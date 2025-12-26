Rusia acuză Ucraina că subminează planul american de pace: „Și-au intensificat eforturile pentru a-l torpila”

11:30

Președintele Donald Trump le-a urat Crăciun fericit joi, 25 decembrie, tuturor „ticăloşilor care l-au adorat pe Jeffrey Epstein” şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine”. Acesta a adăugat că a rupt legătura cu infractorul sexual înainte ca acest lucru să fie „la modă”.