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) revendică atacul care a perturbat serviciul Poştei franceze în perioada de Crăciun
16:40
Kurti avertizează: normalizarea relaţiilor cu Serbia, esenţială şi dificilă înainte de alegeri # Bursa
Premierul kosovar în exerciţiu Albin Kurti afirmă că normalizarea relaţiilor cu Serbia este necesară, dar dificilă, din cauza lipsei de recunoaştere şi a tensiunilor istorice, cu câteva zile înaintea alegerilor legislative anticipate
15:40
Numărul beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a scăzut uşor în noiembrie 2025, ajungând la 882.560 de persoane, ca urmare a diminuării cu 457 de beneficiari faţă de luna precedentă
15:20
Forţele siriene au arestat liderul Statului Islamic din regiunea Damasc într-o operaţiune comună cu coaliţia internaţională condusă de Statele Unite, după intensificarea recentă a atacurilor jihadiste
14:50
Putin laudă rolul and #8222;eroic and #8221; al soldaţilor nord-coreeni şi întăreşte alianţa cu Phenianul # Bursa
Vladimir Putin salută and #8222;intrarea eroică and #8221; a soldaţilor nord-coreeni în luptele pentru regiunea Kursk, invocând cooperarea militară şi parteneriatul strategic ruso-nord-coreean, ca dovadă a unei alianţe consolidate
14:50
Forţele ucrainene au distrus un tanc rus, un tun de artilerie şi mai multe vehicule militare printr-o operaţiune coordonată cu drone, menită să blocheze pregătirile ofensive ale Rusiei
14:10
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat şi escortat un avion rus de recunoaştere, după ce acesta a zburat în apropierea spaţiului aerian al Poloniei, ca măsură de securitate preventivă
13:30
Romsilva a investit în acest an 289 de milioane lei în drumuri forestiere, depozite şi utilaje moderne # Bursa
Cele mai mari investiţii au vizat dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii forestiere, respectiv drumuri forestiere, depozite permanente pentru comercializarea masei lemnoase şi achiziţia de utilaje moderne, finanţarea fiind asigurată din fondul de accesibilizare, fonduri proprii, fonduri bugetare şi credite externe, conform RNP-Romsilva.
12:50
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale, informează joi AFP şi EFE.
12:20
Preşedintele american Donald Trump a profitat de sărbători pentru a le ura tuturor Crăciun Fericit, and #8222;inclusiv gunoaielor stângii radicale and #8221;, o referire la adversarii săi democraţi, pe care preşedintele american îi acuză cu regularitate că sunt cauza tuturor relelor, informează joi AFP.
11:50
Ministerul Apărării din China a acuzat joi Statele Unite că and #8222;accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă and #8221; în Strâmtoarea Taiwan, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat Legea de autorizare a apărării naţionale pentru anul fiscal 2026, care include o extindere a vânzărilor de arme către Taipei, informează EFE.
11:40
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni # Bursa
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.
11:20
Autoritatea italiană pentru concurenţă a anunţat, miercuri, într-un comunicat, că a solicitat gigantului american Meta, compania-mamă a WhatsApp, dar şi a Facebook şi Instagram, and #8222;suspendarea condiţiilor care exclud chatbot-urile AI concurente de WhatsApp and #8221;, conform AFP.
11:20
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele 11 luni din 2025, cu 21,22%, comparativ cu perioada similară din 2024, totalizând 141.794 de înmatriculări, din care 92.765 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.