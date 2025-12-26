Un preot din Spania a pus la vânzare porțile bisericii pe o platformă de vânzări de obiecte uzate

15:10

Un utilizator Reddit din Serbia a relatat o întâmplare neobișnuită petrecută la un priveghi, unde un bărbat ar fi băut prea mult rachiu, ar fi leșinat și ar fi rămas încuiat peste noapte în capelă, alături de sicriu. Beție cu final neașteptat Priveghiul este un moment încărcat de emoție pentru familiile care își pierd persoanele […]