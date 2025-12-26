Un preot din Spania a pus la vânzare porțile bisericii pe o platformă de vânzări de obiecte uzate
Un preot din Ventosa de la Cuesta, Spania, a încercat să vândă porțile bisericii sale pe Wallapop, o platformă de vânzări de obiecte uzate. Anunțul, intitulat „Portada de madera iglesia barroca s. XVI”, a fost descoperit de o tânără care a sesizat situația pe rețelele de socializare. Porțile au fost puse la vânzare pentru suma […]
Rusia amplasează rachete hipersonice într-o fostă bază aeriană din Belarus. Noi imagini din satelit # Libertatea
Armata rusă amplasează rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o evoluţie care ar putea consolida capacitatea Rusiei de a lansa rachete în toată Europa, relatează Reuters, care citează evaluarea a doi cercetători americani în urma examinării unor noi imagini din satelit. Evaluarea celor doi cercetători este în mare […]
Supărați că nu au reușit să-și vândă casa de 375.000 de euro, un cuplu de britanici a decis să o scoată la licitație: biletele pleacă de la 6 euro # Libertatea
Un cuplu de britanici a decis să își scoată la licitație casa de peste 370.000 de euro. Supărați că nu au reușit să vândă locuința, aceștia au lansat bilete cu un preț ce pleacă de la 6 euro, iar câștigătorul va primi imobilul fără ipotecă. Familia de britanici a încercat timp de doi ani să […]
O influenceriță a călcat un pieton cu mașina și l-a omorât, în timp ce era live pe TikTok, în SUA # Libertatea
Tynesha McCarty-Wroten, cunoscută online sub numele de Tea Tyme, a fost arestată pe 23 decembrie 2025, în legătură cu moartea lui Lucas, în vârstă de 59 de ani, într-un accident rutier produs pe 3 noiembrie în Zion, Illinois. Lucas se întorcea acasă de la serviciu Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Poliție din […]
Statele Unite oferă garanții de securitate pentru 15 ani, iar Rusia ar accepta un armistițiu pentru un referendum în Ucraina # Libertatea
Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate pentru o perioadă de 15 ani, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat vineri publicației americane Axios. „Cred că avem nevoie de mai mult de 15 ani”, a comentat Volodimir Zelenski cu două zile înaintea unei întâlniri planificate cu președintele american Donald Trump. […]
Planta toxică a anului 2026 a fost deja aleasă și este o legumă folosită de români în multe mâncăruri # Libertatea
Grădina Botanică Hamburg-Vandsbek a desemnat planta toxică a anului 2026 și este o legumă folosită des de români în multe mâncăruri și în special în timpul postului. Experții trag un semnal de alarmă și subliniază riscurile toxinelor, eliminate doar prin gătire corectă. Fasolea a fost desemnată planta toxică a anului 2026 Grădina Botanică Specială Hamburg-Vandsbek […]
Un fost bodyguard al lui Serghei Șoigu, comandant de război și viceministru rus al apărării, a murit oficial „de inimă”, la 56 de ani, în ziua de Crăciun # Libertatea
Generalul-colonel Iuri Sadovenko, fost bodyguard și mână dreaptă pentru ex-ministrul rus al apărării Serghei Șoigu, a murit la vârsta de numai 56 de ani, oficial din cauza unei „boli de inimă”, pe fondul unor epurări în Ministerul Apărării de la Moscova, relatează The Moscow Times. Conform sursei citate, Iuri Sadovenko, care a deținut ultima dată […]
Atac cu cuțitul într-un metrou din Paris: 3 femei au fost înjunghiate, suspectul a fost reținut # Libertatea
Mai multe femei au fost atacate cu un cuțit în timp ce se aflau în metrou, pe linia 3, în Paris. Incidentul s-a produs vineri, 26 decembrie 2025, între orele 16.15 și 16.45. Agresorul a fost reținut de autorități. Bărbatul, înarmat cu un cuțit, a rănit trei femei în diferite stații ale liniei de metrou […]
