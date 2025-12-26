Adrian Onciu: TRUMP, TOP 10 MĂSURI ANTIGLOBALIZARE

18:50

După peste 5 ani de teroare am avut în instanță așadar prima ocazie să explic ce sunt picăturile alea și să aduc martori semnificativi că nu sunt păcăleală și că au salvat martori de necontestat, judecători de penale și primar de oraș, salvați toți cu o singură sticlă de picături anticovid 19, exact așa cum am pus pe postarea facebook „buclucașă”!