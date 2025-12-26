Rusia amenință România și o acuză că împinge lumea spre un nou război mondial. „Indivizi cu conexiuni în KGB și GRU au acționat aici”
Adevarul.ro, 26 decembrie 2025 19:30
Rușii acuză România că acționează la comandă pentru a împinge lumea spre un Al Treilea Război Mondial. Profesorul Cristian Nițoiu, de la Universitatea Loughborough din Londra, analizează, pentru „Adevărul”, riscurile pe care le implică acțiunile subversive ale Rusiei în România
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
19:45
P. Diddy vrea să iasă din închisoare: avocații starului cer eliberarea imediată și anularea condamnării # Adevarul.ro
Avocații starului hip-hop Sean „Diddy” Combs au cerut unei curți federale de apel eliberarea sa imediată și anularea condamnării pentru proxenetism.
Acum 15 minute
19:30
China a doborât un nou record mondial. Trenul Maglev a ajuns la 700 km/h în doar două secunde # Adevarul.ro
O echipă specializată în tehnologia Maglev (tren cu levitație magnetică) de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China a reușit să accelereze un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri/oră în doar două secunde.
19:30
Rusia amenință România și o acuză că împinge lumea spre un nou război mondial. „Indivizi cu conexiuni în KGB și GRU au acționat aici” # Adevarul.ro
Rușii acuză România că acționează la comandă pentru a împinge lumea spre un Al Treilea Război Mondial. Profesorul Cristian Nițoiu, de la Universitatea Loughborough din Londra, analizează, pentru „Adevărul”, riscurile pe care le implică acțiunile subversive ale Rusiei în România
Acum 30 minute
19:15
Un bărbat şi-a omorât soţia în bătaie în noaptea de Crăciun. A chemat apoi o asistentă medicală, dar pentru victimă era prea târziu # Adevarul.ro
Un bărbat de 68 de ani din judeţul Dolj este suspectat că și-a omorât soția în bătaie, în noaptea de Crăciun. După ce a agresat-o, a chemat o asistentă să-i acorde îngrijiri medicale, dar victima nu mai prezenta semne vitale. Individul a fost reţinut pentru 24 de ore.
19:15
SUA amenință cu noi atacuri în Nigeria după bombardamentele asupra ISIS. Hegseth: „Mai multe vor urma” # Adevarul.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri împotriva țintelor Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei.
Acum 2 ore
18:45
Cât de rău îngrașă cozonacul. Care e porția corectă și cu ce să îl combini. Recomandările Mihaelei Bilic # Adevarul.ro
Cozonacul, una dintre vedetele meselor de Crăciun, este pe cât de savuros, pe atât de periculos, când vine vorba de siluetă și indice glicemic. Îl putem însă mânca și fără să avem procese de conștiință, dacă ținem cont de câteva sfaturi. Nutriționistul Mihael Bilic indică porția corectă.
18:30
Cine a furnizat informații SUA înaintea loviturilor asupra militanților Stat Islamic din Nigeria? # Adevarul.ro
Nigeria a furnizat Statelor Unite informații de intelligence înaintea atacurilor aeriene desfășurate pe teritoriul său în ziua de Crăciun, a confirmat ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar. Loviturile au vizat militanți ai grupării Stat Islamic din nord-vestul țării.
18:30
Israelul a anunțat oficial recunoașterea statului, o decizie fără precedent la nivel internațional.
18:15
L-a supărat grav! Ioan Varga, reacție acidă după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB-ului. „Nu mi-a picat bine/Gest lipsit de creier” # Adevarul.ro
Valencia a reintrat în cursa pentru Louis Munteanu și analizează varianta unui împrumut cu opțiune de transfer definitiv.
18:15
Atac terorist în nordul Israelului, unde două persoane au fost ucise de un palestinian. Armata anunță represalii în Cisiordania # Adevarul.ro
Două persoane, o femeie și un bărbat, au fost ucise vineri în nordul Israelului, într-un atac comis de un palestinian din teritoriile Autorității Palestiniene. Atacatorul a fost ulterior împușcat.