Horoscop 27 decembrie 2025. Fecioarele au ocazia să învețe prin experiență directă cât de mult contează să-și aleagă cu grijă cuvintele # Libertatea
Horoscop 27 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 27 decembrie 2025: Este o zi în care ar fi bine să dai dovadă de bunăvoință față de tine și […]
Furtună puternică pe Valea Prahovei: un stâlp a fost rupt, mai mulți copaci au fost doborâți de vânt, iar unul a căzut pe o mașină cu 3 oameni # Libertatea
O furtună puternică a lovit vineri seară Valea Prahovei. Rafalele vântului au doborât mai mulți arbori la Sinaia. Unul dintre copaci a căzut pe o mașina în care se aflau trei persoane. Furtună puternică pe Valea Prahovei, în a doua zi de Crăciun Furtuna puternică a început vineri seara pe Valea Prahovei și a provocat […]
Un vehicul Maglev din China a atins 700 km/h în doar două secunde și a doborât un record mondial | VIDEO # Libertatea
Echipa de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China a stabilit un record mondial în domeniul levitației magnetice (maglev). Un vehicul de testare de o tonă a fost accelerat de la 0 la 700 km/h în doar două secunde, în cadrul unui test efectuat pe o pistă specială, pe o distanță de 400 […]
Sărbătoare într-un sătuc italian, după nașterea primului copil din ultimii 30 de ani: „La doar nouă luni, e celebră” # Libertatea
Primul bebeluş născut după 30 de ani în localitatea Pagliara dei Marsi, din regiunea Abruzzo, a devenit celebru, dar a readus totodată în discuţie criza demografică din Italia, unde rata natalităţii este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, relatează The Guardian. În Pagliara dei Marsi, o aşezare rurală veche situată pe pantele muntelui […]
Ce cumpărături face actrița Emilia Popescu la 59 de ani la fel ca la 30 de ani: „Aveam ritual” # Libertatea
Sâmbătă, 27 decembrie 2025, invitata specială a lui Marius Manole la „Întrebarea Mesei Rotunde”, emisiune difuzată pe Acasă TV, de la ora 09.00, este actrița Emilia Popescu. Emilia Popescu își amintește de Crăciunul de altădată, la ea în familie. Și face dezvăluiri în fața lui Marius Manole. „Nu se purta această extravaganță de cadouri scumpe. […]
Câte ore muncește câștigătorul Chefi la Cuțite într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco: „Nu știu dacă e legal” # Libertatea
Luca Zvaleni lucrează în restaurantul cu trei stele Michelin al lui chef Alain Ducasse, unul dintre puținii bucătari care au atins recordul de 21 de stele Michelin din carieră. Românul a dezvăluit câte ore petrece la muncă și recunoaște că cel mai greu este dorul de casă. Câte ore muncește Luca Zvaleni în restaurantul cu […]
În pline negocieri de pace, Kremlinul a trimis la închisoare un diplomat rus acuzat de „trădare” în favoarea Statelor Unite # Libertatea
Arseni Konovalov (38 de ani), un angajat al Ministerului rus de Externe, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în condiții de maximă securitate sub acuzația de colaborare cu serviciile secrete americane, relatează The Moscow Times. Conform procurorilor, Konovalov a comis „infracțiunea” în timpul unei „misiuni externe pe termen lung” în Statele Unite. Diplomatul […]
Primăria Timișoara a refăcut un trotuar ocupat ilegal ani la rând de un restaurant: „Ne-au furat un trotuar, acum l-am pus la loc” | VIDEO # Libertatea
Primăria Timișoara a refăcut trotuarul ocupat ilegal de terasa restaurantului Dinar, demolată în septembrie 2025. După trei luni, zona este din nou accesibilă pietonilor, care nu mai sunt nevoiți să circule pe carosabil. În septembrie, Primăria Timișoara a demolat terasa restaurantului Dinar pentru că a constatat, după ani buni, că aceasta a fost ridicată ilegal, […]
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro # Libertatea
