Salutări, dragi cititori, de lângă un frigider plin cu mâncare, dar cu toate astea cu nimic de mâncat în el. Suntem în Ajun, fiecare cu obiceiuri proprii de Crăciun, dar un lucru e universal valabil: […] Articolul Etapele și obiceiurile de Crăciun în familie, pe ore. Cum ajungem de la salata boeuf la căderi nervoase, via caltaboș, sarmale și cozonac apare prima dată în B365.