Acum 4 ore
17:45
Zelenski confirmă întâlnirea cu Donald Trump, în Florida. Duminică vor fi discuții despre teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că urmează să se întâlnească duminică cu președintele american Donald Trump, pentru a discuta despre teritoriul Ucrainei și garanțiile de securitate pentru Kiev.
17:30
Carambol cu zece mașini pe DEX 12 Craiova-Pitești. Trei persoane sunt rănite. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Un accident rutier, cu zece autoturisme implicate, în care se aflau aproximativ peste 25 de persoane, a avut loc vineri după-amiază, pe DEX 12, în zona localității Optași Măgura, din județul Olt. Dat fiind numărul mare de mașini și persoane implicate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
17:15
„Campion” la cumpărăturile online în 2025. Un sucevean a plasat peste 2.400 de comenzi anul acesta, pe un site din România # Adevarul.ro
Un sucevean a dat nu mai puțin de 2.409 de comenzi pe un site de comerț electronic din România, deținând recordul pentru cele mai multe comenzi plasate în 2025.
17:00
Nicuşor Dan s-a întâlnit la Paris cu marea jucătoare de tenis Virginia Ruzici: „Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a relatat vineri, 26 decembrie, într-o postare pe Facebook, că. printre întâlnirile externe „speciale” pe care le-a avut în ultima perioadă, a fost și cea cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici.
16:45
Șofer român de TIR fără permis, amendat cu aproape 10.000 de euro în Italia. Nereguli constatate în timp ce transporta 400 de ouă # Adevarul.ro
Un șofer român de TIR a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de aproape 10.000 de euro de polițiștii rutieri din Italia, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și folosind, în tahograf, cardul unui alt șofer.
16:30
Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat. Pompierii au salvat un cățeluș ascuns într-un șifonier # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit vineri, 26 decembrie, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din municipiul Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat, iar alte câteva au fost ajutate de pompieri să iasă din imobil. Echipajele de intervenție au salvat un cățeluș dintr-o locuință inundată cu fum.
16:30
Președintele popularilor europeni susține implicarea soldaților germani într-o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina # Adevarul.ro
Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat că Germania ar trebui să participe cu trupe la o eventuală misiune europeană de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui armistițiu sau al unui acord de pace.
16:00
Doi hoți au scos un bancomat dintr-un supermarket din SUA, legându-l cu un cablu de o mașină furată, dar l-au pierdut pe drum # Adevarul.ro
Un jaf s-a încheiat cu un eșec în Texas, Statele Unite. Doi indivizi au încercat să fure un bancomat dintr-un magazin, deși în interior se aflau un angajat și un client. Cei doi hoți au reușit să smulgă bancomatul cu ajutorul unui cablu.
16:00
Polițiștii l-au prins pe ucigașul unui bătrân de 86 de ani, găsit mort de Crăciun. Agresorul este chiar nepotul pensionarului # Adevarul.ro
Un suspect în cazul unei crime, a cărui victimă a fost un bătrân din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de către polițiști. Surse judiciare au precizat pentru News.ro, că suspectul este nepotul victimei.
16:00
Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate # Adevarul.ro
Un fost comandant de rang înalt al armatei ruse, demis de Vladimir Putin în urma unei epurări de proporții la vârful Ministerului Apărării, a murit subit chiar în ziua de Crăciun.
Acum 6 ore
15:30
Rusia anunță reluarea contactelor cu SUA după analizarea noului plan de pace. Putin tace când vine vorba de documentul în 20 de puncte # Adevarul.ro
Kremlinul a anunţat vineri, 26 decembrie, că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni.
15:15
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă” # Adevarul.ro
Rusia trece printr-un „moment de nebunie statală completă”, ca în ultimele zile ale regimului Ceaușescu.
15:15
Atentat sinucigaș într-o moschee din Siria. Bilanțul provizoriu arată cel puțin cinci morți și 15 răniți # Adevarul.ro
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Homs, situat în centrul Siriei, potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de agenția oficială de presă Sana.
14:45
Mick Abrahams, chitarist și membru fondator al trupei britanice de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani. Anunțul a fost făcut de solistul formației, Ian Anderson, care i-a adus un ultim omagiu, descriindu-l drept un „chitarist virtuoz”.
