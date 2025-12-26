Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce
Ziarul Lumina, 26 decembrie 2025 14:50
În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame),
În Biserica Ortodoxă, în ziua ce urmează praznicului Nașterii Domnului este cinstită cea prin care Fiul veșnic al lui Dumnezeu a intrat în lume ca om, anume Preasfânta Fecioară și de Dumnezeu Născătoarea Mar
Soborul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana; Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana (Harți) # Ziarul Lumina
Sfântul preacuviosul Părintele nostru Nicodim cel sfinţit era de neam macedo-român, născut din părinţi binecredincioşi la Prilep, în sudul Serbiei, în anul 1320, fiind înrudit cu familia despotului Lazăr şi
„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, PSB 23, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1994„Să ne eliberăm de obiceiurile cele păgâneşti, să ne depărtăm mult de ele, ca să vedem pe Hristos; că şi magii nu
Marele praznic al Nașterii Mântuitorul Iisus Hristos a fost sărbătorit și la Paraclisul Catedralei Naționale joi, 25 decembrie, printr-un program liturgic special. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte
Marea sărbătoare a Întrupării Mântuitorului Hristos, Nașterea Domnului, a adunat sute de persoane la Catedrala Mitropolitană din Iași, care au luat parte la slujba de Crăciun. Sfânta Liturghie a fost
La praznicul Naşterii Domnului din acest an, credincioşii au umplut Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, participând la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu,
Nașterea din Fecioară a Fiului lui Dumnezeu devenit Om „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire” a fost celebrată cu bucurie și fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București joi, 25
Fraților, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Și, pentru că sunteți fii, a trimis
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 78-79„Steaua care i-a condus pe magi n-a fost una din stelele cele multe, dar, mai bine spus,
„Atunci când S-a născut Iisus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este împăratul Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Ră
Naşterea lui Hristos din Fecioara Maria a avut loc în oraşul Betleem în iarna anului 748 de la fondarea Romei, pe când la Roma domnea împăratul Octavian Augustus (31 î.Hr. – 14 d. Hr.), iar în Iudeea
În seara Ajunului Crăciunului, miercuri, 24 decembrie 2025, la Catedrala Patriarhală istorică din București s‑a desfășurat un concert de colinde, oferit ca dar muzical credincioșilor veniți la rugăciune pe Co
În ajunul Crăciunului, 24 decembrie, la Reședința Patriarhală din Capitală a fost vestită, potrivit rânduielii tradiționale, Nașterea Domnului. După oficierea Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare unită cu
Episcopul Partenie Ciopron a păstorit într‑o perioadă deosebit de grea, când Biserica era supusă încercărilor și potrivniciilor impuse de noul regim politic. Înainte de instaurarea comunismului, în epoca
„În vremea aceea, vorbind unii cu Iisus despre templu, că este împodobit cu pietre frumoase și cu podoabe, El a zis: Vor veni zile când, din cele ce vedeți, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se ris
Fraților, despre Melchisedec avem mult de vorbit, și lucruri grele de tâlcuit, de vreme ce v-ați făcut greoi la auzit. Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiți învățători, aveți iarăși
Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, Epistola 293 - Către Iulian, în Părinți și Scriitori Bisericești (2010), vol. 3, p. 462„La cei care-și schimbă ușor gândurile, e cu totul firesc ca viața să fie ea
Sfânta Cuvioasa Muceniță Eugenia s-a născut la Roma, în anul 183, din părinţi păgâni, Filip şi Claudia, de neam ales. La porunca împăratului Comod (180-192) tatăl Sfintei a primit înalta dregătorie de
În contextul ceremoniilor solemne dedicate eroilor Revoluției Române din decembrie 1989, astăzi, 23 decembrie, la Monumentul Eroilor Jandarmi din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni, a
Preparatele tradiţionale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricţii, dar cu moderație - este unul dintre sfaturile pe care medicii le dau românilor în această perioadă. „Sărbătorile
Bucureştenii au aprins sâmbătă candele și au ţinut un moment de reculegere în Piaţa Revoluţiei în memoria eroilor din decembrie '89. Conform primarului general, Ciprian Ciucu, numai în Bucureşti au murit
Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit unui proiect de hotărâre, publicat de Ministerul Muncii, după ce s‑a ajuns la un acord
Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci pentru sărbătorile de iarnă, însă preţurile vor fi cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării
Românii din afara ţării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 - prima jumătate a anului 2025, potrivit unei analize realizate de economistul Cristian Popa, membru al
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în această seară, 22 decembrie, ultimele trei cete de colindători care au adus la Reședința Patriarhală, prin cântări tradiționale, vestea Nașterii Mântuitorului. Ca și în zilele precedente, Patriarhul României i-a întâmpinat în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală, lângă bradul împodobit, le-a ascultat colinda și i-a felicitat, oferindu-le la plecare daruri.
