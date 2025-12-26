Campionatul Mondial de Hockey U20 va fi în ianuarie la Berceni Arena. Biletele pentru meciurile sportive sunt disponibile

17:50

Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a bătut cu cruzime un câine de talie mică, pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. Episodul de violență […] Articolul Bărbat condamnat la închisoare după ce a bătut un cățel pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. Agresorul a primit o pedeapsă de doi ani cu executare apare prima dată în B365.