14:45
În ziua de astăzi, când sunt cheltuieli la tot pasul, este important să existe un instrument financiar de ajutor. Acesta este și cazul cardului de cumpărături, care poate fi o soluție eficientă pentru gestionarea cumpărăturilor și plata lor în rate.
14:15
Demisia ministrului Educației, profesorul Daniel David, a produs reacția devenită aproape automată în politica românească: speculații despre succesor, calcule de partid, avertismente legate de „cine nu trebuie să ajungă” în funcție.
14:15
Prima centrală nucleară din Turcia va începe să funcţioneze în 2026. Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu.
14:15
Bătrân dispărut, găsit mort pe un teren din apropiere de Ploiești. Plecase la spital dar nu avea nevoie de internare, spun medicii # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 71 de ani, din comuna prahoveană Cerașu, care a plecat de acasă în Ajunul Crăciunului pentru a merge la un spital din Ploiești, a fost găsit mort pe un teren din apropiere de Ploiești.
14:00
Jaf caraghis la Londra. Un hoț a rămas cu mânerul ușii în mână. Nu s-a lăsat și a intrat prin efracție în altă clădire # Adevarul.ro
Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca să spargă o clădire de birouri din Londra, însă tentativa sa a eșuat într-un mod cel puțin amuzant, după ce mânerul ușii i-a rămas în mână în momentul în care a forțat intrarea.
14:00
Dacă China va acționa militar împotriva Taiwanului, Rusia ar putea lovi Europa, avertizează șeful NATO # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că un conflict în Asia ar putea avea consecințe directe pentru securitatea europeană.
Acum 8 ore
13:30
Accident rutier în județul Constanța cu șapte persoane implicate, una inconștientă și încarcerată. A intervenit și elicopterul SMURD # Adevarul.ro
Două autoturisme s-au ciocnit vineri pe DN 2A, la intersecția cu DJ 223, în județul Constanța. În urma impactului, șapte persoane au fost rănite, una dintre victime fiind găsită inconștientă și încarcerată.
13:30
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață vineri, 26 decembrie, la 82 de ani. Teatrul Național București (TNB), a transmis că scriitorul „lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică”.
13:15
Ce i-a transmis Papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București care i-a trimis o scrisoare și un desen: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios” # Adevarul.ro
După ce o fetiță din București i-a trimis, în toamnă, o scrisoare și un desen Papei Leon al XIV-lea, suveranul pontif i-a răspuns printr-o scrisoare care a ajuns la familia copilei de sărbători.
13:00
Un bărbat a intrat cu un cuțit într-o fabrică de cauciuc din Japonia și a rănit 14 angajați. A fost pulverizat și un lichid neidentificat # Adevarul.ro
Cel puțin 14 persoane au fost rănite, vineri, 26 decembrie, în urma unui atac ce a avut loc într-o fabrică de cauciuc din Japonia. Un individ a atacat mai mulți angajați cu un cuțit și a pulverizat asupra acestora un lichid neidentificat până acum.
12:45
În opiniile observatorilor scenei politice predomină impresia că ultima amânare a pronunţării deciziei CCR, privind legea ce va reglementa pensiile şi vârsta de pensionare pentru magistraţi, a fost generată de decizia de respingere a legii.
12:45
La microfonul Avangardei vine profesorul Liviu Maior — istoric, diplomat și una dintre cele mai importante personalități ale culturii academice românești.
12:45
Colindător bătut cu bâta pe o stradă din Huedin. Un tânăr l-a lovit fiindcă nu știa versurile unei piese # Adevarul.ro
Un incident violent s-a petrecut în Ajunul Crăciunului, în orașul Huedin, județul Cluj. Un bărbat a fost rănit grav în plină stradă și lăsat inconștient, după ce a fost lovit cu o bâtă în cap de doi tineri.
12:45
S-a hotărât! De ce nu mai merge Gigi Becali la Muntele Athos. Patronul FCSB și-a ales un alt loc special pentru rugăciune # Adevarul.ro
Gigi Becali a anunțat că renunță la pelerinajele la Muntele Athos și alege să se roage doar în bisericile din București.