Deputatul Mihai Caragață, ales în 2024 pe listele SOS România, a fost surprins de Hotnews.ro cu un SUV Mercedes GLE de 123.000 euro, deși în declarația de avere este trecută doar o Dacia din 1980. Deputatul SOS are trecută în declarația de avere doar o Dacia 1300 Mihai Caragață, deputat de Ialomița, ales în Parlament […]
China a impus sancțiuni împotriva a 20 de companii americane, după ce Washingtonul a aprobat pachet record de armament pentru Taiwan # Libertatea
Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri sancţiuni împotriva a 10 persoane şi 20 de companii din industria de apărare a Statelor Unite, inclusiv o filială Boeing din St. Louis, ca reacţie la pachetul record de armament aprobat de Washington pentru Taiwan, relatează Reuters. Potrivit regimului de la Beijing, măsurile prevăd îngheţarea tuturor activelor pe […]
Israelul devine prima ţară din lume care recunoaşte „statul independent și suveran” Somaliland # Libertatea
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că țara sa recunoaşte în mod oficial „statul independent şi suveran” Republica Somaliland, care s-a desprins din Somalia, relatează AFP și i24NEWS. „Premierul Netanyahu, ministrul de externe (al Israelului Gideon – n.r.) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o declaraţie comună şi reciprocă”, a transmis biroul de presă al […]
Accident cu 10 mașini și 27 de oameni pe DN12 Craiova – Pitești: Planul Roșu de Intervenție a fost activat # Libertatea
Un accident grav a avut loc vineri seară, pe DN 12, în apropiere de localitatea Optaşi Măgura, judeţul Olt. Conform informaţiilor oferite de news.ro, în accident au fost implicate în total 10 mașini şi 27 de oameni. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie pentru a gestiona situaţia. Trei persoane au necesitat îngrijiri medicale. Cum […]
Un mecanic explică problema pe care o creează sistemul Start-Stop: „Ar trebui dezactivat imediat ce urci în mașină” # Libertatea
Un mecanic expert și-a exprimat opinia despre sistemul Start&Stop. Integrat de ani de zile în automobile, a stârnit numeroase dezbateri, fiind considerat de unii „periculos”. Potrivit lui Morad, un mecanic din Spania care a realizat un videoclip pe această temă, sistemul Start&Stop permite oprirea motorului atunci când mașina este în staționare, de exemplu la semafor […]
Accident cu zece victime în Constanța, în a doua zi de Crăciun: șase adulți și patru copii au ajuns la spital după ce două mașini s-au lovit frontal # Libertatea
Un grav accident rutier a avut loc în a doua zi de Crăciun, în zona Hanul Morilor din Constanța. Zece persoane, inclusiv patru copii, au fost rănite și au ajuns la spital, după ce două autoturisme s-au lovit frontal. Zece victime au fost implicate în accidentul cumplit din Constanța Accidentul rutier grav petrecut în zona […]
A doua zi de Crăciun la Catedrala Națională. Mii de credincioși au venit din țară și din străinătate să viziteze cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Libertatea
În a doua zi de Crăciun, mii de credincioși din toate colțurile țării și din afara granițelor au ales să își petreacă sărbătoarea la Catedrala Națională din București. În frigul iernii, oamenii au venit cu rugăciuni, emoție și telefoanele pregătite, transformați într-un pelerinaj al credinței și al curiozității. E puțin trecut de ora 10:30, iar […]
Avertizare nowcasting cod portocaliu în mai multe județe din România: vântul va atinge și 140km/h la rafală # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 26 decembrie 2025, o atenționare meteo nowcasting de tip cod portocaliu. Meteorologii anunță intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 120-140 km/h. Avertizarea este valabilă astăzi, 26 decembrie 2025 În județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m, județul Hunedoara, zona de munte de peste […]