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziţi-vă de oameni, pentru că îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători pentru
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, omilia a II-a, IV-V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1986), vol. 17, pp. 90-91„Mă minunez, însă, cum nu se înspăimântă de ei înșiși acești
Fraților, să ne temem ca nu cumva, câtă vreme ni se lasă făgăduința să intrăm în odihna Lui, să pară că a rămas pe urmă cineva dintre voi. Pentru că și nouă ni s-a binevestit ca și acelora, dar
Aceşti 10 sfinţi au pătimit pentru credinţa în Hristos-Domnul în insula Creta, în vremea împărăţiei lui Deciu (251-253). Nu erau toţi din acelaşi loc, ci din mai multe părţi ale
Ignatie GrecuCOLINDPovățuiți de o steaCu lucire aparte,Magii au pornitDin țări de departe.Din Persia vecheCu daruri ei vinȘi cad la picioarePruncului divin.Steaua trimiteRaze
Astăzi, 23 decembrie, de la ora 18:00, Asociația Pro Vita Valea Plopului invită publicul la concertul „Colinde cu suflet”, care va avea loc la Sala „Luceafărul” a Teatrului „Elisabeta” din
Muzeul Național al Țăranului Român prezintă expoziția de pictură pe sticlă, instalație și obiect a Mariei Constantinescu, intitulată „Poveste fără sfârșit”. Expoziția reunește icoane pe sticlă, ma
Muzeul de Etnografie Brașov prezintă expoziția „De la lume adunate... și-napoi la lume date”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului. Această expoziție aduce în atenția publicului
Muzeul Hărților din Capitală prezintă expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, care se doreşte a fi o incursiune în modul în care teritoriul românesc a fost perceput, reprezentat și
Biblioteca Metropolitană București - filiala „Cezar Petrescu” găzduieşte expoziția „Anotimpul Luminii”, care prezintă icoane realizate de meșterii Adrian Bițică și Romeo Hățiș, dar și peisaje se
Uneori nu înțelegem imediat nici cu inteligența, nici cu duhul nevoile aproapelui de mângâiere, tămăduire și bucurie. Dar mai ales nevoia de luminare în zbuciumul nedeslușit al întunericului lui. Atunci,
La final de an, vă invităm la tradiţionalul nostru concurs de enigmistică ortodoxă, dotat cu premii şi felicitări. Vă propunem un careu de cuvinte încrucişate. ORIZONTAL: 1) Primul
Deceniul ’50 al veacului al XX-lea a fost unul amarnic pentru români. Regimul sovietizat, sub ucaz moscovit, urmărea să ne scoată din albia în care cursese până atunci viața noastră. Ceea ce se dorea perfid ș
22 decembrie 1989, ora 12:06. De pe clădirea Comitetului Central al PCR decolează cu unele ezitări un elicopter Dauphin SA-365 care aterizase acolo nu cu mult înainte. În el se află cuplul Ceaușescu, iar
Crăciunul este ziua plină de lumină, în care sărbătorim Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu născut din veci din Tatăl Se naşte în timp din Preasfânta Fecioară Maria, pentru ca pe noi
Icoanele care împodobesc pereții bisericii de lemn a Parohiei Varlaam din comuna buzoiană Gura Teghii, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Intrarea Domnului în Ierusalim”,
În ziua de cinstire a Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, 20 decembrie, Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” şi „Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, Episcopul Antiohiei” din localitatea Şerbeştii Vechi, judeţul Galaţi, a fost târnosită. Cu acest prilej, noul lăcaş de cult l-a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Apostol Andrei. Slujba de târnosire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa ctitorilor şi a multor credincioşi din localitatea Şerbeştii Vechi, dar şi din alte localități învecinate, unii dintre ei îmbrăcaţi în costume tradiţionale româneşti, veniţi special pentru a participa la acest eveniment.
Printr-un mirabil concurs de împrejurări, am redescoperit în arhiva noastră dedicată Rugului Aprins o conferință ținută de Sfântul Cuvios Sofian, chiar la Mănăstirea Antim, datată 8 februarie 1948. Este
Cum putem trăi în inima noastră marea sărbătoare a Nașterii lui Hristos? „Făcându-I loc în inimă. După cum în Betleem «nu era loc la han», așa și în noi pot fi înghesuite griji, resentimente, stres
În urma apariției materialului de presă intitulat „Cumpăna Preafericitului, profit sau nonprofit”, publicat pe site-ul săfielumină.ro, Patriarhia Română aduce următoarele precizări cu referire directă la
Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte
Eroii și luptătorii din decembrie 1989 au fost comemorați luni dimineață, 22 decembrie, și la Iași. Oficialitățile locale, dimpreună cu militarii Garnizoanei Iași, au organizat un ceremonial dedicat