12:45
Industria alimentară americană, nevoită să își adapteze produsele odată cu introducerea noilor pastile de slăbit # Adevarul.ro
Producătorii de alimente ambalate şi lanţurile de fast-food ar putea fi nevoiţi să îşi modifice semnificativ produsele anul viitor, pe măsură ce noile pastile de slăbit devin disponibile în ianuarie 2026.
12:15
Specialiștii explică fenomenul depresiei de sărbători. „Suntem oameni, nu maşinuţe care performează” # Adevarul.ro
Tristețea de sărbători poate apărea când presiunea de a fi fericiți nu se potrivește cu realitatea iar singurătatea sau rolurile impuse adâncesc sentimentul de izolare, explică specialiștii.
12:15
Presa maghiară critică autostrada A7: „Proiectul ridică în continuare semne de întrebare” # Adevarul.ro
Presa maghiară a scris despre deschiderea tronsonului Adjud–Focșani, parte a autostrăzii A7, subliniind că, deși legătura dintre București și Adjud este acum continuă, proiectul ridică în continuare semne de întrebare.
12:00
Incursiunile dronelor rusești aduc Turcia aproape de închiderea rutelor de navigație din Marea Neagră # Adevarul.ro
Turcia avertizează că încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone rusești ar putea duce la măsuri severe, inclusiv restricții majore asupra comerțului maritim în Marea Neagră.
Acum 12 ore
11:45
Noi detalii în ancheta privind uciderea soților Reiner. Cei doi au murit la câteva minute după atac # Adevarul.ro
Au apărut detalii noi despre moartea lui Rob Reiner și Michele Singer Reiner, ale căror trupuri au fost descoperite duminică, 14 decembrie, în locuința lor din Brentwood, Los Angeles.
11:30
Trump le urează Crăciun fericit tuturor „ticăloşilor care l-au adorat” pe Epstein şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump le-a urat Crăciun fericit joi, 25 decembrie, tuturor „ticăloşilor care l-au adorat pe Jeffrey Epstein” şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine”. Acesta a adăugat că a rupt legătura cu infractorul sexual înainte ca acest lucru să fie „la modă”.
11:15
Dr. Roxana Brătescu, MedLife: „Încerc să tratez pacienta ca pe un om, nu ca pe un număr!” # Adevarul.ro
În România, discuțiile despre sexualitate rămân încă marcate de rușine, tăcere și multă confuzie. În lipsa unor informații corecte și accesibile, adolescenții ajung să își formeze ideile din „frânturi” aflate online sau de la prieteni, ceea ce deschide drumul spre riscuri majore
11:15
Crăciun cu stil pentru Simona Halep. Fără etichete la vedere, românca etalează cele mai luxoase branduri vestimentare # Adevarul.ro
Simona Halep a marcat Crăciunul printr-o apariție elegantă și un mesaj pentru fani.
11:00
Ucraina se grăbește să repare scutul de protecție împotriva radiațiilor al centralei de la Cernobîl, avariat de ruși # Adevarul.ro
Într-o sală de control abandonată a centralei nucleare de la Cernobîl, un muncitor purtând o cască portocalie privește un perete gri acoperit de cadrane, ecrane și indicatoare. Sunt instrumente concepute cândva pentru a preveni un dezastru — unul care, în 1986, nu a putut fi evitat.
10:45
Cercetători din Polonia au dezvoltat un sistem electromagnetic capabil să neutralizeze drone ostile în doar câteva secunde, o tehnologie despre care specialiștii spun că ar putea schimba radical modul în care sunt protejate infrastructurile critice și obiectivele sensibile, relatează TVP World.
10:45
A murit Kim Chang-son, unul din cei mai importanţi consilieri ai dictatorului Kim Jong-un # Adevarul.ro
Kim Chang-son, şeful de protocol al liderului nord-coreean Kim Jong-un a murit joi, 25 decembrie. Liderul nord-coreean a trimis joi o coroană de flori care va fi depusă lângă sicriu.
10:45
Cod galben și portocaliu de vânt puternic, ninsori și viscol în mare parte din țară | HARTĂ # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.