Donald Trump și Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească duminică, în Florida: „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou” # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că urmează să se întâlnească „în viitorul apropiat” cu omologul său american Donald Trump, relatează AFP. „Am convenit o întâlnire la cel mai înalt nivel cu preşedintele Trump într-un viitor apropiat. Multe lucruri pot fi decise înaintea Anului Nou”, a transmis Zelenski prin intermediul contului său de X. […]
Elena Udrea a împlinit 52 de ani a doua zi de Crăciun. Mesajul uimitor transmis de fostul politician. „Viața mea este rezultatul alegerilor mele” # Libertatea
Elena Udrea a împlinit 52 de ani, a doua zi de Crăciun, iar cu această ocazie, fostul politician a transmis un mesaj, alături de care a atașat imagini cu familia ei, Adrian Alexandrov, partenerul ei și Eva Maria, fetița lor. Cei trei au petrecut Crăciunul la munte. „O viață cat 10 vieți… Aș da timpul […]
Rusia e pregătită să dea în scris că nu va ataca NATO. Zaharova: „Un act juridic internațional de sine stătător” # Libertatea
Forma documentului scris prin care Federația Rusă ar urma să confirme lipsa intențiilor de a ataca statele NATO poate face obiectul negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, într-o conferință de presă, anunță agenția de presă locală Tass. „Rusia este pregătită să își oficializeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, […]
„Bijuteria” mai puțin cunoscută din Turcia care strălucește iarna ca destinație de top. Peisaje superbe și zăpadă cristalină # Libertatea
Vacanțele de iarnă devin tot mai populare în rândul turiștilor. Potrivit aplicațiilor de specialitate, 60% dintre călători plănuiesc escapade în sezonul rece, iar rezervările au crescut cu 45% față de anul trecut, pe măsură ce turiștii din întreaga lume caută atât experiențe culturale urbane vibrante, cât și destinații exotice și însorite. Turica, care oferă experiențe […]
Ce au căutat românii pe eMAG în 2025: „poze cu iubitul meu”, „bunica proteica” sau „mă duc la Galați și ce fac” # Libertatea
În 2025, clienții din România au continuat să apeleze la platforma eMAG pentru a-și îndeplini diverse nevoi, unele dintre ele mult mai excentrice decât altele. 69% din comenzile de pe eMAG, făcute de clienții Genius Conform unui comunicat de presă eMAG, utilizatorii serviciului Genius, care oferă beneficii precum livrare gratuită și retur extins prin cinci […]
Comediantul și actorul Jimmy Kimmel l-a criticat aspru pe preşedintele american Donald Trump într-un discurs special de Crăciun adresat Marii Britanii pe Channel 4, relatează New York Post. Pentru mesajul său anual alternativ de Crăciun, Channel 4 a apelat anul acesta la Jimmy Kimmel, care a profitat de ocazie pentru a denunța „fascismul” și „tirania […]
Giovanni, un italian în vârstă de 47 de ani, a murit sufocat în timp ce sărbătorea Crăciunul acasă la părinții săi în cartierul Borgo Nuovo din Settimo Torinese. Bărbatul se bucura de sărbătoare în familie când s-a înecat cu o bucată de panettone, provocându-i decesul. Familia a intervenit imediat încercând să-l ajute și a sunat la salvare. Medicii au sosit […]
Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor # Libertatea
Valentina Pelinel a postat pe contul de socializare, imagini cu familia ei: Cristi Borcea, gemenele India și Rania, Milan, fiul lor și Melissa, fata lui Cristi din căsnicia cu Mihaela Borcea. Aceștia au fost surprinși într-un cadru de poveste, lângă bradul de Crăciun. Alături de fotografii, fostul model a transmis un mesaj emoționant. Cristi Borcea, […]
Șeful unei companii din SUA s-a transformat în Moș Crăciun și le-a dat angajaților bonusuri în valoare de 240 de milioane de dolari # Libertatea
