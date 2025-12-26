Program magazine La Doi Pași pe 31 decembrie și 1, 2 ianuarie 2026

14:10

Ilie Bolojan a oferit miniștrilor un cozonac Babka de lux, produs de o firmă din Oradea, cu un preț de 59 lei pentru 450 de grame. Acest cadou generos contrastează cu ajutoarele de încălzire de doar 50 lei pentru persoanele vulnerabile. Între timp, Guvernul continuă cheltuielile pentru înarmare în criza de austeritate. Ilie Bolojan a …