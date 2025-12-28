Liturghie arhierească la Braşov în a doua zi de Crăciun

19:40

În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au hotărât1 instituirea sărbătorii Soborului Sfintelor Femei Române care va fi prăznuită în a treia duminică după Paști, atunci când facem și pomenirea Sfintelor Femei Mironosițe. Astfel, cu acest prilej, le vom cinsti cu evlavie pe toate sfintele femei de neam român care s‑au nevoit pe pământul țării noastre (mucenițe, monahii, soții, mame, vlăstare domnești sau femei simple din popor), cunoscute sau necunoscute, precum și pe sfintele femei ale căror moaște se află pe teritoriul României.