Șeful unei companii din SUA a oferit un bonus în valoare de 240 de milioane de dolari pentru toți cei 540 de angajați care lucrau cu normă întreagă. Bonusurile ar urma să fie distribuite pe o durată de cinci ani. Pentru salariații americani, patronul s-a transformat într-un adevărat Moș Crăciun. Cum a reușit șeful companiei […]
Statele Unite au efectuat un atac aerian masiv, cu rachete Tomahawk, în Nigeria. Donald Trump: „O lovitură letală împotriva gunoaielor teroriste” # Libertatea
Armata americană a lansat în noaptea de 25 decembrie aproximativ 12 rachete Tomawahk împotriva a două tabere ale organizației jihadiste Statul Islamic din Nigeria, relatează CNN și Le Figaro. Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a anunţat că a efectuat loviturile în statul Sokoto, în nord-vestul Nigeriei, la graniţa cu Niger, „în coordonare cu autorităţile nigeriene”. […]
5 știri by Libertatea – Actualitate. Cât au crescut aurul şi argintul. Sancţiuni dure pentru medicii care răspândesc informaţii false # Libertatea
5 știri by Libertatea – Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din România. 8.000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare din India. Oamenii au scris testul fără mese, scaune sau saltele. Dronele […]
Sărbătorile de iarnă la Madrid. Explozia culinară din capitala Spaniei. Cât costă o porție de fructe de mare sau un pahar de vin în Mercado de San Miguel # Libertatea
În Madrid, Crăciunul se simte pe două planuri: în Plaza Mayor, la peste 100 de căsuțe din târgul clasic, se vând figurine, jucării și decorațiuni tradiționale, iar la câțiva pași distanță, Mercado de San Miguel reunește aromele Spaniei, într-un festival senzorial unic – tapas, paella, fructe de mare, brânzeturi, pește, dulciuri, bere și vinuri. Două […]
Un polițist s-a împiedicat și a căzut pe asfalt în timp ce alerga un fals colindător, prins când încerca ușile apartamentelor dintr-un bloc din Arad # Libertatea
Un polițist din Arad s-a împiedicat și a căzut în parcare în timp ce alerga un fals colindător. Bărbatul fusese prins în timp ce încerca ușile apartamentelor dintr-un bloc, chiar în ziua de Crăciun. Doi falși colindători au provocat panică într-un bloc din Arad, chiar în ziua de Crăciun Momente de panică s-au petrecut într-un […]
Un cuplu a transformat o magazie abandonată de 25 de metri pătrați într-o casă pentru o familie cu doi copii | VIDEO # Libertatea
Un cuplu din Texas, Katie Krebs și soțul ei, Michael, a căutat timp de ani de zile un loc pe care să-l poată numi „acasă”. După șapte ani de trai în locuințe închiriate, pandemia de coronavirus a fost momentul decisiv care le-a schimbat valorile și prioritățile. Împreună cu cele două fiice ale lor, Carolina (7 […]
Casa Albă va prezenta în ianuarie detalii despre sala de bal de 400 de milioane de dolari propusă de Trump # Libertatea
Casa Albă urmează să dezvăluie detalii despre noua sală de bal din East Wing, un proiect inițiat de președintele Donald Trump. Potrivit Reuters, această prezentare va avea loc în cadrul unei audieri programate pe 8 ianuarie, organizată de Comisia Națională de Planificare a Capitalei. Proiectul, cu un buget estimat la 400 de milioane de dolari, […]
Denis Hanganu a spus locul cărui actor și-ar dori să-l ia pentru o zi: „Să văd cum e să intri în pielea lui” # Libertatea
Personaj principal în „Clanul”, serial care a fost lider de audiență la PRO TV, Denis Hanganu a reușit în acest an să se facă remarcat și în filmul „Cursa”, dar și să prindă un loc în producția „Groapa”, care e pe VOYO cu al doilea sezon. Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Denis […]
Un pensionar italian care și-a omorât soția bolnavă a fost grațiat. Decizia care împarte Italia în două # Libertatea
Un pensionar italian, Franco Cioni, în vârstă de 77 de ani, a fost grațiat pentru uciderea soției sale bolnave, ceea ce a readus în prim-plan dezbaterea intensă privind sinuciderea asistată în Italia, relatează The Times. Condamnat la șase ani de închisoare pentru că și-a sufocat soția Franco Cioni a fost condamnat la șase ani de […]
22 de oameni au fost salvați din munți în ziua de Crăciun: 7 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spital # Libertatea
Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în intervalul ultimelor 24 de ore în urma intervenţiilor echipelor Salvamont din întreaga ţară, conform informaţiilor oferite de Dispeceratul Naţional Salvamont şi citate de News.ro. Cele mai multe solicitări au provenit din judeţele Gorj, Hunedoara şi Brașov. Dintre persoanele salvate, şapte au fost transportate la spital. Intervenţiile […]
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie” # Libertatea
Scriitorul, dramaturgul și fostul politician Radu F. Alexandru a murit vineri, în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință, anunță Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti. „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre […]
Fuego, primele declarații despre viața personală. „Nu mi-am «asumat» solitudinea, pentru că nu sunt un om singur” # Libertatea
Fuego, în vârstă de 49 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. S-a dedicat total muzicii, iar cu viața personală a fost întotdeauna discret. În cadrul unui interviu acordat recent, interpretul a dezvăluit care este motivul pentru care a ales calea aceasta, ținând să precizeze că nu regretă nicio decizie luată […]
Un bărbat a băut prea mult la o înmormântare. Când s-a trezit și a realizat unde se află, a început să țipe # Libertatea
Un utilizator Reddit din Serbia a relatat o întâmplare neobișnuită petrecută la un priveghi, unde un bărbat ar fi băut prea mult rachiu, ar fi leșinat și ar fi rămas încuiat peste noapte în capelă, alături de sicriu. Beție cu final neașteptat Priveghiul este un moment încărcat de emoție pentru familiile care își pierd persoanele […]
Șase tineri din Constanța au fost puși pe jos de jandarmi și apoi au stat cuminți în bănci, la Poliția din Mamaia, după ce s-au luat la bătaie lângă Pavilionul Expozițional # Libertatea
Şase tineri din Constanța, cu vârste între 18 şi 23 de ani, s-au luat la bătaie vineri dimineaţa, în faţa Pavilionului Expoziţional, iar intervenţia rapidă a jandarmilor a fost necesară pentru a restabili ordinea publică. Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, la intrarea în staţiunea Mamaia, anunță Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa. „Şase […]
Un bărbat care a plecat la spital înainte de Crăciun și apoi a fost dat dispărut a fost găsit mort pe un câmp din apropiere de Ploiești # Libertatea
Un bărbat de 71 de ani din comuna Ceraşu, judeţul Prahova, a fost găsit decedat pe un teren din apropierea municipiului Ploieşti, conform News.ro. Familia sa a semnalat dispariţia joi seară, iar poliţia a făcut publice semnalmentele acestuia, cerând ajutorul populaţiei pentru aflarea locaţiei lui. Bătrânul a plecat de acasă pe 24 decembrie pentru a […]
Aho, aho, copii și frați! A venit momentul să vorbim despre urările de Anul Nou. Ce este Plugușorul și care sunt versurile care se strigă de Anul Nou? Citește care este semnificația urării de Anul Nou, dar și care sunt versurile Plugușorului. Ce este Plugușorul? Plugușorul este una dintre cele mai cunoscute urări din tradiția […]
Un șofer român de TIR care transporta ouă în Italia a fost amendat cu 10.000 de euro, lăsat fără marfă și fără permis: „Un dezastru” # Libertatea
Un camionagiu român a fost amendat cu aproape 10.000 de euro de polițiștii italieni, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și folosind cardul altui șofer în tahograf. Amendă de 10.000 de euro pentru un șofer român de TIR, în Italia Chiar în ajunul Crăciunului, polițiștii rutieri din Pavia […]
